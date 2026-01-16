Cursuri gratuite aplicate pentru mii de studenți. Specialiști reuniți de ISF și ASF predau asigurări, investiții și nu numai într-o nouă serie SmartFin Laboratorul Academic
Financial Intelligence, 16 ianuarie 2026 10:20
A cincea ediție a programului SmartFin@ISF Laboratorul Academic a reunit, ca și precedentele ediții, mii de studenți și […]
Fondul Proprietatea și-a reevaluat deținerea de 20% la Aeroporturi București (CNAB) în creștere cu 32,2%, respectiv 332 milioane […]
Fondul Proprietatea și-a reevaluat deținerea la Aeroporturi București în creștere cu 32,2%, respectiv cu 332 milioane de lei, în 2025 # Financial Intelligence
Fondul Proprietatea și-a reevaluat deținerea de 20% la Aeroporturi București (CNAB) în creștere cu 32,2%, respectiv 332 milioane […]
Valoarea medie a despăgubirilor prin CASCO a fost de aproximativ 6,7 milioane lei zilnic, în primele nouă luni din 2025 (UNSAR) # Financial Intelligence
În primele nouă luni ale anului trecut, companiile de asigurări au plătit despăgubiri, în medie, pentru 754 dosare […]
Oamenii trebuie să se aștepte la costuri mai mult decât duble pentru încălzire în luna ianuarie 2026, din cauza defecțiunilor din termoficare (Dumitru Chisăliță) # Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președinte AEI În ianuarie 2026 nu am descoperit că iarna poate fi rece. Am descoperit, […]
Agroland raportează indicatori operaționali în creștere, în 2025, pe cele trei divizii # Financial Intelligence
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, continuă să înregistreze o […]
Economia Germaniei în 2025 – creștere marginală, dar cu investiții în scădere (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Activitatea economică din Germania (economia locomotiva Europei, cu un PIB nominal de aproximativ 4,5 mii […]
Avocatul Gabriel Zbârcea respinge ferm orice asociere cu ideologii sau organizații extremiste, spunând că declarațiile sale publice privind […]
Numele si sediul Societatii Vizate Electromagnetica S.A., societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu […]
TSMC intenționează să își extindă investiția de 165 de miliarde de dolari în SUA # Financial Intelligence
TSMC a semnalat o creștere bruscă a cheltuielilor în SUA, pe măsură ce își extinde producția de cipuri […]
The Guardian: Cum l-ar fi încurajat pe Trump miliardarul Ronald Lauder, cu interese în Groenlanda, să preia teritoriul # Financial Intelligence
Prietenul președintelui SUA, Ronald Lauder, care a propus pentru prima dată extinderea în Arctica, încheie acum acorduri pe […]
Mitsubishi din Japonia intră pe piața gazelor de șist din Texas și Louisiana printr-o tranzacție de 7,5 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Compania va cheltui 5,2 miliarde de dolari pentru achiziționarea de acțiuni și va prelua datoria Aethon în valoare […]
Canada și China se pregătesc pentru câștiguri „istorice” din noul parteneriat – Carney # Financial Intelligence
Carney salută noul parteneriat cu China într-o perioadă de „diviziune" Carney menționează agricultura, energia și finanțele ca domenii […]
Bruxelles-ul a aprobat primul val de finanţare a apărării pentru opt state membre în cadrul programului SAFE, inclusiv România, care beneficiază de 16,68 miliarde euro # Financial Intelligence
Comisia Europeană a aprobat planurile naţionale de apărare a opt state membre şi a înaintat Consiliului o propunere […]
Casa Albă asigură că Iranul a suspendat 800 de execuţii (purtătoare de cuvânt) # Financial Intelligence
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat joi că Iranul a abandonat planurile de a […]
Europenii trimit trupe în Groenlanda, în timp ce Trump insistă asupra revendicării sale # Financial Intelligence
Danemarca planifică o prezență NATO „mai mare și mai permanentă" Trump afirmă că insula este vitală pentru securitatea […]
