Bucureștenii care plătesc Taxa Băluță pierd ore întregi pentru a găsi un loc de parcare. PS4 promite amenajarea a peste 15.000 de noi locuri, dar în vreo 10 ani
B365.ro, 15 ianuarie 2026 17:30
În Sectorul 4 sunt patru mașini pe un singur loc de parcare. Șoferii sunt revoltați pe lipsa locurilor, dar și de taxe, conducătorii auto plătind peste 600 de lei pe an pentru parcare. Patru mașini […] Articolul Bucureștenii care plătesc Taxa Băluță pierd ore întregi pentru a găsi un loc de parcare. PS4 promite amenajarea a peste 15.000 de noi locuri, dar în vreo 10 ani apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
17:30
Bucureștenii care plătesc Taxa Băluță pierd ore întregi pentru a găsi un loc de parcare. PS4 promite amenajarea a peste 15.000 de noi locuri, dar în vreo 10 ani # B365.ro
În Sectorul 4 sunt patru mașini pe un singur loc de parcare. Șoferii sunt revoltați pe lipsa locurilor, dar și de taxe, conducătorii auto plătind peste 600 de lei pe an pentru parcare. Patru mașini […] Articolul Bucureștenii care plătesc Taxa Băluță pierd ore întregi pentru a găsi un loc de parcare. PS4 promite amenajarea a peste 15.000 de noi locuri, dar în vreo 10 ani apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
16:40
Prima campanie de donare de sânge din 2026 de la Primăria Capitalei e pe 22 ianuarie. Ce condiții trebuie să îndeplinească donatorii # B365.ro
O nouă campanie de donare de sânge va avea loc joi, 22 ianuarie 2026, la sediul Primăriei Municipiului București. Doritorii trebuie să se înscrie printr-un formular online. Campanie de donare de sânge la Primăria Municipiului […] Articolul Prima campanie de donare de sânge din 2026 de la Primăria Capitalei e pe 22 ianuarie. Ce condiții trebuie să îndeplinească donatorii apare prima dată în B365.
16:40
FOTO | Sala de teatru de la Palatul Cotroceni se deschide publicului. Pe scenă pot juca tinerii artiști și trupele independente # B365.ro
Sala de teatru din Palatul Cotroceni de deschide pentru public și pentru tinerii artiști. Aici se vor putea ține spectacole gratuite. Inițiativa marchează Ziua Culturii Naționale. Se deschide sala de teatru din Palatul Cotroceni Nicușor […] Articolul FOTO | Sala de teatru de la Palatul Cotroceni se deschide publicului. Pe scenă pot juca tinerii artiști și trupele independente apare prima dată în B365.
16:30
FOTO | Surpriza de la robinet, dintr-un apartament din Sectorul 2: curge apă murdară și maronie. Bucureșteancă contrariată: „Și la voi e la fel?” # B365.ro
Miercuri, 14 ianuarie, o bucureșteancă din Sectorul 2 a avut parte de o surpriză atunci când a vrut să facă baie. Apa de la robinet avea o nuanță maronie. Parcă din robinet curgea cafea sau […] Articolul FOTO | Surpriza de la robinet, dintr-un apartament din Sectorul 2: curge apă murdară și maronie. Bucureșteancă contrariată: „Și la voi e la fel?” apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
15:50
Aquila ridică un depozit lângă București, pe o suprafață de 47.000 mp. Lucrările vor fi gata anul viitor # B365.ro
Aquila, liderul serviciilor logistice și de transport din România, ridică un depozit lângă București, în Dragomirești, pe o suprafață de 47.000 mp. Investiția ajunge la circa 44 de milioane de euro. Aquila ridică un nou […] Articolul Aquila ridică un depozit lângă București, pe o suprafață de 47.000 mp. Lucrările vor fi gata anul viitor apare prima dată în B365.
