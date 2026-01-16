Cum vede ministrul Irineu Darău revitalizarea turismului românesc: „Nu la voucherele de vacanță este soluția”
Digi24.ro, 17 ianuarie 2026 00:10
Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, este de părere că, pe termen mediu şi lung, soluţia pentru turismul românesc nu o reprezintă voucherele de vacanţă, ci promovarea în aşa fel încât România să atragă cât mai mulţi turişti străini.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
00:10
Cum vede ministrul Irineu Darău revitalizarea turismului românesc: „Nu la voucherele de vacanță este soluția” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, este de părere că, pe termen mediu şi lung, soluţia pentru turismul românesc nu o reprezintă voucherele de vacanţă, ci promovarea în aşa fel încât România să atragă cât mai mulţi turişti străini.
Acum o oră
00:00
Trenul internaţional 99/401 care circulă pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord are o întârziere de aproximativ cinci ore din cauza avarierii reţelelor electrice pe teritoriul Ucrainei, a informat CFR Călători vineri seară.
16 ianuarie 2026
23:40
Italia intră oficial în competiția pentru Arctica. Guvernul Meloni lansează o misiune economică în nordul polar # Digi24.ro
Guvernul italian a anunțat adoptarea unei noi strategii pentru Arctica, marcând intrarea oficială a Romei în competiția geopolitică și economică pentru nordul polar. Ministrul de Externe Antonio Tajani a precizat că Italia va lansa o „misiune economică” în regiune, menită să deschidă oportunități pentru companiile italiene în domenii precum energia, apărarea și tehnologiile spațiale.
Acum 2 ore
23:20
Un adolescent care se dădea cu sania trasă de mașină a murit după ce a fost aruncat într-un cap de pod # Digi24.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani, care se afla pe o sanie trasă de un autoturism, a decedat vineri seara după ce sania a intrat într-un cap de pod, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.
23:10
Un copil de 10 ani din Brăila a fost lovit cu cuțitul de un alt băiat de aceeaşi vârstă. S-au certat pentru o jucărie # Digi24.ro
Un copil de 10 ani din comuna Viziru, judeţul Brăila, a fost agresat cu un cuţit de un alt minor de aceeaşi vârstă, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie, potrvit IPJ Brăila.
Acum 4 ore
22:10
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a declarat că regimul islamic de la Teheran este condamnat să se prăbușească, indiferent de poziția comunității internaționale. Într-o conferință de presă la Washington, el a cerut Occidentului să ofere un sprijin mai hotărât protestatarilor iranieni, afirmând că schimbarea de regim este deja în curs și nu mai poate fi oprită.
21:50
Fiul lui Kadîrov, în stare critică după un accident de mașină în Groznîi. Urmează să fie dus la Moscova (surse) # Digi24.ro
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost internat în stare critică în urma unui accident rutier în Groznîi, scrie site-ul Meduza, preluând canalul Telegram al opoziției cecene, Niyso, și jurnaliștii RFE/RL. Potrivit primelor informații, Adam ar fi inconștient, se află în resuscitare și este pregătit să fie transportat de urgență la Moscova.
21:50
Donald Trump a vorbit despre o „invazie” în Venezuela încă din 2017, susține fostul președinte columbian Juan Manuel Santos # Digi24.ro
Fostul preşedinte columbian şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Juan Manuel Santos, a declarat într-un interviu publicat vineri de Financial Times că preşedintele american Donald Trump a sugerat o „invazie” în Venezuela în timpul unei întâlniri cu lideri latino-americani în 2017, în timpul primului său mandat la Casa Albă, relatează AFP.
21:40
Cuba se declară din nou gata să discute cu Washingtonul, dar până la un punct. Ce concesie nu va face Havana # Digi24.ro
Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a reafirmat vineri disponibilitatea ţării sale de a se angaja în dialog cu Statele Unite, însă fără a face „vreo concesie politică”, într-un moment în care preşedintele american Donald Trump îşi intensifică ameninţările la adresa insulei comuniste, relatează AFP.
21:40
Accident cu 8 răniți în Galaţi: Un șofer băut a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină # Digi24.ro
Opt persoane au fost rănite, vineri seara, într-un accident produs pe DN 25, în judeţul Galaţi. după ce un autoturism a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină. Şoferul autoturismului care a ajuns pe sensul opus băuse alcool, spun polițiștii.
