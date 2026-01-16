După Naba Salem, o altă concurentă a ajuns la spital, la Survivor 2026. Ce i s-a întâmplat Roxanei Condurache
SpyNews, 16 ianuarie 2026 22:50
După Naba Salem, și Roxana Condurache a ajuns la spital, la Survivor 2026. Actrița s-a retras din joc în mijlocul probei, iar Războinicii au acuzat-o că a fost o strategie pentru a nu mai intra, din nou, pe teren, astfel încât Faimoșii să fie siguri că vor câștiga.
• • •
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:10
Mama Alinei Eriko, adevărul despre fata ei, după ce a internat-o cu forţa în spital: ”Nu era deloc bine și am sunat la poliție” # SpyNews
Alina Eriko a ajuns de urgență la spital! În exclusivitate pentru Spynews.ro, mama „Panterei Negre” face declarații despre starea de sănătate a fiicei sale, după ce a fost nevoită să sune la poliție și la salvare. Ce s-a întâmplat și cum este în prezent Alina Eriko.
22:10
VIDEO | Vlogger celebru, încătușat la comanda satanistului acuzat că a abuzat orfani | Declarații exclusive # SpyNews
Cosmin Olteanu, care și-a schimbat numele în Emrys LeFay, satanist declarat și ONG-ist acuzat că, împreună cu iubitul lui abuza sexual copii orfani, din centrele de plasament, i-a pus capac „Justițiarului de Berceni”.
Acum 2 ore
22:00
Decizia luată de Adda și Cătălin de la Power Couple! Ce planuri au cei doi pentru 2026: "Încă un vis" # SpyNews
Adda și Cătălin, unul dintre cele mai apreciate cupluri de la Power Couple, au vorbit recent despre decizia importantă pe care au luat-o împreună și despre planurile lor pentru 2026. Cei doi au mărturisit că privesc cu încredere spre viitor și că își doresc să transforme „încă un vis” în realitate.
22:00
Accidentare dureroasă pentru Naba Salem, la Survivor 2026! Concurenta a început să plângă în hohote # SpyNews
Momente dificile pentru Naba Salem, la Survivor 2026. Concurenta s-a accidentat în timpul jocului pentru recompensă, în timp ce lupta împotriva lui Nicky Salman de la Războinici. Naba Salem a plâns în hohote și a fost luată cu targa.
22:00
Diana Dumitrescu a început anul cu stângul! Cu ce probleme s-a confruntat fiul vedetei: „Suntem izolați” # SpyNews
Diana Dumitrescu a început anul cu stângul! Vedeta a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro despre problemele cu care s-a confruntat Carol, fiul său, încă din prima zi a acestui an, motiv pentru care au fost izolați în casă.
21:40
Casa Faimoșilor de la Survivor 2026 a căzut, din nou! S-au încins spiritele între Naba Salem și Cristian Boureanu: „Stai pe margine și jignești” # SpyNews
Faimoșii de la Survivor 2026 s-au trezit că acoperișul casei a căzut, din nou. Concurenții au fost nevoiți să îl refacă pentru a cincea oară. Spiritele s-au încins între Naba Salem și Cristian Boureanu, în timp ce Gabriel Tamaș a fost lovit la cap.
21:30
Povestea lui George de la Mireasa. Este vărul lui Adin din sezonul 12 și speră să își găsească sufletul pereche # SpyNews
George este vărul lui Adin, concurent cunoscut din sezonul 12 al show-ului. Tânărul a intrat în casa Mireasa cu gândul să își întâlnească sufletul pereche. Care e povestea lui de viață.
21:10
Larisa Uță regretă eliminarea lui Iustin HVNDS de la Survivor 2026. Ce a făcut-o pe concurentă să își schimbe atitudinea față de colegii ei # SpyNews
Echipa Faimoșilor are cu un om în minus, după eliminarea lui Iustin HVNDS. Concurentul a plecat acasă după primele zile. Larisa Uță a fost cu el la duel, însă a rămas în competiție. Antrenoarea de fitness regretă eliminarea lui.
