Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu până la final de ianuarie 2026. de ianuarie. Ei sunt nativii care renasc în această iarnă
Click.ro, 17 ianuarie 2026 06:10
Ultimele două săptămâni din ianuarie vin cu o schimbare clară de ton: de la disciplina și calculele reci ale Capricornului la ideile îndrăznețe și spiritul rebel al Vărsătorului.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 10 minute
06:40
Insula celebră unde locuitorii s-au săturat de turiștii care merg dezbrăcați pe străzi: „Copiii mă întreabă...” # Click.ro
Tensiunile dintre localnici și turiști au atins un nou nivel pe insula franceză Réunion, unde un grup de aproximativ 100 de locuitori din Saint-Paul cere autorităților locale reguli clare privind modul în care vizitatorii se îmbracă în spațiile publice din apropierea plajelor.
Acum o oră
06:10
Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu până la final de ianuarie 2026. de ianuarie. Ei sunt nativii care renasc în această iarnă # Click.ro
Ultimele două săptămâni din ianuarie vin cu o schimbare clară de ton: de la disciplina și calculele reci ale Capricornului la ideile îndrăznețe și spiritul rebel al Vărsătorului.
05:50
Animalul adorabil din România care mult timp a fost asociat cu vrăjitoria. De ce pe vremuri era neînțeles și urât de oameni # Click.ro
Astăzi sunt considerați unele dintre cele mai adorabile mamifere sălbatice, dar istoria aricilor este mult mai întunecată decât pare.
Acum 6 ore
02:10
Zodia care astăzi, 17 ianuarie, întâmpină un hop în viață. O minciună iese la iveală, iar acest nativ va avea de suferit # Click.ro
Astăzi, 17 ianuarie 2026, nativii Capricorn se confruntă cu provocări neașteptate în viața personală și profesională. O situație ascunsă sau o informație neadevărată va ieși la suprafață, iar acest lucru poate genera tensiuni și neplăceri.
01:40
5 indicii care îți arată că urmează un val de oportunități în viața ta. Cum poți recunoaște semnele care arată începutul unei ere a abundenței # Click.ro
Abundența nu apare peste noapte. De cele mai multe ori, ea se apropie subtil, prin schimbări interioare, percepții noi și reacții diferite la situații vechi. Înainte ca prosperitatea să se reflecte în viața ta exterioară, mintea și emoțiile tale își schimbă modul de funcționare.
01:10
De la sănătatea oaselor și funcționarea corectă a mușchilor până la reglarea stării de spirit și metabolismul energetic, magneziul joacă un rol-cheie în menținerea echilibrului corpului.
Acum 8 ore
00:00
Adda și Cătălin Rizea încep 2026 în forță! Ce anunț au făcut cei doi: „Muncim la încă un vis” # Click.ro
Adda și Cătălin formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, dar și de la Power Couple. Recent, aceștia au luat o decizie importantă despre planurile de viitor ale anului 2026. Iată ce modificări vor face în curând cei doi soți.
16 ianuarie 2026
23:50
Obiceiul bizar pe care îl au Kate Middleton și soțul ei îl au în dormitor. Fanii prințesei nu se așteptau la așa ceva # Click.ro
Prințul și Prințesa de Wales au construit, de-a lungul timpului, imaginea unui cuplu solid, iubitor și demn de respectul oamenilor. Căsătoriți din anul 2011, cei doi sunt un exemplu demn de urmat pentru mulți, mai ales datorită „normalității” de care dau dovadă, în ciuda titulaturii pe care o poartă
23:40
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026 # Click.ro
Un semn de circulație nou, aparent banal, a devenit una dintre cele mai costisitoare capcane pentru șoferii din Spania. Deși este în vigoare de luni bune, mulți conducători auto încă nu îi cunosc semnificația și află abia după ce primesc o sancțiune usturătoare prin poștă.
23:10
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă destinul și viața cu 180 de grade # Click.ro
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă viața cu 180 de grade.
23:10
Vedetele din România care îi sunt antipatice Andreei Bălan. Ce nume se află pe „lista neagră” artisei: „Vorbește toate prostiile despre femei” # Click.ro
Andreea Bălan, mai sinceră ca niciodată cu privire la anumite personalități din showbiz-ul românesc. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, alături de Iuliana Beregoi, pentru a promova comedia „Un weekend criminal”, ajunsă azi în cinematografele din întreaga țară, cele două vedete au încheiat apa
22:50
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul” # Click.ro
Cunoscutul om de televiziune Dan Negru (54 de ani) a rămas șocat când a văzut cât costă litrul de motorină în Republica Moldova, comparativ cu România. Iată ce experiență a avut vedeta.
