Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
Fanatik, 17 ianuarie 2026 14:20
Un campion mondial care acum se antrenează în același bazin cu David Popovici ascunde în spate o poveste de viață cât se poate de dureroasă. Nu și-a pierdut însă ambiția.
Acum 5 minute
14:40
Fostul căpitan al lui FCSB știe de ce s-a pierdut meciul cu FC Argeș: „Gigi Becali are dreptate! Nu mai sunt la fel jucătorii” # Fanatik
Fostul căpitan al lui FCSB a analizat eșecul pe care campioana l-a suferit pe terenul lui FC Argeș în primul meci oficial din 2026. Acesta i-a dat dreptate lui Gigi Becali.
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:00
Câștigătorul Dakar, Nasser Al-Attiyah, interviu pentru Fanatik: „Am plătit despăgubiri să vin la Dacia!” # Fanatik
Nasser Al-Attiyah a triumfat alături de Dacia la Raliul Dakar. Intr-un interviu acordat pentru Fanatik in 2024, qatarezul a vorbit despre ce înseamnă cel mai dur raliu din lume.
14:00
Fotbalul nostru s-a întors, iar spectacolul din teren se mută în Betano Social! Până luni, 19 ianuarie (ora 23:59), biletul tău de pe Liga 1 poate fi șansa ta către o recompensă reală pe Betano […]
Acum 2 ore
13:40
Olimpiu Moruțan, temător în legătură cu transferul la Rapid! Giovanni Becali, dezvăluiri de la negocieri. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit ultimele detalii despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. De ce depinde mutarea și când s-ar putea finaliza aceasta.
13:30
Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 22-a din SuperLiga. Ce a pariat la Petrolul – Universitatea Craiova și Rapid – Metaloglobus # Fanatik
SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA un bilet de cotă 1.248 pe meciurile din etapa a 22-a din SuperLiga. Ce vede la Petrolul - Universitatea Craiova și Rapid - Metaloglobus.
13:10
Momentul în care Cristi Chivu nu a avut milă de jucătorii Interului: „A făcut pereții vestiarului să tremure” # Fanatik
Cristi Chivu are un parcurs impresionant pe banca lui Inter, iar jucătorii par a fi pe aceeași lungime de undă cu tehnicianul român. Totuși, acesta a apelat și la metode mai dure în acest sezon, după cum a dezvăluit presa din Italia.
12:50
Gigi Becali a rupt tăcerea despre transferul lui Olimpiu Moruțan la FCSB: „Am negociat salariul cu el” # Fanatik
Gigi Becali a rupt tăcerea despre transferul lui Olimpiu Moruțan la FCSB. Cum au decurs negocierile și de ce fotbalistul este la un pas să semneze cu Rapid.
Acum 4 ore
12:20
Dinamo Zagreb, meciul de adio al lui Denis Alibec la FCSB!? Anunțul lui Gigi Becali: „E testul final!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League ar putea fi ultimul al lui Denis Alibec la FCSB. Ce se va întâmpla cu Dennis Politic în Croația.
12:00
Ce se întâmplă, de fapt, cu Daniel Bîrligea. Gigi Becali și Mihai Stoica, detalii din culise despre atacantul de la FCSB # Fanatik
Gigi Becali și Mihai Stoica au oferit detalii extrem de interesante, din culise, despre Daniel Bîrligea. Ce se întâmplă cu atacantul și de ce nu a mai marcat din octombrie pentru FCSB.
11:40
Gigi Becali și-a recunoscut greșeala după FC Argeș – FCSB 1-0: „Praf, nimic! Dacă știam nu-i mai băgam!” # Fanatik
Gigi Becali și-a recunoscut greșeala după FC Argeș - FCSB 1-0. Patronul roș-albaștrilor își reproșează faptul că a făcut schimbările în funcție de informațiile primite de la staff.
11:20
Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit după FC Argeș - FCSB 1-0 că Vlad Chiricheș nu va mai juca pentru formația „roș-albastră”. Ce urmează pentru fostul internațional român.
11:10
Mihai Stoica a anunțat noul cuplu de mijlocași centrali la FCSB! Unde a greșit campioana cu FC Argeș: „Nu am ajuns la poartă!” # Fanatik
Mihai Stoica explică punctul slab al campioanei FCSB în primul meci oficial din 2026, eșecul cu FC Argeș. Unde a greșit echipa roș-albastră și care ar trebui să fie noul cuplu de mijlocași centrali.
