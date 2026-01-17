Cătălin Cîrjan povestește scenele din vestiar, în momentul în care colegii au aflat de ofertă: „Știți ce ziceau?”
Gazeta Sporturilor, 17 ianuarie 2026 15:20
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a fost prezent la conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu U Cluj. Meciul are loc duminică, 18 ianuarie, de la ora 20:30.Mijlocașul „câinilor” s-a aflat în centrul atenției în această perioadă de mercato. Dinamo a primit o ofertă de 4,5 milioane de euro din partea lui Metalist Harkov, însă fotbalistul a refuzat-o și a preferat să rămână în Superliga pentru a câștiga un trofeu. ...
• • •
Acum 10 minute
15:50
Inter îi promite un star lui Cristi Chivu » Suma investită de club și ce jucător este primul pe lista nerazzurrilor! # Gazeta Sporturilor
Inter abandonează politica de austeritate în materie de transferuri și plănuiește să cheltuiască o sumă importantă în vară pentru a întări echipa lui Cristi Chivu. Proprietarul clubului, Oaktree, va pune la dispoziție peste 50 de milioane de euro în scopul achiziționării unei vedete, iar primul nume vehiculat de nerazzurri este Nico Paz. ...
Acum 30 minute
15:40
Zeljko Kopic îl așteaptă să semneze cu Dinamo: „Am vorbit cu el, îl văd ca pe un jucător bun” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu U Cluj, primul meci din 2026. Acesta se dispută duminică, 18 ianuarie, de la ora 20:30, pe Arena Națională.Tehnicianul „câinilor” a vorbit despre oferta pe care a primit-o căpitanul Cătălin Cîrjan (23 de ani) din partea lui Metalist Harkov, dar și despre următorul transfer pe care îl pregătesc dinamoviștii. ...
Acum o oră
15:20
Cătălin Cîrjan povestește scenele din vestiar, în momentul în care colegii au aflat de ofertă: „Știți ce ziceau?” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a fost prezent la conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu U Cluj. Meciul are loc duminică, 18 ianuarie, de la ora 20:30.Mijlocașul „câinilor” s-a aflat în centrul atenției în această perioadă de mercato. Dinamo a primit o ofertă de 4,5 milioane de euro din partea lui Metalist Harkov, însă fotbalistul a refuzat-o și a preferat să rămână în Superliga pentru a câștiga un trofeu. ...
15:10
Daniele De Rossi a cerut, iar Dan Șucu scoate banii! » Pentru ce a plătit 600.000 de euro patronul lui Genoa # Gazeta Sporturilor
Dan Șucu încă nu a investit deloc în 2026 pentru a-i aduce întăriri lui Daniele De Rossi, tratativele pentru transferurile dorite de antrenor nefiind finalizate pentru niciun obiectiv. Dar proprietarul lui Genoa a băgat mâna în buzunar ca să schimbe gazonul pe toate terenurile bazei de pregătire a echipei rossoblu.Până să reușească să închidă primul transfer în acest mercato de iarnă, Dan Șucu a rezolvat o urgență legată de infrastructură. ...
15:00
Dacia, prin Nasser Al-Attiyah (55 de ani), cu Fabian Lurquin (50) copilot, a câștigat Raliul Dakar la categoria auto!La 55 de ani, qatarezul Nasser Al-Attiyah s-a încununat pentru a șasea oară campion în Raliul Dakar, cea mai dură competiție de rally-raid.A făcut-o la doar a doua participare a Daciei în competiție, după debutul din 2025. ...
Acum 2 ore
14:50
Venus Williams, cea mai în vârstă jucătoare din istoria Australian Open: „Felicitări mie!” # Gazeta Sporturilor
Venus Williams este pregătită pentru prima sa apariție la Australian Open după o pauză de cinci ani. La 45 de ani, americanca va deveni cea mai în vârstă jucătoare de tenis care participă pe tabloul principal al turneului de la Melbourne, depășind-o pe japoneza Kimiko Date, care avea 44 de ani când a jucat ultimul său meci, în 2015.În primul tur Venus Williams va da piept cu Olga Danilovic (24 de ani, #68 WTA). ...
