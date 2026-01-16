Prevenire înșelăciuni: Anunț important de la banca principală din România
MainNews.ro, 16 ianuarie 2026 21:20
Banca Transilvania avertizează clienții despre creșterea tentativelor de înșelăciune online. Acestea folosesc numele și logo-ul băncii pentru a colecta date personale. Verifică sursele, nu comunica prin canale neoficiale și fii precaut la ofertele prea bune pentru a fi adevărate. Afla cum te poți proteja acum! Banca Transilvania avertizează clienții despre tentativele de înșelăciune online folosind … Articolul Prevenire înșelăciuni: Anunț important de la banca principală din România apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
21:20
Soții Iohannis, Klaus și Carmen, au fost somați de Primăria Sibiu pentru restanțe la taxele și impozitele locale. Potrivit administrației locale, aceste somații, emise pe 10 octombrie 2025, includ datorii către bugetul local. Detaliile sumelor și naturii datoriilor rămân confidențiale. Klaus Iohannis și Carmen Iohannis au primit somații de plată de la Primăria Sibiu pentru … Articolul Soții Iohannis, pe lista restanțierilor la taxe în Sibiu apare prima dată în Main News.
21:20
Președintele rus Vladimir Putin a purtat convorbiri telefonice cu președintele iranian Masoud Pezeshkian și premierul israelian Benjamin Netanyahu, discutând despre detensionarea situației din Orientul Mijlociu. Rusia sprijină Iranul atât militar, cât și diplomatic, în fața protestelor interne. Vladimir Putin a avut vineri convorbiri telefonice cu președintele iranian Masoud Pezeshkian și premierul israelian Benjamin Netanyahu Purtătorul … Articolul Putin discută cu presedintele Iranului și Netanyahu despre colaborare. apare prima dată în Main News.
21:20
21:20
Nikolay Gentchev, un mecanic bulgar, este victima unei campanii de dezinformare care circulă din 2014, când imaginea sa a fost folosită de presa pro-rusă pentru a afirma că ar fi fost ars de viu în Odesa. Deși nu a fost niciodată în Ucraina, povestea falsă persistă, readucându-și mereu aminte de cum este perceput în societate. … Articolul Mecanic bulgar atacat de presa pro-rusă: „N-am fost niciodată în Ucraina” apare prima dată în Main News.
Acum o oră
20:40
Nicușor Dan a afirmat că România va sprijini reconstrucția Ucrainei și susține eforturile președintelui Trump pentru o pace durabilă. El subliniază că intensificarea presiunilor asupra Rusiei este esențială pentru negocieri autentice, în contextul asigurării securității europene și respectării suveranității Ucrainei. Nicușor Dan afirmă că România va contribui la reconstrucția Ucrainei și sprijină eforturile pentru o … Articolul România va sprijini reconstrucția Ucrainei, presiunea asupra Rusiei este cheia apare prima dată în Main News.
20:40
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara critică brutal imaginea judecătorilor și mesajul premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că dorește ca românii să devină sclavii unui sistem opresiv. Ea atrage atenția asupra efectelor devastatoare ale deciziilor autorităților asupra populației, subliniind pericolul transformării justiției. Judecătoarea Adriana Stoicescu critică percepția negativă asupra judecătorilor în mesajul adresat … Articolul Poporul român și opresiunea sistemului: o realitate dureroasă apare prima dată în Main News.
20:40
România debutează la Campionatul European de Handbal Masculin, întâlnind Portugalia în meciul din faza preliminară. Partida a început cu un avantaj al tricolorilor, iar echipa condusă de Paulo Pereira se pregătește intens. Urmează meciuri importante cu Danemarca și Macedonia de Nord. Succesul în această grupă este esențial pentru calificare. România debutează la Campionatul European de … Articolul România debutează acum la Campionatul European împotriva Portugaliei apare prima dată în Main News.
