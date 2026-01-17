Un protestatar a fost arestat la Londra după ce a urcat pe acoperișul ambasadei Iranului și a dat jos drapelul
Digi24.ro, 17 ianuarie 2026 09:50
Un manifestant a fost reţinut după ce a urcat pe acoperişul ambasadei Iranului din Londra pentru a da jos drapelul, a anunţat, vineri seară, poliţia londoneză.
• • •
Acum 10 minute
10:00
Valeriu Stoica, specialist în drept și fost președinte al PNL, a vorbit în cadrul emisiunii „În fața ta”, de la Digi24, despre efectele unei posibile ieșiri de la guvernare a PSD. Potrivit acestuia, pentru social-democrați, părăsirea coaliției ar duce fie la alegeri anticipate, fie la o alianță cu AUR, ceea ce ar însemna „moarte politică” pentru partidul condus de Sorin Grindeanu.
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:30
O judecătoare federală din Minnesota limitează tacticile ICE: nu pot aresta sau folosi forța împotriva protestatarilor pașnici # Digi24.ro
O judecătoare federală a interzis, vineri, agenților federali din Minneapolis să aresteze protestatari pașnici sau să folosească muniții neletale și instrumente de control al mulțimii împotriva acestora, scrie Politico.
09:20
Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull # Digi24.ro
Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul în SUA, a publicat un scurt videoclip în care arată cum au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fugă din ţară luna trecută.
Acum 2 ore
09:00
Explozie într-un bloc din Alba Iulia: două persoane rănite, 20 de oameni au fost evacuați # Digi24.ro
Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse sâmbătă dimineață într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Alba Iulia. 20 de persoane au fost evacuate, iar doi oameni au fost răniți: un bărbat de 37 de ani și o femeie de 24 de ani.
08:50
Numărul morților în protestele din Iran a depășit 3.000, susține o organizație pentru drepturile omului # Digi24.ro
Reprimarea amplului val de proteste din Iran a făcut 3.090 de morţi, dintre care 2.885 manifestanţi, a raportat, sâmbătă, organizaţia pentru apărarea drepturilor omului HRANA, cu sediul în Statele Unite, transmite Reuters.
08:50
Vânzarea activelor Lukoil: Trezoreria SUA a prelungit termenul limită până la finalul lui februarie. Cine e interesat să cumpere # Digi24.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit până pe 28 februarie termenul-limită pentru vânzarea majorităţii activelor internaţionale ale companiei petroliere ruse Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, care menţionează giganţii din sectorul hidrocarburilor care şi-au exprimat interesul. Decizia vine pe fondul sancţiunilor occidentale şi al presiunilor geopolitice care vizează reducerea amprentei globale a grupului rus.
08:40
Moment istoric pentru comerțul global: UE finalizează acordul cu Mercosur, după un sfert de secol de discuții # Digi24.ro
Acordul comercial UE-Mercosur va fi semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană şi statele Mercosur şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori.
08:30
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul ca nou-născutul să fie autist, să sufere de ADHD sau să aibă o dizabilitate intelectuală, conform unei analize „standard de aur” a dovezilor, informează The Guardian.
08:20
Manifestaţii importante sunt prevăzute, sâmbătă, în mai multe oraşe din Danemarca şi în capitala Groenlandei, Nuuk, pentru a protesta faţă de ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a cuceri Groenlanda, relatează AFP.
Acum 4 ore
08:00
Danemarca pregăteşte noi exerciţii militare în Groenlanda, în contextul unor tensiuni tot mai puternice în Arctica, şi doreşte ca Statele Unite să se asocieze acestor exerciţii, a declarat vineri șeful Comandamentului Arctic danez, generalul Søren Andersen.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 17 ianuarie.
07:50
Preşedintele american Donald Trump a prezentat vineri, într-un comunicat, o listă cu membrii Consiliului Păcii în Fâşia Gaza, pe care-l prezidează, şi din care fac parte, între alţii, secretarul de Stat Marco Rubio şi fostul premier britanic Tony Blair.
