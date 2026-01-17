Angajații Salvamont au salvat 52 de persoane în ultimele 24 de ore. Din păcate, a fost înregistrat și un deces pe munte în această perioadă
Economica.net, 17 ianuarie 2026 11:20
Peste 50 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore de pe munte de către salvamontişti, 16 dintre ele fiind transportate cu ambulanţele la spital.
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:00
EASA a cerut companiilor aeriene să evite spațiul aerian al Iranului, din cauza situației actuale și a unuei posibile intervenții americane # Economica.net
Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană (EASA) a cerut vineri companiilor aeriene să evite deocamdată spaţiul aerian iranian, invocând "situaţia actuală şi potenţialul unei acţiuni militare americane", informează sâmbătă DPA, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
10:30
O explozie s-a produs într-un bloc din Alba Iulia. Două persoane, un bărbat și o femeie, au fost rănite # Economica.net
Un bărbat a suferit arsuri, iar o tânără o plagă la un picior în urma unei explozii produse, sâmbătă, într-un bloc din Alba Iulia, transmite Agerpres.
10:00
Președintele brazilian Lula și Ursula von der Leyan s-au întâlnit la Rio de Janeiro înainte de semnarea acordului UE-Mercosur. „Este o înțelegere foarte bună pentru lumea democratică și multilateralism” # Economica.net
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sărbătorit vineri, la Rio de Janeiro, acordul comercial UE-Mercosur, salutându-l ca pe un succes pentru multilateralism, în pofida îngrijorărilor care persistă, informează sâmbătă EFE, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
09:30
Top cele mai frumoase căi ferate înguste din România: Locul 1, linia Turda – Abrud, simbol al Apusenilor # Economica.net
Cea mai frumoasă cale ferată îngustă din România este linia Turda - Abrud, conform unui sondaj realizat de pagina de Facebook de specialitate "CFR Istorie și Cotidian".
Acum 12 ore
22:40
Clubul Fermierilor Români cere Guvernului și Comisiei Europene suspendarea mecanismului prin care sunt taxate suplimentar importurile de îngrășăminte # Economica.net
Clubul Fermierilor Români (CFRO) solicită Guvernului României şi Comisiei Europene suspendarea aplicării mecanismului european care taxează suplimentar importurile de îngrăşăminte şi generează o nouă criză a preţurilor pentru fermieri.
22:40
Harta tunelurilor de autostradă în construcție din România. În ce stadiu se află și când vom putea circula prin ele # Economica.net
România are în derulare anul acesta cinci proiecte de tuneluri de autostradă. Acestea sunt amplasate pe traseul A1 Pitești - Sibiu - Nădlac și se află în diferite stadii de realizare. Cel mai avansat este tunelul Porr de la Curtea de Argeș, iar cel mai nou se poate spune că este cel de la Boița, pentru care a fost emisă recent autorizația de construire. Dintre acestea, unul singur, cel de la Poiana, va fi construit cu utilaj TBM, tehnologie folosită în special la metrou. Rămâne de văzut cum metoda diferită de construcție va influența progresul proiectelor.
Acum 24 ore
22:20
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare a săptămânii, cu un rulaj total de 162,03 milioane de lei (31,83 de milioane de euro), în scădere faţă de valoarea consemnată în şedinţa precedentă, respectiv 168,15 milioane de lei (33,04 milioane de euro).
22:10
Marile companii care dețin cinematografe avertizează autoritățile europene că o preluare a studiourilor Warner Bros va afecta serios industria # Economica.net
Operatorii de cinematografe au avertizat autorităţile de supraveghere a fuziunilor din Uniunea Europeană (UE) că o preluare a studiourilor de film Warner Bros Discovery Inc de către Netflix Inc sau Paramount Skydance Corp ameninţă să dăuneze industriei lor, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
21:50
Cultivatorii greci de orez se tem de faliment după semnarea acordului dintre UE și Mercosur. Europa urmează sa importe zeci de mii de tone scutite de taxe vamale # Economica.net
Cultivatorii de orez din nordul Greciei se pregăteau pentru un sezon dificil în 2026, pe măsură ce concurenţa din partea exportatorilor din afara UE s-a intensificat, dar mulţi dintre ei se tem acum că un acord controversat de liber schimb între UE şi blocul Mercosur i-ar putea scoate definitiv din afaceri, transmite Reuters, relatează Agerpres.
