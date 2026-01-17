FOTO | Cumplit accident în Rahova, pe strada Sebastian. Două mașini s-au ciocnit violent, una a fost proiectată pe șine. 3 oameni încarcerați, tramvaie blocate
B365.ro, 17 ianuarie 2026 03:20
Un accident îngrozitor s-a produs, aproape de miezul nopții, pe strada Sebastian, la intersecție cu Calea Rahovei. Aici, două mașini s-ai ciocnit violent; în urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat pe șine, trei
• • •
Acum 30 minute
03:20
FOTO | Cumplit accident în Rahova, pe strada Sebastian. Două mașini s-au ciocnit violent, una a fost proiectată pe șine. 3 oameni încarcerați, tramvaie blocate
Un accident îngrozitor s-a produs, aproape de miezul nopții, pe strada Sebastian, la intersecție cu Calea Rahovei. Aici, două mașini s-ai ciocnit violent; în urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat pe șine, trei
Acum 12 ore
19:30
La ce număr pot suna bucureștenii pentru a veni în ajutorul oamenilor fără adăpost, când temperaturile scad drastic. City manager: Un gest mic poate salva o viață # B365.ro
Bucureștenii sunt încurajați să sară în ajutorul oamenilor fără adăpost. În contextul avertizărilor de ger și viscol, Lucian Judele readuce în atenția bucureștenilor variantele prin care pot ajuta oamenii care stau pe străzi. Bucureștenii pot
19:10
ALERTĂ | S-a surpat asfaltul în zona Calea Victoriei/Strada C. A. Rosetti. Trei linii STB de autobuz sunt blocate pe sensul spre Magheru # B365.ro
S-a surpat asfaltul în zona Calea Victoriei/Strada C. A. Rosetti. Trei linii de autobuz sunt blocate, în această seară, din acest motiv. Asfalt surpat în zona Calea Victoriei/Strada C. A. Rosetti, trafic îngreunat Societatea de
18:40
English Home își închide magazinele din România. Brandul de articole pentru casă era prezent și în nouă malluri din București # B365.ro
English Home, brandul de accesorii și produse pentru casă, își închide magazinele din București și din țară, după un deceniu. Magazinele din mai multe malluri din Capitală au tras deja obloanele. English Home își închide
17:40
În HoReCa, un pahar de carton folosit inteligent devine un mic instrument de lucru: ordonează fluxul, păstrează igiena și susține o prezentare curată, chiar și în vârf de aglomerație. Când barista lucrează pe viteză, un
17:20
VIDEO | O femeie care consumase alcool a rămas în Aeroportul Otopeni după ce a fost refuzată la îmbarcare. „Am băut o votcă și un suc «frutti de la passione»” # B365.ro
O pasageră care urma să decoleze de pe Aeroportul Otopeni din București a fost oprită înainte de îmbarcare după ce angajații au constatat că a consumat băuturi alcoolice. Femeia nu neagă acest fapt. Pasagera a
17:10
Mai avem de așteptat până când vom merge de la noi din oraș până la mare cu vaporașul. Studiul de fezabilitate pentru Canalul Dunăre-București încă nu e gata # B365.ro
Proiectul „Canalul Dunăre-București" este amânat din nou și nu există un termen previzibil pentru reluarea lucrărilor demarate în urmă cu aproximativ 40 de ani. În prezent, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile (CNACN), titularul proiectului, desfășoară
16:40
Pescuitul la feeder este adesea descris de către neinițiați ca o simplă așteptare pasivă, o privire fixă aruncată unui băț nemișcat. Însă, pentru cunoscători, această disciplină reprezintă o formă de comunicare complexă, un dialog subtil
15:50
STV spune că nu e de vină pentru situația financiară a companiei de transport din București, după declarațiile lui Ciucu. „Nu afectăm în vreun fel bugetul STB” # B365.ro
Serviciul de Transport Voluntari respinge acuzațiile primarului Ciprian Ciucu, conform cărora STV afectează situația financiară a transportului public. STV declară că nu sunt cauza problemelor financiare de la STB. Serviciul de Transport Voluntari respinge acuzațiile
15:50
Frigul și problemele tehnice, cauzele pentru întârzierea record a trenului Budapesta-București de la începutul anului. Călătorii au ajuns în Capitală după 26 de ore # B365.ro
