Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou”
Gândul, 17 ianuarie 2026 13:50
Ministrul Culturii, Andras Demeter, susține că „plagiatul este furt”. Declarația vine în contextul în care ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a fost acuzat de jurnalista Emilia Şercan că a plagiat în lucrarea de doctorat. Demeter spune că şi în domeniul cultural sunt copiate proiectele de management. El a explicat că există „scriitori de proiecte”, adică persoane […]
Acum 10 minute
14:20
Oamenii de știință ar fi putut recupera urme ale ADN-ului lui Leonardo da Vinci dintr-unul dintre desenele sale # Gândul
Oamenii de știință ar fi putut recupera ADN-ul aparținând lui Leonardo da Vinci dintr-un desen și alte obiecte pe care le-a atins în viață. Dacă au dreptate, această descoperire reprezintă o piatră de hotar semnificativă într-o căutare de un deceniu de profilare a genomului celebrului artist. Obiectele de patrimoniu cultural, cum ar fi desenele, manuscrisele […]
14:20
Este sănătatea tinerilor o prioritate suficient de mare pentru factorii de decizie politică? Mâncarea nesănătoasă aflată la fiecare colț de stradă din Belgia ridică serioase preocupări legate de sănătatea publică, la care răspunsurile guvernului de la Bruxelles încă par ezitante. În cadrul programului radio Matin Première, experții au analizat măsurile luate și pe cele care […]
Acum 30 minute
14:10
Ieftină, dar periculoasă. Drona rusească Molniya, făcută din placaj, s-a transformat într-o mare problemă pentru forțele de apărare ale Ucrainei. „Remodelează câmpul de luptă” # Gândul
Molniya (Fulgerul) este o dronă de atac simplă și ieftină, capabilă să opereze la zeci de kilometri adâncime în teritoriul inamic. Dronele rusești Molniya împing treptat departe de liniile frontului ceea ce până de curând era considerat o distanță relativ sigură. Pe parcursul anului 2025, dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au atacat în […]
14:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 833. Trump, mesaj de mulțumire transmis conducerii Iranului. Cum a fost posibil # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit conducerii Iranului pentru că a anulat sute de condamnări la moarte ale protestatarilor. Donald Trump a trimis mesajul pe propria rețea de socializare, Truth Social. „Respect foarte mult” „Respect foarte mult faptul că toate spânzurările programate, care urmau să aibă loc ieri (peste 800 dintre ele), au fost anulate […]
Acum o oră
13:50
Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut o zi grea la Botoșani. Fusese huiduit și la Iași, unde s-a întâlnit cu autoritățile locale, însă n-a scăpat de admonestări nici la Primăria Botoșani. În ultimă instanță, pentru a-i evita pe protestatarii care au pichetat primăria, SPP-ul a recurs la o metodă extremă. L-a scos pe premierul României prin […]
13:50
Miting de amploare în Copenhaga, împotriva intențiilor de anexare ale SUA: „Groenlanda aparține groenlandezilor”/ live # Gândul
O serie de demonstrații au fost programate să aibă loc astăzi în Danemarca și Nuuk, capitala Groenlandei, față de planurile președintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda. Sute de danezi au ieșit în stradă, la Copenhaga, pentru a-și dovedi sprijinul pentru groenlandezi, notează The Guardian. Presa daneză, dar și cea internațională alocă ample spații protestului […]
13:50
Un indicator rutier începe dea bătaie de cap șoferilor din România. Deși nu introduce reguli noi de circulație, semnul schimbă radical contextul din intersecții și impune șoferilor un comportament mult mai prudent. Ignorarea lui nu înseamnă doar lipsă de atenție, ci se poate duce direct în amenzi și suspendarea permisului, publică Cancan. Indicatorul semnalează prezența unui […]
13:50
13:30
Prima reacție a lui Trump după ce Zelenski a fost de acord cu propunerea lui de încetare a focului din mai 2025: „Premiul Nobel pentru tine” # Gândul
Filmări apărute recent în spațiul public arată reacția președintelui american, Donald Trump, când a fost sunat de Emmanuel Macron, omologul său francez, să-l anunțe că Zelenski acceptă propunerea lui de încetare a focului. Se întâmpla pe 10 mai 2025. Oficialii americani și ucraineni au propus Rusiei o încetare a focului pentru o perioadă de 30 […]
13:30
Românii care sunt aproape de vârsta standard de pensionare, dar nu au stagiul minim necesar de cotizare, caută să cumpere ani de vechime în muncă. Au voie cel mult șase ani, și doar câteva luni la dispoziţie să îşi cumpere ieftin ani de vechime. De la 1 iulie, un an de vechime va fi cu […]