Trump salută ‘gestul magnific’ făcut de Machado care i-a oferit medalia Nobelului pentru Pace # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a lăudat joi 'gestul magnific' al liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care i-a […]
Două decizii cu impact pe reforma pensiilor magistraților, așteptate la CCR și CAB # Financial Intelligence
Două decizii importante cu impact pe reforma pensiilor speciale ale magistraților sunt așteptate vineri la Curtea Constituțională și […]
Ileana-Andreea Curmei-Semenescu – numită consilier de stat al vicepremierului Oana Gheorghiu # Financial Intelligence
Ileana-Andreea Curmei-Semenescu a fost numită joi în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru […]
Fitch: Ratingurile statelor est-europene vor fi coborâte în masă dacă disputa cu privire la Groenlanda va fractura NATO # Financial Intelligence
Europa ar putea fi afectată de un val de retrogradări cu o treaptă a ratingurilor de ţară, dacă […]
Atribuţiile vicepremierului Radu Miruţă stabilite printr-o decizie a premierului Bolojan # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a stabilit, joi, printr-o decizie, atribuţiile pe care le va avea vicepremierul Radu Miruţă, ministru […]
ÎCCJ combate la CCR reforma pensiilor magistraților cu o ‘expertiză independentă’ a unui contabil # Financial Intelligence
Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis la Curtea Constituțională concluziile unei 'expertize independente' întocmite de un […]
Protest faţă de Guvern, organizat de AUR/ Participanţii, care au pornit în marş spre Piaţa Victoriei, scandează ”Călin Georgescu preşedinte!” # Financial Intelligence
Membri şi simpatizanţi ai formaţiunilor suveraniste protestează, joi seară, faţă de măsurile luate de Guvern, ei pornind în […]
Groenlanda poate conta pe UE “politic, economic şi financiar”, potrivit preşedintei Comisiei Europene # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat joi Groenlanda că poate conta pe Uniunea Europeană din […]
Secretarul general al ONU critică ţările care “cântă prohodul cooperării internaţionale” # Financial Intelligence
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denunţat joi, în faţa Adunării Generale, fără a le numi, ţările […]
Iran: Ministrul de externe Abbas Araqchi neagă că ar exista planuri de a executa protestatari # Financial Intelligence
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat miercuri că nu există planuri de a executa manifestanţi în […]
Erodarea independenței Fed ar fi un element negativ pentru ratingul SUA, avertizează Fitch # Financial Intelligence
O erodare majoră a independenței Rezervei Federale americane ar fi un element negativ pentru ratingul suveran al SUA, […]
Bruxelles-ul a aprobat primul val de finanţare a apărării pentru opt state membre în cadrul programului SAFE # Financial Intelligence
Comisia Europeană a aprobat planurile naţionale de apărare a opt state membre şi a înaintat Consiliului o propunere […]
Parlamentul german a adoptat joi o lege menită să accelereze şi să simplifice achiziţionarea de armament pentru forţele […]
Irakul confirmă refuzul utilizării spaţiului său aerian pentru acţiuni militare “împotriva oricărui stat” # Financial Intelligence
Prim-ministrul irakian, Mohamed Shia al Sudani, a confirmat joi refuzul ca spaţiul aerian, teritoriul sau apele irakiene să […]
Şeful diplomaţiei franceze afirmă că UE are “o responsabilitate strategică” faţă de Groenlanda # Financial Intelligence
Uniunea Europeană are "o responsabilitate strategică" faţă de Groenlanda, în momentul în care Statele Unite intenţionează să obţină […]
SUA au făcut presiuni asupra Italiei pentru a anula contractele cu compania chineză Nuctech # Financial Intelligence
SUA au făcut presiuni asupra Italiei pentru ca Roma să anuleze contractele guvernamentale cu furnizorul chinez de echipamente […]
Consiliul de Administrație Romsilva a lansat procedura de selecție pentru funcția de director general # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a demarat procedura de recrutare și selecție pentru […]