Trenul internațional „Muntenia", care circulă pe ruta Budapesta – București, a înregistrat una dintre cele mai mari întârzieri feroviare din ultimii ani. El a ajuns la destinație cu peste 10 ore mai târziu decât era
15:20
Mai multe spații comerciale din Gara de Nord din București sunt scoase la licitație. Cel mai mare e disponibil pentru pariuri sportive # B365.ro
Sute de metri de spații comerciale din Gara de Nord și alte puncte din regională sunt scoase spre închiriere de Regionala București. Ofertele pot fi depuse până la data de 20 ianuarie. Mai multe spații
15:00
Patinoarul Berceni Arena revine la programul normal. Bucureștenii pot veni să se dea cu patinele pe gheață de azi # B365.ro
Patinoarul Berceni Arena va reveni la programul normal, după ce la începul anului a fost gazda pentru Campionatul Mondial de Hochei U20. Cei mici și mari pot veni să se dea pe gheață, în mod
14:50
Muzeul Cotroceni va fi deschis pe 24 ianuarie, cu intrare gratuită pentru copii și adolescenți. Va fi expusă inclusiv sabia dăruită lui Cuza de către principele Serbiei # B365.ro
Muzeul Național Cotroceni își deschide porțile pe 24 ianuarie 2026, cu ocazia Zilei Micii Uniri. Astfel, se marchează 167 de ani de la eveniment. Vor fi expuse piese istorice rare de mare valoare națională. Persoanele
Acum 24 ore
14:30
Pasajul Basarab e aproape un dezastru, arată expertizele, podul pune în pericol viețile celor care îl străbat. Construcția, nerecepționată, are nevoie urgentă de mentenanță # B365.ro
Cea mai mare lucrare de infrastructură realizată în București în ultimii 35 de ani are nevoie urgentă de mentenanță și verificări de siguranță. Surse administrative au declarat în exclusivitate pentru Gândul că Pasajul Basarab, deschis
14:10
Patru tineri din București, reținuți pentru că au bătut trei puști într-un tramvai. Sunt suporteri FCSB, se duceau la un meci și au sărit cu pumnii și picioarele asupra minorilor # B365.ro
Patru persoane, suspecte că au agresat 3 adolescenți într-un tramvai din București, au fost reținute de poliție. Fapta s-a întâmplat la finalul lunii noiembrie, iar suspecții sunt acuzați într-un dosar privind lovirea și tulburarea ordinii
13:50
VIDEO | Un bărbat fără adăpost și-a făcut căsuță din cartoane pentru el și prietena sa, cățelușa Veta, lângă o stație STB din S6. Nimeni nu reușește să-i ia de acolo # B365.ro
Într-un adăpost improvizat din Sectorul 6, construit lângă o stație STB, stă un bărbat alături de o cățelușă, pe care a botezat-o Veta. Poliția Locală Sector 6 spune că îi are în evidență. Bărbatul refuză
13:20
FOTO | Rocket din Berceni, un bichon adorabil, s-a pierdut prin iarna din București. Stăpâna cățelului spune că s-a rătăcit pe undeva pe Maria Lăzărescu # B365.ro
Un bichon adorabil pe nume Rocket s-a rătăcit joi, 15 ianuarie, pe Drumul Jilavei, Strada Maria Lăzărescu, din Sector 4 București. Stăpâna sa este disperată să îl găsească. Rocket din Berceni, un cățel alb superb
13:20
Troleibuze și autobuze deviate duminică pentru meciul Dinamo București – Universitatea Cluj, de pe Arena Națională. Lista traseelor STB modificate # B365.ro
STB a informat călătorii că mai multe linii de circulație de autobuze și troleibuze vor avea trasee modificate, duminică, 18 ianuarie. Schimbările sunt necesare pentru că are loc meciul de fotbal Dinamo București – Universitatea
13:00
Surpriza Netflix în București: bal mascat Bridgerton la noi în oraș. Va avea loc pe 19 februarie, iar la eveniment ajung și preferați din serial # B365.ro
Netflix organizează, cu ocazia lansării sezonului 4 din Bridgerton, un bal mascat la București. Data a fost dezvăluită. Evenimentul va avea loc pe 19 februarie, însă organizatorii nu au oferit momentan mai multe detalii. Netflix
12:50
Contractul pentru parcarea de reședință din S1 se prelungește automat, cu o singură condiție. Ce trebuie să facă bucureștenii ca să-și păstreze locul # B365.ro
Începând din acest an, șoferii din Sectorul 1 scapă de drumurile anuale la primărie. Din 2026, contractele pentru parcarea de reședință se prelungesc automat prin plata taxei, până la 31 martie. Noul regulament local a
12:30