Acum 6 ore
10:40
Mihai Stoica, anunț războinic după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu am nicio emoție că nu vom intra în play-off! Nu sunt îngrijorat” # Fanatik
FCSB a început anul cu un eșec, 0-1 cu FC Argeș, însă Mihai Stoica are încredere în fotbaliștii campioanei, fiind convins că echipa nu va rata play-off-ul. Oficialul „roș-albaștrilor” a analizat partida de la Mioveni.
10:20
Avertismentul lui Victor Angelescu înainte de primul meci din 2026: „Ne-au tocat meci de meci! Am avut 7 penalty-uri neacordate!” # Fanatik
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a tras un semnal de alarmă înainte de reluarea campionatului. Ce a spus despre arbitrajele de care a avut parte formația giuleșteană
10:10
Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, sâmbătă, 17 ianuarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează transferurile din această iarnă # Fanatik
Giovanni Show revine sâmbătă, de la ora 17:30, LIVE pe FANATIK, cu o ediție specială dedicată transferurilor de iarnă și reluării SuperLigii, alături de Giovanni Becali și Horia Ivanovici.
10:10
Firma înființată de ministrul Radu Miruță, chemată în instanță pentru că nu și-a achitat facturile. Cine e femeia căreia i-a lăsat afacerea # Fanatik
Radu Miruță a înființat o firmă la Târgu-Jiu prin care își derulează activitatea o farmacie. În 2023, actualul ministru al apărării a cesionat părțile sale sociale.
09:40
Cătălin Zmărăndescu nu s-a mai abținut la Power Couple. L-a înjurat pe Dani Oțil și a rupt o balustradă # Fanatik
Cătălin Zmărăndescu nu a mai ținut cont de camerele de filmat. Fostul luptător a avut o ieșire nervoasă la Power Couple la adresa prezentatorului Dani Oțil.
09:20
Simona Halep, postare virală! Și-a ales cele 3 fotografii favorite: ”M-au marcat cel mai mult” # Fanatik
Simona Halep a cucerit Internetul cu cele 3 imagini pe care le adoră. Ele au legătură cu sportul pe care l-a practicat ani la rând. Cum au influențat-o.
09:10
Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele exacte, procentul este șocant! # Fanatik
Super-computerul a făcut toate calculele după FC Argeș - FCSB 1-0. Ce șanse are campioana României de a termina campionatul regulat pe loc de play-off.
08:50
Statistica nemiloasă înainte de derby-ul de pe Voyo dintre Manchester United și Manchester City! Cum își surclasează rivala trupa lui Pep Guardiola # Fanatik
Manchester United urmează să primească vizita rivalei din oraș, Manchester City, într-un meci transmis pe Voyo, sâmbătă, de la ora 14:30, iar o statistică arată diferența îngrijorătoare dintre cele două grupări.
Acum 8 ore
08:40
Modificarea FIFA care va schimba totul în fotbal înainte de Cupa Mondială! Ce se întâmplă cu regula ofsaidului # Fanatik
FIFA pregătește câteva schimbări importante înainte de Cupa Mondială ce va avea loc în această vară, în Statele Unite, Canada și Mexic, iar mingea cu cip este doar începutul.
08:20
Cum slăbești 6 kilograme în timp record după sărbători. Dieta-minune a lui Dumitru Dragomir # Fanatik
Dumitru Dragomir, fostul șef de la LPF, a dezvăluit cum reușește să slăbească după sărbători, periodă în care mănâncă toate bunătățile ce sunt preparate în familie.
08:10
Dan Șucu, aproape de o mutare de senzație la Genoa: „Opțiune de transfer de 10 milioane de euro” # Fanatik
Dan Șucu este aproape de a da o lovitură de senzație în Italia. Genoa s-a înțeles cu un fotbalist de perspectivă și are o clauză de transfer în valoare de 10 milioane de euro.
07:50
Clipe de groază pentru dictatorul care i-a „îngropat” în bani pe Pancu și Florentin Petre. Fiul său e în stare critică: „Inconștient, la Terapie Intensivă” # Fanatik
Probleme mari pentru fiul unui cunoscut conducător de club. Care este, de fapt, starea de sănătate a tânărului implicat într-un teribil accident rutier.
