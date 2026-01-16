Şapte autoturisme implicate într-o tamponare în lanţ pe autostrada A1 / Nu sunt victime
G4Media, 16 ianuarie 2026 22:50
Şapte autoturisme au fost implicate într-o tamponare în lanţ care s-a produs, vineri seară, pe autostrada A1, în zona municipiului Curtea de Argeş, transmite Agerpres. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, la faţa locului au intervenit mai multe echipaje de la Detaşamentul de Pompieri Curtea de Argeş şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean. […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
23:00
Un adolescent aflat pe o sanie trasă de un autoturism a murit după ce sania s-a lovit de un cap de pod / Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă # G4Media
Un adolescent în vârstă de 17 ani, care se afla pe o sanie trasă de un autoturism, a decedat vineri seara după ce sania a intrat într-un cap de pod, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, transmite Agerpres. Accidentul a avut loc vineri seara, pe Drumul Judeţean 643, în comuna Dobrun şi […] © G4Media.ro.
23:00
SUA vor construi o bază navală în Peru, la mai puţin de 80 de kilometri de portul construit de chinezi # G4Media
Executivul Statelor Unite a dat undă verde cererii autorităţilor peruane de a prelua construirea noii baze navale de la Callao, cea mai mare din ţara andină, pentru suma de 1,5 miliarde de dolari, pentru a acoperi nevoile noii flote a marinei militare a statului Peru, informează Agerpres. Departamentul de Stat al SUA a aprobat deja […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:50
Şapte autoturisme au fost implicate într-o tamponare în lanţ care s-a produs, vineri seară, pe autostrada A1, în zona municipiului Curtea de Argeş, transmite Agerpres. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, la faţa locului au intervenit mai multe echipaje de la Detaşamentul de Pompieri Curtea de Argeş şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean. […] © G4Media.ro.
22:50
Fosta ministră de Interne Carmen Dan, din perioada lui Dragnea, audiată ca martor în dosarul „10 August” # G4Media
Carmen Dan – fostă ministră în perioada când PSD condus de Liviu Dragnea se afla la putere – a fost audiată ca martor, astăzi, în dosarul „10 August”, aflat pe rolul Tribunalul Militar. La ieșirea de la audieri, Carmen Dan a fost chestionată de activiști și jurnaliști de ce nu a dat ordin să oprească […] © G4Media.ro.
Acum o oră
22:30
Care sunt cele 7 obiceiuri practicate dimineața de cuplurile fericite – specialist în relații # G4Media
Un psiholog explică cele șapte obiceiuri de dimineață ale cuplurilor fericite și cum micile rutine pot construi o conexiune emoțională durabilă. Diminețile pot părea grăbite și lipsite de importanță, însă cercetările arată că ele influențează discret stabilitatea și conexiunea emoțională, potrivit CNBC, citată de Mediafax. Potrivit unui psiholog specializat în relații, partenerii cei mai fericiți […] © G4Media.ro.
22:30
Un spin-off desprins din universul „Yellowstone”, cu Michelle Pfeiffer şi Kurt Russell, va fi lansat pe 14 martie # G4Media
„The Madison”, un nou spin-off desprins din universul serialului TV „Yellowstone”, creat de Taylor Sheridan, va fi lansat pe platforma Paramount+ în luna martie, informează vineri revista Variety, transmite Agerpres. Acest serial dramatic în stil neo-western va avea premiera pe serviciul de streaming Paramount+ în data de 14 martie. Studioul Paramount a publicat vineri şi […] © G4Media.ro.
22:20
Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Mureș, găsit mort după ce a înghiţit mănuşa unui vizitator # G4Media
Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureş a fost găsit mort, investigaţiile efectuate de medicul veterinar arătând că acesta a suferit un blocaj digestiv după ce a înghiţit mănuşa unui vizitator, a precizat, vineri, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Kinga Korondi, conform Agerpres. „A fost în urmă cu o săptămână, într-o dimineaţă, […] © G4Media.ro.
22:20
Donald Trump: Respect foarte mult faptul că toate spânzurările programate, care urmau să aibă loc ieri (peste 800 dintre ele), au fost anulate de conducerea Iranului. Mulțumesc # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit conducerii Iranului pentru că a anulat sute de condamnări la moarte ale protestatarilor. Donald Trump a trimis mesajul vineri pe propria rețea de socializare Truth Social, transmite Mediafax. „Respect foarte mult faptul că toate spânzurările programate, care urmau să aibă loc ieri (peste 800 dintre ele), au fost anulate […] © G4Media.ro.
