La un an după ce a avut probleme cardiace, mijlocaşul Edoardo Bove îşi va putea relua cariera
News.ro, 17 ianuarie 2026 15:20
Mijlocaşul italian Edoardo Bove, care a suferit un infarct în timpul unui meci pe 1 decembrie 2024, a fost eliberat, sâmbătă, de AS Roma şi îşi va putea relua cariera, cel mai probabil în Anglia.
• • •
Acum 10 minute
15:50
UPDATE - Pompierii intervin pentru salvarea unui copil de cinci ani, căzut în apă, în parcul Romanescu din Craiova /Copilul ar fi ţinut în braţe de un adult care a intrat după el, iar cei doi nu pot ieşi la mal / Copilul a fost scos din apă - FOTO, VIDEO # News.ro
Pompierii din Dolj intervin, sâmbătă după amiază, pentru salvarea unui copil de cinci ani, care a căzut în apă în parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Conform primelor informaţii, după copil ar fi intrat un adult care îl ţine în braţe pe copil, dar cei doi nu pot ieşi la mal. Ulterior, o a treia persoană a intervenit pentru a-i ajuta.
Acum 30 minute
15:30
Khamenei, îl acuză pe Trump că este ”vinovat de victimele” manifestaţiilor din Iran. ”Prin harul lui Allah, naţiunea iraniană trebuie să le rupă spatele răzvrătiţilor, aşa cum a rupt spatele răzvrătirii”, cere el. ”A fost un complot american” # News.ro
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, le cere sâmbătă autorităţilor ”să le rupă spatele răzvrătiţilor” şi atribuie ”victimele” preşedintelui american Donald Trump, după reprimarea unui val de manifestaţii împotriva puterii, a cărui reprimare s-a soldat cu mii de morţi, relatează AFP.
15:30
Schiorul elveţian Marco Odermatt a dominat, sâmbătă, coborârea de la Wengen, semnificativ scurtată din cauza vântului, obţinând a patra victorie consecutivă în faţa publicului său şi consolidându-şi avansul în clasamentul general.
Acum o oră
15:20
15:10
Echipa UTA Arad a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 22-a din Superligă.
15:10
Valeriu Stoica: Bolojan este un administrator responsabil şi un bun negociator / Bolojan nu este doar un bun mecanic de maşină, este şi un bun şofer. Ştie încotro să meargă şi ştie cum să meargă # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica consideră că premierul Ilie Bolojan este un administrator responsabil şi un bun negociator, pentru că dacă nu ar fi fost, atunci nu rezista acestui conflict permanent din interiorul coaliţiei. Stoica a afirmat că dacă nu a explodat coaliţia este în primul rând meritul lui Bolojan, care a ştiut să ţină echilibrul. Fostul lider liberal a mai declarat că Bolojan nu este doar un bun mecanic de maşină, ci şi un bun şofer, care ştie unde şi cum să meargă.
Acum 2 ore
14:50
Vâlcea - Doi bărbaţi au suferit arsuri după un incendiu izbucnit la o butelie care avea scăpări de gaze # News.ro
Doi bărbaţi au suferit arsuri după un incendiu izbucnit la o butelie care avea scăpări de gaze, în localitatea Prundeni, din judeţul Vâlcea. Una dintre victime are arsuri pe 30% din suprafaţa corporală, iar cealaltă, pe 10 - 15%.
14:50
Elon Musk, ironizat pe Internet după ce dezvăluie că fiica sa poartă numele unei vrăji din jocul Elden Ring # News.ro
Patronul Tesla şi X Elon Musk este ironizat pe Internet, în ultimele zile, după ce a dezvăluit săptămâna trecută că i-a dat fiicei sale în vârstă de patru ani - Comet Azure -, numele ”celei mai puternice vrăji din Elden Ring”, în pofida faptului că nu are tocmai un palmares impresionant în acest joc video.
14:40
Schi alpin: Nicol Delago a câştigat proba de coborâre de la Tarvisio / Lindsey Vonn a ocupat locul 3 # News.ro
Italianca Nicol Delago şi-a asigurat, sâmbătă, prima victorie în Cupa Mondială de schi, câştigând proba de coborâre de la Tarvisio, Italia, unde americanca Lindsey Vonn a terminat pe locul trei.
14:20
Jucătorii cehi de tenis Jakub Mensik şi Tomas Machac au câştigat turneele ATP 250 de la Auckland (Noua Zeelandă), respectiv Adelaide (Australia).