15:40
Două proteste au loc diseară, în București, unul la Universitate, altul la Victoriei. Legea Vexler și măsurile fiscale impuse de Guvern sunt nemulțumirile participanților # B365.ro
Au trecut doar 15 zile din noul an și deja au fost anunțate proteste. Astăzi, 15 ianuarie, au loc în Capitală, două proteste. Vor fi organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității. Date […] Articolul Două proteste au loc diseară, în București, unul la Universitate, altul la Victoriei. Legea Vexler și măsurile fiscale impuse de Guvern sunt nemulțumirile participanților apare prima dată în B365.
15:00
Ciucu trimite controlul la STB. Cere audit financiar, după ce costurile au crescut „nejustificat”. Ori se rezolvă problemele, ori insolvența, spune primarul general # B365.ro
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat lansarea unui audit la Societatea de Transport București. Costurile de operare s-ar fi dublat față de perioada administrației Gabrielei Firea. Alternativa va fi intrarea în insolvență a […] Articolul Ciucu trimite controlul la STB. Cere audit financiar, după ce costurile au crescut „nejustificat”. Ori se rezolvă problemele, ori insolvența, spune primarul general apare prima dată în B365.
14:40
Soluția Ciucu pentru Pasajul Basarab, pericol public și nerecepționat. „Îl vom recepționa la starea actuală, apoi obținem autorizații pentru reparații” # B365.ro
În urma unei ședințe pe care primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut-o cu Direcția de Investiții, s-a discutat și despre situația Pasajului Basarab cel Nerecepționat, pentru care s-a găsit și o soluție. Podul, […] Articolul Soluția Ciucu pentru Pasajul Basarab, pericol public și nerecepționat. „Îl vom recepționa la starea actuală, apoi obținem autorizații pentru reparații” apare prima dată în B365.
14:30
Acrobați, jongleri și magicienii de la Circul Espinol vin în Parcul Drumul Taberei, în weekend. Informație esențială pentru bucureșteni, în anunț: Cortul este încălzit! # B365.ro
În acest weekend, în Parul Drumul Taberei, pentru prima dată va sosi Circul Espinol. Bucureștenii și nu numai se vor putea de momente foarte speciale care includ acrobațiile aeriene, cascadorii, jonglerii și multe alte surpize. […] Articolul Acrobați, jongleri și magicienii de la Circul Espinol vin în Parcul Drumul Taberei, în weekend. Informație esențială pentru bucureșteni, în anunț: Cortul este încălzit! apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
13:50
FOTO | Ce se întâmplă cu marile șantiere din București, după ce Ciucu a anunțat că PMB n-are bani să treacă strada. „Lucrările la șine, pasaje și bulevarde continuă” # B365.ro
Deși bugetul PMB rămâne sub presiune, administrația generală anunță continuarea investițiilor majore în infrastructură și transport. Lucrările deja începute vor continua, dar vor începe și alte noi. Se vor face investiții, deși PMB are dificultăți […] Articolul FOTO | Ce se întâmplă cu marile șantiere din București, după ce Ciucu a anunțat că PMB n-are bani să treacă strada. „Lucrările la șine, pasaje și bulevarde continuă” apare prima dată în B365.
13:30
ESENȚIAL | Datorii uriașe la Planșeul Unirii, iar lucrările ar putea încetini. Facturile neplătite, de 120 de milioane de lei, ne pot ține mai mult cu șantier în inima Bucureștiului # B365.ro
Plata facturilor către constructorul Erbașu, care se ocupă de lucrările de la Planșeul Unirii, întârzie, spune chiar antreprenorul. Cu toate acestea, șantierul avansează conform graficului, a spus Cristian Erbașu pentru Mediafax. Ritmul pe Șantierul de […] Articolul ESENȚIAL | Datorii uriașe la Planșeul Unirii, iar lucrările ar putea încetini. Facturile neplătite, de 120 de milioane de lei, ne pot ține mai mult cu șantier în inima Bucureștiului apare prima dată în B365.