14:40
E război la Real Madrid! Au împânzit orașul cu mesaje macabre anti-Florentino: „Terminat, bun de eutanasiat!” # Gazeta Sporturilor
Avertizați să nu huiduie echipa la meciul de astăzi, cu Levante, primul acasă pentru interimarul Alvaro Arbeloa, suporterii lui Real Madrid nu par să fie pe aceeași lungime de undă cu conducerea blanco, împânzind Madridul cu mesaje dure adresate președintelui Florentino Perez.De la ora 15:00, Real Madrid primește vizita lui Levante în primul meci pe „Bernabeu” pentru antrenorul interimar Alvaro Arbeloa. ...
14:10
Ultimatum pentru Denis Alibec la FCSB: „Ori îl scot din lot definitiv, ori mă mai bazez pe el” # Gazeta Sporturilor
O nouă răsturnare de situație cu Denis Alibec (35 de ani) în prim-plan! FCSB o întâlnește joi pe Dinamo Zagreb, în deplasare, în grupa principală din Europa League. Acesta ar putea fi ultimul meci în tricoul roș-albaștrilor pentru atacant, susține patronul Gigi Becali (67 de ani).Situația lui Alibec a fost extrem de încurcată în această iarnă. Dat ca și plecat de MM Stoica, fotbalistul nu și-a găsit echipă și a rămas în curtea campioanei. ...
Acum 4 ore
13:50
RB Leipzig face prima ofertă oficială pentru transferul lui Radu Drăgușin! » Fundașul lui Tottenham are concurență din Serie A # Gazeta Sporturilor
Telenovela transferului lui Radu Drăgușin de la Tottenham continuă cu un nou episod. Stoperul de 23 de ani ar vrea să se întoarcă în Italia, dar mai aproape de a satisface pretențiile clubului londonez pare a fi RB Leipzig, care încearcă să-l achiziționeze definitiv în această lună. ...
13:40
Șucu intervine în negocierile Moruțan - FCSB și îl deturnează spre Rapid! Gigi Becali: „Vă spun cum s-a întâmplat, adevărul” # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan (26 de ani) e aproape de un transfer la Rapid. Mijlocașul dreapta de la Aris nu mai intră în planurile grecilor și ar putea reveni în Superliga. Înainte de interesul giuleștenilor, Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că fotbalistul i-a fost propus la FCSB de către impresar, a acceptat, însă mutarea nu s-a mai concretizat în cele din urmă. ...
13:30
Senegal, plângeri împotriva Marocului înaintea finalei de la Cupa Africii pe Națiuni: „O lipsă clară de măsuri” # Gazeta Sporturilor
Federația Senegaleză de Fotbal (FSF) a depus plângere împotriva Marocului, invocând o „lipsă de fair-play” înaintea finalei Cupei Africii pe Națiuni din 2025, programată duminică, ora 21:00. ...
13:30
Juventus, acord cu golgheterul din Premier League! Dar un avertisment: „Nu plătiți prețul corect, nu pleacă” # Gazeta Sporturilor
Juventus este interesată de atacantul francez Jean-Philippe Mateta (28 de ani), cu care a și ajuns la un acord de principiu. Rămâne ca echipa italiană să bată palma și cu Crystal Palace, dar concurența este puternică.Sub contract cu Crystal Palace până în vara lui 2027, Jean-Philippe Mateta, autor a 8 goluri în 21 de apariții în Premier League în acest sezon, se află pe lista de transferuri a mai multor cluburi importante din Europa. ...
13:10
Statisticienii au făcut calculele » Ce șanse are FCSB să prindă play-off-ul după eșecul cu FC Argeș # Gazeta Sporturilor
FCSB, campioană în precedentele două sezoane din Superliga, are șanse tot mai mici să prindă play-off-ul în această stagiune. Echipa antrenată de Elias Charalambous (45 de ani) a început anul calendaristic cu un eșec, 0-1 cu FC Argeș, în deschiderea etapei 22, și se află momentan doar pe locul 9. ...