22:20
Cum a fost inventat “poporul palestinian” cu ajutorul KGB, o narațiune înghițită pe nemestecate de milioane de oameni pe întreg globul (OPINIE) # G4Media
Propaganda Hamas este astăzi extrem de eficientă: ea a reușit să păcălească milioane de oameni de pe întreaga planetă în sprijinirea cauzei “pro-palestiniene”. Am pus ghilimele pentru că în spatele acestei cauze stă în fapt un alt obiectiv strategic – distrugerea statului Israel, obiectiv declarat în carta acestei organizații islamist-teroriste. Dar propaganda Hamas, care pe […] © G4Media.ro.
22:20
Un membru influent al conservatorilor lui Merz pledează pentru restabilirea dialogului cu Moscova / „Dacă Europa vrea să fie suverană, trebuie să-şi apere propriile poziţii” # G4Media
Armin Laschet, fost candidat conservator pentru funcţia de cancelar şi influent deputat pe probleme de politică externă, a pledat pentru reluarea dialogului cu Rusia privind războiul din Ucraina, descriind situaţia actuală drept „absurdă”, informează AFP, citată de Agerpres. „Europa se plasează sub tutela” Statelor Unite, a declarat Laschet pentru AFP, subliniind că liderii europeni au […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:00
Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a reafirmat vineri disponibilitatea ţării sale de a se angaja în dialog cu Statele Unite, însă fără a face „vreo concesie politică”, într-un moment în care preşedintele american Donald Trump îşi intensifică ameninţările la adresa insulei comuniste, relatează AFP. „Vom fi întotdeauna deschişi dialogului şi îmbunătăţirii relaţiilor dintre cele două ţări, […] © G4Media.ro.
21:50
Fosta şefă a guvernului ucrainean, Iulia Timoşenko, a fost eliberată vineri din detenţie pe cauţiune de către un tribunal din Kiev, în aşteptarea unui proces de corupţie care va trebui să clarifice dacă ea le-a oferit sume de bani unor parlamentari pentru a influenţa voturile în legislativ, relatează Agerpres citând agenţiile AFP şi DPA. Iulia […] © G4Media.ro.
21:40
SURSE Președintele CJ Ilfov Hubert Thuma, vacanță în Maldive / Cine este omul de afaceri cu care își petrece concediile ”ca doi dinamoviști înrăiți” # G4Media
Președintele CJ Ilfov Hubert Thuma (PNL) își petrece vacanța în Maldive împreună cu omul de afaceri Cristi Borcea și cu soția acestuia Valentina Pelinel, au declarat pentru G4Media multiple surse apropiate acestora. Contactat de G4Media.ro, omul de afaceri Cristian Borcea a confirmat că s-a întâlnit de sărbători cu Hubert Thuma la Poiana Brașov și că […] © G4Media.ro.
21:40
În Brăila, un Copil de 10 ani a fost agresat cu un cuţit de un alt minor de aceeaşi vârstă, din cauza unei jucării # G4Media
Un copil de 10 ani din comuna Viziru, judeţul Brăila, a fost agresat cu un cuţit de un alt minor de aceeaşi vârstă, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila, conform Agerpres. Potrivit sursei citate, vineri, în jurul orei 16:40, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Însurăţei au […] © G4Media.ro.
21:30
Ambasada Franţei: Prezenţa militară franceză în România nu are legătură cu negocierile UE-Mercusor # G4Media
Informaţiile apărute recent în spaţiul public potrivit cărora Franţa ar fi „extrem de nemulţumită” de poziţia României privind acordul comercial UE – Mercosur sau că ar exista vreo legătură între acest dosar şi prezenţa militară franceză pe teritoriul României sunt „pur şi simplu false”, a transmis, vineri, Ambasada Franţei la Bucureşti, transmite Agerpres. Reacţia reprezentanţilor […] © G4Media.ro.
21:20
Episcopul Sofronie al Oradiei: Răspunsul la fenomenul dependenţelor cere responsabilitate şi iubire autentică # G4Media
Răspunsul la fenomenul dependenţelor cere responsabilitate, adevăr şi, mai presus de toate, iubire autentică, trăită cu adevărat, a declarat episcopul ortodox al Oradiei, dr. Sofronie Drincec, medic generalist, conform Agerpres. „Nu există soluţii miraculoase, ci drumuri parcurse cu răbdare, sprijin comunitar şi colaborare între Biserică şi specialişti. A ajuta pe cineva să se ridice înseamnă […] © G4Media.ro.
