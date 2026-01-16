După Naba Salem, o altă concurentă a ajuns la spital, la Survivor 2026. Ce i s-a întâmplat Roxanei Condurache

11:30

2026 se anunță a fi unul dintre cei mai importanți ani ai acestui deceniu, un an al deciziilor care schimbă destine, al adevărului și al responsabilității asumate. Numerologic, anul 2026 activează vibrația lui 1, semn al unui nou început colectiv, dar și al unei resetări profunde la nivel personal. Este momentul în care trecutul se închide definitiv, iar viitorul începe prin curaj, claritate și alegeri făcute cu maturitate.