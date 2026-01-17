Jennifer Lawrence dezvăluie că a ratat un rol într-un film de Tarantino pentru că nu era „destul de frumoasă”
HotNews.ro, 17 ianuarie 2026 12:40
Jennifer Lawrence poate că a jucat în filme de succes precum „The Hunger Games” și franciza „X-Men”, însă a pierdut cel puțin un rol important, iar acest lucru, spune ea, a ținut de felul în…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
12:40
Jennifer Lawrence dezvăluie că a ratat un rol într-un film de Tarantino pentru că nu era „destul de frumoasă” # HotNews.ro
Jennifer Lawrence poate că a jucat în filme de succes precum „The Hunger Games” și franciza „X-Men”, însă a pierdut cel puțin un rol important, iar acest lucru, spune ea, a ținut de felul în…
Acum o oră
12:20
Avertisment de la Guvernul SUA pentru companiile aeriene care zboară în cele două Americi: „Potențiale activități militare” # HotNews.ro
Administrația Federală a Aviației din SUA a avertizat vineri companiile aeriene să fie prudente atunci când zboară peste Mexic, America Centrală și anumite părți din America de Sud, invocând riscurile unor potențiale activități militare și…
12:10
Militar din Constanța, prins drogat la volan după ce a fumat o țigară cu canabis „la grătar”. Ce pedeapsă a primit # HotNews.ro
Tribunalul București a anunțat vineri sentința dată în cazul unui militar cu gradul de caporal de la o unitate din Constanţa, care a fost prins vara trecută la volan conducând sub influenţa drogurilor. Conform actelor…
12:00
„E o capcană întinsă de Putin și Trump, iar noi cădem în ea”. Planul de la Bruxelles pentru Ucraina a împărțit în două Europa # HotNews.ro
Bruxellesul elaborează planuri pentru a renunța la sistemul de extindere UE ce datează încă din perioada Războiului Rece pentru a-l înlocui cu un sistem controversat cu două niveluri care ar putea accelera aderarea Ucrainei în…
Acum 2 ore
11:30
Zelenski și-a trimis echipa de bază la Miami să negocieze cu americanii, Trump strânge șurubul ca Ucraina să cedeze înainte de Forumul de la Davos # HotNews.ro
O delegație ucraineană de rang înalt urmează să ajungă sâmbătă la Miami, ducând cu ea un dosar subțire și un mandat dificil, cu așteptări enorme: să reducă prăpastia tot mai mare dintre președintele Volodimir Zelenski…
11:30
Ryanair, în război total cu unul dintre aeroporturile europene cel mai folosite de români: „Numai acest guvern e atât de ridicol”. Două orașe din România au fost deja tăiate de pe listă # HotNews.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair își dublează amenințarea de la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut: nu numai că va reduce 1,1 milioane de locuri pentru pasageri în Belgia în acest an (în principal la…
11:10
Cine este românul arestat de agenții ICE în Boston. Infracțiunile de care e acuzat în SUA # HotNews.ro
Agenții de la Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) au arestat, pe 11 ianuarie, un cetățean român aflat în Statele Unite, acuzat de mai multe infracțiuni sexuale pe teritoriul american. Autoritățile americane l-au…
Acum 4 ore
10:50
Elon Musk solicită până la 134 de miliarde de dolari de la OpenAI și Microsoft, susținând că el merită să primească „câștigurile necuvenite” pe care acestea le-au obținut din sprijinul pe care l-a acordat la…
10:40
Alertă meteo emisă de ANM pentru București. Cât de frig va fi în Capitală următoarele zile # HotNews.ro
Bucureștiul se află sub atenționare cod galben de ger până luni, 19 ianuarie, la ora 10.00. Cel mai frig va fi noaptea și dimineața, cu temperaturi ce vor atinge -12 grade. Potrivit ANM, sâmbătă, în…
10:30
Temperaturi de -20 de grade. Val de ger peste România. Patru alerte meteo, emise azi-dimineață. Până când sunt valabile # HotNews.ro
Vremea rămâne extrem de rece, cu temperaturi de până la -20 de grade, până la începutul săptămânii viitoare, anunță meteorologii, care au emis sâmbătă dimineață mai multe alerte cod galben de ger ce vizează aproape…
10:00
Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri Nintendo # HotNews.ro
Cazul, petrecut în statul american Pennsylvania, arată cât de ușor pot avea copiii acces la arme SUA, care sunt omniprezente, relatează The Guardian. Un băiat de 11 ani din Pennsylvania e acuzat că și-a împușcat…
09:20
Iranul vrea să blocheze definitiv accesul la internetul global. Planul secret pus la cale de regimul de la Teheran # HotNews.ro
