Dominic Fritz, critici la adresa ANI: „Se ocupă de nimicuri”
HotNews.ro, 16 ianuarie 2026 22:50
Preşedintele USR şi primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a criticat Agenţia Naţională de Integritate (ANI), afirmând că instituţia „se ocupă de nimicuri în loc să se ocupe cu situaţii reale de conflicte de interese”. Friz…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
22:50
Preşedintele USR şi primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a criticat Agenţia Naţională de Integritate (ANI), afirmând că instituţia „se ocupă de nimicuri în loc să se ocupe cu situaţii reale de conflicte de interese”. Friz…
Acum o oră
22:30
Inteligența artificială accelerează productivitatea în economiile bogate, dar poate lăsa în urmă țările cu venituri mici, arată un raport al unei cunoscute companii de AI # HotNews.ro
Utilizarea mai intensă a AI-ului în țările bogate riscă să adâncească inegalitățile, avertizează compania Anthropic, faimoasă pentru chatbot-ul Claude. Compania evaluată la peste 180 miliarde dolari a publicat un studiu în care spune că țările…
22:20
Intervenția americană în Venezuela era luată în calcul de Trump din primul său mandat, susține un fost președinte latino-american # HotNews.ro
Fostul preşedinte columbian şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Juan Manuel Santos, a declarat într-un interviu publicat vineri de Financial Times că preşedintele american Donald Trump a sugerat „o invazie” în Venezuela în timpul…
22:10
Dinamo, analizată de Cristiano Bergodi înainte de meciul cu Universitatea Cluj: „Poate lupta și pentru titlu” # HotNews.ro
Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a prefațat meciul cu Dinamo București din etapa cu numărul 22 a SuperLigii. Partida va avea loc duminică, de la ora 20:30, iar tehnicianul italian a avut numai cuvinte…
22:10
Cum motivează Curtea de Apel Bucureşti decizia în dosarul lui Nelu Iordache, căruia i-a sters jumătate din pedeapsă și l-a scos din închisoare # HotNews.ro
Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) afirmă, în motivarea admiterii contestaţiei în anulare formulată de omul de afaceri Nelu Iordache, că instanţa anterioară de apel nu a analizat incidenţa prescripţiei răspunderii penale pentru…
Acum 2 ore
21:40
VIDEO Maria Corina Machado spune că va fi aleasă președintă a Venezuelei „la momentul potrivit” # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a afirmat că ea crede că va fi aleasă președintă a Venezuelei „la momentul potrivit”, într-un interviu difuzat vineri de postul Fox…
21:40
Reluarea dialogului UE cu Rusia, cerută din partidul lui Merz. „Europa trebuie să-și apere propriile poziții” # HotNews.ro
Armin Laschet, fost candidat conservator pentru funcţia de cancelar şi influent deputat pe probleme de politică externă, a pledat pentru reluarea dialogului cu Rusia privind războiul din Ucraina, descriind situaţia actuală drept „absurdă”, informează AFP,…
21:10
Acuzată de corupție, Iulia Timoșenko a fost eliberată pe cauțiune în așteptarea procesului # HotNews.ro
Fosta şefă a guvernului ucrainean, Iulia Timoşenko, a fost eliberată vineri din detenţie pe cauţiune de către un tribunal din Kiev, în aşteptarea unui proces de corupţie care va trebui să clarifice dacă ea le-a…
Acum 4 ore
20:50
Renee Nicole Good, femeia în vârstă de 37 de ani ucisă săptămâna trecută la Minneapolis de un agent al Serviciului american pentru imigrație (ICE) prezenta patru răni produse cu armă de foc la sosirea serviciilor…
20:40
VIDEO După ce Trump a primit medalia Premiului Nobel, comediantul Jimmy Kimmel îi oferă și el premiile sale, dar pune o condiție # HotNews.ro
Celebrul comediant american Jimmy Kimmel a declarat vineri că îi oferă toate premiile sale preşedintelui SUA, Donald Trump, dacă acesta retrage agenţii Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE) din Minneapolis, oferta sa intervenind după…
20:20
Noul tool AI care vrea să-ți înlocuiască colegul. Ce face exact și de ce poate avea consecințe uriașe pentru viitorul muncii # HotNews.ro
Anthropic a lansat zilele trecute Cowork, o nouă aplicație AI care promite ceva ce industria tech încearcă de ani buni să livreze: un asistent digital care nu se limitează la a răspunde la întrebări, ci…
20:20
Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald din istoria măsurătorilor meteo din România. Câte luni au fost secetoase # HotNews.ro
Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent în România, anunță ANM. Nouă dintre cele 12 luni au fost mai calde decât media climatologică, ianuarie fiind la cea…
20:10
Moscova recomandă rușilor să evite călătoriile în Moldova: „Hărțuire fără temei și tratament inadecvat” # HotNews.ro
Ministerul rus de Externe le-a recomandat vineri cetăţenilor ruşi să evite călătoriile în Republica Moldova, ca urmare a ceea ce a descris drept numeroase cazuri de discriminare împotriva cetăţenilor ruşi în această ţară, relatează agenţiile…
20:00
Critici dure la schimbările propuse la asigurarea obligatorie a locuințelor după tragedia din cartierul bucureștean Rahova: Modificați atunci denumirea legii! # HotNews.ro
Consiliul legislativ a emis joi, 15 ianuarie, un aviz negativ în care cere „reconsiderarea în totalitate” a proiectului de lege care propune ca riscul de explozie accidentală de gaze să fie acoperit de asigurarea obligatorie…
19:50
Budapesta avertizează ambasadorii din UE să nu comenteze asupra alegerilor din Ungaria. „Altfel, vor avea activitatea extrem de îngreunată în viitor” # HotNews.ro
Guvernul ungar nu va tolera critici, comentarii sau interferențe ale ambasadorilor statelor UE asupra alegerilor legislative din luna aprilie, a avertizat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, relatează agențiile MTI și EFE, citate de…
19:40
Sondaj: Ucrainenii nu cred în garanțiile de securitate și se opun retragerii din Donbas # HotNews.ro
Majoritatea ucrainenilor se opun ferm retragerii trupelor Ucrainei din partea regiunii Doneţk (est), care încă se află sub controlul Kievului, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Europei şi a SUA, potrivit rezultatelor unui…
19:30
O avalanşă de mari dimensiuni a avut loc în Munţii Rodnei. Salvamontiştii avertizează: „Toată creasta este încărcată” – VIDEO # HotNews.ro
Salvamontiştii din Maramureş atrag atenţia că în şaua Galaţiului din Munţii Rodnei s-a produs o avalanşă de mari diminensiuni, iar riscul de noi astfel de incidente este mare. „Toată creasta este încărcată şi există posibilitatea…
19:30
Imaginile zilei: Fostul „rege al asfaltului” a ieșit din închisoare după ce i-a fost redusă pedeapsa # HotNews.ro
Nelu Iordache a fost eliberat vineri din închisoare după ce Curtea de Apel Bucureşti a admis o contestaţie în anulare depusă de omul de afaceri Nelu Iordache şi i-a redus acestuia condamnarea primită în dosarul…
19:10
Soldații israelieni au fost felicitați pentru distrugerea unor clădiri în Fâșia Gaza. „Așa am făcut și așa vom face” # HotNews.ro
Ministrul apărării din Israel, Israel Katz, a felicitat vineri forţele armate pentru activitatea lor din Fâşia Gaza ca răspuns la acuzaţiile din presa internaţională care avertizează că Israelul continuă să distrugă clădiri în Fâşia Gaza,…
Acum 6 ore
18:50
Donald Trump a ameninţat vineri cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale ca SUA să anexeze Groenlanda, în timp ce mai multe ţări europene au anunţat că vor trimite acolo trupe în sprijinul…
18:30
Nelu Iordache va fi eliberat din închisoare. Curtea de Apel Bucureşti i-a redus pedeapsa la jumătate pentru că o parte dintre fapte s-au prescris # HotNews.ro
Curtea de Apel Bucureşti a admis o contestaţie în anulare depusă de omul de afaceri Nelu Iordache şi i-a redus acestuia condamnarea primită în dosarul fraudei cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac-Arad de…
18:10
Un serial cu o distribuție de clasă mondială s-a întors în streaming după 10 ani cu un nou sezon, dar a meritat așteptarea? # HotNews.ro
Când ai pentru un serial o distribuție cu actori ca Tom Hiddleston, Hugh Laurie și Olivia Colman, pornești de la un roman al maestrului genului de spionaj John le Carré și ai parte de sprijinul…
18:00
Noile situații în care firmele pot fi declarate inactive, începând cu 1 ianuarie 2026. Ce spune ANAF # HotNews.ro
De la 1 ianuarie 2026, prin Legea nr. 239/2025 (Pachetul 2 fiscal), au fost introduse două noi situații în care ANAF poate declara firmele din România inactive, iar acum, Fiscul, face și câteva precizări în…
18:00
O organizație internațională cere anchetarea amenințărilor la adresa Emiliei Șercan. „PSD să se abțină de la atacuri personale la adresa jurnaliștilor” # HotNews.ro
International Press Institute (IPI), o organizație internațională implicată în apărarea libertății presei și jurnaliștilor din Uniunea Europeană și țările candidate la aderarea la UE, a transmis un mesaj de susținere pentru jurnalista Emilia Șercan și…