21:00
Ambasada Franței la București: Prezența militară franceză în România nu este legată de negocierile comerciale UE-Mercosur # Digi24.ro
Ambasada Franței în România a transmis, joi, că informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora Franța ar fi „extrem de nemulțumită” de poziția României privind acordul comercial UE-Mercosur sau că ar exista vreo legătură între acest dosar și prezența militară franceză pe teritoriul țării noastre, sunt false.
21:00
Renee Good, ucisă la 37 de ani de un agent ICE, prezenta patru răni împuşcate, arată un raport al pompierilor salvatori # Digi24.ro
Renee Good, ucisă la vârsta de 37 de ani, săptămâna trecută, la Minneapolis, de către un agent ICE (Poliția Imigrației), prezenta patru plăgi împuşcate atunci când au sosit serviciile de salvare, potrivit unui raport al pompierilor citat de presa americană, relatează AFP.
21:00
Peste jumătate dintre ucraineni se opun retragerii trupelor din Donbas, în schimbul garanţiilor de securitate (sondaj) # Digi24.ro
Majoritatea ucrainenilor se opun ferm retragerii trupelor Ucrainei din partea regiunii Doneţk care încă se află sub controlul Kievului, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Europei şi a SUA, relevă rezultatelor unui sondaj.
20:50
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești # Digi24.ro
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că toate școlile din capitala Ucrainei vor fi închise până la 1 februarie, ca urmare a crizei energetice provocate de recentele bombardamente rusești. Autoritățile locale au introdus totodată noi măsuri de economisire a energiei.
20:50
Traian Băsescu, despre scenariul ruperii Coaliției: „PSD realizează ce ar fi dacă iese de la guvernare” # Digi24.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, demontează toate scenariile privind ruperea Coaliției și spune că PSD nu va ieși de la guvernare. „Nu pentru că îi suspectez de totală bună-credință, dar realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare”, a declarat fostul președinte, adăugând și că PSD nu va face alianță cu AUR, din cauza reputației pe care deja a dobândit-o acest partid. Întregul interviu poate fi urmărit duminică, la Digi24, la emisiunea În fața ta, de la ora 14:00.
Acum 6 ore
20:20
SUA vor construi o bază navală în Peru, la mai puţin de 80 de kilometri de un port al chinezilor # Digi24.ro
Executivul Statelor Unite a dat undă verde cererii autorităţilor peruane de a prelua construirea noii baze navale de la Callao, cea mai mare din ţara andină, pentru suma de 1,5 miliarde de dolari, pentru a acoperi nevoile noii flote a marinei militare a statului Peru, informează vineri EFE.
20:10
Ramzan Kadîrov ar fi, din nou, în stare critică. Informaţiile reapar într-un moment de vulnerabilitate pentru Kremlin # Digi24.ro
Ramzan Kadîrov, omul forte din Cecenia, cunoscut pentru represiunea sa nemiloasă şi bravada-spectacol de pe reţelele sociale, suferă, potrivit serviciilor secrete ucrainene, de insuficienţă renală. Dacă este adevărat, starea sa de sănătate ridică perspectiva unei noi instabilităţi într-o regiune ţinută mult timp sub control prin forţă brută, tocmai când războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în al cincilea an, scrie POLITICO, citat de News.ro.
20:00
Bulgarii sunt chemați să-și aleagă membrii noului Parlament, pentru a opta oară în doar patru ani # Digi24.ro
Preşedintele Rumen Radev a anunţat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate după ce principalele partide au refuzat mandatul de a forma un guvern în urma demisiei administraţiei precedente pe fondul protestelor generalizate, relatează Reuters.
19:50
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova va analiza sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiţiei # Digi24.ro
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a anunțat vineri că va analiza sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, care este acuzat că ar fi plagiat.
19:50
Zelenski: Ucraina a rămas fără rachete pentru unele sisteme occidentale de apărare în timpul atacurilor rusești # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că unele sisteme de apărare antiaeriană furnizate de aliații occidentali au rămas fără rachete în timpul recentului val de atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei. Liderul de la Kiev a precizat că lipsa muniției s-a produs într-un moment critic, dar a adăugat că vineri au sosit noi livrări, care vor permite refacerea capacităților de apărare.