12:50
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open # Gazeta Sporturilor
Bianca Andreescu (25 de ani, 227 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului de categorie W35 de la Bradenton, Statele Unite ale Americii.Bianca Andreescu nu mai jucase un meci oficial din luna octombrie a anului trecut. Jucătoarea cu origini în România a ales să nu se înscrie la nicio competiție din Australia, locul unde s-a strâns toată elita tenisului, în vederea primului Grand Slam al anului. ...
12:40
Real Madrid - Levante, primul meci al „albilor” după rușinoasa eliminare din Cupă » Suporterii, avertizați: „Nu huiduiți!” # Gazeta Sporturilor
De la ora 15:00, Real Madrid o va înfrunta pe Levante în etapa 20 din La Liga. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1, respectiv DigiSport 1.Programul și rezultatele etapei 20 din La LigaVa fi primul meci al madrilenilor după usturătoarea eliminare din Cupa Regelui, 2-3 contra lui Albacete, una dintre ultimele clasate din eșalonul secund. Jefte Betancor, atacantul trecut prin Superligă, a eliminat Madridul cu o „dublă”. ...
12:40
Legenda lui Dinamo i-a semnat sentința elevului lui Kopic: „Limitat! Nu-l ajută nici fizicul” # Gazeta Sporturilor
Costel Orac (66 de ani), fostul mare atacant de la Dinamo, a vorbit despre ineficiența lui Alexandru Pop (25 de ani). Transferat în urmă cu un an de la Oțelul Galați, pentru 125.000 de euro, atacantul n-a convins în alb-roșu și ar putea pleca de la echipă în această iarnă.În viziunea lui Orac, Pop nu e un fotbalist cu care Dinamo se poate lupta la campionat. ...
12:40
Secretul lui Zinedine Zidane pentru a reuși ca antrenor la Real Madrid: „Există doar o cale. Dacă nu faci asta...” # Gazeta Sporturilor
Zinedine Zidane (53 de ani), care a câștigat ca tehnician 11 trofee cu Real Madrid, între care trei Champions League la rând, a dezvăluit ceea ce trebuie să facă un antrenor pentru a reuși și a se impus în vestiarul blanco. „Am lucrat doar la un aspect... și în final am câștigat totul”, a mărturisit francezul, care ar urma să preia echipa națională după CM 2026. ...
12:20
FCSB a pierdut o partidă crucială în vederea calificării în play-off, 0-1 pe terenul lui FC Argeș, echipa de pe locul 5. În continuare, 3 observații tehnice după primul joc al anului 2026 în Superliga.Yanis Pîrvu, un fotbalist ofensiv de numai 18 ani, este cel care a tranșat duelul, cu golul lui din minutul 28. VIDEO cu reușita, mai jos: Sursă video: Prima Sport 11. FC Argeș - FCSB 1-0: rezultat vs. ...
12:10
Noul transfer al Rapidului: „Cel mai mare și bun club din România!” + Cum a fost la Arsenal: „Wenger m-a descoperit” # Gazeta Sporturilor
Nord-macedoneanul Dejan Iliev (30 de ani), noul portar al Rapidului, s-a prezentat în fața suporterilor, declarându-se bucuros că a semnat cu ceea ce consideră a fi „cel mai mare și bun club din România”.Dejan Iliev este al treilea transfer al iernii la Rapid. Portar sosit în România în vara lui 2024, cu doi ani și jumătate petrecuți la UTA, nord-macedoneanul a fost cumpărat cu 60.000 de euro. ...
12:00
Gigi Becali, decizie categorică după primul eșec suferit de FCSB în acest an: „I-am spus lui MM să reziliem” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a anunțat că vrea să-i rezilieze contractul veteranului Vlad Chiricheș (36 de ani), care a bifat 76 de minute în eșecul suferit la primul meci oficial disputat în acest an, 0-1 cu FC Argeș.Revenit la FCSB în vara anului 2023, Vlad Chiricheș a fost criticat deseori în această stagiune de către Gigi Becali, care a vorbit în repetate rânduri despre scoaterea de pe listă a veteranului. ...