17:50
Poliția germană desfășura vineri o operațiune în Marea Baltică având legătură cu nave rusești, a confirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne german, citat de agenția DPA, după ce media locale au relatat…
17:40
Zelenski îl asigură pe Trump că vrea pacea şi anunţă că o echipă ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru noi discuţii. Când speră să fie semnate documentele # HotNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump. Vineri, liderul de la Kiev a anunţat că…
17:40
Beep-beep! Derapaj la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu. Mai multe cuvinte vulgare s-au auzit în direct # HotNews.ro
Postul România TV a fost sancţionat de CNA pentru limbajul folosit de moderatorul emisiunii Punctul Culminant, Victor Ciutacu într-o emisiune din luna octombrie a anului trecut, scrie PaginadeMedia. România TV a primit o somație publică…
17:30
O nouă armă împotriva dronelor rusești, pusă la dispoziția Ucrainei de către unul dintre aliații europeni # HotNews.ro
Cehia este gata să furnizeze Ucrainei în curând avioane de luptă capabile să doboare dronele inamice, a declarat vineri preşedintele Petr Pavel aflat într-o vizită la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir…
Acum 8 ore
17:00
Un fost demnitar rus a fost găsit mort în casa sa din Moscova, într-un caz pe care autorităţile îl descriu ca fiind o aparentă sinucidere, cel mai recent dintr-o serie de decese misterioase şi violente…
16:50
Biserica Ortodoxă condamnă public antisemitismul și xenofobia. Patriarhul Daniel: „Orice formă de ură este contrară mesajului Evangheliei” # HotNews.ro
Patriarhul Daniel a afirmat că orice formă de ură, discriminare sau intoleranță contravine mesajului Evangheliei astfel că Biserica Ortodoxă Română dezprobă discursurile antisemite și xenofobe din spațiul public, informează agenția de știri a BOR, Basilica.ro.…
16:30
FOTO Hotel emblemă al României – repus la vânzare la preț mai mic, după o tranzacție eșuată # HotNews.ro
Hotelul de 4 stele Orizont din Predeal, al cărui principal acționar este Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), este rescos la vânzare și la începutul acestui an, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a eșuat,…
16:20
ULTIMA ORĂ: Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu va fi verificată de universitatea unde și-a obținut-o # HotNews.ro
Comisia de Etică a Universității Craiova a decis, vineri, după o ședință care a durat două ore, să verifice acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. În urmă cu cinci zile, jurnalista Emilia…
16:10
Ursula von der Leyen semnează sâmbătă acordul UE-Mercosur în Paraguay. Când va intra acesta în vigoare și cine îl mai poate bloca # HotNews.ro
Dacă acordul va avea toate voturile necesare, ar putea intra în vigoare înainte de finalul acestui an, a explicat un oficial al Comisiei Europene. Dar drumul spre acest rezultat nu este simplu. UE și statele…
16:00
PNL acuză că primarii PSD din Iași nu s-au mai dus la întâlnirea cu Bolojan pentru că au primit „telefoane de amenințare” # HotNews.ro
După ce mai mulți primari PSD au anunțat că boicotează întâlnirea cu premierul Bolojan de la Iași, filiala PNL din județ a transmis că edilii confirmaseră prezența la întâlnire, dar ulterior au decis să nu…
16:00
„Premieră strategică”: România modernizează un drum din Ucraina și construiește ultimul tronson din Autostrada Moldovei până la graniță # HotNews.ro
Compania de Autostrăzi lansează licitația pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina, continuarea practic a Autostrăzii „Moldovei” A7 care străbate regiunea de la Sud la Nord, până la Siret. Proiectul, finanțat prin mecanismul…
15:10
Operație de protezare a gleznei, realizată în premieră la Regina Maria Cluj. Dr. Dragoș Apostu: „Aceste intervenții nu sunt comune nici la nivel mondial, dar rezultatele ne depășesc așteptările” # HotNews.ro
Mai mult de două decenii a îndurat Costică Perneș, 64 de ani, dureri chinuitoare când, în urma unui accident la muncă, și-a fracturat glezna. Operat de mai multe ori, bărbatul ajunsese să nu mai poată…
Acum 12 ore
14:50
În mediul online apar tot mai multe materiale care folosesc neautorizat numele și logo-ul Băncii Transilvania sau a altor entități din întreg grupul financiar BT, pentru a promova ”cursuri, investiții sau grupuri de discuții pe…
