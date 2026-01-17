Agențiile de recrutare, obligate să verifice spațiile de cazare a muncitorilor străini. Reacția patronatelor
Adevarul.ro, 17 ianuarie 2026 13:00
Proiectul de act normativ care reglementează recrutarea muncitorilor străini impune firmelor din domeniu să verifice, în locul instituțiilor statului, locurile de muncă și unitățile unde sunt cazați lucrătorii aduși din afara UE.
Datele oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie arată că anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme (caniculă, secetă severă și episoade de precipitații intense) care confirmă o tendință de încălzire accelerată.
Bărbat reținut pentru furtul a cinci brățări din aur dintr-un amanet. Este recidivist, eliberat în decembrie 2025 # Adevarul.ro
Un bărbat recidivist, eliberat din penitenciar în decembrie 2025, a fost reținut de polițiști după ce a furat cinci brățări din aur dintr-un amanet din Sectorul 4 al Capitalei.
SUA iau în calcul înființarea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, pe modelul Gaza - Financial Times # Adevarul.ro
Oficialii americani au propus extinderea modelului „Consiliului pentru pace” înființat pentru a conduce Fâșia Gaza postbelică la alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a relatat Financial Times (FT), citat de Kyiv Independent.
Zelenski avertizează: „Rusia se pregătește pentru noi atacuri masive”. De ce Ucraina riscă să nu reziste # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia pregătește un nou val de atacuri masive, în timp ce țara se confruntă cu o iarnă grea și o criză energetică fără precedent.
În Franța se reaprinde dezbaterea privind apartenența țării la NATO, după ce în Parlament a fost depusă o propunere oficială de retragere din alianță. Inițiativa aparține vicepreședintei a Adunării Naționale, Clémence Guetté, deputată a unei formațiuni de stânga, relatează Berliner Zeitung.
A încetat din viață marele antrenor al României. Avea în palmares nu mai puțin de 8 Olimpiade. „Un mentor pentru generații de sportivi!” # Adevarul.ro
Ioan Crâsnic a avut o carieră impresionantă, debutând ca antrenor la Olimpiade în 1960 și continuând să contribuie la luptele internaționale chiar și după pensionare.
Acuzații grave și consecințe dure. Celebra patinatoare și-a pierdut job-ul după ce a spus adevărul despre fostul partener din competiții. „Eram îngrozită de prezența lui!” # Adevarul.ro
Gabriella Papadakis și-a pierdut postul de comentatoare după ce declarațiile sale critice la adresa fostului partener au stârnit controverse.
Casetele muzicale vechi, noua „monedă de aur”. Cele mai valoroase ajung la prețul unei locuințe # Adevarul.ro
Interesul pentru casetele muzicale, cândva un obiect banal, a explodat în ultimii ani, transformând anumite exemplare rare în adevărate piese de colecție.
El este românul arestat de agenții ICE trimiși de Trump să vâneze infractorii: acuzat în SUA de fapte sexuale șocante asupra minorilor # Adevarul.ro
Un român a fost arestat în Statele Unite de agenții ICE trimiși de Donald Trump să vâneze infractorii imigranți, după ce autoritățile au descoperit că încerca să întrețină relații sexuale cu o minoră de 15 ani.
Rețea de trafic de migranți destructurată la Timișoara: polițiștii au efectuat percheziții și au reținut două persoane # Adevarul.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial Timișoara au desfășurat, în perioada 14–17 ianuarie 2026, mai multe acțiuni împotriva unei rețele specializate în trafic de migranți.
Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani, descoperit pe şantierul autostrăzii A8: „Confirmă activitătile comerciale practicate de comunitațile de daci liberi” # Adevarul.ro
Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani a fost descoperit pe şantierul autostrăzii A8, în apropierea de Târgu Neamţ,. Directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie din municipiu spune că artefactul confirmă activitătile comerciale practicate de comunitațile de daci liberi.
Statul Minnesota, în clocot din cauza operațiunilor ICE. O judecătoare a interzis arestările protestatarilor pașnici # Adevarul.ro
O judecătoare federală americană a impus, vineri, restricţii poliţiei de imigrare (ICE) din statul Minnesota, interzicând agenților federali din Minneapolis să aresteze protestatari pașnici sau să folosească muniții neletale și instrumente de control al mulțimii împotriva lor.
