Ce amendă au luat doi șoferi din Botoșani după ce s-au luat la bătaie în plină stradă pentru că unul dintre ei a frânat brusc
StirileProtv.ro, 17 ianuarie 2026 07:50
Incident șocant, filmat în plină stradă, la Dorohoi, în județul Botoșani.
• • •
Acum 5 minute
08:20
Tensiuni în jurul Groenlandei. Donald Trump ameninţă cu taxe vamale pentru susţinerea anexării # StirileProtv.ro
Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale de a anexa Groenlanda.
08:20
Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România # StirileProtv.ro
Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.
08:20
A intrat cu bâta într-un liceu din Găești și a bătut crunt un elev. Spune că a vrut să-și răzbune fratele umilit # StirileProtv.ro
Incident deosebit de grav într-un liceu din Găești, Dâmbovița. Un elev de 17 ani a fost bătut crunt de un tânăr care nu învăța acolo. Agresorul a intrat în unitatea de învățământ fără să-l oprească cineva.
08:20
Vremea azi, 17 ianuarie 2026. Vânt și temperaturi negative în toată țara. În unele zone temperaturile ajung și la -14 grade # StirileProtv.ro
Ziua de astăzi aduce soare și vreme foarte rece în cea mai mare parte a țării. În zona Moldovei o să fie ger chiar și la orele amiezii.
08:20
Horoscop cu Venus în Vărsător 2026. Cum sunt influențate iubirea, banii și relațiile între 17 ianuarie și 10 februarie # StirileProtv.ro
Din 17 ianuarie 2026, Venus, planeta iubirii, armoniei și valorilor materiale, traversează zodia Vărsător, aducând schimbări semnificative în relațiile personale, viața socială și planul financiar.
Acum 10 minute
08:10
Acțiune inedită în Galați. Polițiștii au împărțit veste reflectorizante bicicliștilor și căruțașilor # StirileProtv.ro
Acțiune inedită în Galați. Polițiștii au împărțit veste reflectorizante bicicliștilor și căruțașilor pentru a fi mai ușor de observat în trafic.
08:10
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat # StirileProtv.ro
Curtea Constituțională a amânat pentru a patra oară decizia privind pensiile magistraților. De această dată nu a mai lipsit nimeni de la ședință, dar judecătorii au cerut în unanimitate răgaz, până pe 11 februarie, ca să studieze două rapoarte.
Acum 30 minute
08:00
Un bărbat din Iași a fost atacat în plină stradă de un necunoscut cu spray lacrimogen. Agresorul avea asupra sa și un cuțit # StirileProtv.ro
La Iași, un bărbat de 46 de ani a fost atacat în plină stradă de un necunoscut cu un spray lacrimogen. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!
08:00
Adolescentă în comă la spital, după ce un șofer beat a produs un accident în Galați. Opt persoane se aflau în mașini # StirileProtv.ro
O fată de 15 de ani a ajuns în comă la spital, în urma unui accident cumplit produs vineri seară în apropiere de Tecuci.
07:50
Michelle Obama a împlinit 62 de ani. De la copilăria modestă la Prima Doamnă a SUA. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Avocată şi scriitoare, Michelle Obama (pe numele său complet Michelle LaVaughn Robinson Obama), soţia fostului preşedintele american Barack Obama (2009-2017), s-a născut la 17 ianuarie 1964, la Chicago, SUA.
07:50
Ce amendă au luat doi șoferi din Botoșani după ce s-au luat la bătaie în plină stradă pentru că unul dintre ei a frânat brusc # StirileProtv.ro
Incident șocant, filmat în plină stradă, la Dorohoi, în județul Botoșani.
07:50
Caz bizar la Poliția Ploiești. Șeful de la Rutieră a scos toate dosarele de la arhivă și le-a dat foc # StirileProtv.ro
Este anchetă la Poliția din Ploiești, după ce tone de dosare din arhiva Biroului Rutier au fost incendiate.
Acum o oră
07:40
Droguri de mare risc, găsite într-o mașină în Constanța. Unde a ascuns un bărbat stupefiantele pentru a nu fi prins # StirileProtv.ro
Două persoane au fost reţinute pentru trafic de droguri, una fiind ulterior arestată, fiind depistate iniţial de către poliţiştii locali având stupefiantele în autoturismul cu care circulau, ulterior având loc percheziţii la domiciliile acestora.