14:10
Utilizarea agresivă a antibioticelor poate favoriza anxietatea şi tulburările de dispoziţie # News.ro
Antibioticele sunt esenţiale în tratamentul infecţiilor bacteriene, însă folosirea lor excesivă poate avea efecte care depăşesc sfera bolilor infecţioase. Un studiu recent sugerează că aceste medicamente pot influenţa starea psihică, prin modificări ale florei intestinale şi ale comunicării dintre intestin şi creier, fiind asociate cu niveluri mai ridicate de anxietate.
14:10
Cauţiuni de 200.000 de franci elveţieni în vederea eliberării proprietarilor francezi ai barului din Crans-Montana # News.ro
Ministerul public elveţian le cere o cauţiune de câte 200.000 de franci elveţieni coproprietarilor francezi ai ai unui bar devastat de un incendiu, de Anul Nou, la Crans-Montana, în Elveţia, în vederea eliberării, relatează BFMTV.
Acum 4 ore
13:50
Cercetări recente sugerează că usturoiul, un ingredient natural, cunoscut mai ales din bucătărie, ar putea avea un rol important în igiena orală. Datele analizate indică faptul că apa de gură pe bază de extract de usturoi poate reduce bacteriile dăunătoare din cavitatea bucală la un nivel similar cu cel al produselor considerate în prezent standardul de îngrijire, cu unele diferenţe privind reacţiile neplăcute resimţite de utilizatori.
13:40
Negociatori ucraineni sosesc în SUA la ”o conversaţie importantă”, anunţă Budanov la Miami # News.ro
Negociatori ucraineni au sosit în Statele Unite la negocieri cu emisarul lui Donald Trump Steve Witkoff şi cu ginerele preşedintelui american Jared Kushner, pentru a pune capăt războiului cu Rusia, anunţă sâmbătă un membru al delegaţiei, relatează AFP.
13:40
ANM - 2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent / În ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în România a crescut cu 0,54°C / Luna iulie 2025, marcată de caniculă extremă # News.ro
Anul 2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent, conform unei analize a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, din care mai rezultă că, în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în ţară a crescut cu +0,54°C. De asemenea, luna iulie 2025 a fost marcată de caniculă extremă, cu şase avertizări generale de cod roşu şi valori maxime de până la 43,4°C la Calafat, respectiv peste 41°C în numeroase staţii din sudul şi vestul ţării. În paralel, au fost înregistrate episoade de furtuni violente, cu rafale ce au depăşit 150 km/h în Banloc şi 100 km/h în mai multe zone montane şi vestice, relevă analiza citată de Ministerul Mediului.
13:20
Nasser Al Attiyah a adus prima victorie pentru Dacia la Raliul Dakar. Pilotul din Qatar s-a impus pentru a şasea oară la cursa legendară # News.ro
Pilotul Dacia, Nasser Al Attiyah (Qatar), a câştigat, sâmbătă, al şaselea său Raliu Dakar, la finalul celei de-a 13-a şi ultimei etape a acestei curse legendare, care se desfăşoară din 2020 în Arabia Saudită.
13:10
Un bărbat eliberat din penitenciar în decembrie a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a furat cinci brăţări din aur dintr-o casă de amanet din Bucureşti / Trei brăţări au fost recuperate de poliţişti # News.ro
Un bărbat a fost prins de poliţişti după ce a furat cinci brăţări din aur în valoare de peste 10.000 de lei, dintr-o casă de amanet din Bucureşti. Trei dintre brăţări au fost recuperate de poliţişti. Bărbatul, care este recidivist şi fusese eliberat din penitenciar în decembrie 2025, a fost reţinut pentru 24 de ore.
13:00
Un tânăr de 18 ani este cercetat după ce a agresat un adolescent de aceeaşi vârstă, în parcarea unui centru comercial din Craiova / El a fost prins în Aeroportul Otopeni # News.ro
Un tânăr de 18 ani este cercetat de poliţiştii din Dolj după ce a agresat un adolescent de aceeaşi vârstă, în parcarea unui centru comercial din Craiova, după care a fugit. Anchetatorii au reuşit să îl prindă în Aeroportul Otopeni.