20:40
Jimmy Kimmel îi oferă președintelui Trump premiile sale, sub condiția retragerii agenților ICE din Minneapolis. Aceasta vine după ce lidera opoziției venezuelene i-a înmânat lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, provocând ironii din partea comediantului. Detalii despre oferta sa unică și criticile sale aduse președintelui. Jimmy Kimmel îi oferă lui Donald Trump premiile sale … Articolul Jimmy Kimmel îi oferă lui Trump premii amuzante după Nobel, dar cu o condiție apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
20:20
Președintele Trump se autoproclamă „regele tarifelor vamale”, amenințând cu taxe țările care se opun anexării Groenlandei. Considerată vitală pentru securitatea națională, Groenlanda este ținta ambițiilor americane, în ciuda protestelor Danemarcei și ale aliaților europeni, care mobilizează forțe militare pentru a-și apăra teritoriul. Donald Trump amenință cu taxe vamale țările care se opun anexării Groenlandei SUA … Articolul Trump se autoproclamă regele tarifele vamale și amenință țările opuse Groenlandei apare prima dată în Main News.
20:00
Kremlinul avertizează cetățenii ruși să evite călătoriile în Republica Moldova, invocând riscuri de discriminare și hărțuire. Chișinăul respinge acuzațiile și subliniază că aplică legislația națională în mod nediscriminatoriu. Avertizarea vine după incidente anterioare cu cetățeni ruși la intrarea în țară. Kremlinul avertizează cetățenii ruși să evite călătoriile în Republica Moldova din cauza riscurilor de discriminare … Articolul Kremlinul recomandă rușilor să evite Republica Moldova; răspunsul Chișinăului apare prima dată în Main News.
20:00
Fostul premier Theodor Stolojan critică dur noua lege a administrației propusă de Guvernul Bolojan, considerând că tăierea cheltuielilor cu 10% nu este o reformă reală, ci o măsură pompieristică. Stolojan subliniază risipa din buget și blocajele în reformele esențiale ale administrației românești. Theodor Stolojan critică legea administrației propusă de Guvernul Bolojan, numind-o măsură pompieristică Tăierea … Articolul Theodor Stolojan despre legea administrației Bolojan: măsură pompieristică apare prima dată în Main News.
20:00
Donald Trump amenință cu taxe vamale țările care se opun planului său pentru Groenlanda, subliniind importanța acestei regiuni pentru securitatea națională a Statelor Unite. Danemarca răspunde prin consolidarea prezenței militare, iar congresmeni americani reafirmă sprijinul Congresului față de NATO în contextul tensiunilor internaționale. Donald Trump consideră că Groenlanda este vitală pentru securitatea națională a SUA … Articolul Trump amenință cu taxe vamale pe cei care contestă planul său pentru Groenlanda apare prima dată în Main News.
19:40
Un nou studiu de la Stanford și Yale contestă apărarea legală a industriei inteligenței artificiale, arătând că modele precum GPT-4.1 și Claude 3.7 Sonnet pot stoca și reproduce texte protejate prin drepturi de autor. Aceasta ar putea avea implicații legale serioase pentru companiile AI, expunându-le la despăgubiri semnificative. Un nou studiu sugerează că modelele AI … Articolul Industria inteligenței artificiale supusă presiunii de un nou studiu apare prima dată în Main News.
19:40
FCSB surprinde prin titularizarea lui Joyskim Dawa în meciul cu FC Argeș, la 10 luni după accidentare. Fundașul central de 29 de ani revine pe teren în cadrul primei întâlniri oficiale din 2026. Dawa nu a mai jucat din martie 2025, iar acum speră să strălucească după o lungă absență. FCSB a surprins cu titularizarea … Articolul Revine după 10 luni în echipa de start a FCSB la meciul cu FC Argeș! apare prima dată în Main News.
19:40
Nelu Iordache, cunoscut ca „Regele asfaltului”, a fost eliberat din închisoare după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa pentru fraudă cu fonduri europene de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni. Acesta a mai scăpat de o condamnare de 12 ani prin prescrierea faptelor. Detalii în articol. Nelu … Articolul Regele asfaltului, eliberat din închisoare după reducerea pedepsei apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
18:40
Percheziții de amploare în Constanța au condus la audieri pentru peste 40 de persoane implicate în obținerea frauduloasă de credite bancare. Autoritățile investighează fapte de înșelăciune și folosirea de documente falsificate, iar prejudiciul total estimat se ridică la 3,2 milioane lei. Anchetele continuă. Percheziții de amploare în Constanța, aduse peste 40 de persoane pentru audieri … Articolul Percheziții în Constanța: Peste 40 de persoane conduse la audieri apare prima dată în Main News.