13:30
Rapid a recunoscut oficial transferul portarului Dejan Iliev, de la UTA Arad, care a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate. Fotbalistul era în dizgrația antrenorului Adrian Mihalcea la UTA Arad și clubul l-a pus pe lista de transferuri. De ce a plecat Iliev de la UTA și a semnat cu Rapid. Programul […]
Acum 2 ore
13:20
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în a 1.423-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Ambasadoarea Kievului în Statele Unite, Olga Stefanișina, a anunțat că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă la Miami, pentru noi discuții menite să pună capăt războiului cu Rusia. Cine participă […]
13:20
Începând de astăzi, 17 ianuarie 2026 și până în data de 21 ianuarie 2026, România se află – potrivit ANM – sub o informare meteorologică. Vremea va fi vreme deosebit de rece, va fi ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților și se vor înregistra intensificări ale vântului. „Vremea va fi deosebit de rece astăzi […]
13:10
Comoara din debara. Cu cât puteți vinde sau cumpăra o casetă audio de acum o jumătate de veac # Gândul
În epoca platformelor de streaming, a nenumăratelor canale muzicale, a supercapacităților de stocare video și audio, produsele vintage, casete audio sau viniluri, revin în forță. Uitate prin debarale sau cufere, prăfuite sau demagnetizate, bătrânele produse de stocare pot valora cât greutatea lor în aur. Bineînțeles nu orice disc sau casetă poate fi valorificat. Totul de […]
13:10
Miting anti-război de amploare în Ungaria. Viktor Orbán aruncă în luptă ”artileria grea”, retorica anti-Ucraina # Gândul
Premierul Ungariei a început în forță anul electoral 2026, care îi poate prelungi sau întrerupe cele două decenii de când conduce țara vecină. După o lansare fulminantă, la începutul anului, a candidaților parlamentari ai partidului său Fidesz, în vederea scrutinului din aprilie, Viktor Orbán participă sâmbătă la un amplu miting anti-război, tratat pe larg de […]
13:00
Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele # Gândul
Curtea Constituțională nu mai este împărțită în două tabere aflate în conflict deoarece expertizele depuse la dosar ar fi arătat că Guvernul și Ilie Bolojan au prezentat o realitate falsă în legătură cu pensiile magistraților, potrivit avocatului Toni Neacsu. În opinia sa, nu este vorba despre o simplă micșorare a pensiilor de serviciu ale magistraților, […]
12:50
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, acuză: ”A fost o revoltă americană. Americanii au plănuit-o. Președintele SUA este un criminal”. Care este situația în Iran # Gândul
„Aceasta a fost o revoltă americană. Americanii au plănuit-o, au lucrat la ea. Scopul Americii – spun asta hotărât și clar – scopul Americii este să înghită Iranul. Nu este vorba despre actualul președinte al SUA. Aceasta este politica americană. Îl considerăm pe președintele SUA un criminal, pentru victime, pentru pagube și pentru calomnia pe […]
12:40
Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu văd lipsa de credibilitate pe care o au și aruncă totul pe dezinformare” # Gândul
În ediția din 14 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a vorbit despre criza profundă de credibilitate a liderilor europeni și despre tendința acestora de a explica eșecurile politice prin invocarea dezinformării. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a făcut o paralelă cu perioada pandemiei, când lideri extrem de nepopulari […]
12:40
Premierul Bolojan, comparat cu Jupuitu din „Moromeții”: „Românii strâng din dinți și vă tratează cu umor. Haz de necaz se numește” # Gândul
Deputatul social-democrat Mihai Fifor îl compară pe premierul Ilie Bolojan cu personajul „Jupuitu” din „Moromeții”. Ar fi vorba, spune deputatul, de îndeplinirea „visului hollywoodian” al premierului României. „Cruciada” dusă de Ilie Bolojan împotriva deficitului bugetar al României „se cam duce pe apa sâmbetei”, scrie Mihai Fifor, iar realitatea ar face ca premierul să fie distribuit […]
12:40
Primarul din Botoșani spune că „din curtoazie” l-a primit pe Ilie Bolojan: „Nu sunt foarte optimist. Am ajuns la limită, există un disconfort”. Ce i-a spus premierului # Gândul