Acum 4 ore
21:00
Cât de mult este regizat Survivor! Adi Vasile a spus adevărul despre cel mai puternic și urmărit format al momentului # SpyNews
Survivor România este, fără îndoială, unul dintre cele mai urmărite și spectaculoase show-uri de televiziune din țară. Dar cât de mult este regizat și cât de mult depinde de concurenți versus producție? Aceasta este o întrebare la care mulți vor să afle răspunsul. Adi Vasile a spus adevărul despre cel mai puternic și urmărit format al momentului.
20:30
Cum a slăbit Roxana Nemeș, după ce a devenit mamă de gemeni. Vedeta spune că nu a mai ținut diete de la 20 de ani # SpyNews
Roxana Nemeș a devenit mamă de gemeni în septembrie 2025. Vedeta se declară o femeie împlinită, iar urmăritorii ei au remarcat faptul că a revenit rapid la cum arăta înainte de sarcină. Cântăreața a vorbit despre cum a slăbit, căci spune că nu a mai ținut diete de la 20 de ani.
19:50
Accidentare puternică la Survivor! Un concurent a căzut de la aproape 2 m înălțime. Ce a declarat Adi Vasile despre incident # SpyNews
Un moment tensionat a avut loc la Survivor, când un concurent s-a accidentat după ce a căzut de la aproape 2 metri înălțime. Adi Vasile, invitat la emisiunea Survivor – Povești din junglă, a vorbit despre incident și a oferit detalii despre cum s-a produs accidentarea.
19:50
Vlogger celebru de la noi, pe patul de spital. De ce a fost supus unei intervenții chirurgicale: „Un sfert din bărbați au nevoie de această operație” # SpyNews
Un vlogger celebru de la noi s-a afișat, zilele trecute, pe patul de spital. A fost supus de curând unei intervenții chirurgicale. YouTuberul a fost operat la un spital privat, după ce s-a confruntat cu o problemă des întâlnită în rândul bărbaților.
19:20
O româncă a murit în urma unui accident grav, în Italia. Femeia a făcut infarct și a intrat cu mașina într-un camion # SpyNews
O femeie a sfârșit tragic, în Italia, în urma unui accident grav. Românca, în vârstă de 58 de ani, a făcut infarct la volan și a intrat cu mașina într-un camion. Femeia era în stare gravă și a murit câteva ore mai târziu, la spital.
19:10
Câte kilograme și ce înălțime are Cristina Ich! Ce face influencerița de arată atât de bine # SpyNews
Cristina Ich este una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, iar fanii ei sunt mereu curioși despre cum reușește să arate atât de bine. Secretul ei nu stă doar în gene, ci și în disciplină: alimentație echilibrată, antrenamente regulate și multă motivație.
Acum 6 ore
18:50
Doliu în lumea teatrului din România! Un actor extrem de iubit s-a stins din viață, lăsând în urmă zeci de roluri care au marcat scena românească. Moartea sa lasă un gol greu de umplut în lumea teatrului și în inimile celor care l-au urmărit pe scenă.
18:50
Ruxandra Luca, pusă la zid pe motiv că ar fi prea slabă. Ce replică le-a dat prezentatoarea tuturor celor care îi critică aspectul fizic # SpyNews
Ruxandra Luca s-a filmat de curând în timp ce era la sala de fitness. Prezentatoarea arată impecabil, însă unii oameni au criticat-o pe motiv că ar fi prea slabă, după ce și-a afișat abdomenul tonifiat.
18:40
Tehnologia a schimbat complet experiența trăită într-un casino online. Acum joci mai simplu, mai sigur și te distrezi cum vrei tu – de pe telefon sau computer. Platformele au sisteme inteligente care te ajută să joci responsabil, iar siguranța datelor tale devine prioritate pentru orice operator serios. Funcțiile moderne fac diferența între o sesiune obișnuită și una cu adevărat captivantă.
18:20
Cum arăta văduva victimei lui Mario Iorgulescu înainte să se opereze la stomac. Melek a trecut printr-o transformare majoră # SpyNews
Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a slăbit mult în ultimul an. Melek a fost supusă operației de micșorare a stomacului acum aproape un an și a trecut printr-o transformare majoră. Tânăra mărturisea atunci că a fost o decizie bună să facă intervenția.