21:40
VIDEO A cincea locomotivă modernizată la Brașov prin PNRR, predată vineri CFR Călători # Economica.net
Locomotiva electrică EC 005, modernizată la SCRL Brașov, a fost predată vineri CFR Călători, potrivit paginii de Facebook de specialitate "Trainspotting Romania - Where Every Train Tells a Story", care prezintă imagini cu vehiculul ajuns în Gara de Nord, după ce a primit o a doua viață.
21:10
Litigiul pentru Casa Radio dintre Plaza Centers și Statul român, pe final. Decizia ICSID vine cel târziu în martie. Dezvoltatorul cere daune de 425 milioane de euro # Economica.net
Dezvoltatorul Plaza Centers, care a depus în 2022 o cerere de arbitraj la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID) pentru soluționarea litigiului cu Statul român în proiectul Casa Radio, anunță că ICSID ar putea da o decizie spre
21:00
Polonezii de la PESA și-au omologat oficial trenurile în România. Încep livrările în serie a 62 de rame de scurt parcus # Economica.net
PESA a atins o etapă importantă în implementarea contractului său în România. Pe 15 ianuarie a acestui an, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR a emis omologarea oficială de tip pentru vehiculele de tip 655-5. Această decizie încheie procesul de certificare, care a început în iunie 2025, și permite începerea livrărilor și punerea în funcțiune a materialului rulant modern, scrie presa poloneză de specialitate.
21:00
(FOTO) România e prezentă și în acest an la Expoziţia „Săptămâna Verde” de la Berlin. Printre produsele prezentate se numără: Magiunul de Topoloveni, Cârnații de Pleșcoi și Telemeaua de Ibănești # Economica.net
România participă la Expoziţia Internaţională "Săptămâna Verde" (Grune Woche) organizată la Berlin, în perioada 16-25 ianuarie 2026, unde va promova produsele româneşti înregistrate pe sisteme de calitate europene precum şi pe cele aflate în diferite etape ale procesului de înregistrare europeană.
20:40
Avantajele și dezavantajele semnării acordului UE-Mercosur. Despre industrie, agricultură, minerale critice – analiză EFE # Economica.net
Acordul de liber schimb dintre UE şi Mercosur ce va fi semnat, după 26 de ani de negocieri, sâmbătă, la Asuncion (Paraguay), în contextul nemulţumirii agricultorilor europeni şi a satisfacţiei sectoarelor de producţie sud-americane, are o serie de avantaje şi dezavantaje pe care agenţia spaniolă de presă EFE le-a trecut vineri în revistă într-o scurtă analiză.
20:40
VIDEO Metroul de Otopeni: Retrospectiva 2025 pentru lucrările la cea mai nouă magistrală din Capitală # Economica.net
Metrorex prezintă vineri, în imagini, restrospectiva anului 2025 privind lucrările la Magistrala 6 de metrou. Cea mai nouă linie de metrou era prevăzut pentru finalizare în 2028.
20:20
Justiția română mai face scăpat un condamnat VIP. Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa lui Nelu Iordache de la 11 ani și nouă luni la 5 ani și zece luni și a dispus eliberarea acestuia # Economica.net
Curtea de Apel București a decis vineri să-i reducă pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la 11 ani și nouă la 5 ani și 10 luni, argumentând că pedeapsa primită în dosarul Autostrăzii Arad-Nădlac este prescrisă. Decizia de astăzi este definitivă și a fost luată în urma unei căi extraordinare de atac, relatează RomaniaTV.
19:50
La Moscova a început procesul intentat de Banca Centrală a Rusiei împotriva companiei belgiene Euroclear, cu privire la înghețarea activelor ruse după începerea războiului din Ucraina # Economica.net
Procesul lansat de Banca Centrală a Rusiei împotriva companiei belgiene Euroclear, care deţine cea mai mare parte a activelor ruseşti îngheţate în Europa, a început vineri la Moscova, informează AFP, transmite Agerpres.
