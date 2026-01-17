EASA a cerut companiilor aeriene să evite spațiul aerian al Iranului, din cauza situației actuale și a unuei posibile intervenții americane

12:10

Oamenii cu venituri extrasalariale obţinute în 2024 – din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asociere cu o persoană juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, fie din alte surse - care au datorat, dar nu au declarat şi nu au plătit contribuţiile CASS şi, sau CAS pentru acestea nu primi de la ANAF decizie de impunere din oficiu pentru aceste dări nedeclarate şi astfel neplătite. Procedura şi modele deciziilor pe care le vor primi de la Fisc au fost recent oficializate, iar Economica.net vă arată nuanţat cât veţi avea de plătit pentru contribuţiile aferente veniturilor extrasalariale realizate în 2024.