Perioadă infernală pentru FCSB, după 0-1 cu FC Argeș! Urmează meciuri din 3 în 3 zile. Cum arată programul până în martie
Fanatik, 17 ianuarie 2026 00:10
FCSB a început anul 2026 cu un prim meci oficial contra celor de la FC Argeș, pierdut, 0-1, iar acum pentru echipa bucureșteană urmează un program infernal.
Acum o oră
00:00
Anunț de ultima oră despre Nicolae Stanciu. La ce echipă ar urma să joace după despărțirea de Genoa # Fanatik
Nicolae Stanciu nu a rupt gura târgului la Genoa și se pregătește să părăsească Italia. Echipa surpriză la care se va transfera internaționalul român în această iarnă.
16 ianuarie 2026
23:40
Ion Țiriac, reacție neașteptată după ce a fost depășit în topul celor mai bogați români: ”Banii nu aduc fericirea” # Fanatik
Ion Țiriac a fost depășit în topul celor mai bogați români de doi informaticieni care sunt stabiliți în Statele Unite de ani buni. Cum a reacționat însă miliardarul?
23:40
Joyskim Dawa a răbufnit după ce a revenit pe teren cu o înfrângere. Pe ce a dat vina după FC Argeș – FCSB 1-0: ”Asta a fost diferența” # Fanatik
Joyskim Dawa a revenit pe gazon pentru un meci oficial după o pauză de 10 luni. Cum a explicat fundașul camerunez înfrângerea din partida FC Argeș - FCSB 1-0.
Acum 2 ore
23:20
Campioana care a fost nevoită să părăsească România ca să facă performanța dorită: ”Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit” # Fanatik
O mare campioană a părăsit România și s-a mutat într-o țară vecină pentru a face performanța dorită. Nu regretă decizia luată și este mândră de realizările sale.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 17 ianuarie. Bet Builder de cotă 5,15 la Superbet pentru Rapid – Metaloglobus # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 17 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,15 la meciul Rapid - Metaloglobus
23:20
Tudor Samuilă și Gigi Becali, contre dure în direct după FC Argeș – FCSB 1-0: „Să îi recunoașteți meritele lui Andone” / „Da, trebuie neapărat să-l luăm” # Fanatik
Gigi Becali și Tudor Samuilă au avut un schimb de replici contondent, în direct, după FC Argeș - FCSB 1-0. Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, a fost în centrul discuției.
23:10
Transferul anunțat de Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „E gata!”. Veste de ultimă oră despre Andre Duarte # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că FCSB primește întăriri pentru următoarele meciuri, iar 2 jucători noi urmează să devină variante pentru Elias Charalambous și Mihai Pintilii.
23:10
Florin Tănase, răspuns pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „Poate așa i s-a părut” # Fanatik
Florin Tănase, criticat de Gigi Becali după FC Argeș - FCSB 1-0! Cum a răspuns fotbalistul campioanei României
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 17 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 756 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Premier League.
22:40
Elias Charalambous, reproșuri pentru jucători după FC Argeș – FCSB 1-0: „Trebuia mai mult efort”. Cine e singurul remarcat # Fanatik
Elias Charalambous a declarat că nivelul pe care FCSB l-a avut la duelul cu FC Argeș nu a fost unul deloc mulțumitor, însă a existat un jucător care a fost remarcat de cipriot.
Acum 4 ore
22:30
Gigi Becali, anunț șoc după FC Argeș – FCSB 1-0: „Dacă nu intru în play-off, scapă lumea de mine” # Fanatik
Gigi Becali, reacție vehementă după FC Argeș - FCSB 1-0: „Vă promit că o să scăpați de mine”. Pe cine a pus patronul tunurile
22:20
Fanii FCSB au răbufnit după eșecul cu FC Argeș: „Real Madrid 2! Ajungem în play-out!”. Care a fost jucătorul luat la țintă de suporteri # Fanatik
Fanii FCSB nu au privit cu ochi buni înfrângerea suferită în fața lui FC Argeș. Suporterii campioanei au criticat dur un fotbalist și totodată au făcut o paralelă cu Real Madrid.
