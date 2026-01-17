Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Căutăm încă doi-trei jucători”. Ce a spus despre meciul cu U Cluj
Antena Sport, 17 ianuarie 2026 16:50
Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo. Antrenorul croat al „câinilor" a dezvăluit că așteaptă noi întăriri, dorindu-și încă doi-trei jucători noi sub comanda sa. Până în acest moment, Dinamo i-a transferat pe Valentin Țicu și pe Ianis Târbă. „Câinii" au ajuns la o înțelegere și cu românul de la AC Milan, Matteo Duți, el urmând să fie prezentat
• • •
Acum 5 minute
17:30
Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului. Noul transfer, așteptat să se impună: „Vom fi altceva” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului, după eșecul cu FC Argeș, scor 0-1, din etapa a 22-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că echipa va avea alți doi mijlocași centrali, în următoarea perioadă. Concret, Mihai Stoica a transmis că la mijlocul terenului vor
Acum 30 minute
17:10
Cum se menține în formă Gigi Becali, la 67 de ani. „Secretul” pe care i l-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit cum se menține în formă, la 67 de ani. Patronul de la FCSB i-a spus „secretul" său lui Ilie Dumitrescu, după eșecul suferit de campioană cu FC Argeș, scor 0-1, în prima etapă din 2026. „Sală nu faci, Gigi?", a fost întrebarea pe care i-a adresat-o Ilie Dumitrecu lui Gigi Becali. Milionarul din Pipera a
17:00
Real Madrid a trecut repede peste eșecul umilitor din Cupa Spaniei, contra celor de la Albacete. Cu un nou antrenor pe bancă, vicecampioana din La Liga s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Levante. Nu a fost însă suficient pentru ca jucătorii să fie iertați de suporteri. Aceștia i-au huiduit copios
Acum o oră
16:50
Marius Șumudică a pus ochii pe primul român! Cine poate ajunge sub comanda tehnicianului în Arabia Saudită # Antena Sport
Marius Șumudică va avea o misiune dificilă în Arabia Saudită, acolo unde a înregistrat deja două eșecuri pe banca celor de la Al-Okhdood, în primele trei jocuri disputate. După partida pierdută cu Al-Khaleej, tehnicianul român a cerut transferuri din partea conducerii, iar primul pe lista acestuia este un internațional român. Un internațional român, pe lista
16:50
Acum 2 ore
16:30
Când semnează Olimpiu Moruțan cu Rapid. Detalii din contract: „Îi era frică și de suporteri” # Antena Sport
Giovanni Becali a oferit toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la Rapid. Impresarul a dezvăluit că internaționalul român și-a dat acordul și sunt șanse să semneze contractul duminică, iar de luni să înceapă antrenamentele sub comanda lui Costel Gâlcă. Giovanni Becali a mai dezvăluit că Olimpiu Moruțan va ajunge la Rapid
16:30
Giovanni Becali anunță interesul americanilor pentru Ștefan Baiaram: „I-am spus cluburile care sunt” # Antena Sport
Ștefan Baiaram este în prezent cel mai important jucător de la Universitatea Craiova, dar este văzut de conducere și ca cel mai important „produs de export" al grupării din Bănie. Giovanni Becali a vorbit despre interesul cluburilor din afară pentru fotbalistul român cotat la 4,5 milioane de euro, dar a explicat de ce are nevoie
16:10
Meciul Farul – Hermannstadt e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 17:15. Ianis Zicu îl va înfrunta pe Dorinel Munteanu. Ambele echipe au mare nevoie de puncte. Înaintea acestui meci Farul e pe locul 10, cu 27 de puncte, în timp ce Hermannstadt e pe penultimul loc, cu numai 13 puncte. Farul
16:10
Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a spus totul # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de el de la Metalist 1925 Harkov. În ciuda faptului că trupa din Ucraina oferea suma de 4,5 milioane de euro, căpitanul „câinilor" a ales să rămână la echipa din Ștefan cel Mare, cel puțin până la finalul sezonului. Cătălin Cîrjan a dezvăluit că ceilalți jucători ai
16:00
Meciul Rapid – Metaloglobus e de la ora 20:00 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Giuleştenii pot urca pe primul loc, ei fiind, înaintea partidei, pe locul 2, cu 39 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Peluza Nord a Rapidului protestează la acest meci. Ea va
Acum 4 ore
15:30
Udinese – Inter LIVE TEXT (16:00). Echipa lui Cristi Chivu vrea să îşi menţină avansul în fruntea clasamentului # Antena Sport
Meciul Udinese – Inter, din etapa cu numărul 21 din Serie A, va începe la ora 16:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Echipa lui Cristi Chivu este lider după 20 de etape şi are 46 de puncte, fiind la trei puncte deasupra lui AC Milan şi la şase puncte în
15:30
Echipa UTA Arad a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 22-a din Liga 1. Unirea Slobozia a revenit pe propriul stadion, dar fără noroc. Arădenii au încercat vigilenţa lui Robert Popa în minutul 19, când Alin Roman a şutat de la distanţă. După cinci minute oaspeţii au deschis scorul,
15:30
Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) a câştigat sâmbătă al şaselea titlu la Raliul Dakar, la categoria auto, după a 13-a şi ultima etapă a acestei curse legendare, care a avut startul şi sosire la Yanbu (108 km), etapă câştigată de suedezul Mattias Ekstrom (Ford Racing), scrie AFP. Al Attiyah, care s-a impus pentru a
15:20
Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: “I-am spus ce salariu îi dau” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că a discutat la telefon cu Olimpiu Moruţan (26 de ani) pentru ca jucătorul naţionalei să se întoarcă la FCSB. În cele din urmă, se pare că Moruţan va semna cu Rapid. Moruţan e cotat în prezent la 2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.