19:40
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să pătească o parte din serviciile medicale # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că ”este exclus” să fie susţinută ideea de coplată în oncologie, deoarece este un domeniu unde orice întârziere sau orice barieră poate să coste foarte mult. Iniţiatorul proiectului legistativ, senatoul POT Gheorghe Vela, susţine că a urmărit, de fapt, protejarea pacienţilor neasiguraţi. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat, încă de la începutul anului, că pacienţii fără venituri înscrişi în programul naţional de oncologie sunt persoane asigurate şi beneficiază până la vindecarea afecţiunii oncologice de medicamente şi întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.
19:30
ANAF scoate la licitație o parte din tablourile ascunse de Vâlcov în pereți. La cât se ridică prejudiciul din dosar # Digi24.ro
Mai multe tablouri semnate de pictori celebri, printre care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, din colecția fostului ministru PSD Darius Vâlcov, vor fi scoase la licitație. ANAF vrea astfel să recupereze prejudiciul de peste un milion de euro din „Dosarul Tabourilor”, pentru care Vâlcov a fost condamnat la închisoare.
19:10
„Pregătirile pentru sezonul rece au eşuat”. Ucraina mai are rezerve de combustibil doar pentru câteva zile # Digi24.ro
Ucraina dispune de rezerve de combustibil pentru mai mult de 20 de zile, a declarat vineri ministrul energiei, Denis Şmîgal, în faţa parlamentului, descriind situaţia energetică generală din ţară ca fiind foarte dificilă în urma seriei de atacuri ale Rusiei cu drone şi rachete asupra infrastructurii energetice, potrivit Reuters.
19:10
Scandal la bordul unui avion pe Aeroportul din Craiova: O pasageră a fost debarcată și amendată pentru tulburarea liniștii publice # Digi24.ro
Scandal la bordul unui avion, înainte ca aeronava să decoleze de pe Aeroportul din Craiova. La scurt timp după îmbarcarea zborului către Marea Britanie, o pasageră a început să înjure și să fie violentă. Femeia a fost debarcată și amendată pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
19:10
La întoarcerea din Washington, ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a respins fără echivoc orice scenariu privind preluarea Groenlandei de către Statele Unite. În primul său mesaj public transmis „pe pământ danez”, după întâlnirile cu vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, oficialul a declarat că statutul insulei nu este negociabil: „Groenlanda nu poate fi nici cumpărată, nici preluată”.
19:00
Cerb carpatin sănătos, găsit mort la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Ce a găsit medicul veterinar în sistemul digestiv al animalului # Digi24.ro
Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureş a fost găsit mort, investigaţiile efectuate de medicul veterinar arătând că acesta a suferit un blocaj digestiv după ce a înghiţit mănuşa unui vizitator, a precizat, vineri, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Kinga Korondi.
19:00
Președintele american Donald Trump a ameninţat vineri cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale ca SUA să anexeze Groenlanda. De partea dealaltă, mai multe ţări europene au anunţat că vor trimite în Groenlanda trupe în sprijinul Danemarcei.
18:50
Aderare la UE accelerată, dar fără drepturi depline de vot. Țările care au aşteptat ani întregi să devină membre sunt divizate # Digi24.ro
Ţările care au aşteptat ani de zile să adere la UE sunt împărţite în privinţa planurilor elaborate la Bruxelles de a le permite să devină membre mai repede, dar fără drepturi de vot depline, aşa cum se obişnuieşte. Această soluţie este văzută ca o modalitate de a integra accelerat inclusiv Republica Moldova şi Ucraina, relatează POLITICO, citat de News.ro.
Acum 8 ore
18:30
„O stea în declin”: Președintele Poloniei atacă UE și lansează un avertisment dur privind Rusia # Digi24.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene, pe care a descris-o drept o „stea în declin”, dar a transmis și un avertisment ferm privind pericolul reprezentat de Rusia. Într-un discurs adresat Corpului Diplomatic, liderul de la Varșovia a criticat mai multe politici europene și a vorbit deschis despre ambițiile imperiale ale Moscovei.
18:30
Italia refuză misiunea europeană în Groenlanda. Ministrul Apărării: „15 italieni, 15 francezi, 15 germani – pare o glumă” # Digi24.ro
Italia a refuzat să se alăture misiunii europene de recunoaştere în Groenlanda, ministrul italian al apărării Guido Crosetto ridiculizând deschis iniţiativa, în timp ce tensiunile dintre Europa şi SUA sunt în creştere din cauza intenţiei preşedintelui american Donald Trump de a achiziţiona insula arctică.