Primarul PSD din Botoșani l-a primit astăzi pe premierul Ilie Bolojan „din curtoazie”. Cosmin Andrei i-a prezentat problemele cu care se confruntă orașul Botoșani, în speranța că va primi sprijin din partea Executivului, dar, în urma discuțiilor avute cu premierul, edilul spune că nu este „optimist”. „Din curtoazie și dintr-un interes administrativ am acceptat să […]
12:40
Ion Cristoiu: Cum se confirmă în chip strălucit că semnarea Acordului Mercosur de către România s-a făcut la ordinul dat de Ursula Von der Leyen # Gândul
Ultima „pastilă” jurnalistică semnată de Ion Cristoiu ne aduce o explicație pentru graba cu care autoritățile de la București au semnat Acordul Mercosur, fără să țină cont de toate riscurile și semnalele de alarmă trase din piață. „Se confirmă în chip strălucit că semnarea Acordului Mercosur de către România s-a făcut la ordinul dat de […]
12:30
Bulgaria devine destinația de top pentru pensionarii europeni. Ce beneficii au seniorii în țara de la Mara Neagră # Gândul
Bulgaria devine una dintre cele mai atractive destinații europene pentru pensionari, în special pentru cei din Europa de Vest, care caută un trai liniștit, sigur și accesibil din punct de vedere financiar. Presa bulgară și publicații internaționale arată că țara de la Marea Neagră intră în topul preferințelor seniorilor care vor să-și petreacă anii de […]
Acum 4 ore
12:20
Cristian Socol: „Avem cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor din ultimii 10 ani. Tinerii sunt cei mai afectați de programul de consolidare fiscal-bugetară incorect fundamentat” # Gândul
Se spune că viitorul unei țări este dat de bunăstarea tinerilor care locuiesc și muncesc în acea țară, postează Cristian Socol, într-o analiză succintă. Observația profesorului universitar pleacă de la ultimele date oficiale publicate de Institutul Național de Statistică care relevă că șomajul în rândul tinerilor din România a ajuns la un nivel aproape catastrofal. […]
12:10
Europa, ultimele opțiuni pentru a salva Groenlanda. Politico: „E timpul să-l dea afară pe Trump?” # Gândul
În timp ce Donald Trump amenință că va folosi armata americană pentru a ocupa Groenlanda, oficialii și diplomații europeni au început să exprime în liniște un gând anterior de nedescris: Cum ar arăta o ripostă? Deși o confruntare militară între SUA și orice forță europeană ar duce probabil la unul dintre cele mai scurte războaie […]
11:50
Strategia lui Viktor Orbán. Trucurile prin care liderul de la Budapesta vrea să recucerească puterea, după două decenii de domnie neîntreruptă # Gândul
Considerat unul dintre cei mai proeminenți lideri mondiali, premierul maghiar Viktor Orbán și-a pregătit o abilă strategie pentru a rămâne la putere, înțesată cu mesaje populiste care să îi asigure continuitatea. Cel mai longeviv premier al Ungariei repetă anumite narative radicale pe teme sensibile, cu care speră să recupereze teren în preferințele electoratului. Cele mai […]
11:50
Timpul petrecut în fața ecranelor accelerează semnificativ specializarea creierului copiilor pentru percepția vizuală. Dar le afectează și flexibilitatea, rezistența și gândirea complexă, potrivit unui studiu amplu care a urmărit copiii timp de mai bine de un deceniu. Există, de asemenea, modalități de a compensa supraspecializarea creierului timpuriu. Analiza a fost făcută de un grup de […]
11:40
Se pune la cale afacerea anului în fotbal: Gigi Becali, dispus să-i vândă un jucător de la FCSB lui Dan Șucu. „Dă-mi banii, după aia, treaba ta!” # Gândul
Anunțul italienilor de la Gazzetta dello Sport conform căruia cluburi din Serie A s-ar fi interesat de Daniel Bîrligea ar putea avea la bază informația că, de fapt, serviciile atacantului de la FCSB sunt dorite de Genoa. Clubul patronat de Dan Șucu ar pregăti chiar o ofertă pentru internaționalul român. Informația că Șucu îl vrea […]
11:40
Cum au devenit birourile private de investiții prea scumpe chiar și pentru cei foarte bogați # Gândul
Mult timp, pentru cei foarte bogați, un family office a fost soluția ideală. Adică o companie privată care gestionează averea unei familii. Un birou propriu, o echipă dedicată și control total asupra banilor. În teorie, un mod eficient și elegant de a administra averea. În practică, lucrurile au început să se complice. În Statele Unite, […]
11:40
Cum și-au modificat cehii legislația pentru 2026: divorțuri mai ușoare și protecție împotriva abuzurilor # Gândul