18:40
FC Argeş întâlnește FCSB vineri la ora 20:00 în primul meci oficial din 2026, ce face parte din etapa a 22-a din Liga 1. Meciul se desfășoară la Mioveni, iar cele două echipe luptă pentru locuri în play-off. FC Argeş, pe locul 5, caută să rămână în primele șase, în timp ce FCSB aspiră la … Articolul FC Argeș – FCSB LIVE TEXT 2026: Meci esențial pentru play-off! apare prima dată în Main News.
18:40
Nelu Iordache, condamnat pentru fraudă cu fonduri europene, va fi eliberat după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni. Decizia a fost luată deoarece o parte dintre faptele sale s-au prescris. Detalii despre condamnare și faptele de care este acuzat sunt … Articolul Nelu Iordache, eliberat din închisoare după reducerea pedepsei de către Curtea de Apel apare prima dată în Main News.
18:40
Un moldovean a fost arestat în Elveția, suspectat de peste 30 de spargeri ce au cauzat pagube de aproape 1 milion de euro. Împreună cu un român, bărbatul a fost prins de autorități, fiind căutat timp îndelungat pentru infracțiuni comise în diverse locații din Elveția. Un moldovean a fost arestat în Elveția pentru peste 30 … Articolul Moldovean arestat în Elveția pentru spargeri de aproape un milion de euro apare prima dată în Main News.
18:30
Poliția germană desfășoară o operațiune în Marea Baltică pentru a monitoriza navele rusești, conform Ministerului de Interne. Acțiunea vizează petroliere legate de Rusia care navighează sub pavilioane false. Detalii tactice sunt limitate, dar autoritățile iau măsuri pentru a preveni potențiale pericole. Poliția germană desfășoară o operațiune în Marea Baltică legată de nave rusești Operațiunea vizează … Articolul Operațiune polițienească în Marea Baltică împotriva navelor rusești apare prima dată în Main News.
18:30
Utilizatorii platformei X s-au confruntat cu o întrerupere majoră, raportată în întreaga lume. Incidentul a fost marcat de pagini de eroare Cloudflare, deși problema era internă. X nu oferă un status page pentru actualizări, complicând astfel comunicarea în timpul incidentelor tehnice. Criticile la adresa platformei continuă. X a avut o întrerupere majoră care a afectat … Articolul X, afectat de o întrerupere majoră: impactul asupra industriilor afectate apare prima dată în Main News.
18:20
Un camion s-a răsturnat pe drumul județean 521 din Germania, blochează circulația timp de aproape jumătate de zi. Cu o încărcătură de 26.000 de litri de apă cu sânge, accidentul a fost cauzat de o manevră de evitare. Pompierii au salvat șoferul, iar pagubele sunt estimate la zeci de mii de euro. Un camion cu … Articolul Cisternă răsturnată cu 26.000 de litri de sânge blochează circulația în Germania apare prima dată în Main News.
18:20
De la 1 ianuarie 2026, firmele din România pot fi declarate inactive în urma noilor reglementări introduse prin Legea nr. 239/2025. ANAF precizează condițiile specifice care pot duce la această situație, oferind informații esențiale pentru mediul de afaceri. Află detalii importante despre pachetul fiscal 2026. Începând cu 1 ianuarie 2026, ANAF poate declara firmele inactive … Articolul Firme inactive din 2026: Noile reglementări ANAF explicate apare prima dată în Main News.
17:40
Nelu Iordache a ieșit din închisoare după reducerea pedepsei la 5 ani și 10 luni, în urma admiterii contestației de către Curtea de Apel București. Pedeapsa inițială de 11 ani a fost redusă, iar unele infracțiuni sunt acum prescrise. Iordache mai are două dosare penale active. Nelu Iordache iese din închisoare după reducerea pedepsei la … Articolul Nelu Iordache eliberat după reducerea pedepsei în dosarul Autostrăzii Arad-Nădlac apare prima dată în Main News.
17:40
Trei fotbaliști din Iran au fost uciși în timpul protestelor din decembrie, stârnind critici față de FIFA pentru indiferență. Decesele, inclusiv ale tinerilor sportivi, evidențiază violența autorităților și au condus la cereri pentru anchete internaționale. Protestele cresc în intensitate, cu victime tot mai multe. Trei fotbaliști iranieni au murit în timpul protestelor din decembrie, stârnind … Articolul Masacru în Iran: Trei fotbaliști morți, FIFA acuzată de tăcere complice apare prima dată în Main News.