Acum 6 ore
11:50
Mihai Stoica a intrat în direct și a spus ce șanse la play-off mai are FCSB, a doua zi după eșecul de la Mioveni # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a oferit prima reacție după eșecul roș-albaștrilor de la Mioveni, 0-1 cu FC Argeș, în primul meci din 2026.Unicul gol al partidei a fost marcat de Yanis Pîrvu (18 ani) și a venit în minutul 28. În ciuda înfrângerii, MM n-are emoții în legătură cu calificarea în play-off. ...
11:50
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), se deplasează astăzi pe terenul celor de la Udinese, de la ora 16:00. Meciul din etapa 21 în Serie A este liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #21 din Serie AUn meci important pentru Inter, care își poate consolida astfel avantajul în fruntea clasamentului. ...
11:40
Un gol de Balon de Aur! » Ousmane Dembele și-a depus deja candidatura pentru Premiul Puskas 2026 # Gazeta Sporturilor
Ousmane Dembele (28 de ani) a reușit vineri seară o „dublă”, în victoria obținută de PSG pe teren propriu cu Lille (3-0). Al doilea gol al atacantului francez a fost o bijuterie, un lob fantastic după ce a dansat în careu cu patru jucători și portarul adversarilor.Ousmane Dembele s-a înscris deja în cursa pentru nominalizare la Premiul Puskas, acordat anual de FIFA, celui mai frumos gol. ...
11:10
Abia aștepta! Pique i-a plătit polița rivalului de la Real Madrid printr-un mesaj de 6 cuvinte # Gazeta Sporturilor
Fostul fundaș al Barcelonei, Gerard Pique (38 de ani), a reacționat după eliminarea lui Real Madrid din Cupa Regelui și i-a ironizat pe rivali.Real Madrid a fost eliminată miercuri, după o înfrângere șocantă, scor 2-3, în fața formației Albacete, din liga a doua, în optimile Cupei Regelui. ...
11:00
DOUĂ secunde! Luciano Benavides a câștigat Raliul Dakar în cel mai dramatic mod posibil # Gazeta Sporturilor
Argentinianul Luciano Benavides (30 de ani), pilot KTM, a obținut cea mai mare victorie a carierei, câștigând ediția din acest an a Raliului Dakar în cel mai dramatic mod posibil. La începutul ultimei etape, 105 kilometri în jurul orașului Yanbu, vestul Arabiei Saudite, Benavides avea un deficit de 3 minute și 20 de secunde față de pilotul Honda, Ricky Brabec, favorit cert la victorie. ...
10:50
Dumitru Dragomir, investiție de 30 de milioane de € pe un teren cumpărat de la fiica lui Gigi Becali: „Cel mai mare proiect de până acum!” # Gazeta Sporturilor
Dumitru Dragomir (79 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), urmează să înceapă construcția celui mai mare proiect imobiliar dezvoltat de familia sa până acum, potrivit Profit.ro.Acesta ar urma să înceapă în luna februarie 2026. Este vorba despre construcția unui complex rezidențial în Pipera, pe un teren achiziționat în anul 2022 de la Teodora Becali, fiica cea mare a lui Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.Pe terenul de aproximativ 11. ...
10:40
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga # Gazeta Sporturilor
Alice Bodescu (30 de ani), fiica secretarului general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, a fost cerută în căsătorie de Liviu Ganea (37), la doar 4 luni de când cei doi au oficializat relația.Anunțul a fost făcut chiar de tânără, printr-o postare pe rețeaua de socializare Instagram.FOTO. ...
10:40
10% din cetățeni au părăsit țara și au umplut o sală la peste 1000 km distanță! # Gazeta Sporturilor
Aproximativ 6000 de feroezi au susținut echipa națională la debutul în grupa D a Campionatului European de handbal masculin, remiza 28-28 contra Elveției.Insulele Feroe participă pentru a doua oară în istorie la un turneu final. A scos in-extremis un punct împotriva Elveției și speră la calificarea în faza următoare. Mai are de jucat împotriva Muntenegrului, unde pornește favorită în viziunea bookmakerilor, și contra Sloveniei.GALERIE FOTO. ...