18:20
„Un adevăr rămâne”. Centrul Nobel pentru Pace, reacție dură după ce Corina Machado i-a dat medalia ei lui Trump # Digi24.ro
Centrul Nobel pentru Pace a reacționat după ce laureata premiului, Maria Corina Machado, a decis să-i dea lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, care i-a fost conferită de prestigiosul comitet la sfârșitul anului trecut. Potrivit Centrului Nobel, „o medalie poate schimba proprietarii, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu”.
18:10
Avalanșă de mari dimensiuni în Munţii Rodnei. Salvamontiştii avertizează asupra riscului de noi avalanșe: „Toată creasta e încărcată” # Digi24.ro
Salvamontiştii din Maramureş anunță că, în ultimele 24 de ore, în şaua Galaţiului din Munţii Rodnei s-a produs o avalanşă de mari diminensiuni și avertizează asupra riscului de noi astfel de incidente este mare. „Toată creasta este încărcată şi există posibilitatea declanşării altor avalanşe”, atrag atenția salvamontiștii, precizând că este un risc ridicat şi în Munţii Maramureşului şi Munţii Ţibleş.
18:10
Noi tensiuni între două țări NATO. Grecia vrea să-şi extindă apele teritoriale, în ciuda avertismentelor Turciei # Digi24.ro
Grecia intenţionează să-şi extindă în continuare apele teritoriale, inclusiv, potenţial, în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de externe Giorgos Gerapetritis, în ciuda ameninţării vechi a Turciei cu războiul în cazul în care Atena ar face un astfel de pas.
18:00
Viktor Orban lansează o „petiţie naţională” împotriva finanţării UE pentru Ucraina
18:00
BNS: Sunt necesare reglementări ale pieţei muncii în domeniul lucrătorilor migranţi - protejarea drepturilor, prevenirea abuzurilor # Digi24.ro
Reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS), prezenţi la dezbaterea publică de vineri, de la Palatul Victoria, privind lucrătorii străini, susţin că sunt necesare reglementări „urgente şi coerente” ale pieţei muncii în domeniul lucrătorilor migranţi. Sindicaliştii au reiterat „importanţa protejării drepturilor acestora, prevenirii abuzurilor şi combaterii exploatării prin muncă”.
17:50
Moscova le cere rușilor să nu mai călătorească în Republica Moldova. „Pericolele” la care sunt supuși conaționalii lui Putin # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis vineri, 16 ianuarie 2026, un avertisment pentru cetățenii ruși care intenționează să viziteze Republica Moldova, semnalând că „numeroase cazuri de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament inadecvat” ar fi fost aplicate cetățenilor ruși de către autoritățile de la Chișinău. În reacție, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a respins „tentativele de prezentare eronată a realităților”, menționând că „Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori”.
17:40
Proceduri mai simple pentru aducerea muncitorilor străini în România. Platformă unică şi listă cu meserii deficitare # Digi24.ro
Cancelaria premierului anunţă simplificarea procedurilor şi reducerea timpului pentru soluţionarea cererilor de viză pentru muncitorii străini şi măsuri suplimentare pentru a garanta securitatea angajaţilor. S-a discutat despre realizarea unei platforme unice prin care Guvernul va gestiona accesul lucrătorilor străini pe piaţa muncii din România, dar şi a unei liste cu meserii deficitare. Anul acesta vor fi acordate până la 90.000 de permise de muncă pentru angajați străini.
17:40
CNAIR lansează licitaţia pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina: „Va avea un rol dual: civil şi militar” # Digi24.ro
CNAIR lansează licitaţia pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina, anunță Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. Proiectul presupune construirea a 12,65 km de drum expres nou în România, modernizarea a 1,45 km din DN2 (până în punctul de trecere a frontierei), modernizarea a15 km din drumul naţional M19 (pe teritoriul Ucrainei) şi un pod de aproape 1 km peste râul Siret.
17:40
Blindate noi pentru Armata Română. Primul lot a fost importat, restul vehiculelor vor fi fabricate în țară # Digi24.ro
Armata primește blindate noi. Este vorba despre 1.000 de vehicule 4x4 care costă aproximativ un miliard de dolari. Primele blindate au fost fabricate în Turcia, iar următoarele vor fi produse în România.
17:40
Bolsonaro poate scăpa mai repede din închisoare. Avocații au găsit o metodă de reducere a pedepsei: cititul # Digi24.ro
Avocații fostului președinte brazilian, condamnat anul trecut la 27 de ani de închisoare pentru complotarea unei lovituri de stat, au apelat la o prevedere legală care permite reducerea pedepsei cu patru zile pentru fiecare carte citită.