19:40
Trump amenință cu impunerea de taxe vamale noi împotriva țărilor care se opun planului său de a anexa Groenlanda # Economica.net
Donald Trump a ameninţat vineri cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale ca SUA să anexeze Groenlanda, în timp ce mai multe ţări europene au anunţat că vor trimite acolo trupe în sprijinul Danemarcei, transmit agenţiile AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
18:50
Nasser Al-Attiyah, pilotul echipei Dacia, favorit la câștigarea Dakar 2026 înaintea ultimei etape # Economica.net
Echipajul Dacia Sandriders, compus din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin, a învins în etapa a 12-a desfășurată astăzi și, cu o singură etapă înainte de finalul raliului Dakar 2026, se află pe prima poziție a clasamentului general.
18:50
Gigantul IT olandez ASML a ajuns la o valoare de piață de 500 de miliarde de dolari, după ce TSMC, cel mai mare producător de cipuri din lume, a anunțat că-și crește cheltuielile # Economica.net
Compania ASML din Ţările de Jos, cel mai mare producător mondial de echipamente utilizate pentru fabricarea cipurilor de computer, a depăşit joi pentru prima dată o valoarea de piaţă de 500 de miliarde de dolari, după ce principalul client, grupul TSMC din Taiwan, a anunţat majorarea cheltuielilor de capital pentru a ţine pasul cu cererea de cipuri de inteligenţă artificială, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:30
Marca CFMoto a comercializat anul trecut 1.715 de motociclete devenind liderului segmentului motocicletelor în România.
18:10
De ce prăbușirea Bitcoin este, de fapt, începutul maturității pentru economia digitală? 2026 nu este sfârșitul crypto, ci sfârșitul naivității # Economica.net
Pentru mulți, scăderile din 2025 au fost dureroase. Pentru piața crypto, au fost un reset. În câteva săptămâni, peste un trilion de dolari s-au evaporat, iar reflexele vechi de panică și predicții apocaliptice au revenit automat. În 2026, însă, întrebarea reală nu mai este despre grafic, ci despre maturitate: ce fel de piață a devenit crypto și dacă arhitectura economică și juridică construită în jurul ei poate susține volatilitatea reală.
18:00
Peste 50% dintre românii activi profesional consideră că-și vor păstra locurile de muncă – studiu # Economica.net
Peste jumătate (51%) dintre românii activi profesional se simt relativ siguri în privinţa păstrării locului de muncă, în timp ce 35% nu sunt încrezători atunci când vine vorba despre găsirea unui nou job, arată rezultatele celei de-a patra ediţii a studiului Consumer Trust Barometer, realizat de agenţia de cercetare şi consultanţă Exact Business Solutions, transmite Agerpres.
17:30
Compania energetică de stat din Azerbaidjan, SOCAR, a anunţat vineri că a început să livreze gaze naturale către Austria şi Germania, informează EFE, transmite Agerpres.
17:00
Sfârșitul unei industri vechi de secole. Se închide ultima mină de cărbune de mare adâncime din Cehia # Economica.net
Ultimul puţ de cărbune din Cehia se va închide la sfârşitul lunii ianuarie, punctul final a 250 de ani de exploatare la mare adâncime şi sfârşitul unei industrii care a alimentat ascensiunea industriei grele în Europa Centrală, transmite Reuters, relatează Agerpres.
16:40
Ministrul Apărării Radu Miruță anunță că 21 de proiecte de ănzestrare a Armatei vor fi contractate în ritm alert în următoarele luni # Economica.net
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarta vineri că 21 de proiecte de înzestrare a Armatei, de la maşini blindate la drone, nave, elicoptere, arme, muniţie, apărare antiaeriană, radare, vor fi contractate ''în ritm alert'' în următoarele luni.
16:30
Frână cu pedala la podea pentru Porsche – Scădere de 10% pentru vânzările globale, în 2025. Cel mai mare declin, 26%, a avut loc în China, cea mai mare piaţă auto din lume # Economica.net
Producătorul de automobile sport Porsche AG a raportat vineri o scădere de 10% a vânzărilor pe plan mondial, în 2025, pe fondul condiţiilor dificile de pe piaţa auto şi a concurenţei strânse, transmite DPA.
16:30
Ungaria – Avertismentul guvernului lui Viktor Orban pentru Bruxelles înainte de alegeri # Economica.net
Guvernul ungar nu va tolera critici, comentarii sau interferenţe ale ambasadorilor statelor UE asupra alegerilor legislative din luna aprilie, a avertizat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, relatează agenţiile MTI şi EFE.
