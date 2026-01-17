Kazahstanul a început să formeze operatori de drone după atacurile asupra terminalelor sale petroliere
Financial Intelligence, 17 ianuarie 2026 14:20
Kazahstanul a înfiinţat o şcoală de operatori de drone militare în urma recentelor atacuri ucrainene asupra terminalelor sale
Acum 30 minute
14:20
Acum 4 ore
12:30
Nicuşor Dan a promulgat legea privind continuitatea accesului la vaccinarea anti-HPV # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea de adoptare a unei ordonanţe a Guvernului care asigură continuitatea
12:20
Rusia a doborât 99 de drone ucrainene în cinci regiuni şi deasupra Mării Negre şi a Mării Azov # Financial Intelligence
Apărarea aeriană rusească a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în noaptea de vineri spre sâmbătă
11:40
ASF a respins proiectul de achiziție și cererea de dobândire de către Ileana Herling a calității de acționar semnificativ direct al SSIF BRK Financial Group; Contestația acționarei în instanță, respinsă # Financial Intelligence
Curtea de Apel București a respins cererea prin care Ileana Herling, acționar al BRK Financial Group, a cerut anularea
11:40
ASF a câștigat procesul cu DallBogg, prin care compania de asigurări contestase decizia prin care i s-a interzis activitatea pe teritoriul României # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară a câștigat, la Curtea de Apel București, procesul cu DallBogg, prin care compania de
Acum 6 ore
10:00
Lula și von der Leyen au sărbătorit la Rio de Janeiro acordul comercial UE – Mercosur # Financial Intelligence
Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sărbătorit vineri,
09:20
Elon Musk îl face „idiot” pe directorul general al Ryanair, în conflictul privind Wi-Fi-ul Starlink din avioane # Financial Intelligence
Elon Musk l-a numit vineri pe CEO-ul Ryanair, Michael O'Leary, un „idiot complet" care ar trebui concediat, escaladând
08:50
Google va face apel la decizia instanței americane privind monopolul ilegal în domeniul căutărilor pe internet # Financial Intelligence
Google a depus, vineri, o cerere de apel împotriva hotărârii unui judecător federal care a stabilit că firma
Acum 8 ore
08:40
Citatul săptămânii: “Sunt pentru reducerea taxelor în orice circumstanţe şi cu orice scuză, pentru orice motiv, oricând este posibil”. Milton Friedman # Financial Intelligence
Citatul săptămânii: "Sunt pentru reducerea taxelor în orice circumstanţe şi cu orice scuză, pentru orice motiv, oricând este posibil". Milton Friedman
07:40
Xi Jinping solicită accelerarea construirii unui nou parteneriat strategic între China și Canada # Financial Intelligence
Președintele chinez Xi Jinping și premierul canadian Mark Carney s-au întâlnit vineri pentru a doua oară în mai
07:30
Petroliere ruse în vizorul Occidentului; blocarea legală a Mării Baltice imposibilă — ambasador rus în Danemarca # Financial Intelligence
Ambasadorul rus în Danemarca, Vladimir Barbin, a subliniat că dreptul internațional garantează trecerea nestingherită a navelor prin strâmtorile
07:30
Fostul secretar general al NATO a subliniat că acest lucru este necesar, printre altele, pentru discutarea controlului armamentului
07:10
vantajele şi dezavantajele acordului UE – Mercosur: industrie, agricultură şi minerale critice (analiză EFE) # Financial Intelligence
Acordul de liber schimb dintre UE şi Mercosur ce va fi semnat, după 26 de ani de negocieri,
07:00
Ambasada Franţei: Prezenţa militară franceză în România nu are legătură cu negocierile UE-Mercusor; informaţiile – false # Financial Intelligence
Informaţiile apărute recent în spaţiul public potrivit cărora Franţa ar fi "extrem de nemulţumită" de poziţia României privind
07:00
SUA vor construi o bază navală în Peru, la mai puţin de 80 de kilometri de portul construit de chinezi # Financial Intelligence
Executivul Statelor Unite a dat undă verde cererii autorităţilor peruane de a prelua construirea noii baze navale de
Acum 24 ore
20:30
Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând
20:00
Pasageri Wizz Air, dați jos din avion cu poliția, după ce aeronava a fost schimbată cu una mai mică; Pasagerii: “De ce nu vine Protecția Consumatorului”? (Antena 3); Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație Wizz Air; Bolojan: Personalul ANPC „poate fi redus fără niciun fel de probleme” # Financial Intelligence