17:40
Cehia va livra Ucrainei avioane de luptă capabile să doboare dronele inamice, anunțul fiind făcut de președintele Petr Pavel în timpul vizitei la Kiev. Avioanele L-159, eficiente în combaterea dronelor, vor sprijini Ucraina în lupta împotriva invaziei rusești, continuând colaborarea cu aliații europeni. Cehia va furniza Ucrainei avioane de luptă capabile să doboare dronele rusești … Articolul Armă inovatoare împotriva dronelor rusești pentru Ucraina, oferită de aliați europeni apare prima dată în Main News.
17:40
Tudorel Toader prezice respingerea sesizărilor împotriva judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, în contextul amânărilor repetate ale verdictului privind pensiile magistraților. Curtea de Apel București va judeca cazul pe 30 ianuarie, în timp ce CCR va oferi un verdict pe 11 februarie. Tudorel Toader a anticipat respingerea sesizărilor împotriva numirii judecătorilor CCR Dacian Dragoș … Articolul Tudorel Toader prezice verdictul Curții de Apel în cazul judecătorilor CCR apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
17:30
Un YouTuber din Georgia a cumpărat un palet de produse Apple returnate pentru 1.300 de euro, având o valoare inițială de 14.750 de euro. A descoperit un MacBook Air funcțional și diverse accesorii valoroase. Deși a avut parte de o dezamăgire cu un MacBook Pro lipsă, profitul său estimat este între 2.325 și 2.790 de … Articolul Youtuber din Georgia descoperă comori în palet Apple de 1.300 euro apare prima dată în Main News.
17:20
Un grup de sabotori pro-ruși a fost arestat în Lituania pentru planificarea atacurilor incendiare în Europa, inclusiv în România. Suspecții, cetățeni din diverse țări, au avut legături cu serviciile de informații ruse. Pedeapsa poate ajunge la 15 ani de închisoare pentru tentativele de terorism și sabotaj. Un grup de cetățeni străini a fost arestat în … Articolul Sabotori pro-ruși arestați în Lituania pentru incendierea din România apare prima dată în Main News.
17:10
Hotelul Orizont din Predeal, emblematic pentru România, revine pe piață la un preț mai mic, după o tranzacție eșuată cu grupul Alexandrion. Principalul acționar, Transilvania Investments Alliance, a fost afectat de decesul proprietarului. Află mai multe despre această oportunitate importantă în turismul românesc. Hotel Orizont din Predeal, un hotel de 4 stele, este din nou … Articolul Hotel emblematic din România, repus la vânzare la preț redus după tranzacție eșuată apare prima dată în Main News.
17:00
Autoritățile iraniene au oprit internetul pe 8 ianuarie, iar în urma blackout-ului, forțele de securitate au lansat o represiune brutală. Mărturii indică un masacru sângeros, cu peste 2.600 de decese. Protestele din întreaga țară au fost întâmpinate cu violență extremă, amplificând teroarea în rândul populației. Internetul a fost oprit pe 8 ianuarie, iar forțele de … Articolul Teroarea din Iran: 24 de ore de masacru după tăierea internetului apare prima dată în Main News.
16:40
PNL acuză primarii PSD din Iași că boicotează întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan din cauza „telefoanelor de amenințare” primite. Social-democrații susțin că nu vor legitima măsurile de austeritate și protestează împotriva deciziilor luate fără o consultare reală. Controversele politice se intensifică în județ. Patuți primarii PSD din Iași au boicotat întâlnirea cu premierul Bolojan având … Articolul PNL acuză primarii PSD din Iași de amenințări înainte de întâlnirea cu Bolojan apare prima dată în Main News.
16:30
Un polițist din Constanța, Florin Simineanu, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită în valoare de 5.000 de euro. Ofițerul a recunoscut fapta după ce a fost prins în flagrant în timpul unui control de mediu. El a fost sancționat și cu interzicerea ocupării funcțiilor publice. Polițist din … Articolul Polițist din Constanța, condamnat la 3 ani pentru mită de 5.000 euro apare prima dată în Main News.