Acum 12 ore
22:10
Ai observat că atunci când ești răcit, ai gripă sau orice altă afecțiune, simptomele par mai deranjante seara și noaptea? Nu este doar o impresie - corpul tău chiar percepe boala diferit în funcție de momentul zilei.
22:10
Serialul fabulos de pe Netflix care rupe topul în ianuarie 2026 și te ține lipit de televizor. Fiecare episod creează dependență # Click.ro
Iubitorii de thriller polițist care îmbină pierderea cu iubirea și adrenalina trebuie să urmărească noua producție difuzată de Netflix. Este vorba despre mini-serial a urcat rapid în topurile preferate ale utilizatorilor platformei de streaming Netflix, devenind unul dintre cele mai urmărite titluri
21:40
Orașul modern care ascunde tuneluri subterane vechi de secole. Pentru ce era folosit labirintul misterios # Click.ro
O descoperire arheologică spectaculoasă readuce în atenție una dintre cele mai fascinante civilizații ale lumii. Sub Cuzco, fosta capitală a Imperiului Inca, cercetătorii au confirmat existența unei vaste rețele de tuneluri subterane, cunoscută sub numele de chincana.
21:10
Eroul care a înconjurat lumea sau călăul mărilor? Adevărata față a lui Magellan, exploratorul care schimbat pentru totdeauna harta lumii # Click.ro
La peste 500 de ani de la moartea sa, Ferdinand Magellan continuă să dezbine lumea. Pentru unii, este omul care a deschis planeta și a schimbat pentru totdeauna harta lumii. Pentru alții, un lider paranoic, obsedat de putere, cu mâinile pătate de sânge.
20:50
Ce tragedie a avut loc în familia Emiliei Ghinescu după ce Elodia i-a apărut în vis: „Era îmbrăcată în negru. A bătut la ușă, venise după el...” # Click.ro
Emilia Ghinescu se teme de visele în care îi apare Elodia, fiica moartă în urmă cu 18 ani: „La trei zile după ce am visat-o....”
20:30
Copii trimiși la capătul lumii pentru o bucată de pâine. Metoda dură prin care un mare imperiu a scăpat de populația săracă # Click.ro
În secolele XVIII–XIX, Marea Britanie a pus în aplicare una dintre cele mai dure politici sociale din istoria sa: deportarea în masă a săracilor și condamnaților într-o colonie penală aflată la mii de kilometri distanță, în Australia. Printre cei trimiși „la capătul lumii” s-au aflat femei, bătrâni
20:30
Răzvan Fodor, luat prin surprindere de Irina Fodor, în plină iarnă, a povestit experiența amuzantă de care a avut parte, dar care, într-o manieră ironică, l-a și „enervat”. Iată despre ce este vorba și de la ce a pornit totul.
20:20
Imaginea clasică a pescarului de crap este, pentru mulți, o statuie a răbdării: așezat pe mal, înconjurat de un arsenal de echipamente, privind spre orizontul unde trei lansete lungi de 3.90 metri așteaptă tăcute pe rod pod.
20:10
Zodiile norocoase ale lunii februarie 2026: vor avea bani cu nemiluita, succes în afaceri și liniște în familie # Click.ro
Luna Februarie a anului 2026 vine cu noi vești, evenimente și schimbări pentru câțiva nativi ai horoscopului european. Cu ocazia revenirii lui Saturn în Berbec, astrologii anunță o activitate imensă planetară, oportunități și energii favorabile pentru anumite zodii.
19:50
„Blocul groazei” din Rahova zace părăsit, la 3 luni de la explozie. Autoritățile nu au început lucrările, așa cum promiteau în decembrie # Click.ro
Acum fix trei luni, pe 17 octombrie 2025, un bloc cu opt etaje din cartierul bucureștean Rahova sărea în aer, cauza fiind o acumulare de gaze. Au murit trei oameni, iar 15 persoane, printre care doi copii, au ajuns în stare gravă la spital. Acum, blocul zace părăsit.
19:40
Afacerea cu care Lora a dat lovitura: „Lucrez acum, sunt în focuri...” Ce mănâncă des după ce analizele medicale au îngrijorat-o # Click.ro
Lora (43 de ani) începe noul an cu multe planuri și lansări.
19:30
Unde se află oul ascuns în imagine. Doar geniile pot rezolva acest test de inteligență în doar 25 de secunde # Click.ro
Este un test de inteligență care pare, la prima vedere, destul de simplu. În realitate, această provocare este mult mai dificilă decât pare, iar imediat ce vom încerca să o rezolvăm ne vom da seama că i-am subestimat complet gradul de dificultate.