14:50
EXCLUSIV De câte ori este pensia unui magistrat mai mare decât pensia din sistemul public – documentul se află pe masa CCR # HotNews.ro
Pensia medie a unui magistrat a fost în 2025 echivalentul a 4.000 de euro net lunar. Suma brută se ridică undeva la 5.000 de euro, din care doar 630 euro reprezintă contributivitate, arată un document…
14:30
Decembrie a fost în România mult mai caldă decât în mod normal și a plouat de patru ori mai puțin. Doi poli ai frigului au fost într-o situație inedită # HotNews.ro
Luna trecută a fost cu 2,4 °C mai caldă decât în mod normal, iar la două stații meteo renumite pentru recordurile de frig temperatura medie lunară a fost cu peste 4 grade Celsius mai mare.…
14:10
Ce se mai știe despre protestele din Iran: Liniște în Teheran în timp ce drone zboară pe cer / Care e situația în alte orașe # HotNews.ro
Represiunea sângeroasă a autorităților din Iran pare să fi potolit protestele pentru moment, potrivit unei organizații pentru drepturile omului și a mai multor cetățeni din diferite părți ale țării, iar presa de stat a regimului…
14:00
Restaurantul cu două stele Michelin care a primit o stea la igienă. Explicațiile bucătarului # HotNews.ro
Un restaurant britanic cu două stele Michelin a primit o evaluare de igienă de numai o stea după ce inspectorii pentru standarde alimentare au vizitat localul în noiembrie, transmite CNN. Ynyshir, care oferă un meniu…
14:00
Pe 9 ianuarie, trenul „Muntenia” Budapesta – București a făcut mai mult de 26 de ore, în loc de 16 ore, deși intrase în țară cu sub două ore întârziere. CFR Călători a explicat că…
13:40
„Un progres semnificativ”. Ce spune Kremlinul despre dorința unor mari țări europene de a relua discuțiile cu Rusia # HotNews.ro
Kremlinul a salutat vineri ceea ce a spus că pare a fi dorința Italiei, Franței și Germaniei de a relua dialogul cu Rusia pe tema Ucrainei, calificând situația drept o „schimbare semnificativă” care corespunde propriei…
13:10
VIDEO Suporteri FCSB au bătut trei adolescenți într-un tramvai din București, când mergeau la un meci. Au fost reținuți la aproape 2 luni de la agresiune # HotNews.ro
Patru membri ai galeriei FCSB, cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani, au fost reținuți joi după ce, în noiembrie 2025, au lovit trei adolescenţi într-un tramvai din Bucureşti. Întreaga agresiune a fost…
13:10
Mii de persoane au semnat o petiție exprimându-și indignarea după ce persoana nominalizată de Donald Trump pentru funcția de ambasador în Islanda a glumit că țara nordică ar trebui să devină al 52-lea stat al…
13:00
Ashley St. Clair, care a născut unul dintre fiii lui Elon Musk în 2024, a dat în judecată joi xAI, compania de inteligență artificială a miliardarului, acuzând că chatbotul Grok dezvoltat de companie a generat…
12:40
Probleme foarte mari pentru sistemul energetic al Ucrainei: „Nu există nicio centrală neatacată de ruși” / Zelenski pregătește declararea stării de urgență # HotNews.ro
Ucraina dispune de rezerve de combustibil pentru cel puțin 20 de zile, a declarat vineri, în fața parlamentului, ministrul Energiei, Denis Șmîhal, care a descris descriind situația energetică generală din țară ca fiind foarte dificilă…
12:40
ANAF îl execută la tablouri pe Darius Vâlcov. De la ce preț pleacă un Picasso din colecția fostului ministru PSD # HotNews.ro
O parte din colecția de tablouri a fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov, între care un desen de Pablo Picasso și două lucrări de Nicolae Grigorescu, este scoasă la licitație, prin executare silită inițiată de ANAF Craiova, transmite Profit.ro. Valorificarea…
12:10
O delegație de congresmeni americani a aterizat la Copenhaga pentru a contracara amenințările lui Trump pe tema Groenlandei # HotNews.ro
O delegație de congresmeni americani, atât democrați, cât și republicani, se va întâlni vineri cu liderii Danemarcei și Groenlandei pentru a-i reasigura de sprijinul Congresului, în pofida amenințărilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul…
12:10
Amenda primită de motociclistul care a proiectat mesajul „Marş la Moscova” în timpul protestului AUR # HotNews.ro
Jandarmeria Capitalei a anunțat vineri sancțiunea primită de bărbatul aflat pe o motocicletă care, la protestul de joi seara din Piaţa Universităţii, a proiectat cu laserul mesajul „Marș la Moscova” pe o clădire. „În contextul…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.