14:50
Cum i-a numit tatăl lui Louis Munteanu pe şefii lui CFR Cluj, după ce fiul lui a semnat în SUA # Antena Sport
Tatăl lui Louis Munteanu, Gabi Munteanu, a dezvăluit că a avut o discuţie cu fiul lui în care i-a transmis să încheie conturile ok cu CFR Cluj, fosta lui echipă. Chiar dacă au existat anumite tensiuni între Louis Munteanu (23 de ani) şi fostul său club, CFR, în perioada în care acesta a evoluat la
14:40
Real Madrid, pe un butoi de pulbere! Fanii au huiduit vedetele lui Perez la sosirea pe Bernabeu # Antena Sport
Real Madrid are mare nevoie de o victorie sâmbătă, în meciul de pe teren propriu cu Levante, din etapa cu numărul 20 din La Liga. Echipa de pe Bernabeu a avut o săptămână de coşmar. La mai puţin de 24 de ore de la înfrângerea din finala Supercupei Europei cu Barcelona, Xabi Alonso a fost
14:40
Mesajul tatălui lui Louis Munteanu pentru conducerea lui CFR Cluj, după ce fiul lui a semnat în SUA # Antena Sport
Tatăl lui Louis Munteanu, Gabi Munteanu, a dezvăluit că a avut o discuţie cu fiul lui în care i-a transmis să încheie conturile ok cu CFR Cluj, fosta lui echipă. Chiar dacă au existat anumite tensiuni între Louis Munteanu (23 de ani) şi fostul său club, CFR, în perioada în care acesta a evoluat la
Acum 6 ore
13:30
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că Denis Alibec (35 de ani) va intra în meciul FCSB-ului cu Dinamo Zagreb din Europa League. Potrivit lui Becali, meciul ar decide dacă Alibec va fi sau nu scos din lot. El mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului. A înscris un singur gol în
13:10
Gabriela Ruse, prima româncă ce joacă în primul tur la Australian Open 2026! Când are loc meciul # Antena Sport
Jucătoarea Gabriela Ruse va evolua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în runda inaugurală la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Ruse (28 de ani), locul 79 mondial, va evolua în primul tur contra sportivei ucrainene Daiana Iastremska (25 de ani), ocupanta poziţiei 27 în eirarhia WTA. Gabriela Ruse, prima româncă ce
12:50
“M-a şocat!” Legenda lui Liverpool i-a arătat uşa lui Mohamed Salah: “Poate e mai bine să plece” # Antena Sport
Mohamed Salah a fost criticat de Dietmar Hamman, fostul mare jucător al lui Liverpool, câştigător al UEFA Champions League cu formaţia de pe Anfield în 2005. Egipteanul a deranjat prin declaraţiile sale făcute înainte de plecarea la Cupa Africii pe Naţiuni, atunci când a spus că nu se simte respectat, după ce a fost lăsat
12:40
Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun” # Antena Sport
Dumitru Dragomir (79 de ani) va începe construcţia unui proiect imobiliar în care urmează să investească circa 30 de milioane de euro. Proiectul imobiliar se va construi pe un teren pe care Dragomir l-a achiziţionat în 2022 de la Teodora Becali, fiica cea mare a lui Gigi Becali (67 de ani). Acesta va fi cel
12:00
Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Cel mai mare club din România” # Antena Sport
Dejan Iliev (30 de ani) a acordat primul interviu după ce a semnat cu Rapid. Portarul macedonean vine de la UTA. Cotat la 450.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Iliev va fi rezerva lui Marian Aioani (26 de ani). Iliev începuse sezonul ca titular la UTA, dar ulterior Andrei Gorcea (24 de
11:40
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost extrem de dezamăgit după înfrângerea suferită de echipa sa în primul meci oficial din 2026. FC Argeş s-a impus cu 1-0 în meciul de la Mioveni, iar campioana României rămâne pe locul 9 în clasament după 22 de etape. În urma aceste înfrângeri, Gigi Becali a