Iranul plănuiește să se rupă definitiv de internetul global, permițând doar persoanelor verificate de regim să se conecteze online, fără restricții, spun activiștii iranieni pentru drepturi digitale, transmite The Guardian. „Este în desfășurare un plan…
09:00
Nou bilanț al celor uciși în protestele din Iran în timp ce internetul pare că începe să revină în țară # HotNews.ro
Peste 3.000 de persoane au murit în protestele naționale din Iran, potrivit datelor centralizate de o organizație pentru drepturile omului, iar în țară s-a înregistrat o „creștere foarte ușoară” a traficului de internet, venită după…
Acum 6 ore
08:50
VIDEO Imagini dramatice cu fuga Corinei Machado din Venezuela publicate de echipa de salvare # HotNews.ro
Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul în SUA, a publicat vineri un scurt videoclip care arată cum au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fie scoasă din țară, în decembrie 2025,…
08:30
Un nou serial din universul Yellowstone va fi lansat în primăvară cu două nume enorme de la Hollywood în distribuție # HotNews.ro
„The Madison”, un nou spin-off desprins din universul serialului TV „Yellowstone”, în care joacă Michelle Pfeiffer și Kurt Russell va fi lansat pe platforma Paramount+ în luna martie, potrivit Variety, preluată de Agerpres. Acest serial…
08:20
Nou fond de 500 milioane EUR pentru startup-uri europene de tehnologie pentru apărare, lansat de investitori care au finanțat și antreprenori români # HotNews.ro
Startup-urile din statele NATO, inclusiv România, care dezvoltă tehnologii relevante pentru apărarea Europei, vor putea obține noi finanțări de capital de risc printr-un fond de investiții în valoare totală de 500 de milioane EUR, lansat…
08:10
EXCLUSIV Statul vrea să-și facă propria sticlă cu apă minerală. Posibila denumire – Dacia # HotNews.ro
Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM), deținută de stat, planifică să aibă propria sticlă cu apă pe care să o aducă pe rafturile magazinelor, strtategie care însă nu va fi realizată mai devreme de 2-3…
08:10
Weekend trending în București, 17-18 ianuarie: rockotecă, stand-up 100% feminin, de trei ori Ada Milea, pisicile din literatură și cocoșatul de la Notre-Dame la Romexpo # HotNews.ro
Ianuarie rămâne, în București, luna de revenire în care orașul își reglează ritmul după sărbători. Fără aglomerația de decembrie, dar cu zăpada pe care ne-am dorit-o de Crăciun și frigul iernilor din copilărie, weekendul 17–18…
08:00
Un băiat de 17 ani care se dădea cu sania trasă de mașină, mort după s-a lovit de un cap de pod, în Olt # HotNews.ro
Tragedia a avut loc vineri seară, în comuna Dobrun din județul Olt. Aadolescentul se afla pe o sanie trasă de o mașină condusă de un tânăr de 21 de ani, când a fost aruncat într-un cap…
07:50
Grecia vrea să ia o măsură care este considerată oficial de Turcia drept motiv de răzoi # HotNews.ro
Grecia intenționează să-și extindă apele teritoriale, inclusiv în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de externe George Gerapetritis, în ciuda amenințării de lungă durată a Turciei cu războiul în cazul în care Atena ar face…
07:40
În 2025, economia globală nu s-a confruntat cu niciun faliment răsunător, dar nu înseamnă că marile companii nu au probleme. 2026 a început cu falimentul Saks Global Enterprises, care readuce în prim-plan fragilitatea latentă a…
07:30
Un studiu major îl contrazice categoric pe Donald Trump și asigură femeile însărcinate că paracetamolul e sigur # HotNews.ro
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul ca nou-născutul să fie autist, să sufere de ADHD sau să aibă o dizabilitate intelectuală, conform unei analize importante făcută de experți, informează The Guardian. Femeile…
07:20
Actorul pe care un celebru serial HBO l-a făcut multimilionar afirmă că încă lucrează și 16 ore pe zi: „Nu am un program clasic” # HotNews.ro
Actorul Kunal Nayyar are o viață pe care mulți ar descrie-o drept un vis. A obținut rolul care i-a lansat cariera, cel al lui Rajesh Koothrappali din serialul „The Big Bang Theory”, la doar 26…
07:10
De ce societatea la care judecătorul CCR Dacian Dragoș figurează administrator nu a înregistrat la Registrul Comerțului plecarea lui din firmă / Răspunsul societății și ce spune legea # HotNews.ro
Judecătorul CCR Dacian Dragoș figurează până în prezent ca fiind unul dintre administratori companiei RadonControl Cluj-Napoca, deși el spune că și-a dat demisia din respectiva funcție în urmă cu jumătate de an. Societatea RadonControl SA,…