07:40
Reza Pahlavi, fiul fostului şah al Iranului: „Republica islamică va cădea. Acest regim este la capătul puterilor” # StirileProtv.ro
Reza Pahlavi, fiul fostului şah al Iranului, a declarat vineri, la Washington, că Republica islamică va cădea şi a cerut atacuri „chirurgicale” împotriva Gardienilor Revoluţiei (AFP).
07:40
Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius # StirileProtv.ro
Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.
07:30
The Guardian: Paracetamolul nu provoacă autism. Studiile îl contrazic pe Donald Trump # StirileProtv.ro
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul ca nou-născutul să fie autist, să sufere de ADHD sau să aibă o dizabilitate intelectuală, conform unei analize „standard de aur” a dovezilor, informează The Guardian.
Acum 2 ore
07:20
Negociatorii ucraineni şi americani se vor întâlni astăzi la Miami pentru noi discuţii privind încheierea războiului # StirileProtv.ro
Ambasadoarea Kievului în Statele Unite, Olga Stefanişina, a anunţat vineri că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă la Miami, pentru noi discuţii menite să pună capăt războiului cu Rusia, relatează AFP.
07:20
Viktor Orban: 2026 va fi un an al pericolelor şi oportunităţilor pentru Ungaria. Votul din aprilie va decide direcția țării # StirileProtv.ro
Anul 2026 va fi unul al pericolelor şi al oportunităţilor pentru Ungaria, a declarat vineri premierul Viktor Orban, în intervenţia sa săptămânală la postul public de radio, potrivit MTI.
Acum 12 ore
22:20
Horoscop 17 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cine se poate întâlni cu niște oameni de care s-ar putea să depindă viitorul lor # StirileProtv.ro
Horoscop 17 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu soare și piper. O să ne permitem diverse lucruri: să ieșim la masă în oraș, la plimbare, la un spectacol, dar o să avem grijă să fim și chibzuiți.
22:20
Un adolescent a murit după ce sania pe care se afla, tractată de un autoturism, a intrat într-un cap de pod, în Olt # StirileProtv.ro
Un adolescent de 15 ani a murit, vineri seară, după ce sania pe care se afla, alături de un alt tânăr, şi care era tractată de un autoturism, pe un drum judeţean din Olt, a intrat într-un cap de pod.
21:50
Accident cu opt victime în judeţul Galaţi, provocat de un șofer băut care a intrat pe contrasens. Ce alcoolemie avea # StirileProtv.ro
Opt persoane au fost rănite, vineri seara, într-un accident produs pe DN 25, în judeţul Galaţi. după ce un autoturism a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină.
21:50
Ieșire rară a Ambasadei Franței în România. Precizări importante despre trupele franceze din țara noastră și Mercosur # StirileProtv.ro
Prezența militară a Franței în România nu are nicio legătură cu votul acordat de țara noastră acordului Mercosur, pe care Parisul îl respinge. Precizările au fost făcute de Ambasada Franței la București după o declarație a unui europarlamentar PSD.
21:40
Un băiat de 10 ani a fost agresat cu un cuțit de un alt copil, din cauza unei jucării. Micuțul a fost transportat la spital # StirileProtv.ro
Un copil de 10 ani din comuna Viziru, judeţul Brăila, a fost agresat cu un cuţit de un alt minor de aceeaşi vârstă, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila.
21:30
Felul în care vedem noi Cosmosul este ”profund defectuos”. Cele mai noi date arată că Universul ar fi vâscos ca mierea # StirileProtv.ro
Modelul nostru despre Univers este profund defectuos - cu excepția cazului în care spațiul este de fapt un „fluid lipicios”, sugerează noi cercetări. Practic, Universul ar putea fi, de fapt, un fluid vâscos ca mierea.
21:30
Un român este cercetat penal după ce polițiștii din Giurgiu au făcut o descoperire de 55.000 de euro în autocarul lui. FOTO # StirileProtv.ro
Un român de 52 de ani este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră din Giurgiu l-au prins transportând, într-un autocar din Turcia, bunuri contrafăcute. Valoarea acestora ar fi depășit 285.000 de lei dacă erau vândute ca produse de marcă.
