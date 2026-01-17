Cătălin Cîrjan povestește scenele din vestiar, în momentul în care colegii au aflat de ofertă: „Știți ce ziceau?”

23:10

Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a criticat doi jucători care au intrat de pe banca de rezerve a celor de la FCSB în meciul peridut de campioană pe terenul lui FC Argeș, scor 0-1. Ilie Dumitrescu a pronunțat numele lui Octavian Popescu și Mamadou Thiam, care au intrat la FCSB după pauză, spunând că aceștia nu au reușit să aducă un plus în echipa campioanei. În schimb, a lăudat formația condusă de Bogdan Andone pentru victorie. ...