07:40
Gianni Infantino, salariu uriaș la FIFA! Câți bani încasează: suma a crescut spectaculos în ultimii ani. Atac dur din partea lui Platini # Fanatik
Gianni Infantino, câștiguri mai mult decât impresionante la șefia FIFA! S-a aflat tot: sumă uriașă încasată în 2024, diferența față de începutul mandatului este enormă!
07:20
Claudiu Micovschi, înțepături către Rapid după debutul la FC Argeș: „În sfârșit mă pot bucura de fotbal”. Ce spune atacantul despre victoria cu FCSB # Fanatik
Claudiu Micovschi a trimis înțepături pentru fosta sa echipă, Rapid, după ce a debutat la FC Argeș. Ce a spus jucătorul după victoria obținută în fața FCSB.
07:10
Ianis Zicu l-a contrat pe Gică Popescu înainte de Farul – Hermannstadt: ”Nu cred că există antrenor în lume să nu-și dorească un jucător sau doi”. Video # Fanatik
Farul se pregătește pentru partida cu FC Hermannstadt, dar Ianis Zicu l-a contrazis pe Gică Popescu. Ce l-a deranjat, de fapt, pe antrenorul ”marinarilor”.
06:50
Cristi Chivu, „victorie” în mercato contra lui Dan Șucu! Jucătorul dorit de Genoa va semna cu Inter # Fanatik
Inter este foarte aproape de finalizarea unui transfer, fotbalistul urmând să sosească în curând la Milano. Vestea este una neplăcută pentru Dan Șucu, deoarece jucătorul se afla și pe lista celor de la Genoa.
Acum 12 ore
05:50
Simona Halep a stârnit din nou curiozitatea oamenilor. Imaginea care le-a dat de bănuit fanilor # Fanatik
Fosta jucătoare de tenis, Simona Halep, este în vizorul celor care o urmăresc pe rețelele de socializare. Fotografia specială care i-a pus pe jar pe internauți.
Acum 24 ore
01:40
Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Bîrligea în Serie A. Ce spune patronul FCSB # Fanatik
Gigi Becali a reacționat după ce Gazzetta dello Sport a scris că Daniel Bîrligea este dorit de mai multe echipe din Serie A. Patronul FCSB-ului a clarificat situația atacantului.
00:10
Perioadă infernală pentru FCSB, după 0-1 cu FC Argeș! Urmează meciuri din 3 în 3 zile. Cum arată programul până în martie # Fanatik
FCSB a început anul 2026 cu un prim meci oficial contra celor de la FC Argeș, pierdut, 0-1, iar acum pentru echipa bucureșteană urmează un program infernal.
00:00
Anunț de ultima oră despre Nicolae Stanciu. La ce echipă ar urma să joace după despărțirea de Genoa # Fanatik
Nicolae Stanciu nu a rupt gura târgului la Genoa și se pregătește să părăsească Italia. Echipa surpriză la care se va transfera internaționalul român în această iarnă.
16 ianuarie 2026
23:40
Ion Țiriac, reacție neașteptată după ce a fost depășit în topul celor mai bogați români: ”Banii nu aduc fericirea” # Fanatik
Ion Țiriac a fost depășit în topul celor mai bogați români de doi informaticieni care sunt stabiliți în Statele Unite de ani buni. Cum a reacționat însă miliardarul?
23:40
Joyskim Dawa a răbufnit după ce a revenit pe teren cu o înfrângere. Pe ce a dat vina după FC Argeș – FCSB 1-0: ”Asta a fost diferența” # Fanatik
Joyskim Dawa a revenit pe gazon pentru un meci oficial după o pauză de 10 luni. Cum a explicat fundașul camerunez înfrângerea din partida FC Argeș - FCSB 1-0.