07:10
Vânzări îngreunate pe piața imobiliară: Tot mai mulți români amână decizia de a cumpăra o locuință din cauza incertitudinii economice # Digi24.ro
Românii care vor să cumpere acum o locuință se gândesc de două ori. Se întâmplă asta pentru că au crescut prețurile în domeniul imobiliarelor, dar și din cauza incertitudinii economice. Astfel, tranzacțiile nu se mai fac direct, iar decizia de achiziție este atent cântărită. Factorii pe care oamenii îi iau în calcul sunt: analizarea ofertelor, verificarea dezvoltatorilor și a documentației și pentru evaluarea rentabilității pe termen lung.
07:10
„Este dureros”. Unul din cei mai buni aliați ai lui Zelenski, pronostic sumbru pentru Ucraina # Digi24.ro
Președintele ceh Petr Pavel a declarat că Ucraina ar putea fi nevoită să facă „compromisuri dureroase” în cadrul oricărui acord de pace viitor cu Rusia, subliniind în același timp că Statele Unite rămân esențiale în eforturile de a pune capăt războiului.
07:10
China se laudă că Beijingul a scăpat de poluarea care în trecut îi acoperea cerul cu zilele. Care sunt însă costurile ascunse # Digi24.ro
Beijingul a sărbătorit reducerea drastică a poluării aerului prin interzicerea cărbunelui, dar la periferia capitalei, chinezii săraci se confruntă cu un frig extrem, scrie The Times într-un amplu material despre poluarea din China și modul în care politicile impuse de Beijing pentru ecologizare au afectat populația săracă de dincolo de capitala chineză.
07:10
Sfântul Anton 2026: Semnificația zilei de 17 ianuarie în calendarul ortodox. Obicei care aduce noroc și protecție în gospodărie # Digi24.ro
Pe 17 ianuarie, creștinii sărbătoresc Sfântul Antonie cel Mare, recunoscut drept părintele monahismului creștin și simbol al credinței, al renunțării la bunurile materiale și al luptei spirituale. Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox cu cruce neagră.
07:10
Când începe Postul Paștelui 2026: Date diferite pentru catolici și ortodocși. Care sunt zilele cu dezlegare la pește # Digi24.ro
Postul Paștelui, cunoscut și sub denumirea de Postul Mare, marchează perioada de pregătire spirituală a credincioșilor înainte de Învierea Domnului. În 2026, ortodocșii vor ține post începând cu 23 februarie și până pe 11 aprilie, în timp ce catolicii vor respecta perioada de postire între 2 martie și 4 aprilie.
07:10
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump” # Digi24.ro
Bruxelles-ul elaborează propuneri pentru eliminarea vechiului sistem de aderare folosit de Uniunea Europeană încă din vremea Războiului Rece, înlocuindu-l cu un model ce ar introduce o nouă categorie de membru UE cu mai puține drepturi față de celelalte state din blocul comunitar. Planul controversat de revizuire discutat în Comisia Europeană, care ar permite o integrare mai rapidă a Ucrainei în Europa după semnarea unui eventual acord de pace cu Rusia, a stârnit deja neliniște în capitalele europene care se tem de consecințele acestei noi abordări privind extinderea UE.
07:10
Rusia vrea să dezvolte un model de AI „ortodox, bazat pe valorile spirituale tradiționale și instruit pe surse corecte” # Digi24.ro
În Rusia, este „absolut necesar” să se creeze o inteligență artificială „ortodoxă”, bazată pe valorile spirituale tradiționale. O astfel de inițiativă a fost lansată în cadrul Sinodului Popular Rus Mondial (VPRN).