Bolojan, huiduit din nou în timpul unei vizite oficiale. Tensiuni la Botoșani: protestatarii i-au cerut demisia # Adevarul.ro
Vizitele premierului Ilie Bolojan în Moldova au fost marcate de tensiuni: la Botoșani a fost huiduit de câțiva protestatari, iar la Iași primarii PSD au boicotat întâlnirea oficială, acuzând că discuțiile cu Guvernul erau „formale” și deciziile privind bugetele locale deja luate.
Cum a fost soluționat cazul unui copil ținut șase ani și jumătate departe de unul dintre părinți. „Menținerea lângă agresor este mai traumatizantă decât separarea pentru protecție” # Adevarul.ro
Un caz grav de alienare parentală a primit o soluție fermă din partea instanței. Decizia judecătorilor subliniază că expunerea minorului la comportamente abuzive reprezintă un risc mai traumatizant decât separarea temporară pentru protecție.
Nicușor Dan promulgă legea prin care continuă vaccinarea gratuită anti-HPV: „Încurajez toate femeile să profite de aceste servicii medicale” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea unui act normativ care garantează continuitatea accesului la vaccinarea împotriva Virusului Papiloma Uman (HPV) și la serviciile medicale gratuite pentru prevenția și depistarea cancerului de col uterin.
„Atmosferă de lege marțială” în Iran. Străzi pustii, după ce protestele antiregim au fost înăbușite # Adevarul.ro
Protestele din Iran au fost înăbușite, iar acum pe străzi, în marile orașe și la Teheran, e liniște, cu o prezență numeroasă a dispozitivelor de poliție antirevoltă. Rezidenți din Teheran cu care a vorbit NYT au descris atmosfera din capitala Iranului.
Noi detalii despre accidentul în care a fost rănit fiul lui Ramzan Kadîrov: a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un gard # Adevarul.ro
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, se află în stare critică după un accident rutier grav în Groznîi. Tânărul se afla la volanul mașinii care deschidea coloana oficială și urmează să fie transferat la Moscova pentru îngrijiri medicale specializate.
Patru zile de ger extrem în România, cu temperaturi de până la -20°C și vânt puternic. Alertă meteo pentru întreaga țară # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că România va fi afectată de patru zile de ger extrem, de sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00, cu temperaturi de până la -20°C și intensificări ale vântului care vor amplifica senzația de frig.
Militar prins drogat la volan după ce a fumat o țigară cu canabis „la grătar”. Ce pedeapsă a primit # Adevarul.ro
Un caporal dintr-o unitate militară din Constanța a fost condamnat de Tribunalul Militar București la o pedeapsă cu suspendare, după ce a fost depistat conducând sub influența drogurilor.
Formula de calcul pentru stabilirea vechimii în muncă la pensionare a fost schimbată radical de la 1 ianuarie, ținându-se cont de numărul de zile calendaristice, nu de numărul de zile lucrătoare ca până acum.
Singura fabrică de avioane militare din România, în pragul colapsului. Ministrul Apărării: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un șmecher” # Adevarul.ro
Singura fabrică din România capabilă să producă și să modernizeze avioane militare riscă să își închidă porțile. Avioane Craiova se află în centrul unui scandal major.
Traian Băsescu explică de ce PSD nu va ieși de la guvernare și nu va face alianță cu AUR. Cum ar putea fi puse în pericol pensiile și salariile # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, într-un interviu, că PSD nu intenționează să părăsească actuala coaliție de guvernare și nici să formeze o alianță cu AUR, contrazicând astfel speculațiile din spațiul public privind posibile schimbări politice majore.
Moment emoționant la Europenele de patinaj artistic! Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, pe gheață, după programul liber. Prestație urmată de aplauze răsunătoare # Adevarul.ro
Julia Sauter a încheiat Campionatele Europene de la Sheffield cu o evoluție puternică.
Brigitte Macron, DJ la o petrecere caritabilă pentru copii: a mixat „Forever Young” și i-a invitat pe toți să danseze # Adevarul.ro
Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, și-a arătat abilitățile de DJ și mișcările de dans în fața a aproximativ 300 de copii și a familiilor acestora, într-un eveniment organizat la Disneyland Paris.
