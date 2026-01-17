Elias Charalambous trece rapid peste înfrângerea cu FC Argeș și se concentrează pe Europa League: „Vom uita de campionat deocamdată”

16:30

Portarul Dejan Iliev (30 de ani) a fost prezentat oficial de Rapid.UTA Arad și Rapid București au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al portarului macedonean la formația din Giulești.Dejan Iliev este noul portar al RapiduluiPortarul în vârstă de 30 de ani, internațional al Macedoniei de Nord și cu o înălțime de 1.95 metri, vine de la UTA Arad și a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate, cu opțiune de prelungire cu formația lui Constantin Gâlcă. ...