07:10
Trupele de elită ale Marii Britanii se antrenează la -20 de grade în Arctica pentru un război cu Rusia # Digi24.ro
În Arctica, pușcașii marini britanici se pregătesc pentru un posibil conflict armat cu Rusia. La baza Camp Viking din nordul Norvegiei, unitățile de elită ale Marii Britanii urmează un antrenament extrem, care simulează scenarii de război în condițiile extreme ale nordului îndepărtat împotriva Rusiei. Puşcaşii marini dorm în zăpadă la temperaturi sub -20 de grade, iar programul include sărituri în gheaţă, rostogoliri în zăpadă, un pahar de rom şi un toast pentru regele Carol al III-lea. Aceste ritualuri fac parte din tradiţia pregătirii puşcaşilor marini pentru acţiuni în condiţii extreme.
07:10
„Bătălia pentru adâncuri”: resursele oceanelor redesenează harta puterii. Cine controlează rezervele tot mai limitate ale acestor zone # Digi24.ro
Oceanele influențează puternic viața de zi cu zi. Acestea acoperă 70% din suprafața planetei, transportă 90% din comerțul global și susțin milioane de locuri de muncă și alimentația a miliarde de oameni. Pe măsură ce concurența globală se intensifică și schimbările climatice se accelerează, oceanele lumii ajung, de asemenea, în prima linie a geopoliticii secolului XXI. Modul în care factorii de decizie politică vor aborda aceste provocări va afecta aprovizionarea cu alimente, prețul mărfurilor și securitatea națională, scriu jurnaliștii The Conversation.
07:10
Eclipsă totală de Soare în 2026: Când are loc cel mai așteptat fenomen astronomic și unde va fi vizibil din România # Digi24.ro
Pe 12 august 2026, cerul se va transforma într-un adevărat spectacol cosmic, martor al unui fenomen astronomic de excepție: eclipsa totală de Soare. Evenimentul va fi vizibil în totalitate doar pe o bandă îngustă care traversează Groenlanda, Islanda, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare.
07:10
Forțele ucrainene au ucis de 27 de ori mai mulți ruși decât au pierdut în lupta pentru recâștigarea orașului-cheie Kupiansk, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații furnizate armatei britanice, scrie The Times.
07:10
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația medicului: „Pot influența testele rapide din trafic” # Digi24.ro
Conducătorii auto trebuie să fie atenți la medicamentele pe care le consumă, deoarece chiar și produsele prescrise legal sau cele de uz frecvent pot conține substanțe psihoactive care afectează atenția, capacitatea de concentrare și timpii de reacție, sporind riscul de accidente.
07:10
Când pot fi plătite zilele de concediu nefolosite. Cum se calculează indemnizația și ce obligații au angajatorii față de salariați # Digi24.ro
Concediul de odihnă este garantat prin lege tuturor salariaților, iar regulile privind plata acestuia și compensarea zilelor neefectuate sunt strict reglementate. Codul Muncii precizează clar când pot fi acordați bani în locul zilelor libere, ce obligații au angajatorii față de angajați
Acum 12 ore
00:40
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să plătească o parte din serviciile medicale # Digi24.ro
00:10
Cum vede ministrul Irineu Darău revitalizarea turismului românesc: „Nu la voucherele de vacanță este soluția” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, este de părere că, pe termen mediu şi lung, soluţia pentru turismul românesc nu o reprezintă voucherele de vacanţă, ci promovarea în aşa fel încât România să atragă cât mai mulţi turişti străini.
00:00
Trenul internaţional 99/401 care circulă pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord are o întârziere de aproximativ cinci ore din cauza avarierii reţelelor electrice pe teritoriul Ucrainei, a informat CFR Călători vineri seară.
16 ianuarie 2026
23:40
Italia intră oficial în competiția pentru Arctica. Guvernul Meloni lansează o misiune economică în nordul polar # Digi24.ro
Guvernul italian a anunțat adoptarea unei noi strategii pentru Arctica, marcând intrarea oficială a Romei în competiția geopolitică și economică pentru nordul polar. Ministrul de Externe Antonio Tajani a precizat că Italia va lansa o „misiune economică” în regiune, menită să deschidă oportunități pentru companiile italiene în domenii precum energia, apărarea și tehnologiile spațiale.