Protecția împotriva utilizării abuzive a imaginii unei persoane, divorțuri mai ușoare, date fixe pentru alegerile regionale, sprijin pentru persoanele amenințate de lipsa locuințelor sau asistență sporită pentru victimele criminalității. Acestea sunt câteva dintre modificările legilor care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, în Cehia. ČT24 oferă o prezentare generală a celor mai importante […]
11:30
Donald Trump vrea să impună tarife comerciale țărilor care se opun ca SUA să preia controlul în Groenlanda # Gândul
Donald Trump vrea să impună tarife comerciale țărilor care nu sprijină planul său de a prelua controlul asupra Groenlandei. El și-a amintit de situații anterioare în care a amenințat cu tarife Franța și Germania în disputele legate de prețurile medicamentelor. Acum, sugerează că o situație similară ar putea viza și Danemarca. În paralel, emisarul special […]
11:20
Moșii de iarnă reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire a morților în calendarul ortodox. Sărbătoarea este dedicată sufletelor celor trecuți și la cele veșnice și este marcată de slujbe speciale, tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație. În 2026, Moșii de iarnă se vor celebra pe 14 februarie, oferind credincioșilor ocazia […]
11:10
Adrian Marinescu: „Suntem în stadiul de conviețuire cu COVID-19. Ar trebui să ne fie mai frică de gripă decât de SARS-COV-2.” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre cum ar trebui să ne fie mai frică de gripă decât de SARS-COV-2. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Marinescu: „Știi că povesteam. După 2022, […]
11:10
În emisiunea Marius Tucă Show din 15 ianuarie 2026, moderată de Marius Tucă și cu invitatul Ion Cristoiu, s-a discutat o clipă virală dintr-o dezbatere americană recentă, unde un doctor a evitat să răspundă direct dacă bărbații biologici pot rămâne însărcinați. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Ion Cristoiu și Marius Tucă au ironizat […]
11:10
Ger năprasnic în România, cea mai friguroasă dimineață de până acum. Unde s-au înregistrat -22 grade Celsius # Gândul
Așa cum au avertizat meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile sunt în scădere, iar cuvântul de ordine în România este „gerul”. Luna ianuarie nu se dezminte, așa cum se întâmplă în ultimii ani, iar mercurul din termometre a coborât constant. Această dimineață – sâmbătă, 17 ianuarie 2026 – a fost cea mai friguroasă de […]
11:00
Care sunt serviciile medicale de care beneficiază persoanele fără asigurare. Categoriile de pacienți # Gândul
Persoanele fără asigurare medicală din România vor avea acces, și în 2026, la un pachet clar definit de servicii medicale finanțate din fonduri publice, potrivit reglementărilor în vigoare din sistemul de sănătate. Acestea includ atât consultații și investigații de bază, cât și servicii de prevenție gratuite, menite să depisteze din timp afecțiuni cu impact major […]
11:00
La început de 2026, Digi RCS-RDS a actualizat oferta pentru serviciile de telefonie mobilă. „Abonamentul Nelimitat”, unul dintre cele mai populare produse din portofoliul companiei, are noi tarife, mai mari față de anul trecut. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al celor de la Digi, abonamentul va avea în continuare Internet și minute nelimitate în […]
10:50
Cristiano Bergodi, antrenorul de la U Cluj, a vorbit despre meciul cu Dinamo, i-a lăudat pe adversari și crede că echipa roș-albă poate câștiga titlul. Dinamo – U Cluj se joacă duminică, de la ora 20:30, în etapa 22 a Superligii. Dinamo e pe locul 4, 38 de puncte, iar U Cluj e pe locul […]
10:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre importanța strategică și economică a Groenlandei și care sunt motivele pentru care Donald Trump dorește ca Statele Unite să preia controlul în regiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu explică de ce […]
10:30
După ce a fost huiduit la Iași, acolo unde a participat la întâlniri cu reprezentanți ai administrației locale, premierul Ilie Bolojan a avut parte de același „tratament” și la Botoșani. Oamenii sunt foarte nemulțumiți de măsurile fiscale și reducerile bugetare anunțate de Guvern, iar „premierul austerității” este întâmpinat cu reproșuri și fluierături acolo unde merge. […]
Acum 6 ore
10:20
Primele imagini cu ofițerii Forțelor Armate Germane care au ajuns în Groenlanda, în perspectiva unui conflict cu SUA pe tema anexării teritoriului # Gândul
