Porsche a raportat o scădere de 10% a vânzărilor în 2025
Bursa, 16 ianuarie 2026 21:20
Producătorul german de automobile sport Porsche a raportat o scădere de 10% a vânzărilor în 2025, pe fondul condiţiilor dificile de pe piaţa auto şi al concurenţei tot mai acerbe, potrivit DPA.
• • •
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:00
Romtehnica a solicitat companiei turce Otokar despăgubiri totale de aproximativ 40 de milioane de euro, invocând întârzieri şi neîndeplinirea unor etape contractuale în cadrul acordului pentru vehiculele tactice blindate uşoare 4×4 COBRA II, potrivit Techrider.
20:50
Armata Română a primit primul lot de blindate Cobra II, produse de compania turcească Otocar, urmând să primească restul vehiculelor până la finalul anului 2027, potrivit Digi24.
20:40
Rusia le-a recomandat cetăţenilor să evite călătoriile în Republica Moldova din cauza discriminării # Bursa
Ministerul rus de Externe le-a recomandat vineri cetăţenilor ruşi să evite călătoriile în Republica Moldova, ca urmare a ceea ce a descris drept numeroase cazuri de discriminare împotriva cetăţenilor ruşi, potrivit EFE.
Acum 2 ore
20:20
Primarul din Kiev Vitali Kliciko a anunţat că şcolile din capitala ucraineană urmează să fie închise, până la 1 februarie, în plină criză cauzată de bombardamente ruseşti recente care au antrenat întreruperi masive ale căldurii şi curentului, potrivit AFP.
20:00
Investitorul Ben Madadi anunţă, într-o postare pe pagina oficială de Facebook, că, deşi deţine aproximativ 0,7% din capitalul Fondului Proprietatea (FP), nu îşi va vinde acţiunile în urma ofertei făcută de LION (fostul SIF Banat-Crişana), condus de Bogdan Drăgoi
Acum 4 ore
19:30
Japonia şi Statele Unite au încheiat un acord în vederea unei consolidări a producţiei comune de echipamente de apărare, mai ales de rachete, şi unei extinderi a prezenţei lor militare în apele din sud-vestul Japoniei, în contextul în care China îşi sporeşte presiunile asupra vecinului său asiatic, potrivit AFP.
19:10
Donald Trump: and #8222;S-ar putea să impun taxe vamale ţărilor care nu joacă corect în ceea ce priveşte Groenlanda and #8221; # Bursa
Donald Trump persistă în dorinţa sa de a prelua controlul asupra Groenlandei, ameninţând cu taxe vamale ţările care se opun planului său de a prelua teritoriul autonom danez, potrivit AFP.
18:50
Premierul taiwanez Cho Jung-tai salută acordul comercial and #8222;câştigat cu greu and #8221; cu Statele Unite, care prevede o scădere a taxelor vamale impuse de către Donald Trump produselor taiwaneze de la 20 la 15%, la fel ca în cazul produselor japoneze şi europene, un acord denunţat de către Beijing, care invocă principiul Chinei unice, potrivit AFP.
18:30
18:10
Premierul slovac se va întâlni cu Trump pentru a consolida relaţiile şi a discuta achiziţia unui reactor nuclear # Bursa
Premierul slovac Robert Fico se va întâlni sâmbătă în Florida cu preşedintele american Donald Trump pentru a consolida relaţiile bilaterale şi pentru a discuta o posibilă achiziţie de către Slovacia a unui reactor nuclear din SUA în valoare de circa 15 miliarde de euro, potrivit EFE.
17:50
Cehia este gata să furnizeze Ucrainei în curând avioane de luptă capabile să doboare dronele inamice, a declarat vineri preşedintele Petr Pavel aflat într-o vizită la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.
Acum 6 ore
17:30
Grecia intenţionează să-şi extindă în continuare apele teritoriale, inclusiv, potenţial, în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de externe Giorgos Gerapetritis, în ciuda ameninţării de lungă durată a Turciei cu războiul în cazul în care Atena ar face un astfel de pas, potrivit Reuters.