19:20
Mihai Trăistariu, lovit grav de impozitul pentru cele 8 apartamente din Mamaia: „Mi-e și frică!” Câți bani a plătit în 2025? # Click.ro
Pe solistul-afacerist Mihai Trăistariu impozitul pentru cele 8 apartamente din Mamaia îl va „arde” serios la buzunare: „Mi-e și frică!” Cât a plătit în 2025?
18:50
Cum arată soția lui Șerban Copoț la 42 de ani. Roxana i-a stat alături o viață întreagă: „Un model de mamă și de soție” # Click.ro
Șerban Copoț (44 de ani) face mărturisiri emoționante cu ocazia zilei de naștere a soției sale, cu care formează un cuplu de două decenii, când ea era model, iar el artist. Roxana, femeia care i-a adus pe lume trei copii minunați: Tudor, Alex și micuța Luna, a împlinit 42 de ani.
18:40
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor # Click.ro
Dorința românilor de a fi proprietari rămâne una dintre cele mai puternice constante sociale. Mulți sunt dispuși să investească toate economiile, să facă sacrificii pe termen lung și să se împrumute pe zeci de ani doar pentru a avea casa lor.
18:10
Modul în care dormim poate influența profund sănătatea noastră. Deși petrecem aproximativ o treime din viață odihnindu-ne, postura aleasă pe timpul somnului este adesea neglijată.
17:50
„Locul cel mai frumos de pe Pământ!” Cum arată casa unde a copilărit chef Orlando Zaharia? Foto # Click.ro
Orlando Zaharia le-a prezentat fanilor din mediul online imagini cu casa copilăriei sale. Vizibil emoționat, juratul de la „Chefi la cuțite” a vorbit despre o perioadă importantă a vieții sale. Iată cum arată casa în care a copilărit celebrul bucătar.
Acum 24 ore
17:40
Țara din Europa care ar putea fi prima ce impune un prag de 10 milioane de oameni: „Observi asta în fiecare aspect al vieții” # Click.ro
Când populația orașului Davos explodează pentru câteva zile, odată cu reuniunea anuală a Forumul Economic Mondial, localnicii știu că urmează o săptămână de supraaglomerare și trafic sufocant. Pentru ei, este o durere de cap temporară.
17:30
Obiceiuri nesănătoase de seară la care trebuie să renunți cât mai repede. Te fac să iei în greutate fără să realizezi # Click.ro
Chiar dacă ai grijă la alimentație și faci sport regulat, anumite comportamente de seară îți pot sabota eforturile și pot duce la creșterea în greutate.
17:30
Ar părea un scenariu desprins dintr-un film, însă este cât se poate de real: mii de insecte negre au apărut pe zăpadă, în Cluj, în plin ger, stârnind îngrijorare și numeroase întrebări. Așa-numiții "purici de zăpadă” nu sunt, de fapt, purici și nu reprezintă un pericol pentru oameni.
17:20
Horoscop sâmbătă, 17 ianuarie. Vărsătorii au noroc la loto, Gemenii scapă de un viciu, iar Capricornii au karma de partea lor # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 17 ianuarie. Vărsătorii au noroc la loto, Gemenii scapă de un viciu, iar Capricornii au karma de partea lor.
17:20
De ce unele femei nu se opresc din căutarea partenerului ideal nici după vârsta de 35 de ani # Click.ro
Pe măsură ce o femeie înaintează în vârstă și câștigă experiență, viața sentimentală capătă nuanțe complexe. La 35 de ani și peste, multe femei sunt independente, au cariere solide și știu ce își doresc de la parteneri.
17:00
Fotbalistul își pregătește și revenirea la echipa națională României.
17:00
Prima vacanță în care a mers Loredana Groza, după moartea tatălui, Vasile Groza. Destinația aleasă de artistă. Foto # Click.ro
După o perioadă încărcată din punct de vedere emoțional, marcată de moartea tatălui, Loredana Groza (55 de ani) a decis să ia o mică pauză de la activitățile sale zilnice și să se bucure de vacanța din India, unde a mers împreună cu fiica sa, Elena Boncea (28 de ani).
16:50
Cine este turistul român, deținut politic în Venezuela, care a fost eliberat. Familia nu a știut de el 10 luni # Click.ro
Un cetățean român, aflat în detenție politică în Venezuela din toamna anului 2024, a fost eliberat vineri, alături de mai mulți cetățeni străini.
16:30
Tânărul jucător a semnat un contract până în vara lui 2028.
16:20
Antrenorul e gata pentru o nouă provocare în fotbalul saudit.