17:30
Premierul britanic Keir Starmer exclude discuţii directe cu Putin: „Prioritatea este sprijinul pentru Ucraina” # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer „nu are de gând” să discute cu preşedintele rus Vladimir Putin, în pofida sugestiilor venite din partea unor lideri europeni, a anunţat vineri Downing Street.
17:20
Tânărul de 19 ani care a bătut cu o bâtă de baseball un elev într-o sală de clasă din Găeşti, arestat preventiv # Digi24.ro
Tânărul de 19 ani care a intrat într-o sală de clasă a unui liceu din oraşul dâmboviţean Găeşti şi a bătut un elev până l-a băgat în spital a fost arestat preventiv, anunţă, vineri, IPJ Dâmboviţa.
17:00
Prima evaluare a României ca stat Schengen cu drepturi depline confirmă profilul profesionist al ţării noastre ca membru al acestui spaţiu şi deschiderea spre un dialog constructiv pe parcursul procesului de implementare a măsurilor necesare, afirmă ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.
17:00
Pedeapsa cu închisoare a omului de afaceri Nelu Iordache a fost redusă la jumătate. Motivele deciziei luate de instanță # Digi24.ro
Curtea de Apel București a admis contestația în anulare formulată de omul de afaceri Nelu Iordache și a redus la jumătate pedeapsa acestuia. Instanța a constatat că a intervenit prescripția pentru două dintre condamnări și a stabilit o nouă pedeapsă.
16:50
Ce achiziții va face România din banii SAFE. Ministrul Apărării anunță 21 de proiecte de înzestrare a armatei # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naţionale, vicepremierul Radu Miruţă, a informat vineri că 21 de proiecte de înzestrare a Armatei - de la maşini blindate la drone, nave, elicoptere, arme, muniţie, apărare antiaeriană, radare - vor fi contractate „în ritm alert” în următoarele luni.
16:50
Premieră în România: Ordin de protecție împotriva unei mame care, timp de 6 ani, și-a ținut copilul departe de tatăl său # Digi24.ro
Premieră în România și o sancțiune exemplară dată unui părinte care, timp de șase ani jumătate, i-a refuzat fostului partener dreptul de a-și vedea copilul. A fost emis pentru prima dată un ordin de protecţie pentru violenţă psihologică asupra unui minor.
16:40
Poliția Română publică imagini șocante cu accidente rutiere: „Nu sunt scene dintr-un film, sunt realități aproape zilnice” # Digi24.ro
Poliţia Română a distribuit pe Facebook imagini şocante care surprind accidente rutiere sau unele imediat după producerea acestora, cu scopul de a sensibiliza şoferii, pietorii şi bicicliştii să respecte regulile de circulaţie şi să fie extrem de atenţi în trafic. „Nu sunt scene dintr-un film, sunt realităţi aproape zilnice”, au transmis polițiștii.
Acum 12 ore
16:30
Parlamentul European va dezbate în ianuarie acordurile UE-Mercosur, o moțiune de cenzură și sprijinul pentru Ucraina # Digi24.ro
O nouă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, controversele legate de acordurile comerciale UE-Mercosur și mai multe voturi privind sprijinul pentru Ucraina se află în centrul sesiunii din luna ianuarie a Parlamentului European, care se desfășoară la Strasbourg. Eurodeputații vor mai discuta relațiile UE-SUA, situațiile din Groenlanda, Iran și Venezuela, precum și prioritățile noii președinții cipriote a Consiliului UE.
16:30
Forțele anti imigrație ICE din SUA au arestat mai mulți băștinași amerindieni: „Nu este nimeni mai american decât noi” # Digi24.ro
Săptămâna aceasta, tribul Oglala Sioux din SUA, compus din americani nativi, a declarat că membrii tribului au fost reținuți de Serviciul de Imigrare și Vamă după raiduri în Minnesota. Liderii tribali spun că populația indigenă a fost oprită, interogată, hărțuită și, în unele cazuri, reținută doar pe baza culorii pielii sau a numelor de către agenții ICE.
16:20
Polonia își întărește apărarea împotriva unei posibile invazii: „Putem mina orice frontieră în 48 de ore” # Digi24.ro
Polonia pregătește terenul la granița cu Rusia pentru amplasarea de mine antitanc și ar putea proteja frontiera în 48 de ore în cazul unei crize, a declarat un ministru adjunct al apărării de la Varșovia.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.