21:10
Zelenski: acordul de pace convenit cu Trump ar putea fi semnat săptămâna viitoare / O delegație ucraineană va călători în SUA pentru negocieri privind garanțiile de securitate # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că acordul de pace convenit cu liderul SUA, Donald Trump, ar putea fi semnat săptămâna viitoare Volodimir Zelenski a declarat că acordul de pace al lui Donald Trump ar putea fi semnat săptămâna viitoare, dacă se convine asupra termenilor, potrivit Independent, citată de Mediafax. Documente între Ucraina și SUA […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:00
Ministrul Rogobete, la Chişinău: Putem dezvolta o colaborare pentru tratarea pacienţilor pentru care nu există terapii în Republica Moldova # G4Media
România şi Republica Moldova ar putea dezvolta un sistem de colaborare comercială pentru a sprijini şi asigura tratamentul pacienţilor din ţara vecină pentru care nu există terapii în prezent, a declarat, vineri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, aflat în vizită la Chişinău, care a menţionat că relaţiile bilaterale trebuie întărite, transmite Agerpres. „Noi avem un istoric […] © G4Media.ro.
20:40
Judecătorul Laurențiu Beșu, după ce a fost acuzat că a intrat în magistratură fără a avea vechimea necesară ca polițist judiciar: Informațiile au drept scop afectarea imaginii și discreditarea mea # G4Media
Judecătorul de la Curtea de Apel București – care a făcut dezvăluirile pentru Recorder -Ionel Laurențiu Beșu revine cu o serie de clarificări, după ce pe unele canale de presă au apărut din nou informații privind modul în care ar fi intrat în magistratură. Beșu spune că „informațiile apărute au scopul vădit de a-l discredita […] © G4Media.ro.
20:40
Clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026 / Ce factori au luat în considerare realizatorii topului # G4Media
Experții au întocmit clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026. Concret, au fost realizate două topuri în care apar separat companiile aeriene clasice și cele de tipul low-cost. Etihad este considerată cea mai sigură printre companiile aeriene cu servicii complete, în timp ce HK Express a ocupat primul loc în clasamentul companiilor […] © G4Media.ro.
20:40
Percheziţii într-o librărie din Paris pentru confiscarea unei cărţi de colorat ce ar contesta existenţa Israelului # G4Media
Librăria pariziană Violette and Co, cu specific feminist şi LGBT, a fost percheziţionată în vederea confiscării unei cărţi de colorat pentru copii, vizată de acuzaţia că pune sub semnul întrebării existenţa Israelului, a declarat vineri avocatul librăriei, care a denunţat „o operaţiune ilegală şi disproporţionată”, informează Agerpres citând AFP. Cartea în cauză se intitulează „From […] © G4Media.ro.
20:30
Reacție oficială după dezvăluirile G4Media.ro despre medicii radiologi de la stat care își vând parafele la spitale private / Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță reformarea sistemului de sănătate: ”Situațiile descrise reprezintă practici grave” # G4Media
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a reacțional oficial după dezvăluirile G4Media despre medicii radiologi angajați la stat care își vând parafa unor clinici private fără să desfășoare conform contractului de muncă activitate fizică în spital calificând situațiile drept ”practici grave”. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, anunță reformarea modului în care sistemul de sănătate este organizat […] © G4Media.ro.
20:10
Operatorii de cinematografe avertizează Bruxelles-ul că ofertele pentru Warner Bros le ameninţă industria # G4Media
Operatorii de cinematografe au avertizat autorităţile de supraveghere a fuziunilor din Uniunea Europeană (UE) că o preluare a studiourilor de film Warner Bros Discovery Inc de către Netflix Inc sau Paramount Skydance Corp ameninţă să dăuneze industriei lor, transmite Bloomberg, transmite Agerpres. UNIC, un organism care reprezintă unii dintre cele mai mari operatori de cinematografe, […] © G4Media.ro.
20:00
Robbie Williams, fost component al trupei Take That, şi-a lansat vineri noul album, ”Britpop”, cu trei săptămâni mai devreme decât data stabilită iniţial, informează Agerpres citând DPA.. Cel mai nou album al cântăreţului de 51 de ani, primul din ultimii şapte ani, a avut parte de recenzii pozitive din partea specialiştilor. ”Oameni buni, a trecut […] © G4Media.ro.