16:20
Volkswagen începe colectarea datelor de la senzorii automobilelor, inclusiv în România # Economica.net
Grupul Volkswagen a anunțat extinderea programului său de colectare a datelor provenite de la senzorii și camerele video din mașinile fabricate de companie, inclusiv în România. Activitatea va demara în ianuarie 2026 cu modelele Volkswagen, urmate de Cuprra, Skoda, Volkswagen Autovehicule Comerciale, Audi și Porsche.
16:10
Colaps demografic în România – 34 de ani de declin al populației. Sporul natural a fost negativ din 1992 şi până acum, fără întrerupere # Economica.net
Sporul natural s-a menţinut negativ (-7.504) şi în luna noiembrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,7 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Conform datelor oficiale, ultimul an cu spor natural pozitiv a fost 1991. Din 1992 şi până acum, fără întrerupere, România a înregistrat în fiecare an un spor negativ. Este printre ţările cu cel mai lung declin demografic.
15:50
Calea ferată Pașcani – Iași: A fost atribuit contractul pentru înlocuirea traverselor # Economica.net
La finele anului trecut, Sucursala Regională de Căi Ferate Iași a atribuit contractul de lucrări pentru înlocuirea traverselor de lemn la rând cu traverse din beton armat (BA) pe linia II 610 Pașcani - Iași, în intervalul de stație Pașcani - Ruginoasa, la pozițiile kilometrice km 9+600 - km 10+900.
15:40
România lansează licitația pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina. Va moderniza în premieră și 15 km de drum dintr-un stat vecin # Economica.net
Compania Națională de Administare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) lansează licitația pentru lotul 3 (Bălcăuți - Siret) al drumului expres Suceava - Siret .care va avea un rol dual: civil și militar, anunță vineri Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
15:30
Emisarul special al preşedintelui SUA Donald Trump pentru Groenlanda, Jeff Landry, a anunţat vineri că intenţionează să viziteze teritoriul semiautonom danez în luna martie şi şi-a exprimat speranţa că poate fi convenit un acord, informează Reuters.
15:20
Curtea de Apel Bucureşti amână pentru data de 30 ianuarie o decizie pe cererea de suspendare din funcţie a doi judecători de la CCR # Economica.net
Judecătoarea Olimpiea Creţeanu de la Curtea de Apel Bucureşti a amânat vineri, pentru data de 30 ianuarie, pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcţie a doi judecători de la Curtea Constituţională - Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş.
14:50
Numărul estimat al nopţilor petrecute în unităţile de cazare turistică din Uniunea Europeană a ajuns la 3,08 miliarde în 2025, fiind cel mai bun an pentru turismul din blocul comunitar, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
14:40
AREMIS și Archibus Solution Center România câștigă un contract de digitalizare la Comisia Europeană # Economica.net
Comisia Europeană a selectat consortiul format din AREMIS, in calitate de partener principal, si Archibus Solution Center Romania pentru a furniza servicii de consultanta in domeniul digital workplace, dezvoltare profesionala, suport, mentenanta, upgrade si integrare pentru platforma sa de management imobiliar si al spațiilor de lucru, bazata pe tehnologia Archibus by Eptura, pe o perioada de sase ani.
14:40
Cele mai tari filme din 2026 – Se anunţă un an remarcabil pentru o industrie care speră la o revenire a spectatorilor în sălile de cinema # Economica.net
Revenirea lui Steven Spielberg, un film biografic despre Michael Jackson şi un nou "Toy Story" - 2026 promite să fie un an remarcabil pentru lansările cinematografice, o industrie care speră la o revenire a spectatorilor în sălile de cinema după un declin în 2025, transmite vineri AFP.
14:30
Criza din Iran şi Cutia Pandorei – De ce se tem ţările vecine de un atac al SUA în Iran (analiză France Presse) # Economica.net
De la ţările din Golf până în Turcia, dar şi în Pakistan, ţările vecine Iranului exprimă temeri că SUA ar putea deschide cutia Pandorei dacă ar ataca Iranul: riscurile ar fi multiple, de la un conflict în regiune până la valuri de migranţi, notează vineri France Presse într-o analiză pe această temă.