10:20
Nicolae Stanciu (32 de ani) este ultimul nostru stranier care a dat greș în elita fotbalului italian. Dat afară de la Genoa după patru meciuri jucate în cinci luni în Serie A, căpitanul echipei naționalei se înscrie într-o lungă serie de transferuri ale românilor care s-au dovedit falimentare în fotbalul italian din ultimele două decenii.Gazeta Sporturilor a selectat cei mai reprezentativi 10 internaționali care au dezamăgit teribil în acest secol. ...
10:20
Fostul patron din Liga 1 a fost declarat nevinovat pentru falimentul clubului și a scăpat de datoria de 1,7 milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Marin Dodu, fost patron al Progresului București, a câștigat procesul prin care statul român a încercat să-l scoată personal responsabil pentru falimentul clubului de tradiție, fondat în 1944.Declinul clubului a început odată cu retrogradarea în Liga 2 din 2007, iar echipa s-a retras din campionat în sezonul 2008-2009 din cauza datoriilor. ...
10:20
„Sper să nu deranjez” » Dușman declarat al lui Burleanu, Prunea s-a pronunțat, după ce Ilie Dumitrescu a semnat cu FRF: „Ți-ai propus să fie ultima mea emisiune?” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Florin Prunea (57 de ani) a comentat ultima decizie luată de Ilie Dumitrescu (57 de ani). Acesta a semnat cu Federația Română de Fotbal (FRF) și va fi implicat în trei proiecte.Va fi ambasador al finalei Europa League pe care FRF vrea să o aducă la București în 2028 sau în 2029, va organiza un proiect care-și propune să ușureze trecerea juniorilor la nivel de seniori și va fi managerul unui proiect intitulat „Summit-ul antrenorilor profesioniști”. ...
10:20
Cine este puștiul care a îngenuncheat-o pe FCSB » Deja în istoria clubului, are un vis inedit: „Leit-leit Nicușor Stanciu!” # Gazeta Sporturilor
FCSB este în corzi. A pierdut primul meci oficial din 2026, 0-1 cu FC Argeș, un duel pe care trebuia să-l câștige pentru a-și consolida candidatura la play-off. Yanis Pîrvu, un jucător ofensiv de numai 18 ani, este cel care a tranșat duelul din deschiderea etapei 22.Un mijlocaș de mare perspectivă, Yanis Nikolas Christian Pîrvu, este singurul care a găsit drumul spre gol pe terenul înghețat de la Mioveni. ...
Acum 8 ore
09:50
Nu și-au meritat banii! » Catastrofe românești în Serie A: zece internaționali cu mai puțin de 10 jocuri # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu (32 de ani) este ultimul nostru stranier care a dat greș în elita fotbalului italian. Dat afară de la Genoa după patru meciuri jucate în cinci luni în Serie A, căpitanul echipei naționalei se înscrie într-o lungă serie de transferuri ale românilor care s-au dovedit falimentare în fotbalul italian din ultimele două decenii.Gazeta Sporturilor a selectat cei mai reprezentativi 10 internaționali care au dezamăgit teribil în acest secol. ...
09:40
Antrenorul de lupte care a pregătit loturile României la 8 Olimpiade a murit la vârsta de 96 de ani # Gazeta Sporturilor
Fostul luptător și antrenor Ioan Crâsnic, care a pregătit loturile României la 8 Olimpiade, a decedat la vârsta de 96 de ani.În perioada 1960-1996, Ioan Crâsnic a bifat 8 participări la Olimpiade pentru România și încă una pentru Maroc, toate în calitate de antrenor al loturilor de lupte libere și greco-romane. ...
09:40
După o lungă perioadă de suferință, patronul Fiorentinei și-a pierdut viața: „Ne vei lipsi mereu” # Gazeta Sporturilor
În primele ore ale zilei de sâmbătă, 17 ianuarie, Fiorentina a anunțat, pe toate canalele oficiale, decesul patronului clubului, Rocco Commisso, după o lungă perioadă de suferință.Conducătorul formației viola împlinise 76 de ani în noiembrie 2025. ...