17:00
Cartel ALFA: and #8222;Salariaţii din domeniul culturii protestează pentru drepturile lor! and #8221; # Bursa
Cartel ALFA este alături de Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă, CulturMedia, în lupta pentru salariaţiilor din domeniul culturii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Membrii federaţiei declanşează începând cu data de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naţionale, o serie de acţiuni de protest desfăşurate la nivel naţional, pe parcursul a două săptămâni, a relatat sursa citată.
17:00
Lion Capital deţine 2,38% din Fondul Proprietatea, participaţie achiziţionată integral după 30 septembrie 2025 # Bursa
Lion Capital deţine 2,38% din Fondul Proprietatea, pachet de acţiuni pe care l-a achiziţionat integral după 30 septembrie 2025, după cum reiese din raportările de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
16:20
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump, potrivit Reuters. Liderul de la Kiev a anunţat că o delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuţii pe tema garanţiilor de securitate şi un pachet de redresare postbelică, exprimându-şi speranţa că documentele vor putea fi semnate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos de săptămâna viitoare, a relatat sursa citată.
16:00
Analiză Binance: and #8222;Cum a arătat anul 2025 în crypto şi ce urmează în 2026? and #8221; # Bursa
Anul 2025 a fost un an cu realizări importante, dar şi cu performanţe diferite pe piaţa crypto faţă de alte pieţe, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Capitalizarea totală a pieţei a depăşit pentru prima dată 4 trilioane de dolari SUA, iar Bitcoin (BTC) a atins un nou maxim istoric, reflectând adoptarea instituţională continuă, progresele în reglementare (în special în sectorul stablecoin-urilor) şi extinderea produselor de investiţii reglementate, arată o analiză Binance.
Acum 8 ore
15:20
Portul Constanţa, Aeroporturi Bucureşti şi oferta Lion pentru FP: cronologia care schimbă jocul # Bursa
Oferta Lion Capital pentru Fondul Proprietatea nu apare într-un vid şi nici nu poate fi citită ca o simplă oportunitate de piaţă. Ordinea evenimentelor este esenţială pentru a înţelege miza reală a tranzacţiei şi pentru a evalua corect ipoteza tot mai discutată în piaţă
15:20
Dmitri Peskov: and #8222;Dorinţa unor ţări europene de a restabili dialogul cu Rusia este o evoluţie pozitivă and #8221; # Bursa
Kremlinul a calificat vineri drept and #8222;pozitivă and #8221; dorinţa manifestată de unele ţări europene, printre care Italia şi Franţa, de a restabili dialogul cu Moscova, întrerupt după începerea atacului rus asupra Ucrainei în 2022, potrivit News.ro.
15:10
AREMIS şi Archibus Solution Center România susţin transformarea digitală a operaţiunilor Comisiei Europene # Bursa
Comisia Europeană a selectat consorţiul format din AREMIS, în calitate de partener principal, şi Archibus Solution Center România pentru a furniza servicii de consultanţă în domeniul digital workplace, dezvoltare profesională, suport, mentenanţă, upgrade şi integrare pentru platforma sa de management imobiliar şi al spaţiilor de lucru, bazată pe tehnologia Archibus by Eptura, pe o perioadă de şase ani, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
14:50
Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă a solicitat un cadru legislativ echilibrat şi un parteneriat corect cu statul # Bursa
Cancelaria Prim-Ministrului a organizat joi şi vineri, 15 şi 16 ianuarie 2026, la Palatul Victoria, o sesiune de dezbateri publice privind proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, care urmăreşte înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor de lucrători din alte ţări, precum şi autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare care intermediază forţa de muncă externă pe piaţa muncii din România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
14:30
Electro-Alfa International, companie cu capital 100% românesc şi o experienţă de peste 34 de ani, anunţă intenţia de a lansa o ofertă publică iniţială de vânzare de până la 65.990.507 acţiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acţiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Oferta va fi derulată după aprobarea Prospectului de către ASF, iar ulterior finalizării acesteia Societatea va solicita admiterea la tranzacţionare a acţiunilor pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Intermediarii tranzacţiei sunt SSIF Swiss Capital şi UniCredit Bank, a relatat sursa citată.