22:20
Gigi Becali l-a criticat dur pe Bîrligea după FC Argeș – FCSB 1-0: „Numai vrăjeli și minciuni”. Chiricheș nu a scăpat nici el # Fanatik
Gigi Becali a recunoscut că echipa sa nu a jucat la nivelul așteptărilor în partida pierdută cu FC Argeș, 0-1, și a criticat mai mulți fotbaliști care nu l-au mulțumit.
22:10
Cum arată calculele pentru play-off după FC Argeș – FCSB 1-0. Campioana își complică tot mai mult viața # Fanatik
Lupta pentru play-off se încinge și mai mult după FC Argeș - FCSB 1-0! Cum arată situația în acest moment: toate calculele și programul echipelor implicate
21:50
Cât costă o ciorbă de văcuță, cu smântână și ardei iute, la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e mare pentru mulți români # Fanatik
Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov îi întâmpină pe vizitatori cu o ofertă gastronomică bogată, dar și ”piperată”. Cât costă o ciorbă de văcuță, cu smântână și ardei iute în această locație selectă
21:40
Daniel Bîrligea, scos în minutul 65 la FC Argeș – FCSB. Campioana făcuse alte 3 schimbări la pauză! # Fanatik
FCSB a efectuat nu mai puțin de 3 schimbări după ce s-a văzut condusă de FC Argeș la pauză. Ce jucători au fost înlocuiți și ce a declarat Gigi Becali înainte de acest duel.
21:10
Fostul ”Pescarul Priceput SRL” a reparat cazanul CET Sud care a lăsat Capitala fără căldură. ”Am avut lucrări departe” # Fanatik
Electrocentrale a întreținut Cazanul 4 al Centralei Electrotermice (CET) București Sud, care a lăsat patru sectoare fără căldură, cu o firmă care s-a numit în trecut Pescarul Priceput SRL.
21:10
CFR Cluj, lovitură în mercato! L-a luat pe Christopher Braun de la Rapid. Toate detaliile transferului. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj, lovitură importantă pe piața transferurilor! Ardelenii îl aduc înapoi pe Christopher Braun de la Rapid: toate detaliile
20:50
FCSB a început extrem de prost anul 2026 în SuperLiga! FC Argeș a deschis scorul după o gafă uriașă în apărarea campioanei. Video # Fanatik
FCSB, în corzi încă din prima jumătate de oră a meciului cu FC Argeș! Deschidere de scor după o greșeală imensă a campioanei!
20:40
Fanatik SuperLiga, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după FC Argeș – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 13:30, iar Horia Ivanovici vă invită la o emisiune spectaculoasă, cu invitați de marcă.
Acum 6 ore
20:20
Filipe Coelho, apariție surpriză chiar înainte de primul meci din SuperLiga din 2026. Unde a mers antrenorul Universității Craiova. Foto # Fanatik
Filipe Coelho a avut o apariție surpriză înainte de primul meci al Universității Craiova din 2026. Unde a fost surprins antrenorul oltenilor și cum a reacționat publicul prezent.
19:50
Probleme cu nocturna cu doar câteva minute înainte de FC Argeș – FCSB. Meciul poate fi decis la masa verde! # Fanatik
Probleme înainte de FC Argeș - FCSB. Nocturna de pe stadionul Municipal din Mioveni nu a vrut să se aprindă cu câteva minute înainte de startul partidei.
19:40
Marius Șumudică, mesaj clar pentru șeici după Al Khaleej – Al Okhdood 4-1. Ce le-a cerut antrenorul român # Fanatik
Echipa condusă de Marius Șumudică a pierdut meciul cu Al Khaleej, 1-4, din runda cu numărul 15 a campionatului Arabiei Saudite, iar tehnicianul român a dezvăluit detaliul care a făcut diferența.
19:20
Răzvan Marin și colegii de la AEK Atena, amendă record! Legătura incredibilă cu meciul câștigat în fața Universității Craiova # Fanatik
Grecii au eliminat-o pe Universitatea Craiova din Conference League, iar apoi s-au prăbușit! Patronul lui AEK Atena a amendat vestiarul cu 400.000 €. Răzvan Marin, lovit direct.