13:10
FOTO | „Hei tramvai”, alternativa mai prietenoasă la Info STB. Aplicația creată de un bucureștean e cu hartă și omuleț dotat cu păreri, care știe ce vine în stație # B365.ro
Un bucureștean a creat o aplicație alternativă pentru transportul public din Capitală. Acesta susține că este o variantă mai practică și mai prietenoasă decât aplicația celor de la STB. Internauții au sărit cu propuneri pentru […] Articolul FOTO | „Hei tramvai”, alternativa mai prietenoasă la Info STB. Aplicația creată de un bucureștean e cu hartă și omuleț dotat cu păreri, care știe ce vine în stație apare prima dată în B365.
12:30
Criză în clădirea-mamut din București: Palatul Parlamentului nu are apă și nici n-o să aibă foarte curând. Nici măcar la WC, desigur # B365.ro
Palatul Parlamentului a rămas fără apă, după ce alimentarea a fost oprită complet joi dimineață, ora 06:00, pentru executarea unor lucrări la instalațiile de distribuție. Intervențiile vor dura până vineri, ora 01:00. Lucrările vizează realizarea […] Articolul Criză în clădirea-mamut din București: Palatul Parlamentului nu are apă și nici n-o să aibă foarte curând. Nici măcar la WC, desigur apare prima dată în B365.
12:10
VIDEO | Supriză pentru bucureștenii care ajung în stația de metrou Piața Unirii 1. Corul Madrigal cântă aici, pe un ecran uriaș, de Ziua Culturii # B365.ro
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” cântă astăzi, la stația de metrou Piața Unirii 1, pe un ecran de mari dimensiuni. „Mérida – Efemeride”, este cea mai nouă producție multimedia marca Madrigal. Corul […] Articolul VIDEO | Supriză pentru bucureștenii care ajung în stația de metrou Piața Unirii 1. Corul Madrigal cântă aici, pe un ecran uriaș, de Ziua Culturii apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
11:30
Frost Alert în București | Vremea se răcește serios în weekend, când temperaturile ajung la -12 °C. Prognoza specială pentru Capitală, actualizată de ANM # B365.ro
Weekendul acesta vremea va rămâne rece. Nu vom renunța nici de această dată la gecile groase, fulare sau mănuși. ANM a emis prognoza specială pentru Capitală din perioada 15-20 ianuarie. Cum va fi vremea în […] Articolul Frost Alert în București | Vremea se răcește serios în weekend, când temperaturile ajung la -12 °C. Prognoza specială pentru Capitală, actualizată de ANM apare prima dată în B365.
11:20
Se înființează o nouă linie STB. Autobuzele 425B vor circula între Clinceni și Ghencea. Care este traseul complet și de când e funcțional # B365.ro
STB anunță că, începând cu data de 17.01.2026 – adică de sțmbătă – se ȋnființează linia de autobuze 425B, care vor circula între terminalele „Clinceni” și „Ghencea” O nouă linie STB – care va fi […] Articolul Se înființează o nouă linie STB. Autobuzele 425B vor circula între Clinceni și Ghencea. Care este traseul complet și de când e funcțional apare prima dată în B365.
11:00
Platformă pentru parcări, online acum și în Sectorul 5. Ce acte sunt necesare și care sunt procedurile ca să faci cererea pentru un loc # B365.ro
Primăria Sectorului 5 a anunțat bucureștenii că platforma dedicată parcărilor din sector a fost oficial deschisă. Cetățenii pot depune solicitări pentru locurile de parcare aferente anului 2026, să își actualizeze datele personale sau a informațiilor despre […] Articolul Platformă pentru parcări, online acum și în Sectorul 5. Ce acte sunt necesare și care sunt procedurile ca să faci cererea pentru un loc apare prima dată în B365.
10:50
FOTO | „Tigrul din Berceni”, un adorabil pisoi care se tot fâțâia pe la piață de câteva zile, poate îl ia cineva acasă. Final fericit pentru un motănel super prietenos # B365.ro
Pisicile nimănui de prin București nu trăiesc, în zilele astea geroase, chiar cele mai reușite momente și cam așa s-a întâmplat și cu acest pisoi cu ochi de tigru care, de câteva zile, se tot […] Articolul FOTO | „Tigrul din Berceni”, un adorabil pisoi care se tot fâțâia pe la piață de câteva zile, poate îl ia cineva acasă. Final fericit pentru un motănel super prietenos apare prima dată în B365.