18:10
Loredana Groza, vacanță cu fiica ei! Unde a plecat artista la două săptămâni după ce tatăl ei a murit # SpyNews
Loredana Groza a ales să își ia o pauză și să plece în vacanță alături de fiica ei, la doar două săptămâni după ce tatăl său s-a stins din viață. Artista a decis să se retragă pentru câteva zile într-un loc liniștit, departe de agitația de acasă, pentru a-și regăsi echilibrul după perioada dificilă prin care a trecut.
17:50
Răsturnare de situație! Diana și Sorin de la Mireasa nu s-ar fi despărțit, de fapt. Cine i-a dat de gol # SpyNews
Diana de la Mireasa se află, în continuare, în Dubai, iar zilele trecute, a transmis un mesaj în legătură cu Sorin care a stârnit multe reacții. Fosta concurentă pare că a anunțat despărțirea de el, însă cei doi ar forma, de fapt, în continuare un cuplu.
17:20
Iulia Vântur a făcut anunțul! Planuri mari cu Salman Khan în anul 2026. Ce eveniment important vor bifa cei doi # SpyNews
Iulia Vântur a făcut un anunț important legat de anul 2026. Vedeta a dezvăluit că are planuri mari alături de Salman Khan, iar cei doi se pregătesc pentru un eveniment special în lunile care urmează.
17:10
Sofia Vicoveanca a fost externată din spital, după ce a suferit un infarct. Artista l-a avut alături pe fiul ei # SpyNews
Sofia Vicoveanca a fost externată din spital, după ce a suferit un infarct. Artista în vârstă de 84 de ani se afla la Spitalul din Suceava. Fiul ei, Vlad, i-a fost alături în toată această perioadă și a însoțit-o în ziua în care a fost externată.
Acum 8 ore
16:50
Femeie, moartă în frig după ce a fost bătută și dată afară din casă de concubin. Avea 36 de ani # SpyNews
O femeie în vârstă de 36 de ani a murit în condiții cumplite. Ar fi fost bătută de bărbatul cu care avea o relație și a fost alungată din casă, în plină noapte, pe frig. Rămasă afară, fără ajutor, femeia nu a mai rezistat temperaturilor scăzute și a decedat.
16:40
Ce face Adi Vasile pe set, înainte de start filmări. Cum a fost surprins prezentatorul Survivor # SpyNews
O nouă ediție Survivor se vede diseară la Antena 1, de la 20.30, atunci când concurenții vor lupta pentru recompensă. Adi Vasile, prezentatorul emisiunii, este alături de Faimoși și Războinici. Iată ce face înainte de filmări.
16:30
Alertă! Două parfumuri au fost retrase de la vânzare din cauză că ar conține un ingredient periculos # SpyNews
Este alertă în mai multe magazine. Două parfumuri au fost retrase de la vânzare, după ce s-a constatat că acestea conțin un ingredient periculos. Biroul pentru Standardele de Siguranță a Produselor a transmis o avertizare.
15:50
Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…” # SpyNews
Lino Golden și-a cerut de curând actuala iubită în căsătorie, tocmai în New York. La câteva zile distanță de la marele eveniment, Delia, fosta soție a artistului, a transmis un mesaj prin care a lăsat loc de interpretări.
15:50
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse # SpyNews
Stela Popescu a fost una dintre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe din România. După 8 ani de la moartea ei, lucrurile personale ale actriței au rămas nemișcate în cabina de teatru. Iată imagini mai rar văzute până acum.
15:10
A fost declarată stare de urgență în sectorul energetic! O capitală a rămas fără electricitate # SpyNews
Ucraina se confruntă cu o situație critică! Volodimir Zelensky a declarat stare de urgență în întreaga țară, după ce capitala Kiev a rămas fără electricitate. Nicio centrală electrică că nu mai este complet funcțională în plin ger.
Acum 12 ore
14:50
Fetiță, desfigurată într-o grădiniță din România! Tatăl ei este disperat: ”Am luat-o plină de sânge” # SpyNews
Caz șocant în România! Un tată a făcut un apel disperat, după ce și-a luat fetița rănită extrem de grav de la o grădiniță din județul Vâlcea. Bărbatul a fost cutremurat când a văzut cum arată micuța și este hotărât să ia măsuri legale.