14:00
13:50
Lion Capital va lansa, săptămâna viitoare, o ofertă publică de cumpărare pentru 191,6 milioane de acţiuni ale Fondului Proprietatea, echivalentul a 5,986% din capitalul social al fondului, potrivit raportărilor de la Bursa de Valori Bucureşti
13:50
Studiu EY: Creşterea fuziunilor şi achiziţiilor în bioştiinţe, stimulată de AI şi inovaţia din China # Bursa
Tranzacţiile globale s-au intensificat în industria a bioştiinţelor în 2025, iar investiţiile în fuziuni şi achiziţii (M and amp;A) au totalizat 240 de miliarde de USD, o creştere de 81% comparativ cu 130 miliarde de USD în 2024, stimulată de reluarea tranzacţiilor de amploare în rândul marilor companii din industria farmaceutică, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Acum 12 ore
13:30
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piaţa de retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, a înregistrat o evoluţie pozitivă a cantităţii de ouă produse şi vândute atât în trimestrul al patrulea din 2025, cât şi la nivelul întregului an, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. De asemenea, cele două fabrici de furaje ale grupului, de la Caransebeş şi Işalniţa au încheiat anul cu o cantitate totală de furaje de 28.861 tone, o majorare cu 59% faţă de anul precedent.
12:50
Preţurile mai scăzute la energie şi alimente au dus la reducerea ratei anuale a inflaţiei în Germania la 1,80% în decembrie, a anunţat vineri Oficiul federal de statistică (Destatis), confirmând datele preliminare, transmit Reuters şi DPA.
12:40
ANPC a verificat peste 6.700 de operatori economici şi a aplicat amenzi de peste 32 de milioane de lei # Bursa
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) transmite faptul că, în perioada 01-31 decembrie 2025, acţiunile de control desfăşurate la nivel naţional, care au vizat peste 6.700 de operatori economici, au avut un impact direct asupra creşterii nivelului de siguranţă şi corectitudine în relaţia dintre comercianţi şi consumatori.
12:20
Bitcoin a continuat creşterea constantă la începutul lunii ianuarie, urcând din zona minimelor de aproximativ 91.000 USD în 11 ianuarie până în intervalul 95.000-97.000 USD în zilele de 15 şi 16 ianuarie.
12:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat vineri că ţara va organiza alegeri anticipate după ce partidele principale au refuzat un mandat de a forma un guvern, transmite Reuters.
12:20
INS: Exportul de energie electrică al României a crescut cu 32,8%, în primele 11 luni din 2025 # Bursa
Exportul de energie electrică al României a crescut cu 32,8%, în primele 11 luni din 2025, la 13,091 miliarde kWh, în timp ce importul a urcat cu 37,4%, la 16,807 miliarde kWh, arată datele Institutului Naţional de Statistică
12:20
Siegfried Muresan: and #8221;Guvernul Bolojan a crescut de aproape 8 ori absorbţia fondurilor europene de coeziune and #8221; # Bursa
Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan afirmă, vineri, că Guvernul Bolojan a crescut de aproape 8 ori absorbţia fondurilor europene de coeziune
12:00
CCR a amânat pentru a patra oară pronunţarea în cazul Legii privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # Bursa
Judecătorii Curţii Constituţionale au amânat pentru a patra oară pronunţarea în cazul obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraţilor
12:00
Începând de astăzi, 16 ianuarie, până vineri, 23 ianuarie, persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, prin intermediul sindicatului format din Alpha Bank România, BT Capital Partners and Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, Libra Internet Bank şi TradeVille, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti
11:20
De Ziua Culturii Naţionale, sărbătorită anual pe 15 ianuarie, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a transmis un mesaj amplu despre rolul esenţial al culturii în societate, subliniind că aceasta nu reprezintă doar patrimoniu sau producţie artistică, ci o experienţă vie, trăită de oameni şi pentru oameni.
11:20
Fatih Birol, IEA: and #8221;Europa trebuie să accelereze electrificarea economiei and #8221; # Bursa
Continentul european trebuie să accelereze electrificarea economiei sale pentru a-şi asigura securitatea şi a-şi menţine prosperitatea, estimează directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, conform AFP, informează Agerpres.
