Adevarul.ro, 17 ianuarie 2026 00:15
Psihologul Gáspár György subliniază că adulții apelează adesea la întrebări prea generale atunci când vorbesc cu copiii. În locul clasicului „Cum a fost la școală?”, el recomandă părinților să folosească întrebări concrete, care să stimuleze dialogul real.
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
00:30
Regele Salman al Arabiei Saudite, în vârstă de 90 de ani, a fost externat. „Examenele medicale s-au dovedit liniștitoare” # Adevarul.ro
Regele Salman al Arabiei Saudite, în vârstă de 90 de ani, a fost externat după o serie de teste medicale considerate „liniștitoare”. Starea lui de sănătate este urmărită cu interes la nivel internațional, datorită rolului său în politica energetică globală.
Acum 30 minute
00:15
17 ianuarie: Ultimatumul ortacilor din Valea Jiului, care a precedat a cincea mineriadă. Ce a cerut atunci Miron Cozma # Adevarul.ro
Pe 17 ianuarie, în anul 395, a murit împăratul roman Teodosiu, iar în 1706, s-a născut Benjamin Franklin, unul dintre fondatorii SUA. În 1933 a venit pe lume celebra artistă Dalida, iar în aceeași zi, dar în 1999, greviștii din Valea Jiului au dat ultimatumul care a precedat a cincea mineriadă.
00:15
Greșeala clasică a părinților: întrebările prea vagi adresate copiilor. Ce să nu-l întrebi pe cel mic când vine de la școală # Adevarul.ro
Psihologul Gáspár György subliniază că adulții apelează adesea la întrebări prea generale atunci când vorbesc cu copiii. În locul clasicului „Cum a fost la școală?”, el recomandă părinților să folosească întrebări concrete, care să stimuleze dialogul real.
Acum o oră
23:45
De ce a ajuns Dorian Popa, pe masa de operație. Intervenţia a durat peste 6 ore. „A zis că ce a găsit era jale” # Adevarul.ro
Dorian Popa a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală complexă la nivelul nasului, care a durat mai bine de 6 ore. Artistul a explicat pe reţelele de socializare ce problemă gravă au descoperit medicii şi de ce operația nu mai putea fi amânată.
23:45
Întoarcerea acasă: chirurgul cardiovascular care a ales România după Franța și Luxemburg # Adevarul.ro
După șase ani petrecuți în Franța și Luxemburg, medicul Raul Doroftei a decis să se întoarcă în țară. ,,Am regăsit o Românie în schimbare, cu progrese reale, dar și cu probleme care persistă. Sistemul medical funcționează adesea datorită implicării oamenilor, nu datorită unei structuri solide".
Acum 2 ore
23:00
Trenul Kiev - București, întârziere de cinci ore pe teritoriul Ucrainei, din cauza unei avarii la rețeaua electrică # Adevarul.ro
Trenul internațional care circulă pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord a înregistrat o întârziere de aproximativ cinci ore din cauza unei avarii la rețeaua electrică de pe teritoriul Ucrainei, afectând inclusiv pasagerii care călătoresc din Chișinău către București.
22:45
Accident cu șapte maşini pe autostrada A1, pe sensul Pitești - Curtea de Argeș, din cauza poleiului # Adevarul.ro
Accident grav, vineri seară, pe autostrada A1, pe sensul Pitești - Curtea de Argeș, în care sunt implicate șapte mașini.
Acum 4 ore
22:30
Mihai Neșu, împovărat de biruri: fundația sa trebuie să plătească impozite de 36.000 euro. „Vreau să cred că domnului Bolojan i-a scăpat această decizie” # Adevarul.ro
Mihăi Neșu susține că fundația pe care o conduce trebuie să plătească 36.000 de euro pe an impozitul pe clădiri, după eliminarea scutirilor fiscale pentru persoanele cu dizabilități.
22:30
FCSB, înfrângere în „bătălia pentru play-off”. Nou-promovata FC Argeș i-a luat 6 puncte, fără gol primit # Adevarul.ro
Campioana, pas greșit pe gheața de la Mioveni.
22:30
Judecătorul Laurențiu Beșu respinge acuzațiile privind intrarea sa în magistratură. „Toate declarațiile pe propria răspundere corespund adevărului” # Adevarul.ro
Judecătorul Laurențiu Beșu a reacționat, vineri, după ce a fost acuzat că a intrat în magistratură, pe filiera vechimii în poliția judiciară, deși nu a activat cel puțin cinci ani ca polițist judiciar, așa cum cerea legea.
22:30
Accident cumplit în Olt. Un băiat de 15 ani, aflat pe o sanie tractată de mașină, a murit # Adevarul.ro
Un accident rutier grav, soldat cu moartea unui adolescent de 15 ani, s-a petrecut vineri-seara, 16 ianuarie 2026, pe un drum din Olt. Doi copii se aflau pe o sanie legată de un autoturism. Sania a lovit un cap de pod, iar unul dintre copii a decedat.