10:30
VIDEO | Delir matinal al lui Negoiță, care ne explică ce dificilă e deszăpezirea „la pavele”: 1. Sunt fragile, se curăță cu grijă și lopată. 2. Sunt, totuși, mai bune ca asfaltul # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii care este motivul pentru care deszăpezirile de pe trotuarele cu apreciatele lui pavele nu sunt atât de bine făcute. Ei bine, ne-a transmis că această măsură este […] Articolul VIDEO | Delir matinal al lui Negoiță, care ne explică ce dificilă e deszăpezirea „la pavele”: 1. Sunt fragile, se curăță cu grijă și lopată. 2. Sunt, totuși, mai bune ca asfaltul apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
09:10
Veste proastă de la Ciucu despre CET Sud, unde o avarie a lăsat aproape jumătate de București fără căldură. “Risc de explozie, pornirea cazanului pune în pericol toată instalația” # B365.ro
Avaria de la CET Sud, care a transformat în infern viețile a mii de bucureșteni, după ce a lăsat fără căldură aproape jumătate de oraș, reprezintă, de fapt, o problemă și mai mare, iar această […] Articolul Veste proastă de la Ciucu despre CET Sud, unde o avarie a lăsat aproape jumătate de București fără căldură. “Risc de explozie, pornirea cazanului pune în pericol toată instalația” apare prima dată în B365.
09:10
FOTO | Defileul Groazei, fenomen mizerabil și tot mai frecvent printre blocurile din Sectorul 3. Bucureștean disperat: Negoiță ne oferă noi forme de relief # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei de când s-au desființat ghenele din bloc, bucureștenii sunt nevoiți să colecteze selectiv deșeurile. Această trecere a fost simțit mult mai brusc față de cum a fost anunțată. Comoditatea de […] Articolul FOTO | Defileul Groazei, fenomen mizerabil și tot mai frecvent printre blocurile din Sectorul 3. Bucureștean disperat: Negoiță ne oferă noi forme de relief apare prima dată în B365.
08:30
ESENȚIAL | PMB n-are bani de subvenție pentru STB. Primarul Ciucu spune că salariile angajaților vor fi plătite, dar nu și cotizațiile la ANAF # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a transmis de curând situația bugetului PMB. A spus că una dintre cele mai mari probleme financiare ale primăriei este situația STB. Cât de delicată este situația STB Ciprian Ciucu […] Articolul ESENȚIAL | PMB n-are bani de subvenție pentru STB. Primarul Ciucu spune că salariile angajaților vor fi plătite, dar nu și cotizațiile la ANAF apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
03:10
București de weekend ✨ Atelier de parfum, expoziții, maraton cu filme pentru copii și alte evenimente au loc în Capitală, în perioada 16-18 ianuarie # B365.ro
Iute ca vântul a mai venit și weekendul. Chiar dacă vremea de afară nu e încă cea mai prielnică de plimbări și alte activități, în oraș au loc tot felul de evenimente. Dacă vrei să […] Articolul București de weekend ✨ Atelier de parfum, expoziții, maraton cu filme pentru copii și alte evenimente au loc în Capitală, în perioada 16-18 ianuarie apare prima dată în B365.
14 ianuarie 2026
19:20
VIDEO | Componentele cârtiței care va săpa tunelul Poiana de pe Autostrada A1 e acum la Călărași. După asamblarea preliminară, va ajunge pe șantierul Cornetu – Tigveni # B365.ro
Componentele utilajului TBM, care va fora tunelul Poiana de pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești, au ajuns pe platforma industrială de la Călărași, anunță șeful CNAIR, Cristian Pistol. Componentele utilajului TBM, care va fora tunelul Poiana de […] Articolul VIDEO | Componentele cârtiței care va săpa tunelul Poiana de pe Autostrada A1 e acum la Călărași. După asamblarea preliminară, va ajunge pe șantierul Cornetu – Tigveni apare prima dată în B365.