13:00
Cine a fost un ministru mai bun: Ion Caramitru sau Kelemen Hunor? Ce alege ministrul Culturii # News.ro
András Demeter, ministrul Culturii, este de părere că actorul Ion Caramitru a fost un ministru mai bun decât Kelemen Hunor, liderul UDMR, partidul care l-a susţinut pe Demeter să ajungă secretar de stat, apoi ministru al Culturii în Guvernul Bolojan.
12:50
Ministrul Culturii încă e în proces cu ministerul pe care-l conduce: ”N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea” - FOTO, VIDEO # News.ro
András Demeter, ministrul Culturii, se judecă, de mai bine de un an, cu ministerul pe care-l conduce. ”N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea”, a spus Demeter, la Prima TV. Demnitarul susţine însă că la următorul termen de judecată, în luna mai, va înceta procesul. În decembrie 2024, András István Demeter a dat în judecată Ministerul Culturii. Motivul: a participat la concursul pentru ocuparea postului de manager al Teatrului de Operetă „Ion Dacian”, însă a fost respins. ”Concursul a fost anulat o dată, pe urmă a fost reluat de la zero. Au fost nişte nemulţumiri, nu numai ale mele, ci şi ale unui alt candidat, şi ne-am adresat instanţei de contencios administrativ”, a explicat ministrul Culturii.
12:50
Ministrul Culturii susţine că plagiatul este furt şi explică schema prin care sunt copiate proiectele de management: Am prins nenumărate situaţii în calitate de evaluator - FOTO, VIDEO # News.ro
Ministrul Culturii András Demeter susţine că ”plagiatul este furt”, afirmaţia fiind făcută în contextul în în care ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a fost acuzat de jurnalista Emilia Şercan că a plagiat în lucrarea de doctorat. András Demeter susţine că şi în domeniul cultural sunt copiate proiectele de management. ”Scriitorii de proiecte nu se sfiesc să ia din alt proiect, taie şi ţi-l revând ţie, de nou. Am prins nenumărate situaţii în calitate de evaluator”, explică ministrul Culturii.
12:40
Ministrul Culturii: Nu cred că există oameni care, chiar şi involuntar, să nu-l citeze, măcar parţial sau chiar şi incorect sau imprecis, pe Eminescu. El a intrat în porii noştri # News.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, consideră că nu există români care, chiar şi involuntar, să nu-l citeze parţial sau incorect pe Mihai Eminescu pentru că poetul ”a intrat în porii noştri”. El a precizat că în ziua de 15 ianuarie, data naşterii sale, Eminescu este alfa şi omega.
12:30
Ministrul Culturii: Angajaţii din bibliotecile publice şi muzee au nişte salarii de unde chiar nu se poate tăia / Ei nu au fost beneficiarii acelor creşteri mărunte şi succesive din fonduri publice # News.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, afirmă că angajaţii bibliotecilor publice şi muzeelor au salarii de unde nu se poate tăia şi a explicat că ei se află în această situaţie deoarece nu au fost printre beneficiarii acelor creşteri mărunte, dar succesive, realizate pe Legea 153 a salarizării din fonduri publice.
12:30
András Demeter: Lansăm o linie de finanţare specială pentru Anul Brâncuşi / Niciodată la începutul unui astfel de an, cum este anul Brâncuşi, Ministerul Culturii n-a venit cu un proiect concret # News.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, a anunţat lansarea unei linii de finanţare specială pentru anul Brâncuşi şi a menţionat că niciodată la începutul unui astfel de an, cum este acum anul Brâncuşi, ministerul nu a venit cu un proiect concret.
12:30
Armata siriană preia controlul oraşului Deir Hafer, la est de Alep, după dislocarea kurzilor de la Alep şi în urma unor confruntări armate în zonă # News.ro
Armata siriană anunţă sâmbătă că a preluat controlul oraşului Deir Hafer, la est de Alep, în urma unor confruntări armate recente în această regiune situată în nordul Siriei, relatează AFP.
12:20
Ministrul Culturii: Cultura să nu mai stea cu mâna întinsă la bugetele de stat sau la bugetele locale / Ar trebui să începem cu o schimbare reală, o schimbare paradigmă fundamentală # News.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, a afirmat că pentru a nu mai sta cultura cu mâna întinsă la bugetele de stat sau locale, trebuie realizată o schimbare reală, una de paradigmă fundamentală. El a precizat că toată infrastructura conduce la o singură abordare, o cultură instituţionalizată. Ministrul a explicat că întotdeauna cultura a luat ”firimiturile rămase în urma ospăţului”, după ce banii din buget sunt împărţiţi pentru infrastructură, sănătate, educaţie.