23:20
Un adolescent care se dădea cu sania trasă de mașină a murit după ce a fost aruncat într-un cap de pod # Digi24.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani, care se afla pe o sanie trasă de un autoturism, a decedat vineri seara după ce sania a intrat într-un cap de pod, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.
23:10
Un copil de 10 ani din Brăila a fost lovit cu cuțitul de un alt băiat de aceeaşi vârstă. S-au certat pentru o jucărie # Digi24.ro
Un copil de 10 ani din comuna Viziru, judeţul Brăila, a fost agresat cu un cuţit de un alt minor de aceeaşi vârstă, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie, potrvit IPJ Brăila.
22:10
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a declarat că regimul islamic de la Teheran este condamnat să se prăbușească, indiferent de poziția comunității internaționale. Într-o conferință de presă la Washington, el a cerut Occidentului să ofere un sprijin mai hotărât protestatarilor iranieni, afirmând că schimbarea de regim este deja în curs și nu mai poate fi oprită.
21:50
Fiul lui Kadîrov, în stare critică după un accident de mașină în Groznîi. Urmează să fie dus la Moscova (surse) # Digi24.ro
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost internat în stare critică în urma unui accident rutier în Groznîi, scrie site-ul Meduza, preluând canalul Telegram al opoziției cecene, Niyso, și jurnaliștii RFE/RL. Potrivit primelor informații, Adam ar fi inconștient, se află în resuscitare și este pregătit să fie transportat de urgență la Moscova.
21:50
Donald Trump a vorbit despre o „invazie” în Venezuela încă din 2017, susține fostul președinte columbian Juan Manuel Santos # Digi24.ro
Fostul preşedinte columbian şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Juan Manuel Santos, a declarat într-un interviu publicat vineri de Financial Times că preşedintele american Donald Trump a sugerat o „invazie” în Venezuela în timpul unei întâlniri cu lideri latino-americani în 2017, în timpul primului său mandat la Casa Albă, relatează AFP.
21:40
Cuba se declară din nou gata să discute cu Washingtonul, dar până la un punct. Ce concesie nu va face Havana # Digi24.ro
Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a reafirmat vineri disponibilitatea ţării sale de a se angaja în dialog cu Statele Unite, însă fără a face „vreo concesie politică”, într-un moment în care preşedintele american Donald Trump îşi intensifică ameninţările la adresa insulei comuniste, relatează AFP.
21:40
Accident cu 8 răniți în Galaţi: Un șofer băut a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină # Digi24.ro
Opt persoane au fost rănite, vineri seara, într-un accident produs pe DN 25, în judeţul Galaţi. după ce un autoturism a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină. Şoferul autoturismului care a ajuns pe sensul opus băuse alcool, spun polițiștii.
Acum 24 ore
21:00
Ambasada Franței la București: Prezența militară franceză în România nu este legată de negocierile comerciale UE-Mercosur # Digi24.ro
Ambasada Franței în România a transmis, joi, că informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora Franța ar fi „extrem de nemulțumită” de poziția României privind acordul comercial UE-Mercosur sau că ar exista vreo legătură între acest dosar și prezența militară franceză pe teritoriul țării noastre, sunt false.
21:00
Renee Good, ucisă la 37 de ani de un agent ICE, prezenta patru răni împuşcate, arată un raport al pompierilor salvatori # Digi24.ro
Renee Good, ucisă la vârsta de 37 de ani, săptămâna trecută, la Minneapolis, de către un agent ICE (Poliția Imigrației), prezenta patru plăgi împuşcate atunci când au sosit serviciile de salvare, potrivit unui raport al pompierilor citat de presa americană, relatează AFP.
21:00
Peste jumătate dintre ucraineni se opun retragerii trupelor din Donbas, în schimbul garanţiilor de securitate (sondaj) # Digi24.ro
Majoritatea ucrainenilor se opun ferm retragerii trupelor Ucrainei din partea regiunii Doneţk care încă se află sub controlul Kievului, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Europei şi a SUA, relevă rezultatelor unui sondaj.