Nume importante în viitorul Consiliul Executiv pentru Gaza: Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff şi Jared Kushner # Adevarul.ro
Un consiliu executiv pentru supraveghea noului guvern din Fâşia Gaza va fi format, printre alţii, din fostul ministru britanic Tony Blair, secretarul de stat american Marco Rubio, emisarul Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.
„Să vină aici”. Statele Unite, invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda # Adevarul.ro
Statele Unite au fost invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda, a declarat vineri,16 ianuarie, pentru AFP, şeful Comandamentului Arctic Danez, precizând că aceste exerciţii au legătură cu Rusia.
Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid, în timp ce fotbalistul este dorit cu ardoare la FCSB. „Fiecare face ce vrea!” # Adevarul.ro
Olimpiu Moruțan se află în căutarea celui mai potrivit pas pentru cariera sa, iar viitorul său în fotbalul românesc rămâne în așteptare.
Hotelul-fantomă din inima stadionului „Ion Oblemenco”: timp de 8 ani, cladirea nu a văzut pas de om. Motivul straniu pentru care a fost abandonat # Adevarul.ro
Situația este una neobișnuită, având în vedere că un hotel complet funcțional a rămas abandonat ani la rând, într-un loc intens frecventat.
Meteorologii anunță temperaturi extrem de scăzute în majoritatea regiunilor țării: ger, ceață și chiciură pe drumuri # Adevarul.ro
Meteorologii anunță că sâmbătă, 17 ianuarie, în aproape toate regiunile țării se vor înregistra cu temperaturi mult sub normalul perioadei, ger dimineața și noaptea, ceață densă și depuneri de chiciură pe drumuri, iar vântul va amplifica senzația de frig.
Un microbuz cu 11 persoane s-a răsturnat pe o șosea din Suceava. Doi oameni au ajuns la spital # Adevarul.ro
Un accident rutier a avut la primele ore ale zilei de sâmbătă, 17 ianuarie, în localitatea Ilișești din județul Suceava. Un microbuz cu 11 persoane a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat.
Un accident rutier a avut loc în seara de vineri, 16 ianuarie, aproape de miezul nopții, la intersecţia dintre Calea Rahovei şi Calea Ferentari. Două persoane au ajuns la spital.
O femeie a primit despăgubiri de 25.000 de lei după ce a fost impozitată greșit timp de peste 10 ani pentru o stradă neasfaltată din Arad # Adevarul.ro
O femeie din Arad a câștigat în instanță 25.000 de lei daune morale după ce a fost impozitată greșit timp de peste zece ani pentru o stradă neasfaltată. Primăria susține că strada se află pe lista pentru asfaltare, dar lucrările nu au fost încă finalizate.
Hotărâte radicală, după ce FCSB a fost umilită de FC Argeș. Gigi Becali și-a anunțat retragerea. „Scapă lumea de mine!” # Adevarul.ro
După eșecul suferit de FCSB la Mioveni, Gigi Becali a avut o reacție dură la adresa echipei.
Explozie puternică într-un bloc din Alba Iulia: două persoane au fost grav rănite, iar 20 de locatari evacuați # Adevarul.ro
Două persoane au fost rănite, sâmbătă dimineața, în urma unei explozii puternice produse într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Alba Iulia. Locatarii au fost evacuați.
Cum se completează Declarația 230 pentru donarea a 2% din impozit. Până pe ce dată o poți depune în 2026 # Adevarul.ro
Declarația 230 permite persoanelor fizice să redirecționeze o parte din impozitul pe venit deja datorat statului către entități nonprofit (ONG-uri), unități de cult, burse private. Contribuabilul nu plătește nimic în plus, doar decide destinația unei sume din impozitul deja reținut.
Este puțin probabil ca Israelul să acționeze pentru a accelera o schimbare de regim în Iran, întrucât evaluează că guvernul este departe de a fi în pragul colapsului, în timp ce protestele actuale nu au puterea să-l aducă în acel punct, relatează NYT.
Fost ministru al Apărării: Încălcarea spațiului aerian nu e un accident, ci o agresiune strategică în războiul hibrid # Adevarul.ro
Fostul ministru al Apărării, Vasile Dâncu, face o analiză dură a vulnerabilităților sistemului militar românesc, de la criza de personal până la ezitările decizionale în cazul dronelor rusești.