Un scandal produs pe un aeroport din România s-a soldat cu debarcarea forțată și amendarea a doi pasageri,
19:40
Pîslaru, după decizia CCR privind pensiile magistraţilor: Amânarea nu e o soluţie; e nevoie de decizii curajoase şi asumate # Financial Intelligence
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a reacţionat vineri după decizia CCR de amânare a deliberărilor în
19:40
Compania energetică de stat din Azerbaidjan, SOCAR, a anunţat vineri că a început să livreze gaze naturale către
19:20
Comisia de Etică a Universității din Craiova va analiza sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiției # Financial Intelligence
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis, vineri, să analizeze sesizările care îl vizează pe ministrul
19:20
Omul de afaceri Nelu Iordache a ieşit din închisoare, după ce Curtea de Apel Bucureşti i-a admis contestaţia în anulare constatând că în cazul a două infracţiuni a intervenit prescripţia faptelor penale # Financial Intelligence
Omul de afaceri Nelu Iordache a ieşit, vineri seară, din Penitenciarul Rahova, după ce Curtea de Apel Bucureşti
19:20
Marius-Viorel Poşa – numit în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei # Financial Intelligence
Marius-Viorel Poşa a fost numit în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, printr-o decizie a prim-ministrului
18:50
Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care contestă planurile sale de anexare a Groenlandei # Financial Intelligence
Donald Trump a ameninţat vineri cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale ca SUA să anexeze
18:50
Italia ridiculează misiunea europeană în Groenlanda, numind-o drept o “glumă”, pe fondul presiunilor exercitate de SUA # Financial Intelligence
Italia a refuzat să se alăture misiunii europene de recunoaştere în Groenlanda, ministrul italian al apărării Guido Crosetto
16:10
„Acordul trebuie și va fi încheiat” cu privire la Groenlanda, afirmă trimisul special al SUA, care intenționează să viziteze teritoriul în luna martie # Financial Intelligence
Trimisul special al SUA în Groenlanda, Jeff Landry, a declarat pentru Fox News că este convins că se
16:10
CAB amână cu 2 săptămâni o decizie pe cererea de suspendare din funcție a doi judecători de la CCR # Financial Intelligence
Judecătoarea Olimpiea Crețeanu de la Curtea de Apel București a amânat vineri, pentru data de 30 ianuarie, pronunțarea
16:00
Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru compania petrolieră rusă Lukoil (LKOH.MM), care face obiectul sancțiunilor, pentru a
Ieri
14:30
Rusia a orchestrat o tentativă de incendiere a unei fabrici în 2024, spune Lituania; acelaşi grup ar fi încercat atacuri similare şi în România # Financial Intelligence
Serviciul de informaţii militare GRU al Rusiei a fost responsabil de tentativa de incendiere din 2024 a unei
14:20
Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând
14:10
O parte a colecției Darius Vâlcov, conținând între altele o lucrare de Picasso, se vinde prin licitație la Artmark, în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF # Financial Intelligence
Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două
14:10
Volker Raffel, E.ON Romania: “Întreruperea majoră de energie electrică din Berlin – exemplu clar al vulnerabilităților reale ale rețelelor energetice moderne” # Financial Intelligence
Întreruperea majoră de energie electrică din Berlin, produsă pe 3 ianuarie, este un exemplu clar al vulnerabilităților reale
13:10
Lion Capital face o ofertă publică pentru preluarea a 5,986% din Fondul Proprietatea, la prețul de 0,68 lei/acțiune # Financial Intelligence
Lion Capital face o ofertă publică pentru preluarea a 5,986% din Fondul Proprietatea (FP), potrivit unui raport transmis
13:00
ANUNȚ privind Oferta Publică de Cumpărare a acțiunilor emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A. inițiată de LION CAPITAL S.A. prin intermediul SWISS CAPITAL S.A. # Financial Intelligence
la prețul de 0,68 RON/acțiune aprobată prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiara („ASF") nr. 28 din 16.01.2026 Emitent:
12:20