„Aș da timpul înapoi”, cum ar zice dl. Salam. O celebră psiholoagă din București i-a furat fostului iubit ceasul de peste 170.000 €. Acum face analiză comportamentală în arest # B365.ro
Polițiștii Capitalei au reținut o femeie care a furat un ceas de lux. Obiectul este în valoare de 175.000 de euro. Infracțiunea a avut loc într-o casă din Sectorul 1 al Capitalei. Femeia a fost
12:30
FOTO | Vrei să iei sare de la Mega? I-ați patine la tine! Trotuare acoperite de gheață în zona Râul Colentina # B365.ro
A început să ningă din nou în Capitală. Trotuarele au fost din nou acoperite de un strat mare de zăpadă. Iar bucureștenilor le este extrem de greu să se deplaseze. În Sectorul 2 al Capitalei,
11:40
Apollo111 Cinema, cel mai nou cinematograf de artă din București, se deschide pe 29 ianuarie. Ce filme pot viziona bucureștenii, în prima săptămână # B365.ro
Cel mai nou cinematograf de artă din București, Apollo111 Cinema, se deschide pe 29 ianuarie. Are un program bogat de filme de ficțiune, documentare și filme dedicate unor regizori români importanți precum Cristian Nemescu și
11:20
Libanezul din București care nu surprinde cu nimic. Ali Baba de la Muncii – multă istorie, puțin gust # B365.ro
Unele lucruri sunt făcute să existe și cam atât. Și prin lucruri mă refer la restaurante, că de aceea ne-am adunat astăzi aici, un fel de Speakers Corner dâmbovițean în care-ți vorbesc prin portavocea b365
11:10
VIDEO | Dl. Negoiță Geacă Scumpă face un anunț silabisit pentru șoferii care parchează neregulamentar prin S3. Le recomandă să-și lase numărul de telefon la vedere # B365.ro
Primarul Robert Negoiță le reamintește celor că nu trebuie să lase mașinile parcate neregulamentar în Sectorul 3. În caz contrar, ei riscă amendă și ridicarea mașinii. Negoiță vine cu tutorial cum să evite șoferii să
10:30
Planul Ciucu pentru taxele și impozitele locale. „Poate propun ca jumătate din ce vine la sectoare să ajungă la PMB. De ce? Pentru că suntem schizoizi”. Plus ceva creșteri # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, ar vrea să existe o formulă prin care jumătate din sumele încasate din impozitele locale de la sectoare să ajungă la bugetul Primăriei Capitalei (PMB). Edilul a mai pomenit și de
09:50
Problema cu promisiunea lui Piedone Jr, care anunța pe FB că bucureștenii din blocul afectat de explozia din Rahova vor fi scutiți de taxe și impozite locale. Ce lipsește, legal # B365.ro
Un consilier local îl acuză pe primarul Sectorului 5, Piedone Jr., de populism, după ce acesta a anunțat public scutirea de impozite și taxe pentru locatarii blocului afectat de explozie. După anunțul edilului privind scutirea
09:30
Incendiu în Ferentari, pe strada Trompetului. Pompieri și alte echipaje de intervenție, deja la fața locului # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a izbucnit un incendiu în Ferentari. Echpajele de pompieri sunt prezente la fața locului. Un incendiu are loc în Ferentari Cu puțin timp în urmă, s-a iscat un incendiu în
09:20
“În Termo Alert nu-i avarie, la robinet e apă rece ca gheața”. Bucureșteancă din Rahova, disperată că nu se mai termină necazurile, deși oficial “sistemul funcționează la 95%” # B365.ro
După mai mult de 10 zile de la avaria cazanului de la CET Sud, sistemul de termoficare din București și-a revenit. Aplicația Termo Alert arată că acesta funcțioenază în proporție de peste 90%, însă mai
08:50
Doar stații „Probleme” pe Linia 5. Tramvaiele încă nu circulă, deși lucrările sunt gata de luni de zile. Constructorul acuză PMB că nu și-a plătit datoriile # B365.ro
Linia 5 de tramvai din Capitală rămâne blocată, deși lucrările sunt terminate de aproape șase luni. Constructorul acuză Primăria Capitalei că nu și-a achitat datoriile și refuză recepția lucrării, în timp ce municipalitatea neagă orice
08:40
Ce surprize ne oferă doamna Vremea și cumătra dânsei, Iarna. În București, vine un weekend care te face să vrei să pleci în țările calde. Prognoza pe zile # B365.ro
În acest weekend, vremea se menține foarte rece în București. Meteorologi au anunțat că termometrele vor înregistra și valori minime până la -12 grade Celsius. Va fi ger mai ales dimineața și pe timpul nopții.