14:20
Criză Germania – Scădere preţurilor la energie şi alimente au redus inflaţia, în decembrie 2025 # Economica.net
Preţurile mai scăzute la energie şi alimente au dus la reducerea ratei anuale a inflaţiei în Germania la 1,80% în decembrie, a anunţat vineri Oficiul federal de statistică (Destatis), confirmând datele preliminare, transmit Reuters şi DPA.
14:10
Surpriză – China a suspendat importurile de energie electrică din Rusia, deşi contractul dintre cele două ţări este în vigoare # Economica.net
China a suspendat importurile de energie electrică din Rusia la 1 ianuarie, deşi contractul dintre cele două ţări rămâne în vigoare, a relatat vineri ziarul Kommersant, citat de EFE.
13:50
Cât mai rezistă Ucraina – Ce rezerve de combustibil mai are. Situaţia cea mai gravă este în Kiev # Economica.net
Ucraina dispune de rezerve de combustibil pentru mai mult de 20 de zile, a declarat vineri ministrul energiei, Denis Şmîgal, în faţa parlamentului, descriind situaţia energetică generală din ţară ca fiind foarte dificilă în urma seriei de atacuri ale Rusiei cu drone şi rachete asupra infrastructurii energetice, potrivit Reuters.
13:50
Electro-Alfa, un important producător român de echipamente electrice, anunță intenția de listare la bursă # Economica.net
Electro-Alfa International, companie cu capital 100% românesc și o experiență de peste 34 de ani, anunță intenția de a lansa o ofertă publică inițială de vânzare de până la 65.990.507 acțiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social, potrivit unui comunicat de presă.
13:20
„Comoara ascunsă” a lui Darius Vâlcov, scoasă la licitaţie. Opere de Picasso şi Nicolae Grigorescu, printre piesele confiscate puse la vânzare # Economica.net
O parte dintre tablourile confiscate de la fostul ministru al Finanţelor Darius Vâlcov, între care un desen unic de Pablo Picasso, dar şi două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei "carelor cu boi", vor fi scoase la licitaţie pe 17 februarie, anunţă Artmark.
13:00
Rusia a încercat să atace infrastructura petrolieră din România. Ce spun procurorii din Lituania despre atentatele plănuite de serviciul de informaţii militare GRU rusesc în ţara baltică, Polonia şi Cehia # Economica.net
Serviciul de informaţii militare GRU al Rusiei a fost responsabil de tentativa de incendiere din 2024 a unei fabrici din Lituania care furnizează scannere de unde radio armatei Ucrainei, au afirmat vineri oficiali lituanieni citaţi de Reuters. Grupul ar fi încercat atacuri similare şi în România, Polonia şi Cehia.
12:10
CASS şi CAS datorate şi neplătite de oamenii cu venituri extrasalariale obţinute în 2024: ANAF le trimite decizie de impunere din oficiu. Cât vor plăti, calcule exacte – procedură oficializată # Economica.net
Oamenii cu venituri extrasalariale obţinute în 2024 – din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asociere cu o persoană juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, fie din alte surse - care au datorat, dar nu au declarat şi nu au plătit contribuţiile CASS şi, sau CAS pentru acestea nu primi de la ANAF decizie de impunere din oficiu pentru aceste dări nedeclarate şi astfel neplătite. Procedura şi modele deciziilor pe care le vor primi de la Fisc au fost recent oficializate, iar Economica.net vă arată nuanţat cât veţi avea de plătit pentru contribuţiile aferente veniturilor extrasalariale realizate în 2024.
12:10
Anul 2026 va fi unul al pericolelor şi al oportunităţilor pentru Ungaria, a declarat vineri premierul Viktor Orban, în intervenţia sa săptămânală la postul public de radio, potrivit MTI.
11:50
Gigantul auto american Ford discută cu producătorul chinez de vehicule electrice (EV) BYD achiziţionarea de baterii pentru unele dintre modelele sale hibride, a anunţat Wall Street Journal (WSJ), citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, informează agenţia de presă turcă Anadolu.
Ieri
11:30
Statul iese iar cu oferte imbatabile, mult peste bănci. Fidelis, nou record de dobândă. Cum poți accesa programul # Economica.net
Programul Fidelis stabilește un nou record privind dobânda oferită celor care plasează bani către stat, cu mult peste ce pot oferi băncile. Ultima ediție vine cu randamente de până la 7,5%
11:10
Hotelul Orizont din Predeal urmează să fie din nou scos la vânzare luna viitoare.