09:30
Farul și Hermannstadt se întâlnesc astăzi, de la 17:15, în etapa #22 din Superliga. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Farul și-a propus calificarea în play-off. Antrenorul Ianis Zicu a precizat încă de la începutul anului, când s-au reluat pregătirile: „Dacă nu prindem play-off-ul, voi fi demis. Sau voi pleca eu”. Farul se află pe locul 10 în acest moment, la 6 puncte de locul 6, ocupat în acest moment de Oțelul. ...
09:30
Rapid - Metaloglobus, în etapa #22 din Superliga: cu o victorie, giuleștenii urcă temporar pe 1 » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Rapid - Metaloglobus se joacă în această seară, de la ora 20:00, în etapa #22 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor, și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Giuleștenii au la prima vedere o misiune facilă cu ocupanta ultimului loc. În atac ar putea debuta Daniel Paraschiv (26 de ani), vârful împrumutat din Spania, de la Real Oviedo. ...
09:30
Gigi Becali „îngheață” staff-ul la FCSB! 3 decizii anunțate în disperare de cauză, după eșecul cu FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani) a anunțat „la cald” primele decizii luate după ce FCSB a început anul cu o înfrângere, 0-1 la Mioveni, cu FC Argeș.Era esențial pentru FCSB să înceapă anul cu o victorie. Un eventual succes la Mioveni ar fi urcat-o, provizoriu, pe loc de play-off. Pe deasupra, ar fi reprezentat o lovitură grea pentru visul piteștenilor de a se clasa între primele 6.Campioana a clacat lamentabil. ...
09:20
Unirea Slobozia - UTA Arad, primul meci din istorie pe stadionul „1 Mai” din Superliga » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - UTA Arad este primul mecl al zilei din Superliga, etapa #22. Partida se joacă de la ora 13:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor, și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Așteptarea a luat sfârșit pentru gazde, fiind primul meci oficial din istorie în Superliga pe arena „1 Mai” din Slobozia, după lucrările de modernizare. ...
09:20
După debutul nefericit la Euro 2026, selecționerul Buricea a insistat pe un aspect: „Din acel moment, România va deveni o echipă foarte bună!” # Gazeta Sporturilor
România a debutat cu un eșec la Campionatul European de handbal masculin, 34-40 împotriva Portugaliei. Selecționerul George Buricea și coordonatorul Daniel Stanciuc au tras concluziile.România și-a compromis șansele de calificare în faza următoare a Europeanului. Mai are de jucat cu Danemarca și cu Macedonia de Nord. Împotriva nordicilor, marii favoriți la câștigarea competiției, nici miracolul nu intră în calcule. ...
Acum 12 ore
04:50
Elias Charalambous trece rapid peste înfrângerea cu FC Argeș și se concentrează pe Europa League: „Vom uita de campionat deocamdată” # Gazeta Sporturilor
FCSB a debutat cu stângul în 2026, pierzând cu FC Argeș, scor 0-1, în primul meci al anului și al rundei #22. După partidă, antrenorul Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit atât despre duelul pierdut, cât și despre ultimele două partide europene care urmează.Pentru FCSB urmează ultimele două meciuri din grupa unică a Europa League: la Zagreb, cu Dinamo, pe 22 ianuarie, și acasă, cu Fenerbahce, pe 29 ianuarie. ...
Acum 24 ore
01:20
Modul INCREDIBIL în care Insulele Feroe a obținut al doilea punct din istorie la Europene + a fost bătut recordul all-time de goluri într-un meci # Gazeta Sporturilor
A doua zi a Campionatului European de handbal masculin a fost extrem de ofertantă. România a pierdut debutul împotriva Danemarcei, scor 34-40, Insulele Feroe a obținut al doilea punct din istorie, iar duelul Slovenia - Muntenegru a bătut recordul de goluri al turneului.Vineri a fost o zi istorică în grupa D a Europeanului. A început la ora 19:00 cu Slovenia - Muntenegru, scor 41-40. Reprezintă meciul cu cele mai multe goluri marcate în istoria turneelor finale continentale. ...