07:50
Tragedie azi-noapte în traficul din București, unde unui om i s-a făcut rău în mașină. Martor: Era în drum spre spital… N-a mai ajuns # B365.ro
O tragedie s-a produs, azi-noapte, în traficul din București, la intersecția dintre strada Turnu Măgurele și strada Emil Racoviță. Inițial, șoferii nu au înțeles exact ce s-a întâmplat, de ce se circulă atât de greu,
Ieri
03:10
La un moment dat, cu vreo 40 de ani înainte de a deveni definitiv puriu ca să vorbesc despre cel mai urât proces din București, m-am apucat eu să cotelesc prin casă, într-o după amiază
15 ianuarie 2026
19:40
Se întrerupe curentul pe mai multe străzi din București, Ilfov și Giurgiu. Lista zonelor afectate în perioada 16-23 ianuarie # B365.ro
Începând de mâine vor avea loc noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, anunță Rețele Electrice România. Compania transmite lista străzilor afectate în perioada 16-23 ianuarie 2026. Întreruperi de curent în București, Ilfov
19:30
E party pe gheață cu DJ în nordul Bucureștiului, la Caro IceLand, în acest weekend. Cât costă intrarea și închirierea patinelor # B365.ro
Bucureștenii sunt invitați, în acest weekend, la un party pe gheață, la Caro IceLand de pe Strada Barbu Văcărescu. Doritorii de distracție sunt așteptați aici pentru a patina pe muzica pusă de un DJ, atât
19:20
Trafic paralizat în centrul Bucureștiului din cauza protestului de la Universitate. Protestatarii se îndreaptă spre Piața Victoriei # B365.ro
Traficul în centrul Bucureștiului este paralizat din cauza protestului organizat în Piața Universității. Protestatarii se îndreaptă spre Piața Victoriei, acolo unde este în desfășurare o altă adunare publică. Trafic blocat în centrul Bucureștiului din cauza
18:40
Cinci inspectori antifraudă din București au recunoscut că au luat mită și au fost condamnați cu suspendare. Banii, luați pentru a scăpa oameni de afaceri de controale # B365.ro
Cinci inspectori antifraudă din București au recunoscut în fața DNA că au luat mită în mod repetat. Banii au fost luați de la oameni de afacere pentru a limita controalele și a evita plângerile penale.
18:30
CTP, după declarațiile lui Ciucu despre situația financiară a PMB și problemele cu apa caldă și căldura: „Speră să obțină capital de imagine pe baza «grelei moșteniri»” # B365.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu spune, despre primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, că vrea să obțină capital de imagine și compătimire pe baza „grelei moșteniri" de la primărie, după ce edilul a spus
18:00
E frig în unele tramvaie, troleibuze și autobuze din București, chiar și-n cele noi. Mai mulți călători STB se plâng de lipsa căldurii din mijloacele de transport # B365.ro
Nici în multe dintre mijloacele de transport public STB, mai ales în ceea ce le privește pe cele vechi, călătorii nu beneficiază întotdeauna de căldură. Și în tramvaiele, troleibuzele și autobuzele recent cumpărate de municipalitate
17:30
Bucureștenii care plătesc Taxa Băluță pierd ore întregi pentru a găsi un loc de parcare. PS4 promite amenajarea a peste 15.000 de noi locuri, dar în vreo 10 ani # B365.ro
În Sectorul 4 sunt patru mașini pe un singur loc de parcare. Șoferii sunt revoltați pe lipsa locurilor, dar și de taxe, conducătorii auto plătind peste 600 de lei pe an pentru parcare. Patru mașini
16:40
Prima campanie de donare de sânge din 2026 de la Primăria Capitalei e pe 22 ianuarie. Ce condiții trebuie să îndeplinească donatorii # B365.ro
O nouă campanie de donare de sânge va avea loc joi, 22 ianuarie 2026, la sediul Primăriei Municipiului București. Doritorii trebuie să se înscrie printr-un formular online. Campanie de donare de sânge la Primăria Municipiului
16:40
FOTO | Sala de teatru de la Palatul Cotroceni se deschide publicului. Pe scenă pot juca tinerii artiști și trupele independente # B365.ro
Sala de teatru din Palatul Cotroceni de deschide pentru public și pentru tinerii artiști. Aici se vor putea ține spectacole gratuite. Inițiativa marchează Ziua Culturii Naționale. Se deschide sala de teatru din Palatul Cotroceni Nicușor
16:30
FOTO | Surpriza de la robinet, dintr-un apartament din Sectorul 2: curge apă murdară și maronie. Bucureșteancă contrariată: „Și la voi e la fel?” # B365.ro
Miercuri, 14 ianuarie, o bucureșteancă din Sectorul 2 a avut parte de o surpriză atunci când a vrut să facă baie. Apa de la robinet avea o nuanță maronie. Parcă din robinet curgea cafea sau
15:50
Aquila ridică un depozit lângă București, pe o suprafață de 47.000 mp. Lucrările vor fi gata anul viitor # B365.ro
Aquila, liderul serviciilor logistice și de transport din România, ridică un depozit lângă București, în Dragomirești, pe o suprafață de 47.