19:40
Rusia le recomandă propriilor cetăţeni să evite călătoriile în Republica Moldova, invocând cazuri de discriminare # G4Media
Ministerul rus de Externe le-a recomandat vineri cetăţenilor ruşi să evite călătoriile în Republica Moldova, ca urmare a ceea ce a descris drept numeroase cazuri de discriminare împotriva cetăţenilor ruşi în această ţară, relatează Agerpres citând agenția TASS. „Moscova continuă să înregistreze numeroase cazuri de discriminare, de hărţuire fără temei şi tratament inadecvat din partea […] © G4Media.ro.
19:30
Consiliul Județean Hunedoara a concesionat un teren pentru construirea unui sistem de stocare a energiei electrice, la Petrila # G4Media
Un sistem de stocare a energiei electrice în baterii va fi construit de o firmă privată pe un teren de peste 30.670 de mp al fostei mine Petrila, aflat acum în proprietatea Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara, contractul de concesiune a terenului fiind semnat vineri între preşedintele instituţiei administrative, Laurenţiu Nistor, şi reprezentantul grupului Monsson, Sebastian […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:00
Trump amenință cu noi tarife vamale țările care se opun preluării controlului asupra Groenlandei # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat vineri că ar putea impune tarife vamale țărilor „care nu sunt de acord” cu preluarea de către Statele Unite a controlului asupra imensei insule arctice Groenlanda, potrivit CNBC. „Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională. Așadar, s-ar putea să fac asta”, a declarat Trump la Casa Albă. Comentariile arată că Trump, […] © G4Media.ro.
19:00
Mai mult de jumătate dintre ucraineni se opun retragerii trupelor din Donbas în schimbul garanţiilor de securitate, potrivit unui studiu # G4Media
Majoritatea ucrainenilor se opun ferm retragerii trupelor Ucrainei din partea regiunii Doneţk (est), care încă se află sub controlul Kievului, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Europei şi a SUA, potrivit rezultatelor unui sondaj publicate vineri, relatează Agerpres. Ucraina – reticentă când vine vorba de angajamente, întrucât acestea nu au fost respectate în […] © G4Media.ro.
18:50
A doua recuzare dintr-un complet a judecătoarei Raluca Moroșanu, cea care a înfruntat în conferință de presă conducerea Curții de Apel București # G4Media
Un al doilea incident procedural, petrecut vineri, la Curtea de Apel București, o are în prim-plan pe judecătoarea Raluca Moroșanu, magistratul care a avut curajul înfrunte conducerea instanței la faimoasa conferință de presă organizată după difuzarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Judecătoarea Moroșanu a fost recuzată din complet la cererea inculpatului George Ivan, fost director al […] © G4Media.ro.
18:40
Pîslaru, după decizia CCR privind pensiile magistraţilor: Amânarea nu e o soluţie; e nevoie de decizii curajoase şi asumate # G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a reacţionat vineri după decizia CCR de amânare a deliberărilor în cazul pensiilor magistraţilor, afirmând că este nevoie de ”decizii curajoase şi asumate”, nu de amânări la nesfârşit, care ”par că doar trag de timp”, relatează Agerpres. ”În Justiţie, la fel ca în orice domeniu care trebuie reformat, […] © G4Media.ro.
18:20
UE califică drept o „provocare gravă” planurile Israelului de extindere a aşezărilor în Cisiordania # G4Media
Uniunea Europeană a calificat vineri drept o „provocare gravă” publicarea de către Israel a termenului limită pentru depunerea ofertelor în cadrul licitaţiei pentru extinderea aşezărilor din Cisiordania (în zona cunoscută sub denumirea E1), precum şi avansarea în construirea unui drum care ar facilita accesul în zona E1, cerând oprirea acestui proiect, relatează Agerpres citând EFE. […] © G4Media.ro.
18:20
Rețeaua socială X a lui Elon Musk este inaccesibilă de la ora 16:15 în această vineri, 16 ianuarie, potrivit Le Figaro. Pana pare să afecteze atât aplicația, unde postările nu se mai încarcă, cât și site-ul web, care nu reușește să se conecteze la server. Rapoartele de pană au crescut după ora 16:00 pe site-ul […] © G4Media.ro.