Germania se alătură inițiativei europene de consolidare a prezenței militare în Groenlanda. O echipă a Bundeswehr, formată din specialiști în logistică și securitate, a ajuns pe insula arctică pentru a evalua posibilitatea organizării unor exerciții militare comune, coordonate de Danemarca. Groenlanda, teritoriu aflat sub controlul Danemarcei, se află în centrul unor tensiuni geopolitice tot mai […]
10:10
Propagandiștii Rusiei se plâng că Donald Trump le-a stricat vacanțele, dar avertizează: „Bine ați venit în 2026, Anul Sălbatic” # Gândul
Pentru purtătorii de cuvânt ai propagandei rusești, politica este ceva personal. La întoarcerea din vacanța de iarnă, liderii și liderele presei de stat rusești s-au plâns că președintele american Donald Trump le-a stricat sejururile. Lista sa de eșecuri, au spus aceștia, a inclus „răpirea” liderului venezuelean Nicolás Maduro, confiscarea navelor care navigau sub pavilion rusesc […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce, în viziunea sa, discuțiile despre o „securitate europeană” separată de NATO pornesc de la o premisă greșită. El spune că mesajul transmis de Donald Trump este clar: America nu pleacă din NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
09:40
Valentin Stan: Trump a declarat că nu are nevoie de dreptul internațional pentru că nu are ce să facă cu el # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a revenit asupra ideii de drept internațional și asupra modului în care acesta este invocat în cazul lui Donald Trump, Venezuelei și Groenlandei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dreptul internațional nu e un scut Valentin Stan […]
09:40
O explozie s-a produs sâmbătă dimineața, în jurul orei 07:00, într-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Arnsberg din Alba Iulia. În urma deflagrației, un bărbat de 37 de ani a fost rănit, suferind arsuri. De asemenea, o altă persoană a fost rănită în timp ce părăsea blocul. În urma […]
09:30
Ilie Bolojan pune piciorul în prag: termen limită pentru finalizarea autostrăzilor Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret # Gândul
Primul-ministru Ilie Bolojan insistă ca două proiecte mari de infrastructură rutieră să fie duse la bun sfârșit. El a dat și un termen limită, anul 2030. Aflat la Iași pentru o discuție cu primarii din județ, Bolojan a cerut o mobilizare exemplară pe șantierele autostrăzilor, scrie stiripesurse.ro. Conectivitatea cu Republica Moldova, prioritate Proiectele care au […]
09:10
Ce înseamnă „pensie bună” în România, de fapt. Cât ar trebui să primești, în funcție de orașul tău # Gândul
Ce înseamnă, în realitate, o „pensie bună” în România anului 2026? Pentru mulți seniori, criteriul este simplu și cât se poate de concret: dacă banii ajung sau nu pentru traiul de zi cu zi în orașul în care locuiesc. Hai să vedem cât ar trebui să primești, în funcție de orașul de reședință, dacă ești […]
09:10
Valentin Stan: Noi am mai trăit tragedia uciderii agriculturii prin convenție cu țări non-UE — cu Ucraina # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre situația de vulnerabilitate a economiei și agriculturii românești în contextul discuțiilor privind controversatul acord UE – Mercosur. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, ridică problema prăbușirii pieței agricole din România în […]
09:10
„Trebuie să o avem”. Interesele SUA în Groenlanda, dincolo de ambiția lui Trump. „Topirea suplimentară a gheții va încuraja China să extindă liniile de transport maritim în Arctica” # Gândul
Președintele Donald Trump este interesat de Groenlanda cel puțin din anul 2019, atunci când a discutat despre achiziționarea teritoriului cu consilierii săi și a exprimat public dorința de a-l obține. În ciuda mesajelor constante ale președintelui SUA cu privire la Groenlanda, Europa nu a luat în serios eforturile continue ale Casei Albe de extindere teritorială. […]
09:10
În frig, parcă și emoțiile îngheață. Dar, de exemplu, degerăturile pot fi stresante. Cercetările arată că pot fi – culmea – benefice pentru oameni, arată presa din Finlanda. Conform unui studiu realizat de Universitatea Columbia, o creștere a violenței atât împotriva celorlalți, cât și împotriva propriei persoane a fost asociată cu creșterea temperaturilor. Pe măsură ce […]
08:50
Reprezentativa României a fost învinsă vineri, la Herning, de naționala Portugaliei, scor 40-34 (23-15), în primul meci din grupa B a Campionatului European. Pentru România au marcat Stanciuc 8 goluri, Buzle 6, Vereş 4, Szasz 4, Dedu 3, Ghiţă 2, Racoţea 2, Nistor 2, Grigore 1, Cumpănici 1, Stănescu 1, iar din tabăra portugheză s-au […]