15:40
Două proteste au loc diseară, în București, unul la Universitate, altul la Victoriei. Legea Vexler și măsurile fiscale impuse de Guvern sunt nemulțumirile participanților # B365.ro
Au trecut doar 15 zile din noul an și deja au fost anunțate proteste. Astăzi, 15 ianuarie, au loc în Capitală, două proteste. Vor fi organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității. Date […] Articolul Două proteste au loc diseară, în București, unul la Universitate, altul la Victoriei. Legea Vexler și măsurile fiscale impuse de Guvern sunt nemulțumirile participanților apare prima dată în B365.
15:00
Ciucu trimite controlul la STB. Cere audit financiar, după ce costurile au crescut „nejustificat”. Ori se rezolvă problemele, ori insolvența, spune primarul general # B365.ro
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat lansarea unui audit la Societatea de Transport București. Costurile de operare s-ar fi dublat față de perioada administrației Gabrielei Firea. Alternativa va fi intrarea în insolvență a […] Articolul Ciucu trimite controlul la STB. Cere audit financiar, după ce costurile au crescut „nejustificat”. Ori se rezolvă problemele, ori insolvența, spune primarul general apare prima dată în B365.
14:40
Soluția Ciucu pentru Pasajul Basarab, pericol public și nerecepționat. „Îl vom recepționa la starea actuală, apoi obținem autorizații pentru reparații” # B365.ro
În urma unei ședințe pe care primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut-o cu Direcția de Investiții, s-a discutat și despre situația Pasajului Basarab cel Nerecepționat, pentru care s-a găsit și o soluție. Podul, […] Articolul Soluția Ciucu pentru Pasajul Basarab, pericol public și nerecepționat. „Îl vom recepționa la starea actuală, apoi obținem autorizații pentru reparații” apare prima dată în B365.
14:30
Acrobați, jongleri și magicienii de la Circul Espinol vin în Parcul Drumul Taberei, în weekend. Informație esențială pentru bucureșteni, în anunț: Cortul este încălzit! # B365.ro
În acest weekend, în Parul Drumul Taberei, pentru prima dată va sosi Circul Espinol. Bucureștenii și nu numai se vor putea de momente foarte speciale care includ acrobațiile aeriene, cascadorii, jonglerii și multe alte surpize. […] Articolul Acrobați, jongleri și magicienii de la Circul Espinol vin în Parcul Drumul Taberei, în weekend. Informație esențială pentru bucureșteni, în anunț: Cortul este încălzit! apare prima dată în B365.
13:50
FOTO | Ce se întâmplă cu marile șantiere din București, după ce Ciucu a anunțat că PMB n-are bani să treacă strada. „Lucrările la șine, pasaje și bulevarde continuă” # B365.ro
Deși bugetul PMB rămâne sub presiune, administrația generală anunță continuarea investițiilor majore în infrastructură și transport. Lucrările deja începute vor continua, dar vor începe și alte noi. Se vor face investiții, deși PMB are dificultăți […] Articolul FOTO | Ce se întâmplă cu marile șantiere din București, după ce Ciucu a anunțat că PMB n-are bani să treacă strada. „Lucrările la șine, pasaje și bulevarde continuă” apare prima dată în B365.
13:30
ESENȚIAL | Datorii uriașe la Planșeul Unirii, iar lucrările ar putea încetini. Facturile neplătite, de 120 de milioane de lei, ne pot ține mai mult cu șantier în inima Bucureștiului # B365.ro
Plata facturilor către constructorul Erbașu, care se ocupă de lucrările de la Planșeul Unirii, întârzie, spune chiar antreprenorul. Cu toate acestea, șantierul avansează conform graficului, a spus Cristian Erbașu pentru Mediafax. Ritmul pe Șantierul de […] Articolul ESENȚIAL | Datorii uriașe la Planșeul Unirii, iar lucrările ar putea încetini. Facturile neplătite, de 120 de milioane de lei, ne pot ține mai mult cu șantier în inima Bucureștiului apare prima dată în B365.