18:50
Gripa care nu apare în statistici: de ce sunt mai multe cazuri decât cele raportate. „Vedem doar vârful iceberg-ului” # Fanatik
De ce numărul cazurilor de gripă este mai mare decât cel afișat în statistici. Medicii fac avertizări și explică fenomenul. Cine beneficiază gratuit sau cu compensare de vaccinul antigripal
18:40
Gigi Becali, anunț tare înainte de FC Argeș – FCSB. Pe ce sumă se transferă Dennis Politic # Fanatik
Dennis Politic nu a rupt gura târgului după transferul de la Dinamo la FCSB. Ce decizie a luat Gigi Becali în privința sa pentru partea a doua a sezonului.
Acum 8 ore
18:30
Jucătorii de la FCSB nu se tem de terenul de la Mioveni. Declarații în forță înainte de meciul cu FC Argeș. „La final sper să prindem play-off-ul” # Fanatik
FCSB debutează în 2026 cu un meci în deplasare la FC Argeș. Darius Olaru și Andrei Duarte vorbesc despre condițiile de joc, obiectivele campioanei și lupta pentru play-off în Superliga.
18:30
Weekendul vine cu o nouă etapă din La Liga, ocazie cu care giganții fotbalului spaniol își doresc să obțină victorii cât mai concrete. Meciurile weekendului în Spania Etapa cu numărul 20 este ocazia pe care […]
18:30
Premier League revine în forță cu etapa a 22-a, o rundă care este deschisă sâmbătă de șocul dintre Manchester United și Manchester City, meci care va marca revenirea lui Michael Carrick pe banca tehnică a […]
18:10
Gigi Becali, uluit de rivalii Dan Șucu, Mihai Rotaru și Neluțu Varga: „Cum țin echipele? Sunt eroi!” # Fanatik
Gigi Becali, dat pe spate de rivalii săi din SuperLiga. Ce l-a șocat pe patronul de la FCSB la omologii de la Rapid, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Dinamo.
18:10
Costuri mai mult decât duble pentru încălzire în luna ianuarie 2026. Suma pentru fiecare apartament: ”Mergem către 1.200 de lei pe lună” # Fanatik
Ianuarie 2026 aduce facturi uriașe la căldură. Indiferent de mărimea apartamentului, costurile bucureștenilor se dublează din cauza încălzirii electrice.
17:40
LPF a anunțat programul etapelor 24, 25, 26 și 27 din SuperLiga. Când se joacă Dinamo – Universitatea Craiova și Rapid – Petrolul # Fanatik
LPF a anunțat programarea meciurilor din etapele cu numărul 24, 25, 26 și 27 din SuperLiga, care se vor disputa de pe 30 ianuarie până pe 16 februarie.
17:40
Profesorul de religie care le arăta elevilor imagini cu Anca Alexandrescu și Călin Georgescu a scăpat de urmărirea penală: „Nu există interes public” # Fanatik
Profesorul de religie de la un liceu de elită din Buzău, a scăpat de dosarul penal referitor la promovarea cultului persoanelor vinovate de crime de război. În plus, preotul le vorbea elevilor despre Călin Georgescu
17:20
Contractul pentru proiectarea unei ”bijuterii” din București a fost blocat! Locația a ajuns o ruină, iar autoritățile întâmpină mari piedici # Fanatik
O bijuterie din București așteptată de ani de zile continuă să fie blocată. Deși există câteva opțiuni pentru ca proiectul să fie demarat, iată că autoritățile dau de piedici.
17:10
Andrei Gheorghiţă, dezvăluiri despre presiunea lui Gigi Becali la FCSB: „Primul gând era mereu să nu pierd mingea!”. Video exclusiv # Fanatik
Andrei Gheorghiţă a vorbit despre perioada FCSB, una care a început fulminant, dar care a devenit din ce în ce mai dificilă. Fotbalistul a dezvăluit şi cum resimţea presiunea pusă de Gigi Becali.
17:10
Greșelile istorice pe care le-a făcut Danemarca față de Groenlanda: de la sterilizarea forțată a femeilor la tentativele de ștergere a identității # Fanatik
Sterilizări forțate și „danizare”: trecutul colonial care bântuie Groenlanda. De ce cea mai mare insulă din lume nu mai are încredere în Danemarca
16:50
CSM București a realizat un transfer important, o sportivă din echipa națională a României urmând să se alăture grupării care ocupă momentan primul loc în campionatul intern.