15:50
Noua regulă introdusă de Lufthansa. Ce trebuie să știe pasagerii înainte de a urca la bordul avioanelor # Click.ro
Începând din această lună, călătorii care circulă cu avioane Lufthansa vor fi nevoiți să respecte o nouă regulă. Din 15 ianuarie 2025, pasagerii nu vor mai avea voie să folosească baterii externe la bordul aeronavelor.
15:40
Emoții uriașe înainte de naștere! Larisa Udilă a ales un nume „foarte dificil” pentru fetița ei, chiar în ultimul moment # Click.ro
Cu doar câteva zile înainte de naștere, Larisa Udilă trăiește emoții intense și se pregătește să își țină fetița în brațe. Vedeta a vorbit deschis despre temeri, ultimele pregătiri și despre numele special ales pentru micuță, o decizie luată chiar în ultimul moment.
15:40
Procesul va pune capăt războiului dintre fostele soții ale lui Victor Socaciu? Verdictul psihologului Radu Leca: „Tribunalul nu vindecă orgoliile.” Cum pot face pace: „Să încerce...” # Click.ro
Procesul va pune capăt scandalului dintre Marina Almășan și Brândușa Socaciu? Verdictul psihologului Radu Leca: „Luptă de orgolii și răni vechi.” Cum pot stinge conflictul?
15:30
Polițiștii din Sibiu caută un seif cu 700 de grame de aur și un milion de euro. Cine este bărbatul jefuit # Click.ro
Anchetă în județul Sibiu după ce un bărbat a reclamat în toiul nopții că i-a fost furat un seif în care s-ar afla 700 de grame de aur și un milion de euro. Jaful a avut loc în municipiul Mediaș, iar reclamantul este cunoscut cu antecedente
14:40
Fiica Roxanei Ciuhulescu dă, din nou, examen la școala de șoferi! „Face 18 ani, nu-mi vine să cred” Îi ia mașină nouă? # Click.ro
Ana Cleopatra, fiica cea mare a Roxanei Ciuhulescu, împlinește 18 ani, pe 14 februarie.
14:20
Cel mai longeviv vertebrat din lume sfidează secolele. Cum își păstrează vederea intactă timp de 400 de ani # Click.ro
Considerat mult timp aproape orb și un supraviețuitor lent al mărilor reci, rechinul de Groenlanda ascunde un secret incredibil: ochii săi rămân funcționali chiar și după câteva secole de viață. Cercetările recente arată că această specie, cel mai longeviv vertebrat cunoscut, are un sistem vizual ex
14:20
Cel mai mare aisberg din lume a devenit albastru. Care este explicația și de ce spun experții avertizează că se va topi în curând # Click.ro
Un fenomen natural îngrijorător a atras atenția cercetătorilor din întreaga lume. Considerat a fi cel mai mare aisberg din lume, A-23A a devenit brusc albastru. Iar potrivit specialiștilor, această schimbare subită semnalează faptul că dezintegrarea sa este iminentă.
14:00
Un vas de gătit vechi de 40 de ani s-a vândut cu o sumă uriașă la licitație. Proprietarei nu i-a venit să creadă # Click.ro
Era un obiect banal, vechi de zeci de ani, la care o bătrână din Statele Unite nici măcar nu se mai gândea. În cele din urmă, ea a încercat să scape de această oală, sperând că va reuși să câștige măcar câțiva dolari de pe urma ei. Însă, în mod surprinzător, a reușit să vândă oala cu o sumă uriașă.
14:00
Benzina și motorina aproape de praguri record. Specialiștii avertizează: urmează scumpiri în lanț # Click.ro
Abia am trecut de jumătatea lunii ianuarie, iar șoferii plătesc deja mai mult la pompă după patru scumpiri succesive ale carburanților. Analiștii avertizează că lanțul de scumpiri nu se oprește aici, iar impactul se va vedea curând în prețurile alimentelor și ale transportului.
13:50
O descoperire remarcabilă în medicină ar putea ajuta milioane de pacienți cu boli autoimune # Click.ro
O echipă de cercetători de la University College London a făcut un pas uriaş în înţelegerea modului în care organismul opreşte inflamaţia. Ei au identificat molecule minuscule, numite epoxi-oxilipine, care acţionează ca frâne naturale
13:40
Șoc în dormitor! O femeie s-a trezit cu un piton uriaș pe piept: „În mintea mea eram: «Se întâmplă cu adevărat?»” # Click.ro
Rachel Bloor a trăit momente de panică în toiul nopții când a simțit o greutate uriașă pe pieptul ei și a descoperit că un piton de covor de peste 2,5 metri se afla în pat cu ea. Experiența a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât șarpele nu era veninos și reacțiile sale au depins mult de calmul ei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.