07:10
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva # HotNews.ro
Pretențiile lui Donald Trump asupra Groenlandei, teritoriu danez, l-au pus pe șeful NATO, Mark Rutte, într-o poziție extrem de incomodă. Și, până la acest moment, el a ales să spună cât mai puțin posibil pe…
07:00
O sculptură monumentală semnată de artistul Richard Serra (1938 – 2024) care se afla la Muzeul Reina Sofia din Madrid a dispărut. Cum a fost posibil ca acestei opere din oțel grea de 38 de…
07:00
Tăiate și cusute pe viu, ignorate de medici sau separate de nou-născuți – mame din România, Croația și Polonia povestesc cum nașterea a fost pentru ele o experiență traumatizantă. Violența obstetrică este un fenomen global,…
Acum 12 ore
02:50
„Un idiot absolut”. Contre dure între Elon Musk și șeful Ryanair pe tema costului Wi-Fi Starlink în avioane # HotNews.ro
Miliardarul Elon Musk l-a numit vineri pe CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, un „idiot absolut” care ar trebui concediat, escaladând o dispută publică care a început după ce șeful companiei aeriene a exclus instalarea serviciului de…
00:20
Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc la Miami pentru noi discuții privind încheierea războiului. Care sunt emisarii lui Zelenski # HotNews.ro
Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanișina, a anunțat vineri că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă la Miami, pentru noi discuții privind un plan de pace și încheierea războiului declanșat de Rusia,…
00:00
Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a reafirmat vineri disponibilitatea ţării sale de a se angaja în dialog cu Statele Unite, însă fără a face „vreo concesie politică”, într-un moment în care preşedintele american Donald Trump îşi…
Acum 24 ore
23:50
Compania energetică de stat din Azerbaidjan, SOCAR, a anunţat vineri că a început să livreze gaze naturale către Austria şi Germania. Compania nu a precizat despre ce cantităţi e vorba, deşi anterior în presă au…
23:40
Accident tragic cu o sanie legată de mașină în Olt. Un adolescent a murit după ce a intrat într-un cap de pod # HotNews.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani, care se afla pe o sanie trasă de un autoturism, a decedat vineri seara după ce sania a intrat într-un cap de pod, au informat reprezentanţii Inspectoratului de…
23:20
Școli închise în următoarele săptămâni, la Kiev, după atacurile Rusiei asupra rețelei energetice. Măsurile anunțate de primarul Klitschko # HotNews.ro
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunţat vineri că şcolile din capitala ucraineană vor fi închise până la 1 februarie, în plină criză provocată de recentele bombardamente ruseşti care au dus la întreruperi masive în livrările…
22:50
Preşedintele USR şi primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a criticat Agenţia Naţională de Integritate (ANI), afirmând că instituţia „se ocupă de nimicuri în loc să se ocupe cu situaţii reale de conflicte de interese”. Friz…
22:30
Inteligența artificială accelerează productivitatea în economiile bogate, dar poate lăsa în urmă țările cu venituri mici, arată un raport al unei cunoscute companii de AI # HotNews.ro
Utilizarea mai intensă a AI-ului în țările bogate riscă să adâncească inegalitățile, avertizează compania Anthropic, faimoasă pentru chatbot-ul Claude. Compania evaluată la peste 180 miliarde dolari a publicat un studiu în care spune că țările…
22:20
Intervenția americană în Venezuela era luată în calcul de Trump din primul său mandat, susține un fost președinte latino-american # HotNews.ro
Fostul preşedinte columbian şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Juan Manuel Santos, a declarat într-un interviu publicat vineri de Financial Times că preşedintele american Donald Trump a sugerat „o invazie” în Venezuela în timpul…
22:10
Dinamo, analizată de Cristiano Bergodi înainte de meciul cu Universitatea Cluj: „Poate lupta și pentru titlu” # HotNews.ro
Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a prefațat meciul cu Dinamo București din etapa cu numărul 22 a SuperLigii. Partida va avea loc duminică, de la ora 20:30, iar tehnicianul italian a avut numai cuvinte…
22:10
Cum motivează Curtea de Apel Bucureşti decizia în dosarul lui Nelu Iordache, căruia i-a sters jumătate din pedeapsă și l-a scos din închisoare # HotNews.ro
Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) afirmă, în motivarea admiterii contestaţiei în anulare formulată de omul de afaceri Nelu Iordache, că instanţa anterioară de apel nu a analizat incidenţa prescripţiei răspunderii penale pentru…
21:40
VIDEO Maria Corina Machado spune că va fi aleasă președintă a Venezuelei „la momentul potrivit” # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a afirmat că ea crede că va fi aleasă președintă a Venezuelei „la momentul potrivit”, într-un interviu difuzat vineri de postul Fox…
21:40
Reluarea dialogului UE cu Rusia, cerută din partidul lui Merz. „Europa trebuie să-și apere propriile poziții” # HotNews.ro
Armin Laschet, fost candidat conservator pentru funcţia de cancelar şi influent deputat pe probleme de politică externă, a pledat pentru reluarea dialogului cu Rusia privind războiul din Ucraina, descriind situaţia actuală drept „absurdă”, informează AFP,…
21:10
Acuzată de corupție, Iulia Timoșenko a fost eliberată pe cauțiune în așteptarea procesului # HotNews.ro
Fosta şefă a guvernului ucrainean, Iulia Timoşenko, a fost eliberată vineri din detenţie pe cauţiune de către un tribunal din Kiev, în aşteptarea unui proces de corupţie care va trebui să clarifice dacă ea le-a…
20:50
Renee Nicole Good, femeia în vârstă de 37 de ani ucisă săptămâna trecută la Minneapolis de un agent al Serviciului american pentru imigrație (ICE) prezenta patru răni produse cu armă de foc la sosirea serviciilor…
20:40
VIDEO După ce Trump a primit medalia Premiului Nobel, comediantul Jimmy Kimmel îi oferă și el premiile sale, dar pune o condiție # HotNews.ro
Celebrul comediant american Jimmy Kimmel a declarat vineri că îi oferă toate premiile sale preşedintelui SUA, Donald Trump, dacă acesta retrage agenţii Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE) din Minneapolis, oferta sa intervenind după…
20:20
Noul tool AI care vrea să-ți înlocuiască colegul. Ce face exact și de ce poate avea consecințe uriașe pentru viitorul muncii # HotNews.ro
Anthropic a lansat zilele trecute Cowork, o nouă aplicație AI care promite ceva ce industria tech încearcă de ani buni să livreze: un asistent digital care nu se limitează la a răspunde la întrebări, ci…
20:20
Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald din istoria măsurătorilor meteo din România. Câte luni au fost secetoase # HotNews.ro
Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent în România, anunță ANM. Nouă dintre cele 12 luni au fost mai calde decât media climatologică, ianuarie fiind la cea…
20:10
Moscova recomandă rușilor să evite călătoriile în Moldova: „Hărțuire fără temei și tratament inadecvat” # HotNews.ro
Ministerul rus de Externe le-a recomandat vineri cetăţenilor ruşi să evite călătoriile în Republica Moldova, ca urmare a ceea ce a descris drept numeroase cazuri de discriminare împotriva cetăţenilor ruşi în această ţară, relatează agenţiile…
20:00
Critici dure la schimbările propuse la asigurarea obligatorie a locuințelor după tragedia din cartierul bucureștean Rahova: Modificați atunci denumirea legii! # HotNews.ro
Consiliul legislativ a emis joi, 15 ianuarie, un aviz negativ în care cere „reconsiderarea în totalitate” a proiectului de lege care propune ca riscul de explozie accidentală de gaze să fie acoperit de asigurarea obligatorie…
19:50
Budapesta avertizează ambasadorii din UE să nu comenteze asupra alegerilor din Ungaria. „Altfel, vor avea activitatea extrem de îngreunată în viitor” # HotNews.ro
Guvernul ungar nu va tolera critici, comentarii sau interferențe ale ambasadorilor statelor UE asupra alegerilor legislative din luna aprilie, a avertizat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, relatează agențiile MTI și EFE, citate de…
19:40
Sondaj: Ucrainenii nu cred în garanțiile de securitate și se opun retragerii din Donbas # HotNews.ro
Majoritatea ucrainenilor se opun ferm retragerii trupelor Ucrainei din partea regiunii Doneţk (est), care încă se află sub controlul Kievului, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Europei şi a SUA, potrivit rezultatelor unui…
19:30
O avalanşă de mari dimensiuni a avut loc în Munţii Rodnei. Salvamontiştii avertizează: „Toată creasta este încărcată” – VIDEO # HotNews.ro
Salvamontiştii din Maramureş atrag atenţia că în şaua Galaţiului din Munţii Rodnei s-a produs o avalanşă de mari diminensiuni, iar riscul de noi astfel de incidente este mare. „Toată creasta este încărcată şi există posibilitatea…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.