Viktor Orban: 2026 va fi un an al pericolelor şi al oportunităţilor pentru Ungaria # Financial Intelligence
Anul 2026 va fi unul al pericolelor şi al oportunităţilor pentru Ungaria, a declarat vineri premierul Viktor Orban,
11:40
Programul de titluri de stat Fidelis debutează în 2026 cu dobânzi de până la 7,50% # Financial Intelligence
Începând de astãzi, 16 ianuarie, până vineri, 23 ianuarie, persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18
11:30
Electro-Alfa International anunță că depune la ASF prospectul pentru listarea la bursă; Oferta va viza 35% din acțiuni # Financial Intelligence
Electro-Alfa International anunță că depune, azi, la Autoritatea de Supraveghere Financiară prospectul pentru listarea la Bursa de Valori
10:50
CCR: Sesizarea ICCJ privind noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor – amânată pentru 11 februarie # Financial Intelligence
Curtea Constituţională a României a amânat, vineri, pentru data de 11 februarie, deliberările în cazul noului proiect al
10:20
Cursuri gratuite aplicate pentru mii de studenți. Specialiști reuniți de ISF și ASF predau asigurări, investiții și nu numai într-o nouă serie SmartFin Laboratorul Academic # Financial Intelligence
A cincea ediție a programului SmartFin@ISF Laboratorul Academic a reunit, ca și precedentele ediții, mii de studenți și
10:00
Fondul Proprietatea și-a reevaluat deținerea la Aeroporturi București în creștere cu 32,2%, respectiv cu 332 milioane de lei, în 2025 # Financial Intelligence
Fondul Proprietatea și-a reevaluat deținerea de 20% la Aeroporturi București (CNAB) în creștere cu 32,2%, respectiv 332 milioane
09:30
Valoarea medie a despăgubirilor prin CASCO a fost de aproximativ 6,7 milioane lei zilnic, în primele nouă luni din 2025 (UNSAR) # Financial Intelligence
În primele nouă luni ale anului trecut, companiile de asigurări au plătit despăgubiri, în medie, pentru 754 dosare
09:30
Oamenii trebuie să se aștepte la costuri mai mult decât duble pentru încălzire în luna ianuarie 2026, din cauza defecțiunilor din termoficare (Dumitru Chisăliță) # Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președinte AEI În ianuarie 2026 nu am descoperit că iarna poate fi rece. Am descoperit,
09:20
Agroland raportează indicatori operaționali în creștere, în 2025, pe cele trei divizii # Financial Intelligence
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, continuă să înregistreze o
09:20
Economia Germaniei în 2025 – creștere marginală, dar cu investiții în scădere (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Activitatea economică din Germania (economia locomotiva Europei, cu un PIB nominal de aproximativ 4,5 mii
09:10
Avocatul Gabriel Zbârcea respinge ferm orice asociere cu ideologii sau organizații extremiste, spunând că declarațiile sale publice privind
08:30
Numele si sediul Societatii Vizate Electromagnetica S.A., societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu
07:40
TSMC intenționează să își extindă investiția de 165 de miliarde de dolari în SUA # Financial Intelligence
TSMC a semnalat o creștere bruscă a cheltuielilor în SUA, pe măsură ce își extinde producția de cipuri
07:30
The Guardian: Cum l-ar fi încurajat pe Trump miliardarul Ronald Lauder, cu interese în Groenlanda, să preia teritoriul # Financial Intelligence
Prietenul președintelui SUA, Ronald Lauder, care a propus pentru prima dată extinderea în Arctica, încheie acum acorduri pe
07:30
Mitsubishi din Japonia intră pe piața gazelor de șist din Texas și Louisiana printr-o tranzacție de 7,5 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Compania va cheltui 5,2 miliarde de dolari pentru achiziționarea de acțiuni și va prelua datoria Aethon în valoare
07:20
Canada și China se pregătesc pentru câștiguri „istorice” din noul parteneriat – Carney # Financial Intelligence
Carney salută noul parteneriat cu China într-o perioadă de „diviziune" Carney menționează agricultura, energia și finanțele ca domenii
06:50
Bruxelles-ul a aprobat primul val de finanţare a apărării pentru opt state membre în cadrul programului SAFE, inclusiv România, care beneficiază de 16,68 miliarde euro # Financial Intelligence
Comisia Europeană a aprobat planurile naţionale de apărare a opt state membre şi a înaintat Consiliului o propunere
