Plata facturilor către constructorul Erbașu, care se ocupă de lucrările de la Planșeul Unirii, întârzie, spune chiar antreprenorul. Cu toate acestea, șantierul avansează conform graficului, a spus Cristian Erbașu pentru Mediafax. Ritmul pe Șantierul de […] Articolul ESENȚIAL | Datorii uriașe la Planșeul Unirii, iar lucrările ar putea încetini. Facturile neplătite, de 120 de milioane de lei, ne pot ține mai mult cu șantier în inima Bucureștiului apare prima dată în B365.