18:20
Salvamont Maramureș a emis avertizare de avalanşe pe munte / O avalanşă s-a produs în Munţii Rodnei # G4Media
Riscul producerii unor avalanşe în Munţii Rodnei, Maramureşului şi Tibleşului a crescut, iar Salvamont a emis o avertizare de posibile avalanşe pe munte, a informat, vineri seara, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga. „Având în vedere stratul mare de zăpadă acumulat de până la 1,5 metri în zona montană a judeţului Maramureş, precum […] © G4Media.ro.
18:10
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, anunță că vrea să devină președinta Venezuelei # G4Media
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a anunțat că vrea să devină președinta Venezuelei. Voi fi aleasă atunci când va veni momentul, a spus ea în timpul unui interviu, scrie Mediafax. Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, „crede” că va fi aleasă „președintă a Venezuelei”, potrivit Le Figaro. „Cred că există […] © G4Media.ro.
18:00
Primarul Botoşaniului ia în calcul acordarea de sprijin financiar persoanelor cu handicap, ca acestea să-și poată plăti impozitele # G4Media
Primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei (PSD), ia în calcul acordarea unor ajutoare financiare pentru persoanele cu handicap, astfel încât acestea să îşi poată achita taxele şi impozitele locale pentru anul în curs, transmite Agerpres. Că măsura ar putea fi adoptată după aprobarea bugetului local, ca urmare a faptului că, începând din acest an, persoanele cu […] © G4Media.ro.
18:00
Romtehnica cere despăgubiri de aproape 40 milioane euro de la producătorul turc Otokar pentru livrarea întârziată a aproape 200 de vehicule blindate # G4Media
Compania Națională Romtehnica a cerut producătorului turc Otokar despăgubiri de aproape 40 milioane euro, acuzând livrări întârziate de vehicule blindate dintr-un contract cu Ministerul Apărării Naționale, scrie Mediafax. Compania Romtehnica a înaintat două cereri de despăgubire către Otokar, vizând întârzieri în furnizarea vehiculelor, dar și neîndeplinirea obiectivelor privind producția locală a blindatelor. Producătorul turc a […] © G4Media.ro.
17:50
Grecia are în vedere extinderea apelor teritoriale, inclusiv în marea Egee, în pofida avertismentului Turciei, care amenință cu o ripostă militară # G4Media
Grecia are în vedere extinderea apelor sale teritoriale, inclusiv potenţial în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de externe elen George Gerapetritis, aceasta în timp ce Turcia ameninţă de mai mult timp Atena cu represalii de ordin militar în cazul în care s-ar decide la un astfel de pas, potrivit agenției de știri Reuters, citate […] © G4Media.ro.
17:40
Un adolescent din Oradea ar fi furat parola directoarei liceului pentru a-și modifica notele în catalogul electronic / Ce pedeapsă a primit # G4Media
Un elev de la Liceul Teoretic Friedrich Schiller din Oradea a ajuns în faţa instanţei, după ce ar fi accesat ilegal catalogul electronic al şcolii, folosind parola directoarei, şi a modificat note – atât pe ale sale, cât şi pe ale unor colegi, scrie ebihoreanul.ro. Tribunalul Bihor a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat […] © G4Media.ro.
17:20
Premierul slovac Fico se va întâlni cu Trump pentru a consolida relaţiile şi a discuta achiziţia unui reactor nuclear # G4Media
Premierul slovac Robert Fico se va întâlni sâmbătă în Florida cu preşedintele american Donald Trump pentru a consolida relaţiile bilaterale şi pentru a discuta o posibilă achiziţie de către Slovacia a unui reactor nuclear din SUA în valoare de circa 15 miliarde de euro, relatează Agerpres, citând agenţia EFE. Robert Fico, un politician social-democrat, dar […] © G4Media.ro.
17:10
Acuzațiile de plagiat aduse lui Radu Marinescu, ministrul Justiției: Cazul va fi analizat de Comisia de Etică a Universității din Craiova # G4Media
Comisia de Etică a Universității din Craiova a decis vineri, 16 ianuarie, să deschidă un dosar de analiză în cazul ministrului Justiției, Radu Marinescu. Potrivit unui comunicat de presă transmis Edupedu.ro, comisia a deschis dosarul în urma a două sesizări. Comisia anunțase, luni, că urma să se întrunească astăzi într-o ședință extraordinară pentru a vedea dacă […] © G4Media.ro.