21:30
Trump a vorbit despre o „invazie” în Venezuela încă din 2017, dezvăluie fostul președinte columbian Juan Manuel Santos # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte columbian şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Juan Manuel Santos, a declarat într-un interviu publicat vineri de Financial Times că preşedintele american Donald Trump a sugerat o "invazie" în Venezuela din 2017.
21:00
China lansează ”ofensiva șarmului” în Europa. Cumpără avioane din Franța și carne din Spania, dar urmărește ceva # StirileProtv.ro
De la comenzile de aeronave din Franța la piețele redeschise de carne de vită și carne de porc pentru Irlanda și Spania, oficialii din China continentală se bazează puternic pe diplomație, într-o așa numită ”ofensivă a șarmului”.
21:00
Tatăl unei fetițe a fost sunat de la grădiniță să vină urgent după ea, dar când a văzut-o a avut un șoc. Anchete în Vâlcea # StirileProtv.ro
Poliţia din Râmnicu Vâlcea s-a autosesizat şi a deschis dosar penal pentru lovire şi alte violenţe în cazul unei fetiţe, în vârstă de cinci ani, care s-ar fi rănit în timp ce era la grădiniţă.
20:30
Un senator din breasla lui Trump amenință că va folosi „instrumentele” Congresului pentru a bloca preluarea Groenlandei # StirileProtv.ro
Senatoarea republicană americană Lisa Murkowski a amenințat vineri că va invoca atribuțiile Congresului pentru a-l împiedica pe președintele SUA, Donald Trump, să își ducă la îndeplinire amenințările privind preluarea Groenlandei.
20:20
Doi bărbați au furat un seif cu 80.000 de euro dintr-un apartament din Zalău și s-au făcut nevăzuți. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Un bărbat de 37 de ani, din judeţul Hunedoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de furt calificat, el fiind acuzat că, alături de un partener, ar fi furat un seif cu circa 80.000 de euro dintr-un apartament din Zalău.
20:20
Eurostat: Turismul european a atins un record în 2025. Cum stă România la acest capitol # StirileProtv.ro
Numărul estimat al nopţilor petrecute în unităţile de cazare turistică din Uniunea Europeană a ajuns la 3,08 miliarde în 2025, fiind cel mai bun an pentru turismul din blocul comunitar, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
20:00
Ministrul Sănătății exclude coplata în oncologie. Un senator POT cere ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costuri # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că ”este exclus” să fie susţinută ideea de coplată în oncologie, deoarece este un domeniu unde orice întârziere sau orice barieră poate să coste foarte mult.
19:30
Un șef al Marinei SUA a vizitat Divizionul 508 Rachete de Coastă al Forțelor Navale Române. Ce au transmis americanii | FOTO # StirileProtv.ro
Un șef al Marinei Americane a vizitat mai multe obiective ale Forțelor Navale Române, precum Academia Navală, fregata ”Regina Maria”, dar și Divizionul 508 Rachete de Coastă al Forțelor Navale.
19:30
O femeie din Arad a obligat Primăria, în instanță, să îi asfalteze strada și să îi facă trotuare. A obținut și daune morale # StirileProtv.ro
Sentință neobișnuită în vestul țării. O femeie din Arad a obligat Primăria, în instanță, să îi asfalteze strada și să îi facă trotuare.
Acum 24 ore
19:20
Avocata care ar fi angajat un asasin pentru a răzbuna moartea fiului ei, condamnată cu executare. „Vă omor pe toți” # StirileProtv.ro
Acuzată că ar fi încercat să angajeze un asasin plătit, o avocată din București a fost condamnată la închisoare.
19:20
Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani # StirileProtv.ro
Este ger de crapă pietrele în Moldova. În județul Botoșani au fost minus 16 grade Celsius, iar la Iași minus 14. Și în Delta Dunării, la Mahmudia, au fost minus 11 grade, cea mai mică temperatură din ultimii 14 ani.