16:30
Nicolae Stanciu se apropie de despărțirea de Genoa, la doar șase luni după semnare. Se discută despre posibilitatea de a evolua în China sau de a reveni în România, cu Rapid ca opțiune. Mijlocașul ar putea prioritiza echipa națională, acceptând un salariu mai mic pentru a rămâne în atenția selecționerului. Nicolae Stanciu se pregătește să … Articolul Destinația lui Nicolae Stanciu: Banii sau echipa națională? apare prima dată în Main News.
16:30
Comisia de Etică a Universității Craiova va verifica acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Radu Marinescu. O investigație recentă a relevat că peste 56% din teza sa de doctorat este plagiată. Partidul PSD susține că acuzațiile sunt politizate, iar premierul Ilie Bolojan a cerut o evaluare independentă a situației. Comisia de Etică a Universității Craiova … Articolul Verificarea tezei de doctorat a ministrului Radu Marinescu de către universitate apare prima dată în Main News.
16:00
Locuitorii din Saint-Paul, Réunion, vor reguli clare privind îmbrăcămintea în spațiile publice, supărați pe turiștii care se plimbă în costum de baie. Cer o ținută adecvată în magazine și restaurante, susținând respectul pentru viața comunității. Propunerea include amenzi pentru nuditate sau costumul de baie în locuri necorespunzătoare. Locuitorii din Saint-Paul, insula Réunion, cer reguli privind … Articolul Insularii cer turiștilor: „Vă rog, îmbrăcați-vă mai mult pe plajă!” apare prima dată în Main News.
15:40
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași din cauza nemulțumirilor legate de situația economică. Participând la un eveniment organizat de Instituția Prefectului, Bolojan a abordat subiecte precum proiectele de infrastructură și bugetul de stat, dar a fost boicotat de primarii PSD, generând controverse. Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Iași, cauzele … Articolul Bolojan, huiduit la Iași: reacția premierului surprinde opinia publică apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
15:30
Tot mai mulți români aleg aplicațiile bancare pentru a-și gestiona fondurile eficient și comod. Cu doar câteva clicuri, pot efectua plăți, verifica soldul și configura alerte personalizate. Conturile online oferă rapiditate, confort și economisirea timpului, fiind o alegere modernă pentru administrarea finanțelor personale. Românii aleg din ce în ce mai mult gestionarea financiară prin aplicații … Articolul Românii aleg aplicațiile pentru gestionarea banilor: motivele preferinței apare prima dată în Main News.
15:30
Dinamo a refuzat oferta de 4 milioane de euro de la Metalist Harkov pentru Cătălin Cîrjan, având o clauză de reziliere de 5 milioane. Oferta includea bonusuri de performanță, dar suma totală propusă era insuficientă. Cîrjan a avut un sezon bun, cu 4 goluri și 5 assist-uri în 21 de meciuri. Dinamo a refuzat oferta … Articolul Dinamo a refuzat oferta pentru Cătălin Cîrjan: ce urmează pentru transfer? apare prima dată în Main News.
15:30
Operația de protezare a gleznei, realizată în premieră la Regina Maria Cluj, oferă pacienților o soluție modernă pentru dureri persistente. Dr. Dragoș Apostu subliniază că intervențiile sunt rare, dar rezultatele pot depăși așteptările. Castică Perneș este un exemplu de succes după 20 de ani de suferință. Costică Perneș a suferit timp de 20 de ani … Articolul Premieră medicală: Operație de protezare a gleznei la Regina Maria Cluj apare prima dată în Main News.
15:10
Președintele Nicușor Dan anunță succesul anului 2025, cu un deficit bugetar în scădere și o ușoară creștere economică. În ciuda măsurilor de austeritate, România se confruntă cu o recesiune economică iminentă, o creștere a șomajului și o scădere a consumului. Perspectivele pentru 2026 rămân incert. Nicușor Dan anunță succesul anului 2025 cu un deficit bugetar … Articolul Nicușor Dan: 2025, un an de succes în realizări pentru București apare prima dată în Main News.
15:00
Insula Bardsey din Țara Galilor angajează trei persoane pentru posturi de vis, cu salariu de 15 euro pe oră și cazare gratuită. Cu doar trei locuitori și multe animale, această insulă izolată oferă o oportunitate unică pentru iubitorii de natură. Accesibilă doar cu barca, Bardsey este un adevărat refugiu. Insula Bardsey din Țara Galilor angajează … Articolul O insulă cu trei locuitori oferă locuri de muncă la 15 euro pe oră și cazare gratuită apare prima dată în Main News.