19:00
Avarie în rețeaua STB, la intrarea pe Nerva Traian. Tramvaiele 19, 23 și 27 sunt blocate pe ambele sensuri # B365.ro
O avarie în rețeaua STB s-a produs, în această seară, în zona Nerva Traian. Trei linii de tramvai sunt blocate, anunță compania de transport public din Capitală. Avarie în rețeaua STB, la intrarea pe Nerva […] Articolul Avarie în rețeaua STB, la intrarea pe Nerva Traian. Tramvaiele 19, 23 și 27 sunt blocate pe ambele sensuri apare prima dată în B365.
18:30
FOTO | Spațiu verde de pe Șoseaua Pantelimon, distrus de utilajele de deszăpezire. Gazonul era de abia pus de ADP Sector 2 # B365.ro
Un bucureștean din Sectorul 2 acuză operatorul de salubritate Supercom că a distrus cu utilajele de deszăpezire un spațiu verde recent amenajat de Administrația Domeniului Public. A fost refăcut gazonul și au fost plantați pomișori. […] Articolul FOTO | Spațiu verde de pe Șoseaua Pantelimon, distrus de utilajele de deszăpezire. Gazonul era de abia pus de ADP Sector 2 apare prima dată în B365.
Ieri
17:40
Administrația Comercială a Sectorului 6 scoate la licitație 50 de spații comerciale aflate în 7 piețe. Printre acestea se află locații care au mai fost scoase la licitație, dar nu s-au adjudecat, dar și spații […] Articolul 50 de spații comerciale sunt scoase la licitație. Ele se află în 7 piețe din Sectorul 6 apare prima dată în B365.
16:30
FOTO | 12 câini abandonați în curtea unui bloc din București au fost preluați de ASPA. Stăpâna lor i-a luat înapoi pe toți și riscă amendă pentru abandon # B365.ro
ASPA a ridicat în weekend 12 câini din curtea unui bloc din București. Sesizarea a venit din partea unei femei, proprietară a unui apartament din blocul respectiv, dat în chirie unei persoane care deținea animalele. […] Articolul FOTO | 12 câini abandonați în curtea unui bloc din București au fost preluați de ASPA. Stăpâna lor i-a luat înapoi pe toți și riscă amendă pentru abandon apare prima dată în B365.
16:00
Turul „Hai afară la zăpadă prin Pădurea Fermecată” e în Băneasa, în weekend. Bucureștenii vor afla mai multe despre monumentul abandonat de aici # B365.ro
Duminică, 17 ianuarie, va avea loc un tur în Pădurea Băneasa. Acolo, bucureștenii vor vedea cum arată aceasta pe timp de iarnă, vor alimenta hrănitorile pentru păsările, vor fi povești despre istoria monumentului abandonat și […] Articolul Turul „Hai afară la zăpadă prin Pădurea Fermecată” e în Băneasa, în weekend. Bucureștenii vor afla mai multe despre monumentul abandonat de aici apare prima dată în B365.
15:40
Linia 343 de STB va avea traseul modificat începând cu 17 ianuarie. Autobuzele vor circula între terminalele „Fundeni” și „Cartier Henri Coandă” # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) a informat bucureștenii că începând cu data de 17 ianuarie, linia STB 343 va funcționa pe un traseu modificat. Autobuzele vor circula între terminalele „Fundeni” și „Cartier Henri Coandă”. Autobuzele […] Articolul Linia 343 de STB va avea traseul modificat începând cu 17 ianuarie. Autobuzele vor circula între terminalele „Fundeni” și „Cartier Henri Coandă” apare prima dată în B365.
15:30
Piedone Jr anunță o măsură minimum decentă ca pe o extraordinară ispravă. Bucureștenii din blocul afectat de explozia din Rahova nu vor plăti anul acesta impozitele locale # B365.ro
Proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova care a explodat vor fi scutiți de la plata taxelor și impozitelor. Decizia a fost anunțată de Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5. Decizia a fost adoptată Proprietarii locuințelor […] Articolul Piedone Jr anunță o măsură minimum decentă ca pe o extraordinară ispravă. Bucureștenii din blocul afectat de explozia din Rahova nu vor plăti anul acesta impozitele locale apare prima dată în B365.