14:30
Alina și Valentin de la Mireasa, față în față! Fostul concurent i-a oferit două cadouri celei care l-a făcut tătic. Ce au discutat # SpyNews
După multe discuții contradictoare, Alina și Valentin de la Mireasa s-au întâlnit față în față, în direct, la Viața fără filtru de la Antena Stars. Fostul concurent i-a oferit și două cadouri femeii care i-a adus un copil pe lume.
14:10
Constantin Zamfirescu este în stare să își vândă apartamentul pentru a-și plăti operația! De ce sumă are nevoie # SpyNews
Constantin Zamfirescu se află într-o situație dificilă! Actorul, cunoscut ca și ”Gogoașă”, urmează să se opereze la inimă, din cauza unei malformații cu care s-a născut. Constantin Zamfirescu ia în calcul să își vândă apartamentul pentru a-și achita operația la un spital privat.
13:50
Andra Volos l-a scos din sărite pe Robert Lele și s-a ales cu un cadou! Cum a reușit: ”Să nu îl mai folosesc pe al lui” # SpyNews
Andra Volos s-a trezit cu un cadou la care nu se aștepta! După ce l-a enervat pe soțul ei în fiecare vacanță, vedeta a avut parte de o surpriză de proporții. Robert Lele a fost ingenios și a ascuns cadoul într-un buchet cu flori!
13:50
Gabriela Cristea a postat o fotografie în spatele căreia nu știa nimeni ce se ascunde, de fapt. Vedeta a trecut printr-o întâmplare pe care cu siguranță nu o va uita niciodată. Iată unde și-ar dori să fie acum!
13:30
Bianca Brad trece prin clipe cumplite. Actrița și-a pierdut mama de curând, iar când Bianca Brad a pășit în apartamentul femeii a rămas încremenită. A găsit un obiect care a emoționat-o până la lacrimi.
13:30
S-a aflat abia acum! Influnecerița Bee a povestit prin ce chin ar fi trecut pe patul de spital: ”Nimeni nu întreabă dacă mai reziști” # SpyNews
Influencerița Bee a făcut declarații tulburătoare! Tânăra a trecut prin momente extrem de dificile pe patul de spital, din cauza durerilor despre care spune că deveneau normalitate, pentru că medicii nu ar fi băgat-o în seamă.
13:10
Începe o nouă săptămână la Survivor 2026! Concurenții sunt gata de lupta pentru recompensă, de la 20:30, la Antena 1! # SpyNews
Cel mai puternic și urmărit format al momentului, cel care scoate concurenții din zona de confort și le oferă șansa de a se redescoperi, în timp ce luptă pentru condițiile de viață, ajunge la cea de-a doua săptămână. Survivor începe de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție care va arăta ce înseamnă cu adevărat cele mai dure ore din Republica Dominicană, atunci când nici măcar acoperișul nu rezistă.
13:00
Povestea Sfantului Anton. Cine a fost Antonie cel Mare si de ce este prăznuit în calendarul creştin ortodox # SpyNews
Sfântul Anton este prăznuit în fiecare an pe data de 17 ianuarie și este o sărbătoare importantă pentru creștini. Antonie cel Mare este un nume important în calendarul ortodox, datorită dedicării sale pentru monahism.
12:50
De ce preferă Vanessa și Bogdan de la Ploiești să-și țină relația departe de ochii lumii. Șatena a făcut lumină # SpyNews
Vanessa a clarificat situația! Șatena a explicat care este, de fapt, motivul pentru care își ține relația departe de ochii lumii. Iubita lui Bogdan de la Ploiești a spus lucrurilor pe lume. Iată ce mesaj a transmis Vanessa!
12:50
Baletul a dus-o pe scenele americane și acolo a rămas. Povestea de viață a Cristinei Reding, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes american” # SpyNews
Românca Cristina Reding este dovada vie că visul românesc poate deveni un succes american.Stabilită în Statele Unite de peste 30 de ani, Cristina este o femeie determinată, care a știut să se reinventeze de fiecare dată când viața i-a cerut-o.