14:40
Liberalii ieșeni acuză PSD că primarii social-democrați au fost amenințați să nu participe la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan. PNL susține că această decizie reflectă frica de reforme și de pierdere a controlului asupra banilor publici, iar protestul PSD izolează comunitățile din județul Iași. Liberalii ieşeni acuză PSD că primarii săi au fost ameninţaţi să … Articolul Liberalii ieșeni acuză amenințări asupra primarilor PSD pentru întâlnirea cu „Taie-Tot” apare prima dată în Main News.
14:30
X a implementat măsuri împotriva folosirii Grok AI pentru a modifica imagini ale persoanelor, dar investigațiile arată că aplicația Grok Imagine poate genera în continuare imagini sexualizate. Activistii trag un semnal de alarmă privind riscurile abuzurilor și necesitatea intervenției autorităților pentru protecția drepturilor femeilor. X a implementat măsuri pentru a preveni folosirea Grok în modificarea … Articolul Grok AI dezvăluie imagini: Cum să ocolești interdicțiile platformei apare prima dată în Main News.
14:30
Controversa cazului Jannik Sinner revine în atenție, stârnind critici privind tratamentul preferențial în legislația antidoping. Comparat cu Simona Halep, care a primit o suspendare drastică, Sinner a fost sancționat doar trei luni pentru dopaj involuntar. Criticii subliniază un sistem dezechilibrat în justiția sportivă. Controversa cazului de dopaj al lui Jannik Sinner evidențiază discrepanțele din legislația … Articolul Simona Halep implicată în scandalul de dopaj al lui Jannik Sinner apare prima dată în Main News.
14:30
Adrian Băzăvan a fost amendat cu 1.000 lei de Jandarmeria București pentru proiecția mesajului „Marș la Moscova!” în timpul protestului AUR. Incidentul a generat indignare printre participanți, iar jandarmii au intervenit pentru a preveni un conflict. Protestatarii au cerut abrogarea Legii Vexler. Adrian Băzăvan a fost amendat cu 1.000 de lei pentru proiectarea mesajului „Marș … Articolul Adrian Băzăvan amendat pentru mesajul „Marș la Moscova” la protestul AUR apare prima dată în Main News.
14:10
Teren de 3.600 mp în centrul comunei Plugari a fost concesionat rapid unei firme nou-înființate, aparținând fostei soții a primarului. Procedurile s-au finalizat în mai puțin de 3 luni, generând întrebări pe marginea transparenței deciziilor locale. Detalii despre concesionare și reacții ale autorităților locale în articol. Teren de 3.600 mp în centrul comunei Plugari concesionat … Articolul Teren de 3.600 mp în Plugari, concesionat rapid fostei soții a primarului apare prima dată în Main News.
14:10
Volodimir Zelenski îl critică pe primarul Kievului, Vitali Kliciko, pentru lipsa de pregătire în fața atacurilor aeriene rusești, care au lăsat capitale fără curent și căldură. Zelenski decretă stare de urgență energetică, iar Kliciko acuză guvernul de necoordonare. Tensiunile politice dintre cei doi continuă să crească. Volodimir Zelenski îl critică pe primarul Kievului, Vitali Kliciko, … Articolul Zelenski: Primarul din Kiev, complet nepregătit pentru situații de urgență apare prima dată în Main News.
14:00
Kremlinul a salutat dorința Italiei, Franței și Germaniei de a relua discuțiile cu Rusia pe tema Ucrainei, considerând-o o schimbare semnificativă. Peskov a remarcat că acest progres ar putea reflecta strategia acestor țări, în timp ce Marea Britanie rămâne cu o poziție radicală față de Moscova. Kremlinul a salutat dorința Italiei, Franței și Germaniei de … Articolul Kremlinul despre reluarea discuțiilor cu mari țări europene: un pas înainte apare prima dată în Main News.
13:40
Daniel Zamfir a anunțat că senatorii PSD vor vota moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu, dacă aceasta va fi depusă în Parlament, subliniind necesitatea unei discuții în coaliție. Condiția este ca premierul să-și asume responsabilitatea deciziilor legate de acordul Mercosur. PSD nu va susține o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Daniel Zamfir, liderul … Articolul Senatorii PSD anunță votul moțiunii împotriva ministrului de Externe apare prima dată în Main News.
