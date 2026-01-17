Tenis: Cehii Jakub Mensik şi Tomas Machac au câştigat turneele de la Auckland şi Adelaide

07:40

Medicul Elena Cătălina Şerban, medic specialist oncolog la Institutul Oncologic Bucureşti, a explicat pentru News.ro ce înseamnă cancerul de pancreas, când apar simptomele, care sunt acestea, care sunt factorii de risc şi de ce anume depinde reuşita tratamentului. Astfel, spune medicul, în această afecţiune simptomele apar târziu şi sunt uşor de confundat cu cele ale unor alte afecţiuni. Pe măsură însă ce boala avansează simptomele devin mai evidente. Pot apărea icterul, urina închisă la culoare, mâncărimi intense ale pielii şi scaune decolorate, explică Dr. Şerban. Evoluţia bolii fără simptome specifice la început face ca pacenţii să ajungă la medic în stadii avansate, atunci când şi metodele de tratament sunt mai restrânse. Printre factorii de risc ai apariţiei unui cancer de pancreas se regăsesc obezitatea, sedentarismul, diabetul zaharat, mai ales cel apărut recent, spune medicul. Pot fi implicaţi însă şi factori genetici. Succesul tratamentului depinde de stadiul în care este descoperită boala, dar şi de alte elemente, precum localizarea şi extensia tumorii, starea generală a pacientului, dar nu numai. Se spune despre cancerul de pancreas că este unul agresiv prin prisma faptului că progresează rapid şi are tendinţa de a da metastaze într-un interval relativ scurt de timp, spune medicul. Agresivitatea este dată şi de faptul că acest tip de cancer se dezvoltă într-un mediu aparte, dens şi fibros, iar astfel celulele tumorale sunt protejate de acest mediu reducând în consecinţă eficienţa tratamentelor de specialitate.