15:20
Cum îți pregătești locuința pentru vizionări astfel încât să atragi cumpărători serioși (P) # B365.ro
Într-o piață imobiliară dinamică, în care oferta de apartamente de vânzare este diversă, prima impresie pe care o face o locuință poate influența decisiv interesul unui potențial cumpărător. Indiferent dacă vorbim despre vânzare casă sau […] Articolul Cum îți pregătești locuința pentru vizionări astfel încât să atragi cumpărători serioși (P) apare prima dată în B365.
15:20
Primul magazin Bipa se deschide în Mega Mall în București. Când se va inaugura noua drogherie # B365.ro
Lanțul austriac de drogherii Bipa își deschide primul magazin în România, la București. Pe 21 ianuarie va fi disponibil un preview exclusiv. Oficialii au anunțat și unde se va deschide a doua drogherie. Se deschide […] Articolul Primul magazin Bipa se deschide în Mega Mall în București. Când se va inaugura noua drogherie apare prima dată în B365.
14:30
METEO Surpriză | După gerul din ultimele zile, vine zi cu temperaturi cu plus în București. Totuși, nu organizați petrecere, vremea se va tot schimba, anunță ANM # B365.ro
În următoarele zile, doar una va va fi cu valori cu plus, în restul săptămânii vremea va fi rece în București. Meteorologii anunță că cerul va fi predominant noros. Bucureștenii vor avea parte de vreme […] Articolul METEO Surpriză | După gerul din ultimele zile, vine zi cu temperaturi cu plus în București. Totuși, nu organizați petrecere, vremea se va tot schimba, anunță ANM apare prima dată în B365.
14:30
FOTO | Mâine avem Madrigal la metrou ❤️ Videoclipul „Mérida – Efemeride” va fi difuzat în stația Piața Unirii 1 și lansat la cinema în Mega Mall # B365.ro
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Institutul Cultural Român invită publicul la lansarea oficială a videoclipului „Mérida – Efemeride”, cea mai nouă producție multimedia marca Madrigal. Evenimentul va avea loc joi, 15 […] Articolul FOTO | Mâine avem Madrigal la metrou ❤️ Videoclipul „Mérida – Efemeride” va fi difuzat în stația Piața Unirii 1 și lansat la cinema în Mega Mall apare prima dată în B365.
14:20
ESENȚIAL | 300 de camere de supraveghere vor fi montate în Centrul Vechi. Licitația pentru echipamentele Big Brother, lansată de PMB în SEAP # B365.ro
Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, ar urma să implementeze în oraș un sistem de monitorizare cu 300 de camere. Mai precis, în Centrul Vechi. Acest proiect […] Articolul ESENȚIAL | 300 de camere de supraveghere vor fi montate în Centrul Vechi. Licitația pentru echipamentele Big Brother, lansată de PMB în SEAP apare prima dată în B365.
14:20
Bucureștenii își pot crea propriul parfum handmade, în acest weekend, la Muzeul Țăranului Român. Atelierul de parfumerie începe la ora 11:00 # B365.ro
În acest weekend se desfășoară un atelier special de preparat parfum de casă cu miresme florale. Bucureștenii sunt așteptați sâmbătă la Muzeul Țăranului Român. Bucureștenii își pot face propriul parfum la un atelier din weekend […] Articolul Bucureștenii își pot crea propriul parfum handmade, în acest weekend, la Muzeul Țăranului Român. Atelierul de parfumerie începe la ora 11:00 apare prima dată în B365.
13:50
VIDEO | Cele mai simpatice imagini de iarnă sunt cu un domn care merge pe schiuri la muncă, la Sibiu. Era o vreme în care și la București vedeai schiori pe stradă # B365.ro
Dacă iernile în București mai erau ca acum cel puțin 20 de ani, probabil vedeam și noi schiori corporatiști prin oraș, cum se îndreaptă spre Piața Victoriei sau Pipera, și nu ni s-ar fi părut […] Articolul VIDEO | Cele mai simpatice imagini de iarnă sunt cu un domn care merge pe schiuri la muncă, la Sibiu. Era o vreme în care și la București vedeai schiori pe stradă apare prima dată în B365.