23:20
Campioana care a fost nevoită să părăsească România ca să facă performanța dorită: ”Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit” # Fanatik
O mare campioană a părăsit România și s-a mutat într-o țară vecină pentru a face performanța dorită. Nu regretă decizia luată și este mândră de realizările sale.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 17 ianuarie. Bet Builder de cotă 5,15 la Superbet pentru Rapid – Metaloglobus # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 17 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,15 la meciul Rapid - Metaloglobus
23:20
Tudor Samuilă și Gigi Becali, contre dure în direct după FC Argeș – FCSB 1-0: „Să îi recunoașteți meritele lui Andone” / „Da, trebuie neapărat să-l luăm” # Fanatik
Gigi Becali și Tudor Samuilă au avut un schimb de replici contondent, în direct, după FC Argeș - FCSB 1-0. Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, a fost în centrul discuției.
23:10
Transferul anunțat de Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „E gata!”. Veste de ultimă oră despre Andre Duarte # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că FCSB primește întăriri pentru următoarele meciuri, iar 2 jucători noi urmează să devină variante pentru Elias Charalambous și Mihai Pintilii.
23:10
Florin Tănase, răspuns pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „Poate așa i s-a părut” # Fanatik
Florin Tănase, criticat de Gigi Becali după FC Argeș - FCSB 1-0! Cum a răspuns fotbalistul campioanei României
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 17 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 756 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Premier League.
22:40
Elias Charalambous, reproșuri pentru jucători după FC Argeș – FCSB 1-0: „Trebuia mai mult efort”. Cine e singurul remarcat # Fanatik
Elias Charalambous a declarat că nivelul pe care FCSB l-a avut la duelul cu FC Argeș nu a fost unul deloc mulțumitor, însă a existat un jucător care a fost remarcat de cipriot.
22:30
Gigi Becali, anunț șoc după FC Argeș – FCSB 1-0: „Dacă nu intru în play-off, scapă lumea de mine” # Fanatik
Gigi Becali, reacție vehementă după FC Argeș - FCSB 1-0: „Vă promit că o să scăpați de mine”. Pe cine a pus patronul tunurile
22:20
Fanii FCSB au răbufnit după eșecul cu FC Argeș: „Real Madrid 2! Ajungem în play-out!”. Care a fost jucătorul luat la țintă de suporteri # Fanatik
Fanii FCSB nu au privit cu ochi buni înfrângerea suferită în fața lui FC Argeș. Suporterii campioanei au criticat dur un fotbalist și totodată au făcut o paralelă cu Real Madrid.
22:20
Gigi Becali l-a criticat dur pe Bîrligea după FC Argeș – FCSB 1-0: „Numai vrăjeli și minciuni”. Chiricheș nu a scăpat nici el # Fanatik
Gigi Becali a recunoscut că echipa sa nu a jucat la nivelul așteptărilor în partida pierdută cu FC Argeș, 0-1, și a criticat mai mulți fotbaliști care nu l-au mulțumit.
22:10
Cum arată calculele pentru play-off după FC Argeș – FCSB 1-0. Campioana își complică tot mai mult viața # Fanatik
Lupta pentru play-off se încinge și mai mult după FC Argeș - FCSB 1-0! Cum arată situația în acest moment: toate calculele și programul echipelor implicate
21:50
Cât costă o ciorbă de văcuță, cu smântână și ardei iute, la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e mare pentru mulți români # Fanatik
Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov îi întâmpină pe vizitatori cu o ofertă gastronomică bogată, dar și ”piperată”. Cât costă o ciorbă de văcuță, cu smântână și ardei iute în această locație selectă
21:40
Daniel Bîrligea, scos în minutul 65 la FC Argeș – FCSB. Campioana făcuse alte 3 schimbări la pauză! # Fanatik
FCSB a efectuat nu mai puțin de 3 schimbări după ce s-a văzut condusă de FC Argeș la pauză. Ce jucători au fost înlocuiți și ce a declarat Gigi Becali înainte de acest duel.
21:10
Fostul ”Pescarul Priceput SRL” a reparat cazanul CET Sud care a lăsat Capitala fără căldură. ”Am avut lucrări departe” # Fanatik
Electrocentrale a întreținut Cazanul 4 al Centralei Electrotermice (CET) București Sud, care a lăsat patru sectoare fără căldură, cu o firmă care s-a numit în trecut Pescarul Priceput SRL.
21:10
CFR Cluj, lovitură în mercato! L-a luat pe Christopher Braun de la Rapid. Toate detaliile transferului. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj, lovitură importantă pe piața transferurilor! Ardelenii îl aduc înapoi pe Christopher Braun de la Rapid: toate detaliile
