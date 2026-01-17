Un indicator rutier care bagă mulți șoferi în ceață. Ce trebuie să facem când dăm de el

09:10

Ce înseamnă, în realitate, o „pensie bună” în România anului 2026? Pentru mulți seniori, criteriul este simplu și cât se poate de concret: dacă banii ajung sau nu pentru traiul de zi cu zi în orașul în care locuiesc. Hai să vedem cât ar trebui să primești, în funcție de orașul de reședință, dacă ești […]