13:50
ESENȚIAL | 300 de camere de supravechere vor fi montate în Centrul Vechi. Licitația pentru echipamentele Big Brother, lansată de PMB în SEAP # B365.ro
Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, ar urma să implementeze în oraș un sistem de monitorizare cu 300 de camere. Mai precis, în Centrul Vechi. Acest proiect […] Articolul ESENȚIAL | 300 de camere de supravechere vor fi montate în Centrul Vechi. Licitația pentru echipamentele Big Brother, lansată de PMB în SEAP apare prima dată în B365.
13:40
Trenul București-Budapesta are ruta temporar modificată, pentru lucrări la calea ferată. Între două stații, călătorii vor fi dați jos din vagoane și plimbați cu rata # B365.ro
CFR Călători a transmis că se modifică ruta București Nord – Budapeste, pe data de 22 ianuarie. Schimbările sunt necesare pentru că se fac lucrări de infrastructură feroviară între stațiile Lugoj – Recaș. Modificările vor […] Articolul Trenul București-Budapesta are ruta temporar modificată, pentru lucrări la calea ferată. Între două stații, călătorii vor fi dați jos din vagoane și plimbați cu rata apare prima dată în B365.
13:40
FOTO | Ce n-a mai încăput în shaorma cu de toate a ajuns pe trotuarul de pe Bd. Uverturii. O mare de saci de gunoi a dus la amendă zdravănă și lacăt pe ușa shaormeriei # B365.ro
Un trotuar din Sectorul 6, din zona Bulevardului Uverturii, a fost blocat azi-noapte din cauza unui morman de saci de gunoi scoși pe spațiul public de către o firmă. Poliția Locală S6 a sancționat shaormeria. […] Articolul FOTO | Ce n-a mai încăput în shaorma cu de toate a ajuns pe trotuarul de pe Bd. Uverturii. O mare de saci de gunoi a dus la amendă zdravănă și lacăt pe ușa shaormeriei apare prima dată în B365.
12:50
VIDEO | Cinema Marconi, diamantul neșlefuit de pe Calea Griviței, este pus în siguranță. Cu tot cu restaurarea, șantierul va dura 5 ani # B365.ro
Președintele ARCEN, Edmond Niculușcă, anunță că a început șantierul de punere în siguranță la Cinema Marconi, după un an în care au fost nevoie de numeroase avize pentru această etapă. Timp de mai multe luni, […] Articolul VIDEO | Cinema Marconi, diamantul neșlefuit de pe Calea Griviței, este pus în siguranță. Cu tot cu restaurarea, șantierul va dura 5 ani apare prima dată în B365.
12:40
Un taxi a luat foc în trafic, e coșmar la intrarea pe A3 din intersecția Petricani cu Fabrica de Glucoză # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut luat foc un taxi pe intrarea pe A3, în zona intersecției Petricani cu Fabrica de Glucoză. Un martor a spus că nu pare să fie victime. Un taxi […] Articolul Un taxi a luat foc în trafic, e coșmar la intrarea pe A3 din intersecția Petricani cu Fabrica de Glucoză apare prima dată în B365.
12:30
Proiectul pentru noua Sală Polivalentă din București, blocat. PMB: Pe terenul din plan e turnul de parașutism, care e degradat și nu ne aparține # B365.ro
Contractul de proiectare pentru mult-așteptata Sală Polivalentă din București a fost sistat. Terenul propus include turnul de parașutism degradat, care nu aparține încă primăriei. Autoritățile caută și o altă potențială locație. Proiectul Sălii Polivalente din […] Articolul Proiectul pentru noua Sală Polivalentă din București, blocat. PMB: Pe terenul din plan e turnul de parașutism, care e degradat și nu ne aparține apare prima dată în B365.