22:15
Un copil de 10 ani, agresat cu cuțitul de un alt minor, după o ceartă pentru o jucărie # Adevarul.ro
Un copil de 10 ani din comuna Viziru, județul Brăila, a fost agresat cu un cuțit de un alt minor de aceeași vârstă, pe fondul unei neînțelegeri legate de o jucărie, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brăila.
22:15
Fiul lui Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident în care a fost implicată coloana oficială. Tânărul va fi transportat de urgență la Moscova # Adevarul.ro
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, se află în stare critică după un accident rutier grav produs în Groznîi. Tânărul este inconștient, internat în terapie intensivă și urmează să fie transportat de urgență la Moscova.
22:15
Reluarea dialogului cu Rusia privind războiul din Ucraina, propusă de un fost candidat conservator german # Adevarul.ro
Fostul candidat conservator la funcția de cancelar al Germaniei și actual președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Bundestag, Armin Laschet, a pledat pentru reluarea discuțiilor cu Rusia privind războiul din Ucraina.
22:00
Fosta șefă a guvernului ucrainean, Iulia Timoșenko, a fost eliberată vineri din detenție pe cauțiune de către un tribunal din Kiev, în așteptarea unui proces de corupție care va trebui să clarifice dacă ea le-a oferit sume de bani unor parlamentari pentru a influența voturile în legislativ.
22:00
Ministrul Economiei: „Tensiunea dintre reformiști și antireformiști va continua. Mercosur va aduce mai mulți bani în economia României” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat vineri că scandalurile și tensiunile din spațiul public sunt inevitabile într-un context în care o forță reformistă, care urmărește schimbarea și modernizarea statului, se confruntă cu o forță antireformistă.
22:00
Accident cumplit la Galați: opt persoane, inclusiv un copil de trei ani, rănite după ce două mașini s-au ciocnit violent. Unul dintre șoferi era băut # Adevarul.ro
Accident grav pe DN 25, în județul Galați. Opt persoane au fost rănite vineri seara, într-un accident produs în afara comunei Drăgănești. Două autoturisme s-au ciocnit violent, iar unul dintre șoferi avea o alcoolemie de 0,24 mg/l în aerul expirat.
21:45
Doi șoferi din Dorohoi au ajuns la poliție, după ce s-au luat la pumni în mijlocul străzii # Adevarul.ro
Doi bărbați din municipiul Dorohoi au fost reținuți de poliție, după ce s-au dat jos din mașinile lor și s-au luat la bătaie în mijlocul străzii.
21:45
Temperaturile geroase au înghețat Dunărea și lacurile din Ungaria. Spărgătoarele de gheață au fost puse în funcțiune # Adevarul.ro
Temperaturile scăzute din ultimele zile au înghețat parțial mai multe lacuri și cursuri de apă din Ungaria, inclusiv Dunărea și lacul Balaton, determinând autoritățile de la Budapesta să repună în funcțiune spărgătoarele de gheață fluviale.
21:30
Naționala masculină de handbal, distrusă la debutul la Euro 2026. Înfrângere dură cu o echipă pe care o bătuse în preliminarii # Adevarul.ro
Duminică urmează întâlnirea cu Danemarca.
21:30
A murit actorul și teologul Răzvan Ionescu. Teatrul Bulandra și senatorul Ionuț Vulpescu transmit condoleanțe: „A fost un artist rar” # Adevarul.ro
Actorul și teologul Răzvan Ionescu s-a stins din viață.
21:15
Ambasada Franței la București respinge informațiile privind presupuse nemulțumiri legate de poziția României în acordul UE–Mercosur # Adevarul.ro
Ambasada Franței în România a dezmințit categoric informațiile apărute recent în spațiul public potrivit cărora autoritățile de la Paris ar fi „extrem de nemulțumite” de poziția României privind acordul comercial UE-Mercosur.
21:15
Trump înmoaie tonul la adresa Iranului: „Respect profund! Mulțumesc!”. Teheranul suspendă peste 800 de execuții programate # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a salutat, vineri, decizia autorităților de la Teheran de a amâna execuțiile programate în contextul protestelor naționale care au zguduit Iranul timp de aproape trei săptămâni.
21:15
Scandal în sănătate: CNAS acuză „practici grave” după ancheta despre folosirea parafele radiologilor de la stat în clinici private # Adevarul.ro
CNAS a reacţionat vineri la investigaţiile despre servicii de imagistică şi folosirea parafelor radiologilor între public şi privat, calificând situațiile drept „practici grave”, generate de deficiențe structurale şi lipsa unor reforme sistemice coerente.