12:20
Actorul Răzvan Ionescu a încetat din viaţă la vârsta de 71 de ani, conform Teatrului Naţional Bucureşti.
12:20
Jucătoarea Gabriela Ruse va evolua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în runda inaugurală la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.
12:20
Ministrul Culturii: Cred că şi reţelele sociale, la rândul lor, sunt un vehicul potenţial şi bun, uneori chiar sigur, pentru promovarea culturii. Nu contează a cărei feţe a culturii # News.ro
Ministrul Culturii Demeter Andras consideră că şi reţelele sociale, la rândul lor, sunt un vehicul potenţial şi bun, uneori chiar sigur, pentru promovarea culturii. ”Într-adevăr, tot ce înseamnă reţele în acest moment este mai degrabă un fel de malaxor de opinii, dar între acestea adesea găsim şi opinii valoroase şi dacă cumva am reuşi să focusăm mai mult, depinde şi de interesul şi de implicarea noastră a tuturor, e posibil ca într-un viitor să putem să curăţăm acest vehicul de mizerii sau de elementele care se poziţionează foarte departe de zona culturală”, a adăugat ministrul.
12:20
András Demeter, despre bugetul Culturii: În condiţiile în care criza n-a ajuns la apogeu, nu cred că în acest an cineva speră să ajungem la celebrul 1% din PIB # News.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, a afirmat că în condiţiile în care criza nu este la apogeu, nu crede că bugetul Culturii va ajunge în 2026 la 1% din PIB. El a precizat că a prezentat care este necesarul pentru partea de cultură gestionată de minister, care este sub o treime, iar celelalte două treimi se află în competenţa autorităţilor locale.
12:10
Specialiştii ARBDD au asigurat hrana pentru păsările sălbatice din Delta Dunării / Au fost împrăştiate cereale pe suprafaţa îngheţată - FOTO, VIDEO # News.ro
Specialiştii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) au intervenit pentru a asigura hrana pentru păsările sălbatice din Delta Dunării, în condiţiile în care îngheţul a redus semnificativ accesul acestora la sursele de hrană. Astfel, au fost împrăştiate cereale pe suprafaţa îngheţată, în apropierea grupurilor de păsări.
Acum 6 ore
11:50
Candidatul extremei drepte, André Ventura, favorit în primul tur al alegerilor prezidenţiale de duminică în Portugalia, un scenariu fără precedent, în pofida faptului că are puţine şanse să obţină o victorie în turul doi # News.ro
Campania primului tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia s-a încheiat cu candidatul extremei drepte André Ventura în rolul de favorit în scrutinul de duminică, un scenariu fără precedent, în pofida faptului că are puţine şanse să obţină o victorie în turul doi, relatează AFP.
11:30
Novak Djokovici, înainte de Openul Australiei: „Nu sunt într-o situaţie de «acum sau niciodată», este inutil” # News.ro
Aflat la cea de-a 21-a participare, Novak Djokovici va începe luni Openul Australiei cu un meci în primul tur împotriva spaniolului Pedro Martinez (locul 71 ATP). Deşi este încă în căutarea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam, sârbul în vârstă de 38 de ani asigură că nu este obsedat de acest lucru, dar se consideră capabil să rivalizeze cu Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz, mai ales la Melbourne.
11:30
Premierul Ilie Bolojan, la Botoşani, pentru a se întâlni cu primarii. El a fost huiduit de un grup de protestatari, la sosirea la Primărie - FOTO, VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huduit, sâmbătă, la sosirea la sediul Primăriei Botoşani, mai multe persoane strigându-im”Demisia” şi ”Trădătorule”.
11:20
11:10
Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa proclamă kurda limbă naţională, instaurează Nowruz, Anul Nou kurd, drept zi liberă oficială şi le acordă naţionalitatea siriană kurzilor, dintre care 20% au fost privaţi de cetăţenie în urma unui recensământ controversa # News.ro
Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a publicat un decret prin care acordă drepturi naţionale kurzilor din Siria, recunoscând în mod oficial limba kurdă, în contextul în care armata siriană este angajată în lupte cu forţe kurde în nordul Siriei, relatează AFP.