12:10
Actorul care s-a botezat în râul Iordan, în ziua de Crăciun! Detalii, duminică, la "Spynews TV" # SpyNews
Duminică, de la ora 13:00, “Spynews TV”, emisiunea prezentată de Mara Bănică și Marius Niță, revine cu o ediție intensă, plină de dezvăluiri, povești emoționante și dezbateri despre cele mai fierbinți subiecte mondene ale momentului.
12:10
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, a împlinit 21 de ani. Tânăra are o poveste de viață emoționantă, fiind concepută cu ajutorul unei bănci de donatori. Cum se înțelege cea mai bătrână mamă din România cu fiica ei.
12:10
Geta Voinea şi Daniel Leş, dezvăluiri din Australia şi Maramureş, sâmbătă, la “Vacanţă de vedetă” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 15:00, Laura Cosoi vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii „Vacanță de vedetă”, un format care aduce în prim-plan povești autentice, destinații spectaculoase și experiențe de neuitat trăite de invitați speciali.
12:00
Viața lui Emil Rengle s-a schimbat definitiv din cauza bolii autoimune: ” Nu-ți vine să ieși din casă”. Cine i-a fost alături # SpyNews
Emil Rengle suferă de o boală autoimună, care i-a schimbat definitiv viața. Disciplina a apărut din gândul că luptă pentru viața lui, iar această experiență dificilă l-a făcut să învețe o mulțime de lecții. Fostul concurent de la Asia Express a vorbit despre problemele de sănătate la Știrile Antena Stars.
11:30
Constantin Enceanu și Emilia Ghinescu, protagoniştii scenetei savuroase „Nu suntem geloși”, sâmbătă, la "Petrecem în familie" # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 19:00, telespectatorii sunt invitați la o nouă ediție a emisiunii „Petrecem în familie”, prezentată de Mirela Vaida, un program care aduce în prim-plan muzica populară şi de petrecere, momentele de umor și atmosfera autentică de petrecere românească.
11:30
Ramona Gabor își sărbătorește ziua de naștere! De ce "surpriză" a avut parte sora Monicăi Gabor # SpyNews
Ramona Gabor își sărbătorește ziua de naștere, pe care a început-o cu o "surpriză" la care nici nu s-ar fi gândit. Sora Monicăi Gabor a împlinit 37 de ani. Iată cum și-a început ziua!
11:30
Anul care te scoate din zona de confort. Romeo Popescu, mărturisiri despre 2026, sâmbătă, la „Lumea nevăzută” # SpyNews
2026 se anunță a fi unul dintre cei mai importanți ani ai acestui deceniu, un an al deciziilor care schimbă destine, al adevărului și al responsabilității asumate. Numerologic, anul 2026 activează vibrația lui 1, semn al unui nou început colectiv, dar și al unei resetări profunde la nivel personal. Este momentul în care trecutul se închide definitiv, iar viitorul începe prin curaj, claritate și alegeri făcute cu maturitate.
11:20
Tiktokerul Alin va deveni tată din nou! A anunțat că Sibel este însărcinată: ”A vrut să facă avort” # SpyNews
Alin Borcan a anunțat că urmează să devină tată pentru a treia oară! Iubita lui, Sibel, cu care mai are doi copii, ar fi însărcinată din nou, așa cum chiar el a anunțat. Alin a mărturisit că a decis să anunțe public, pentru a o încuraja pe Sibel să nu renunțe la sarcină.
10:50
Incendiu uriaș lângă un cartier de lux, vineri! Zeci de persoane au fost evacuate de urgență # SpyNews
Un incendiu uriaș a izbucnit, vineri, într-o zonă defavorizată din cartierul de lux Gangnam, din partea de sud a orașului Seoul. Peste 300 de pompieri s-au luptat cu flăcările, iar peste 40 de persoane au fost evacuate de urgență.
10:50
Cum arăta Alina Marymar în urmă cu 10 ani. Partenera lui Tzancă Uraganu a scos pozele de la naftalină # SpyNews
Alina Marymar s-a lăsat cuprinsă de nostalgie și a scos de la naftalină fotografii cu ea din urmă cu 10 ani. Partenera lui Tzancă Uraganu i-a dovedit manelistului că nu a greșit atunci când a ales-o!