16:40
Cine este Ianis Târbă, noul jucător al lui Dinamo: fost coleg cu Lamine Yamal la Barcelona și component de bază al naționalei României # Fanatik
Dinamo a oficializat al doilea transfer din această iarnă! După Valentin Țicu, roș-albii l-au prezentat pe Ianis Târbă: tot ce trebuie să știi despre noul jucător al „câinilor”
16:40
Analistul sportiv care renunță la carieră pentru a-i fi alături soției. Femeia se confruntă cu probleme medicale grave # Fanatik
Un cunoscut analist sportiv a decis să pună pe pauză parcursul profesional pentru a fi aproape de partenera sa de viață. Aceasta are neplăceri de ordin medical.
16:40
Este oficial: care e cauza exploziei de la Poliția din Lugoj. Ce au descoperit autoritățile după ce a fost excavată zona. Video # Fanatik
Este oficial: autoritățile din Timiș confirmă informațiile prezentate de FANATIK în legătură cu explozia care a avut loc la Poliția din Lugoj zilele trecute.
Acum 12 ore
16:10
Al-Khaleej – Al-Okhdood, LIVE VIDEO de la ora 16:45. Marius Șumudică vrea o nouă victorie în Arabia Saudită # Fanatik
Meci decisiv pentru Al-Okhdood în Saudi Pro League: echipa lui Marius Șumudică joacă în deplasare cu Al-Khaleej, într-un duel important în lupta pentru evitarea retrogradării.
16:10
Rapid dă marea lovitură a iernii în SuperLiga și îl aduce pe Olimpiu Moruțan de la Aris Salonic! FANATIK are toate detaliile
15:50
Carmen și Klaus Iohannis, restanți și la impozitele locale. Primăria Sibiu îi somează să-și achite datoriile # Fanatik
După problemele cu ANAF, Carmen și Klaus Iohannis apar cu restanțe și la plata impozitelor locale, pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu. Fostul președinte și consoarta lui au primit somații la finalul anului 2025.
15:30
A reacționat imediat ce a aflat că doi tineri au încercat să-și vândă copilul pentru 10.000 de dolari: ”Mă doare atât de tare” # Fanatik
A transmis un mesaj după ce a descoperit că doi tineri au vrut să-și vândă bebelușul pentru suma de 10.000 de dolari. Vestea a întristat-o enorm de mult.
15:20
Costel Gâlcă, în continuare extrem de nemulțumit de situația de la Rapid: „Nu suntem cum ne-am dorit”. Video # Fanatik
Costel Gâlcă s-a declarat din nou nemulțumit de ce se întâmplă la Rapid, chiar înaintea meciului cu Metaloglobus, primul din SuperLiga în 2026 pentru giuleșteni
15:10
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv # Fanatik
Valentin Gheorghe a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK și a vorbit inclusiv despre perioada FCSB. Fotbalistul Petrolului a dezvăluit cum Edi Iordănescu a reușit să se impună în fața lui Gigi Becali
14:50
Probleme pentru suporterii FCSB! Poliția a reținut 4 membri ai galeriei după o bătaie în tramvai # Fanatik
Poliția Capitalei a reținut patru membri ai galeriei FCSB, cu puțin timp înainte de meciul cu FC Argeș, în urma unui incident violent din noiembrie 2025.
14:40
Diana Munteanu, apariție șoc pe internet. Fosta soție a lui Claudiu Niculescu a stârnit imaginația internauților # Fanatik
Diana Munteanu i-a surprins pe internauți cu cele mai recente imagini postate. Fosta soție a lui Claudiu Niculescu nu a ținut cont de vremea rece și a ieșit ”la zăpadă”.
14:40
Mii de femei în pericol din cauza teoriilor despre brățările electronice, în cazurile de violență domestică. Ce n-a aflat nici măcar MAI: „Am văzut în cazul Șoșoacă, live” # Fanatik
Mii de femei sunt în pericol în România pentru că refuză să li se monteze agresorilor brățări electronice, dispozitive care le pot salva viețile. Ce nu știe încă Ministerul Afacerilor Interne?