21:15
Cele mai bune frigidere Side by Side în 2026 – Spațiu generos, design premium și recomandări reale de la utilizatori pentru familii care vor confort și stil # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune frigidere Side by Side în 2026: modele spațioase, design premium și recomandări reale de la utilizatori. Ghid complet pentru familii care vor confort, stil și alegeri informate în bucătărie.
21:00
Rusia scoate aurul din sertar: vinde miliarde de dolari din Rezerva Națională, pe fondul prăbușirii veniturilor din petrol # Adevarul.ro
Rusia va intensifica vânzările de valută și aur din Rezerva Națională pentru a compensa prăbușirea veniturilor din petrol și gaze, care au atins anul trecut cel mai scăzut nivel de după pandemie.
21:00
Seif cu 80.000 de euro, furat dintr-un apartament din Zalău. Un bărbat a fost arestat preventiv # Adevarul.ro
Un bărbat de 37 de ani, din judeţul Hunedoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de furt calificat, fiind acuzat că, împreună cu un complice, a furat un seif cu circa 80.000 de euro dintr-un apartament din Zalău, a transmis, vineri, de IPJ Sălaj.
20:45
Peste jumătate dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum privind un acord de pace, arată un nou sondaj # Adevarul.ro
Peste jumătate dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia, arată un sondaj publicat vineri. O parte importantă se opune ideii, în timp ce alții spun că nu s-au hotărât.
20:45
Comediantul Jimmy Kimmel îi oferă lui Donald Trump trofeele sale, în schimbul retragerii ICE din Minneapolis: „Uitați-vă cât de fericit e!” # Adevarul.ro
Celebrul prezentator de televiziune american Jimmy Kimmel a declarat vineri că este dispus să îi ofere președintelui Donald Trump toate premiile câștigate de-a lungul carierei sale dacă acesta va retrage agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) din orașul Minneapolis.
20:45
Școlile din Kiev se închid până în februarie. Atacurile rusești asupra infrastructurii au provocat o criză energetică # Adevarul.ro
Toate școlile din Kiev, capitala Ucrainei, vor fi închise în perioada 19 ianuarie – 1 februarie 2026, pe fondul crizei energetice generate de recentele atacuri rusești asupra infrastructurii, a anunțat vineri primarul Kievului, Vitali Kliciko.
Acum 6 ore
20:30
Șeful Ryanair îl atacă dur pe președintele SUA: „Nu am nicio încredere în Trump, care s-a dovedit a fi un mincinos în repetate rânduri” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, este „un mincinos” și „greșește din punct de vedere istoric” în marile dosare geopolitice ale momentului, a declarat CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, într-un interviu.
20:30
Demonstrație spectaculoasă: un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de 45 de zile. „Inamicul nu a știut că se luptă cu un vehicul fără pilot” # Adevarul.ro
Un vehicul militar fără pilot al armatei ucrainene a reușit să blocheze înaintarea trupelor ruse timp de șase săptămâni pe frontul de est, fără ca vreun soldat să fie prezent în poziția defensivă. Este una dintre cele mai spectaculoase demonstrații.
20:15
Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt condițiile # Adevarul.ro
Documentele pentru un acord între Ucraina și SUA privind războiul din Ucraina ar putea fi semnate la Davos săptămâna viitoare, dacă se va ajunge la un consens asupra termenilor, a declarat Volodimir Zelenski.
20:00
Soții Iohannis, somați de Primăria Sibiu să își plătească taxele și impozitele. Cei doi sunt pe lista restanțierilor la bugetul local # Adevarul.ro
Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, figurează în evidențele publice ale Primăriei Sibiu cu somații de plată emise pentru restanțe la taxele și impozitele locale.
20:00
Trump amenință cu taxe vamale statele care nu susțin anexarea Groenlandei de către SUA # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că ar putea impune taxe vamale țărilor care nu sprijină planurile sale privind anexarea Groenlandei, în contextul în care mai multe state europene au anunțat că vor trimite trupe pe insulă în sprijinul Danemarcei.
19:45
Rogobete respinge ideea coplății în oncologie, lansată de un senator POT: „Este exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare” # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a reacționat la discuțiile recente din spațiul public referitoare la posibilitatea introducerii coplății în tratamentele oncologice.
19:45
Theodor Stolojan critică dur legea administrației propusă de Guvernul Bolojan: „Nu e reformă, e o măsură pompieristică” # Adevarul.ro
Fostul premier și președinte al PNL, Theodor Stolojan lansează o critică dură la adresa măsurilor cuprinse în noua lege a administrației.
19:45
Judecătorii CCR au amânat pentru a patra oară pronunțarea asupra Legii pensiilor magistraților, sub pretext că ar trebui să analizeze noi documente trimise de Înalta Curte.