19:20
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru # StirileProtv.ro
Sunt multe mașini de lux în România, fără ca proprietarii să poată justifica sursa banilor cu care le-au cumpărat.
19:20
Costul vieții este scăzut în România față de UE, însă veniturile rămân printre cele mai mici # StirileProtv.ro
România rămâne una dintre cele mai ieftine țări din Europa, arată ultimele date oficiale.
19:20
Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care contestă planurile sale de anexare a Groenlandei # StirileProtv.ro
Donald Trump a ameninţat vineri cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale ca SUA să anexeze Groenlanda, în timp ce mai multe ţări europene au anunţat că vor trimite acolo trupe în sprijinul Danemarcei, transmit agenţiile AFP şi Reuters.
19:20
Unu din patru angajați români se simte epuizat la locul de muncă. Principalii factori care îi duc în prag de burnout # StirileProtv.ro
Românii au reputația că se plâng de locul de muncă. Uneori poate mai mult decât este cazul. Indexul stării de bine arată însă că angajații români sunt destul de mulțumiți.
19:20
Sondaj: Peste jumătate dintre ucraineni resping retragerea din Donbas în schimbul garanțiilor de securitate # StirileProtv.ro
Majoritatea ucrainenilor se opun ferm retragerii trupelor Ucrainei din partea regiunii Doneţk (est), care încă se află sub controlul Kievului, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Europei şi a SUA, potrivitu unui sondaj, scrie Reuters.
19:20
Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri # StirileProtv.ro
Numărul românilor care plătesc asigurarea de sănătate (CASS) a crescut în ultimele luni ca urmare a modificărilor legislative.
19:20
O instalație din Cluj ar putea alimenta orașul în caz de avarie. Deșeurile pot fi transformate în electricitate și căldură # StirileProtv.ro
O instalație din Cluj, care transformă deșeurile în energie electrică și termică, ar putea deveni un model la nivel național. Este o invenție românească ce ar putea alimenta orașul în caz de avarie.
19:10
Volkswagen va folosi datele de senzori și imaginile provenite de la mașinile clienților din România. Ce înseamnă asta # StirileProtv.ro
Volkswagen va folosi și în România datele de senzori și imaginile provenite de la autovehiculele clienților săi, scopul fiind optimizarea continuă a sistemelor de asistență pentru șofer. Grupul auto precizează că este necesar consimțământul clienților.
19:10
S-a emis primul ordin de protecție din România împotriva unei mame. Cum și-a abuzat fetița pentru a o face să-și urască tatăl # StirileProtv.ro
După modificările legislative care recunosc alienarea părintească drept violență psihologică și, implicit, violență domestică, a fost emis și primul ordin de protecție împotriva unei mame.
18:30
Prințesa de Wales a furat toate privirile într-un costum roșu îndrăzneț. Apariție elegantă la Castelul Windsor. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Kate Middleton a deschis 2026 cu primul său angajament regal solo, găzduind o recepție festivă la Castelul Windsor.
18:30
MApN își face „Armată de influenceri”: 10 creatori de conținut, la antrenamente cu Vânătorii de Munte # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării Naționale a lansat o inițiativă de comunicare neconvențională, intitulată „Armata influencerilor”.
18:20
Pedeapsă redusă considerabil pentru Nelu Iordache în dosarul autostrăzii Nădlac-Arad, după ce unele fapte s-au prescris # StirileProtv.ro
Curtea de Apel Bucureşti a admis o contestaţie în anulare depusă de omul de afaceri Nelu Iordache şi i-a redus acestuia condamnarea primită în dosarul fraudei cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac - Arad.
18:00
Viktor Orban lansează o petiție împotriva finanțării UE pentru Ucraina. Alegerile din aprilie vor decide viitorul politic # StirileProtv.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban, care se pregăteşte pentru alegerile dificile din aprilie, a declarat vineri că va lansa o „petiţie naţională” pentru a obţine sprijin pentru politica sa de respingere a finanţării UE pentru Ucraina.
17:40
Lovitură pentru Kremlin. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia # StirileProtv.ro
China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia, deși Moscova și Beijing semnaseră un contract valabil până în 2037. Motivul este că energia din Rusia a devenit mai scumpă decât cea produsă pe plan local de China.