11:20
Casa Albă a declarat joi că planul preşedintelui american Donald Trump privind Groenlanda rămâne neschimbat, chiar dacă Franţa, Germania şi Suedia vor trimite trupe pentru exerciţii militare
11:20
România s-a situat în 2024 pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru bunurile şi serviciile incluse în consumul final al gospodăriilor, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS)
10:50
Activul net al FP creşte cu 325 milioane lei, pe fondul reevaluării deţinerii la Aeroporturi Bucureşti # Bursa
* Participaţia de 20% la compania care administrează aeroporturile din Capitală a fost evaluată la 1,37 miliarde lei, faţă de 1,06 miliarde lei la jumătatea anului trecut * Evaluarea reflectă discounturi pentru lipsa controlului şi a lichidităţii * Ministerul Transporturilor intenţionează să-şi răscumpere pachetul de acţiuni al Aeroporturi Bucureşti deţinut de FP
10:50
Taiwanul va investi cel puţin 250 de miliarde de dolari în Statele Unite pentru dezvoltarea producţiei de semiconductori, reducând astfel dependenţa strategică a Washingtonului, au anunţat joi autorităţile americane, relatează AFP.
10:40
În noiembrie 2025, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.085 copii, în scădere cu 2.443 (-18,1%) faţă de luna octombrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS)
10:30
Formaţia AC Milan, cu Matteo Duţu rezervă, a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Como, într-un meci din etapa a 16-a a campionatului Italiei
10:30
Mingi de jucărie şi alte obiecte au fost aruncate pe teren, în timp ce fanii protestau faţă de programul Bundesligii, forţând o întrerupere de cinci minute a meciului dintre Augsburg şi Union Berlin, joi
10:30
Ministrul Economiei: and #8221;Orice restructurare trebuie făcută cu foarte multă grijă and #8221; # Bursa
Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că, în ceea ce priveşte restructurările din administraţia publică, and #8221;trebuie măsurat de mai multe ori and #8221;, el atrăgând atenţia asupra faptului că deciziile legale care vor fi adoptate trebuie să fie solide în instanţele de judecată
10:30
Amazon a cerut unui judecător să respingă planul de finanţare în procedura de faliment a Saks Global # Bursa
Amazon a cerut unui judecător federal să respingă planul de finanţare în procedura de faliment a Saks Global, susţinând în documente depuse la instanţă că retailerul de lux and #8221;a ars sute de milioane de dolari în mai puţin de un an and #8221; şi nu şi-a respectat angajamentele asumate în acordul dintre cele două companii
10:20
Rusia acuză NATO că militarizează Arctica în contextul interesului american pentru Groenlanda # Bursa
Ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin, a declarat vineri că NATO încearcă să militarizeze regiunea Arcticii, în contextul solicitării Statelor Unite de a obţine controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, transmite dpa.
10:10
Statele Unite îşi întăresc prezenţa militară în Orientul Mijlociu ca răspuns la evenimentele recente din Iran, au relatat joi media americane, citând oficiali militari, transmite DPA.
09:50
Japonia şi Statele Unite îşi vor consolida cooperarea în domeniul rachetelor şi exerciţiilor militare # Bursa
Tokyo şi Washington au convenit vineri să îşi întărească producţia comună de echipamente de apărare, inclusiv rachete, şi să îşi extindă prezenţa militară în apele de sud-vest ale Japoniei, pe fondul presiunii crescute exercitate de China asupra regiunii, relatează AFP.
09:30
Friedrich Merz: Închiderea centralelor nucleare ale Germaniei, o and #8222;mare greşeală and #8221; # Bursa
Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut că decizia Germaniei de a renunţa la energia nucleară a reprezentat o and #8222;eroare strategică serioasă and #8221;, într-un moment în care dezbaterea privind direcţia politicii energetice de la Berlin se intensifică, notează Brussels Signal.
09:10
Naţionala României a fost surclasată de echipa Italiei, cu scorul de 20-6 (5-1, 4-3, 4-0, 7-2), joi, în ultimul meci din Grupa D a Campionatului European de polo pe apă masculin de la Belgrad.