17:10
Poliţia germană desfăşura vineri o operaţiune în Marea Baltică având legătură cu nave ruseşti, a confirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne german, citat de dpa, după ce media locale au relatat despre măsuri vizând presupuse nave de petrol legate de Rusia. Din motive tactice, purtătorul de cuvânt a declarat că nu poate […] © G4Media.ro.
17:10
Compania energetică de stat din Azerbaidjan, SOCAR, a anunţat vineri că a început să livreze gaze naturale către Austria şi Germania, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. SOCAR, care vinde volume semnificative de gaze pe pieţele din Europa Centrală şi de Sud prin intermediul gazoductului Trans Adriatic Pipeline (TAP), a început o nouă […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:00
Ordonanță președințială istorică la Cluj: o pacientă cu cancer câștigă dreptul la medicație gratuită, refuzată anterior de autorități # G4Media
Bolnavii în stadii terminale se luptă nu doar cu moartea, ci și cu birocrația – o femeie a dat în judecată autoritățile, cerând includerea medicamentului prescris în lista celor compensate, iar Curtea de Apel i-a dat câștig de cauză, scrie ActualdeCluj. Într-o decizie pronunțată astăzi, Curtea de Apel a dat câștig de cauză unei paciente […] © G4Media.ro.
17:00
Tânărul de 19 ani care a intrat într-o sală de clasă a unui liceu din oraşul dâmboviţean Găeşti şi a bătut un elev până l-a băgat în spital a fost arestat preventiv, anunţă, vineri, IPJ Dâmboviţa, transmite Agerpres. „Astăzi, 16 ianuarie a.c., tânărul, de 19 ani, reţinut pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, […] © G4Media.ro.
17:00
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitaţia pentru „capătul de nord” al Drumului Expres Suceava – Siret, lotul 3 Bălcăuţi – Siret urmând să aibă un rol dual: civil şi militar, a informat, vineri, directorul general Cristian Pistol, transmite Agerpres. Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, acest proiect, unicat […] © G4Media.ro.
17:00
O delegație a Congresului american se întâlnește cu liderii danezi pe fondul tensiunilor ce privesc Groenlanda # G4Media
O delegație bipartizană de congresmeni americani a sosit vineri la Copenhaga pentru discuții cu liderii Danemarcei și Groenlandei pe fondul tensiunilor provocate de declarațiile președintelui Trump despre preluarea Groenlandei, scrie Mediafax. Delegația, formată din 11 congresmeni și condusă de senatorul democrat Chris Coons, urmează să se întâlnească cu premierul danez Mette Frederiksen și cu premierul […] © G4Media.ro.
16:50
Vineri a avut loc la Nyon, sediul UEFA, tragerea la sorți a duelurilor din play-off-ul pentru optimile Conference League. Printre echipele aflate în această fază a competiției se numără Crystal Palace, AZ Alkmaar sau Fiorentina. Meciurile din play-off-ul de calificare în optimile Conference League vor avea loc în zilele de 19 și 26 februarie 2026. […] © G4Media.ro.
16:50
Ultima mină de adâncime din Cehia se închide marcând sfârşitul unei industrii vechi de secole # G4Media
Ultimul puţ de cărbune din Cehia se va închide la sfârşitul lunii ianuarie, punctul final a 250 de ani de exploatare la mare adâncime şi sfârşitul unei industrii care a alimentat ascensiunea industriei grele în Europa Centrală, transmite Agerpres, transmite Agerpres. Ultimele tone de cărbune sunt transportate luna aceasta din puţuri de la câţiva kilometri […] © G4Media.ro.
16:50
Fizicienii au descoperit o nouă stare a materiei cu proprietăți topologice fără particule, schimbând teoriile despre materialele cuantice, scrie agenția Mediafax. Cercetătorii au identificat o stare a materiei considerată anterior imposibilă, observată într-un material cuantic, contestând ipoteze vechi din fizică, potrivit Phys. Descoperirea sugerează că stările topologice pot exista chiar și atunci când descrierea clasică, […] © G4Media.ro.
16:40
Ordonanță prezidențială istorică la Cluj: o pacientă cu cancer câștigă dreptul la medicație gratuită, refuzată anterior de autorități # G4Media
Bolnavii în stadii terminale se luptă nu doar cu moartea, ci și cu birocrația – o femeie a dat în judecată autoritățile, cerând includerea medicamentului prescris în lista celor compensate, iar Curtea de Apel i-a dat câștig de cauză, scrie ActualdeCluj. Într-o decizie pronunțată astăzi, Curtea de Apel a dat câștig de cauză unei paciente […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.