12:10
VIDEO | Cum arată acum loturile restante ale A0 – Autostrada Bucureștiului. Vom circula pe toată Centura Modernă a Capitalei când vor fi gata L1, L3 și L4 # B365.ro
În spațiul online, au apărut noi imagini și recente cu șantierele de pe loturile 1, 3 și 4 ale Autostrăzii A0, Centura Capitalei. Acestea ar putea fi finalizate anul acesta, astfel Centura Capitalei ar deveni […] Articolul VIDEO | Cum arată acum loturile restante ale A0 – Autostrada Bucureștiului. Vom circula pe toată Centura Modernă a Capitalei când vor fi gata L1, L3 și L4 apare prima dată în B365.
11:00
În tramvai, în metrou sau pe stradă, bucureștenii vor putea asculta teatru radiofonic pe o nouă versiune a platformei eteatru.ro. Lansarea, pe 15 ianuarie # B365.ro
Teatrul Național Radiofonic va lansa, pe 15 ianuarie, o nouă versiune a platformei eteatru.ro. Aici, va fi disponibilă o colecție cu piese din arhiva Teatrului Național Radiofonic. Platforma va lansată de Ziua Culturii. Platforma cu […] Articolul În tramvai, în metrou sau pe stradă, bucureștenii vor putea asculta teatru radiofonic pe o nouă versiune a platformei eteatru.ro. Lansarea, pe 15 ianuarie apare prima dată în B365.
10:20
FOTO | Noi patinoare în București: aleile din parcuri s-au transformat în „piste de patinaj de viteză” ⛸️ Bucureștean: Aleile și trotuarele sunt gheață pură # B365.ro
Parcuri din București au devenit adevărate capcane de gheață. Imaginile postate pe site-urile de socializare surprind alei impracticabile, utile doar pentru patinajul artistic sau cel de viteză. Bucureștenii acuză lipsa unor intervenții asupra problemei. Aleile […] Articolul FOTO | Noi patinoare în București: aleile din parcuri s-au transformat în „piste de patinaj de viteză” ⛸️ Bucureștean: Aleile și trotuarele sunt gheață pură apare prima dată în B365.
10:20
Când vor fi pornite radarele fixe din București, de pe autostrăzi și drumuri naționale. Un proiect strategic de siguranță rutieră și marile lui probleme # B365.ro
Pe teritoriul țării, va fi realizată o rețea de camere video pe drumurile naționale și autostrăzi. Acestea vor fi și pe post de radare fixe, astfel echipamentele vor măsura viteza medie a șoferilor. Proiectul nu […] Articolul Când vor fi pornite radarele fixe din București, de pe autostrăzi și drumuri naționale. Un proiect strategic de siguranță rutieră și marile lui probleme apare prima dată în B365.
09:30
VIDEO | Olimpiada București, proba Termoenergetica. Un tânăr face „baie de zăpadă” în parc, să se obișnuiască un pic cu degeratul, înainte să intre la duș # B365.ro
Un tânăr s-a filmat la bustul gol într-un parc din București. Acesta a aruncat zăpadă pe el la -10 grade Celsius și s-a postat pe TikTok. Băiatul făcea haz de termo-necazul din Capitală. Zăpada, mai […] Articolul VIDEO | Olimpiada București, proba Termoenergetica. Un tânăr face „baie de zăpadă” în parc, să se obișnuiască un pic cu degeratul, înainte să intre la duș apare prima dată în B365.
09:30
ESENȚIAL | A 10-a zi cu termo-probleme majore pentru bucureșteni, după avaria de la CET Sud. Se tremură în casă în peste 3.500 de blocuri din oraș # B365.ro
Astăzi este încă o zi în care sistemul de termoficare funcționează parțial după avaria de la CET Sud, de la începutul anului. Peste 3.500 de blocuri sunt alimentate parțial cu apă caldă și căldură. Bucureștenii […] Articolul ESENȚIAL | A 10-a zi cu termo-probleme majore pentru bucureșteni, după avaria de la CET Sud. Se tremură în casă în peste 3.500 de blocuri din oraș apare prima dată în B365.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.