„Dieta” comunistă: cum a modelat regimul silueta românilor. Meniul anilor ’80, între „adidași de porc” și gusturile lui Ceaușescu # Adevarul.ro
În ultimul deceniu al perioadei comuniste mâncarea devenise obsesia românului de rând. Și asta în condițiile în care partidul comunist îl pusese la regim strict, pe „baze științifice”. În tot acest timp oamenii partidului își făceau toate poftele. Culmea, Ceaușescu prefera o alimentație simplă.
Cele trei tipuri de „romantism ascuns” care pot exista într-o relație, explicate de un psiholog # Adevarul.ro
Romantismul în cuplu nu se traduce tot timpul prin cine știe ce gesturi spectaculoase sau momente hollywoodiene. Există tipuri de romantism care trec adesea neobservate în cultura populară, ignorate în numele pragmatismului.
De ce nu mai citim: ascensiunea „școlii vieții” și declinul interesului pentru cultură # Adevarul.ro
O bună parte a românilor nu se omoară cu cititul și nici nu apreciază cultura. Au în schimb alte valori preferând „școala vieții” și documentarea de pe rețelele sociale în locul surselor academice. Statisticile în privința lecturii și a apetitului pentru cultură sunt de-a dreptul îngrijorătoare.
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final # Adevarul.ro
Trei proiecte majore în energie și infrastructură de transport, a căror finalizare este așteptată în 2026, vor contribui la revitalizarea regiunii de vest a României, afectată în ultimele decenii de declinul industriei, de emigrație și depopulare.
Toată lumea vorbește acum despre antrenamentele pentru longevitate. Dar ce înseamnă asta, de fapt? Nu e vorba doar să trăiești până la 100 de ani, ci să ajungi acolo în condiții bune. Să poți urca scările fără să te oprești la fiecare etaj. Să îți cari singur bagajele.
Paștele în 2026, sărbătorit la date diferite de ortodocși și catolici. În ce an va coincide din nou data # Adevarul.ro
Credincioșii ortodocși și cei catolici, care în 2025 au serbat Paștele la aceeași dată, 20 aprilie, nu vor mai avea această oportunitate în 2026. Se va mai întâmpla însă încă o dată până în 2030.
Volumul tichetelor de vacanță emise în primele 11 luni din 2025 a scăzut cu peste 66% față de perioada similară din 2024, iar „economia” pe care a înregistrat-o statul s-a reflectat direct în scăderea din turismul intern, semnalează ANAT.
Ziua de sâmbătă, 17 ianuarie, vine cu vești importante pentru trei zodii. Lorina, astrologul Click, ştie care sunt acestea.
Regele Salman al Arabiei Saudite, în vârstă de 90 de ani, a fost externat. „Examenele medicale s-au dovedit liniștitoare” # Adevarul.ro
Regele Salman al Arabiei Saudite, în vârstă de 90 de ani, a fost externat după o serie de teste medicale considerate „liniștitoare”. Starea lui de sănătate este urmărită cu interes la nivel internațional, datorită rolului său în politica energetică globală.
17 ianuarie: Ultimatumul ortacilor din Valea Jiului, care a precedat a cincea mineriadă. Ce a cerut atunci Miron Cozma # Adevarul.ro
Pe 17 ianuarie, în anul 395, a murit împăratul roman Teodosiu, iar în 1706, s-a născut Benjamin Franklin, unul dintre fondatorii SUA. În 1933 a venit pe lume celebra artistă Dalida, iar în aceeași zi, dar în 1999, greviștii din Valea Jiului au dat ultimatumul care a precedat a cincea mineriadă.
Greșeala clasică a părinților: întrebările prea vagi adresate copiilor. Ce să nu-l întrebi pe cel mic când vine de la școală # Adevarul.ro
Psihologul Gáspár György subliniază că adulții apelează adesea la întrebări prea generale atunci când vorbesc cu copiii. În locul clasicului „Cum a fost la școală?”, el recomandă părinților să folosească întrebări concrete, care să stimuleze dialogul real.
De ce a ajuns Dorian Popa, pe masa de operație. Intervenţia a durat peste 6 ore. „A zis că ce a găsit era jale” # Adevarul.ro
Dorian Popa a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală complexă la nivelul nasului, care a durat mai bine de 6 ore. Artistul a explicat pe reţelele de socializare ce problemă gravă au descoperit medicii şi de ce operația nu mai putea fi amânată.