00:50
Eșecul suferit de FCSB la Mioveni, 0-1 cu FC Argeș, a lăsat urme nu doar pe tabelă, ci și în interiorul vestiarului. Un meci slab, decis de o execuție precisă a lui Yanis Pîrvu, a pus capăt unei perioade intense pentru roș-albaștri, veniți după aproape două săptămâni petrecute departe de familii.La finalul partidei, atenția nu s-a mutat doar asupra rezultatului, ci și asupra unui gest neașteptat al lui Florin Tănase. ...
00:10
Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, a fost invitatul zilei la GSP Live, unde a descris condițiile de la Stadionul Municipal. Declarațiile sale vin după ce edilul orașului, Cosmin Ionuț Andrei, a spus că sportul nu este, deocamdată, prioritar în stabilirea bugetului.Patronul clubului-revelație din Superliga se plânge de starea arenei și solicită Primăriei sprijin imediat. ...
16 ianuarie 2026
23:20
Raul Rusescu lansează cel mai negru scenariu pentru FCSB: „La modul cel mai serios!” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - FCSB 1-0. La finalul partidei pierdute de campioana României la prima apariție din anul 2026, expertul GSP Raul Rusescu (37 de ani), fost jucător la roș-albaștri în 3 perioade diferite 2011-2013, 2014-2015 și 2018-2019, a tras un semnal de alarmă.FCSB a început cu stângul anul și ratează șansa să vină pe loc de play-off, situația devenind tot mai complicată pentru deținătoarea trofeului. ...
23:10
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a criticat doi jucători care au intrat de pe banca de rezerve a celor de la FCSB în meciul peridut de campioană pe terenul lui FC Argeș, scor 0-1. Ilie Dumitrescu a pronunțat numele lui Octavian Popescu și Mamadou Thiam, care au intrat la FCSB după pauză, spunând că aceștia nu au reușit să aducă un plus în echipa campioanei. În schimb, a lăudat formația condusă de Bogdan Andone pentru victorie. ...
23:00
Florin Tănase, îngrijorat după înfrângerea cu FC Argeș: „E o situație dificilă. Suntem la Steaua și trebuie să câștigăm” # Gazeta Sporturilor
FCSB a început anul cu un pas greșit. Campioana a pierdut surprinzător la Mioveni, 0-1 cu FC Argeș, în etapa a 22-a din Superliga, iar la final Florin Tănase, decarul roș-albaștrilor, a tras un semnal de alarmă. ...
22:50
Victorios cu FCSB, Bogdan Andone a confirmat discuțiile din jurul lui Tudose și Pîrvu # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, antrenorul de la FC Argeș, a tras concluziile, după ce echipa lui a învins-o pe FCSB, scor 1-0, în runda 22 din Superliga.La finalul partidei, tehnicianul și-a felicitat băieții pentru victorie și a spus că acesta nu este întâmplătoare. A spus că au negocieri pentru transferurile lui Mario Tudose și Yanis Pîrvu, marcatorul golului victoriei, și nu s-ar mira ca aceștia să plece. ...
22:50
Claudiu Micovschi (26 de ani), aripă dreapta) a debutat pentru FC Argeș în victoria cu FCSB, scor 1-0, și a tras concluziile la finalul meciului. Micovschi simte că deja s-a integrat în vestiarul condus de Bogdan Andone și le-a mulțumit colegilor pentru ajutorul acordat în acest sens. Claudiu Micovschi, după FC Argeș - FCSB: „Vrem să o ținem pe acest drum”„Ne bucurăm foarte mult că am reușit să câștigăm. Vrem să o ținem pe acest drum. ...
22:50
Elias Charalambous trece rapid peste înfrângerea cu FC Argeș și se concentrează pe Europa League: „Vom uita de campionat deocamdată” # Gazeta Sporturilor
FCSB a debutat cu stângul în 2026, pierzând cu FC Argeș, scor 0-1, în primul meci al anului și al rundei #22. După partidă, antrenorul Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit atât despre duelul pierdut, cât și despre ultimele două partide europene care urmează.Pentru FCSB urmează ultimele două meciuri din grupa unică a Europa League: la Zagreb, cu Dinamo, pe 22 ianuarie, și acasă, cu Fenerbahce, pe 29 ianuarie. ...