ANPC a aplicat amenzi de peste 3,55 milioane de lei în urma controalelor la peste 1.100 de operatori economici # Financial Intelligence
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi contravenţionale în valoare de peste 3,55 milioane de lei, […]
Controale ANAF privind achiziţiile de autoturisme de lux finanţate din surse nejustificate # Financial Intelligence
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunţă că a iniţiat, în cadrul unui proiect pilot, o […]
Ministrul Finanţelor a semnat al doilea contract de finanţare cu BEI pentru Autostrada Sibiu – Piteşti # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a semnat joi al doilea contract de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) […]
Armata americană a capturat joi în Marea Caraibilor un nou petrolier "supus sancţiunilor", în cadrul campaniei preşedintelui american […]
Arabia Saudită, Qatar şi Oman l-au convins pe Trump “să dea o şansă Iranului” (oficial saudit) # Financial Intelligence
Arabia Saudită, Qatar şi Oman au depus eforturi pentru a-l descuraja pe preşedintele american Donald Trump să atace […]
Rusia asigură că nu este interesată de Groenlanda şi reafirmă opoziţia sa faţă de desfăşurarea unor trupe occidentale în Ucraina # Financial Intelligence
Rusia le-a transmis joi din nou statelor occidentale că respinge orice desfăşurare a unor trupe ale acestora pentru […]
Armatorii greci avertizaţi că există riscuri după atacurile cu drone din Marea Neagră # Financial Intelligence
Grecia şi-a avertizat flota maritimă să îşi revizuiască măsurile de securitate atunci când navighează spre porturile ruseşti din […]
Regatul Unit şi Olanda trimit câte un singur ofiţer în misiunea europeană din Groenlanda # Financial Intelligence
Regatul Unit a trimis un singur ofiţer în Groenlanda, în misiunea aliată prin care Danemarca încearcă să crească […]
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi că ultimele atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se […]
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a criticat declaraţia preşedintelui american Donald Trump conform căreia preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă […]
UE investeşte peste 307 milioane euro în inteligenţa artificială şi tehnologiile conexe # Financial Intelligence
Comisia Europeană a anunţat joi că a lansat două noi cereri de propuneri în cadrul clusterului "Dezvoltarea digitală, […]
Ucraina: Mii de gospodării fără încălzire în Kiev, la temperaturi de minus 17 grade Celsius # Financial Intelligence
Peste 400 de blocuri de apartamente din capitala ucraineană nu au în continuare agent termic în urma atacurilor […]
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a sosit joi dimineaţa la Kiev pentru discuţii la nivel […]
Ministrul Agriculturii: Record de absorbție a fondurilor europene pentru agricultură, de peste 5 miliarde de euro, în 2025 # Financial Intelligence
Ministrului Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că, pentru 2025, se va atinge un record de peste 5 miliarde […]
Polonia: Tusk spune că “există motive să credem” că Rusia s-a aflat în spatele atacului cibernetic din decembrie # Financial Intelligence
Există motive întemeiate să credem că un grup conectat la serviciile secrete ruseşti s-a aflat în spatele unui […]
Comisia Europeană solicită contribuţii pentru reforma fondurilor de capital de risc # Financial Intelligence
Comisia Europeană a anunţat joi că solicită feedback cu privire la obstacolele cu care se confruntă fondurile UE […]
Nicuşor Dan: Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională, de reconsolidare a echilibrului puterilor în stat # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că România este la începutul unui proces profund de reconciliere naţională în […]
Trump are dreptate că Zelenski amână un acord de pace în Ucraina, spune Kremlinul # Financial Intelligence
Kremlinul a afirmat joi că Rusia este de acord cu opinia preşedintelui american Donald Trump în sensul că […]