20:50
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești # Digi24.ro
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că toate școlile din capitala Ucrainei vor fi închise până la 1 februarie, ca urmare a crizei energetice provocate de recentele bombardamente rusești. Autoritățile locale au introdus totodată noi măsuri de economisire a energiei.
20:50
Traian Băsescu, despre scenariul ruperii Coaliției: „PSD realizează ce ar fi dacă iese de la guvernare” # Digi24.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, demontează toate scenariile privind ruperea Coaliției și spune că PSD nu va ieși de la guvernare. „Nu pentru că îi suspectez de totală bună-credință, dar realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare”, a declarat fostul președinte, adăugând și că PSD nu va face alianță cu AUR, din cauza reputației pe care deja a dobândit-o acest partid. Întregul interviu poate fi urmărit duminică, la Digi24, la emisiunea În fața ta, de la ora 14:00.
20:20
SUA vor construi o bază navală în Peru, la mai puţin de 80 de kilometri de un port al chinezilor # Digi24.ro
Executivul Statelor Unite a dat undă verde cererii autorităţilor peruane de a prelua construirea noii baze navale de la Callao, cea mai mare din ţara andină, pentru suma de 1,5 miliarde de dolari, pentru a acoperi nevoile noii flote a marinei militare a statului Peru, informează vineri EFE.
20:10
Ramzan Kadîrov ar fi, din nou, în stare critică. Informaţiile reapar într-un moment de vulnerabilitate pentru Kremlin # Digi24.ro
Ramzan Kadîrov, omul forte din Cecenia, cunoscut pentru represiunea sa nemiloasă şi bravada-spectacol de pe reţelele sociale, suferă, potrivit serviciilor secrete ucrainene, de insuficienţă renală. Dacă este adevărat, starea sa de sănătate ridică perspectiva unei noi instabilităţi într-o regiune ţinută mult timp sub control prin forţă brută, tocmai când războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în al cincilea an, scrie POLITICO, citat de News.ro.
20:00
Bulgarii sunt chemați să-și aleagă membrii noului Parlament, pentru a opta oară în doar patru ani # Digi24.ro
Preşedintele Rumen Radev a anunţat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate după ce principalele partide au refuzat mandatul de a forma un guvern în urma demisiei administraţiei precedente pe fondul protestelor generalizate, relatează Reuters.
19:50
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova va analiza sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiţiei # Digi24.ro
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a anunțat vineri că va analiza sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, care este acuzat că ar fi plagiat.
19:50
Zelenski: Ucraina a rămas fără rachete pentru unele sisteme occidentale de apărare în timpul atacurilor rusești # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că unele sisteme de apărare antiaeriană furnizate de aliații occidentali au rămas fără rachete în timpul recentului val de atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei. Liderul de la Kiev a precizat că lipsa muniției s-a produs într-un moment critic, dar a adăugat că vineri au sosit noi livrări, care vor permite refacerea capacităților de apărare.
19:40
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să pătească o parte din serviciile medicale # Digi24.ro
19:30
ANAF scoate la licitație o parte din tablourile ascunse de Vâlcov în pereți. La cât se ridică prejudiciul din dosar # Digi24.ro
Mai multe tablouri semnate de pictori celebri, printre care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, din colecția fostului ministru PSD Darius Vâlcov, vor fi scoase la licitație. ANAF vrea astfel să recupereze prejudiciul de peste un milion de euro din „Dosarul Tabourilor”, pentru care Vâlcov a fost condamnat la închisoare.
19:10
„Pregătirile pentru sezonul rece au eşuat”. Ucraina mai are rezerve de combustibil doar pentru câteva zile # Digi24.ro
Ucraina dispune de rezerve de combustibil pentru mai mult de 20 de zile, a declarat vineri ministrul energiei, Denis Şmîgal, în faţa parlamentului, descriind situaţia energetică generală din ţară ca fiind foarte dificilă în urma seriei de atacuri ale Rusiei cu drone şi rachete asupra infrastructurii energetice, potrivit Reuters.