19:30
Capitala, sub ger şi viscol. Autoritățile îi îndeamnă pe bucureșteni să ajute persoanele fără adăpost # Adevarul.ro
Administratorul public al Capitalei Lucian Judele îi îndeamnă pe bucureșteni să nu întoarcă privirea dacă văd persoane fără adăpost pe stradă, deoarece fiecare gest de ajutor făcut la timp „poate face diferența dintre viață şi moarte” în condițiile gerului şi viscolului care afectează Capitala
19:15
Replici acide între Musk și directorul Ryanair pe tema Starlink: „E un idiot/Concediați-l!” # Adevarul.ro
Directorul Ryanair, Michael O'Leary, și antreprenorul Elon Musk și-au aruncat insulte pe tema dispozitivelor Starlink, după ce alte companii aeriene din Europa oferă acest serviciu de internet prin satelit pentru clienții lor, relatează Business Insider.
19:15
Italia refuză să participe la misiunea europeană în Groenlanda. Ministrul italian al Apărării critică inițiativa: „Sună ca începutul unei glume” # Adevarul.ro
Italia a anunțat că nu se va alătura misiunii europene de recunoaștere în Groenlanda, într-un context de tensiuni în creștere între Europa și Statele Unite legate de intenția președintelui american Donald Trump de a achiziționa insula.
19:00
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos din avion, deși susțineau că aveau bilete valabile # Adevarul.ro
Un incident tensionat a avut loc recent înaintea decolării unui zbor Wizz Air, la Craiova. Doi pasageri, o femeie și un bărbat, au fost evacuați din avion deși ar fi avut bilete valabile. Cazul a fost surprins într-o filmare care a fost publicată ulterior pe YouTube.
19:00
Momentul terifiant în care o avalanșă uriașă înghite o stațiune de schi de pe cel mai înalt munte din Europa # Adevarul.ro
O avalanșă uriașă a lovit stațiunea de schi de pe Muntele Elbrus, cel mai înalt vârf din Europa. Turiștii au fugit pentru a-și salva viața, dar zăpada a acoperit rapid zona. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.
18:45
Incident grav la o grădiniță din Vâlcea: o fetiță rănită. Versiuni contradictorii despre producerea accidentului # Adevarul.ro
Un copil în vârstă de 5 ani a suferit răni serioase în urma unui episod petrecut la grădiniță. Întâmplarea este relatată diferit de părintele copilului, care acuză personalul de neglijență, respectiv de reprezentanții IȘJ Vâlcea.
Acum 8 ore
18:30
Cu ce se ocupa bărbatul care susține că a rămas fără un milion de euro și 700 de grame de bijuterii din aur: „Câștig foarte bine, deci nu e nimic ilegal” # Adevarul.ro
Polițiștii din Mediaș au deschis o anchetă după ce un bărbat a reclamat că a fost victima unui furt de amploare în propriul apartament. Hoții i-ar fi luat un seif cu un milion de euro și bijuterii din aur, cântărind aproximativ 700 de grame.
18:30
Armata Română primește blindate noi: primele aduse din Turcia, restul produse în țară, la Mediaş # Adevarul.ro
Armata Română va primi 1.000 de vehicule blindate 4×4 Cobra 2, primele unități fiind importate din Turcia, iar restul urmând să fie produse în România.
18:15
Noi tensiuni în NATO. Grecia vrea extinderea apelor teritoriale în Marea Egee, în pofida amenințărilor din partea Turciei # Adevarul.ro
Grecia intenționează să-şi extindă în continuare apele teritoriale, inclusiv, potențial, în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de externe Giorgos Gerapetritis, în ciuda amenințării de lungă durată a Turciei cu războiul în cazul în care Atena ar face un astfel de pas.
18:00
Mărturia unui intelectual iranian: „Cum să nu plâng știind că un copil de 16 ani iese în stradă, conștient că poate fi ucis?” # Adevarul.ro
Iranul traversează una dintre cele mai violente și dramatice perioade din istoria sa recentă, iar imaginile cu protestatari împușcați, adolescenți arestați și orașe izolate de restul lumii sunt doar o parte a realității descrise de Mohammadifard Gholamali.
18:00
Reacția femeii refuzate la îmbarcare pe Otopeni după ce a băut o vodcă: „A fost ceva de nedescris” # Adevarul.ro
O femeie a rămas la sol pe aeroportul Otopeni, după ce compania aeriană cu care urma să zboare a refuzat să o primească la bordul avionului.
18:00
Un bărbat a tâlhărit o femeie care-și număra banii în gara din Arad și a lovit o alta, care a intervenit să o ajute. Agresorul, arestat # Adevarul.ro
Un bărbat de 33 de ani a fost reținut și apoi arestat pentru 30 de zile după ce a tâlhărit o femeie în gara din Arad și a agresat o alta, care a încercat să îl oprească.
