Porsche a raportat o scădere de 10% a vânzărilor în 2025

14:30

Electro-Alfa International, companie cu capital 100% românesc şi o experienţă de peste 34 de ani, anunţă intenţia de a lansa o ofertă publică iniţială de vânzare de până la 65.990.507 acţiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acţiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Oferta va fi derulată după aprobarea Prospectului de către ASF, iar ulterior finalizării acesteia Societatea va solicita admiterea la tranzacţionare a acţiunilor pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Intermediarii tranzacţiei sunt SSIF Swiss Capital şi UniCredit Bank, a relatat sursa citată.