11:00
UPDATE - Final incredibil la clasa moto de la Dakar: Luciano Benavides a câştigat cursa cu un avans de doar două secunde în faţa lui Ricky Brabec / Pe ce loc a terminat Emanuel Gyenes # News.ro
Argentinianul Luciano Benavides (KTM) a câştigat raliul moto Dakar 2026 la finalul celei de-a 13-a şi ultimei etape pline de suspans din jurul oraşului Yanbu, în Arabia Saudită, unde victoria i-a revenit spaniolului Edgar Canet (KTM).
11:00
Incendiu într-o gospodărie din Olt, provocat de o lumânare lăsată nesupravegheată / Pompierii au stins focul după patru ore # News.ro
Un incendiu s-a produs într-o gospodărie din judeţul Olt şi a distrus 300 de metri pătraţi de acoperiş, bunurile din mai multe încăperi şi două anexe. Focul a fost provocat de o lumânare lăsată nesupravegheată. Intervenţia pompierilor a fost una dificilă şi s-a încheiat după mai bine de patru ore.
10:50
10:30
ANM - Zona afectată de ger se restrânge în cursul zilei de sâmbătă, pentru ca din cursul serii şi până duminică dimineaţă să cuprindă aproape toată ţara. Gerul se menţine până miercuri - HARTA # News.ro
Zona afectată de ger se restrânge în cursul zilei de sâmbătă, pentru ca din cursul serii şi până duminică dimineaţă să cuprindă aproape toată ţara, anunţă meteorologii. De asemenea, după o uşoară restrângere a ariei afectate de frig, de duminică seară, toată ţara se va afla sub atenţionare meteorologică cod galben de ger, dour judeţele Bihor şi Arad nefiind vizate.. Gerul se menţine până miercuri.
10:20
Clubul Fiorentina a anunţat, sâmbătă, decesul preşedintelui său, Rocco Commisso. Omul de afaceri a încetat din viaţă la vârsta de 76 de ani, „după o lungă perioadă de tratament”, conform comunicatului oficial.
10:10
Urmărit de milioane de americani, Joe Rogan, un celebru realizator de podcast conservator, şi-a multiplicat criticile la adresa politicii migratorii a lui Donald Trump, pe care îl susţinuse totuşi în timpul alegerilor prezidenţiale din 2024.
Acum 8 ore
09:40
Neamţ: O maşină a căzut în albia Pârâului Doamnei / Cele patru persoane aflate în autoturim au ieşit din vehicul până la sosirea echipelor de intervenţie - FOTO # News.ro
O maşină în care se aflau patru persoane a căzut, sâmbătă dimineaţă, în albia Pârâului Doamnei, în municipiul Piatra Neamţ. Pasagerii au reuşit să iasă singuri din vehicul până la sosirea echipelor de intervenţie. Aceştia nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.
09:20
Gennaro Gattuso, antrenorul echipei Italiei, se gândeşte la revenirea în naţională a mijlocaşului de Al Duhail (Qatar), Marco Verratti. Gattuso este convins că experienţa fostului mijlocaş al PSG ar putea conta pentru barajul în vederea Cupei Mondiale din 2026.
09:20
SUA iau în considerare crearea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza - Financial Times # News.ro
Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT), citat de Kyiv Independent.
08:40
Reprimarea amplului val de proteste din Iran a făcut 3.090 de morţi, dintre care 2.885 manifestanţi, a raportat, sâmbătă, organizaţia pentru apărarea drepturilor omului HRANA, cu sediul în Statele Unite, informează Reuters.
08:30
UPDATE - Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-un bloc din Alba Iulia / 20 de persoane au fost evacuate - FOTO # News.ro
Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-un apartament situat la etajul al treilea al unii bloc din Alba Iulia
08:30
Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva, cap de serie numărul trei, a fost condusă cu 3-0, dar a revenit şi a câştigat nouă game-uri consecutive, învingând-o pe canadianca Victoria Mboko, scor 6-3, 6-1 în finala turneului Adelaide International.
08:10
Meghan Markle a postat o fotografie inedită din 2016 cu prinţul Harry şi un videoclip surpriză filmat de prinţesa Lilibet - VIDEO # News.ro
Meghan Markle a postat în social media o fotografie cu ea şi prinţul Harry din 2016, precum şi un videoclip nou-nouţ filmat de fiica lor în vârstă de 4 ani.
08:00
Un manifestant a fost reţinut după ce a urcat pe acoperişul ambasadei Iranului din Londra pentru a da jos drapelul, a anunţat, vineri seară, poliţia londoneză.