Acum 8 ore
11:20
Novak Djokovic e pregătit de Australian Open 2026: “Nu trebuie să intru în capcana mentală” # Antena Sport
În căutarea celui de-al 25-lea titlu de Mare Şlem la 38 de ani, jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic abordează Australian Open, care începe duminică la Melbourne, cu încredere, dar şi cu precauţie: "Întotdeauna am o şansă, mai ales aici", a declarat el sâmbătă, scrie AFP. "Încă am motivaţia şi, bineînţeles, îmi dau seama că
11:10
Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: “Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off” # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), nu-şi face griji că roş-albaştrii nu vor prinde play-off-ul, după înfrângerea cu FC Argeş. Mihai Stoica a explicat eşecul prin faptul că FCSB a jucat pe un teren îngheţat, aşa cum nu sunt multe în Liga 1. Oficialul roş-albaştrilor îşi pune speranţele şi în
10:50
Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 117-115. Evan Mobley a adus victoria cu un slam dunk în ultimele secunde # Antena Sport
Cleveland a câştigat cu un slam dunk în ultimele secunde al lui Evan Mobley după o pasă genială a lui Jaylon Tyson, aflat la noaptea carierei în NBA, cu 39 puncte şi 4 pase decisive. Acesta a suplinit prestaţia sub nota obişnuită a lui Donovan Mitchell, al patrulea marcator din NBA, care a strâns doar
10:40
Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A # Antena Sport
Presa italiană a anunţat că Dan Şucu (62 de ani) a ajuns la un acord cu AS Roma pentru Tommaso Baldanzi (22 de ani), jucător cotat la 10 milioane de euro. Genoa îl va împrumuta pe Baldanzi, urmând să aibă şi o clauză de transfer definitiv. Baldanzi are cifre foarte bune la naţionala U21 a
10:30
Florin Tănase nu a plecat alături de echipă după meciul FC Argeş – FCSB 1-0. Campioana României a pierdut primul meci oficial din 2026 şi rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte, în afara locurilor de play-off. La finalul partidei de la Mioveni, câţiva jucători din echipa roş-albaştr
10:10
Becali l-a criticat pe fotbalistul pe care Mihai Stoica l-a tot lăudat: “Ce să faci cu el? Îi dă un umăr, jos” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat pe jucătorul pe care Mihai Stoica (60 de ani) l-a lăudat în mai multe rânduri în ultima vreme. Este vorba de Mihai Toma (18 ani). Tânărul fotbalist a fost înlocuit la pauza meciului cu un alt jucător under, Alex Stoian (18 ani). Gigi Becali l-a “luat la ţintă” […] The post Becali l-a criticat pe fotbalistul pe care Mihai Stoica l-a tot lăudat: “Ce să faci cu el? Îi dă un umăr, jos” appeared first on Antena Sport.
09:50
Basarab Panduru a numit marea greşeală a lui Gigi Becali! Decizia criticată din FC Argeş – FCSB 1-0: “Niciodată” # Antena Sport
FCSB a început cu stângul anul 2026, după ce a pierdut meciul din etapa cu numărul 22 de la Mioveni, cu FC Argeş, scor 0-1. Campioana României rămâne pe locul 9 în Liga 1 şi începe să tremure serios în privinţa calificării în play-off. Aşa cum a obişnuit, FCSB a efectuat trei schimbări la pauză. […] The post Basarab Panduru a numit marea greşeală a lui Gigi Becali! Decizia criticată din FC Argeş – FCSB 1-0: “Niciodată” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:30
Românca Julia Sauter, în lacrimi după finalul programului de la Europene! Poziţia onorabilă pe care s-a clasat # Antena Sport
Julia Sauter, care a avut o prestaţie modestă la programul scurt de la Campionatele Europene de patinaj artistic, clasându-se pe 18, cu 52.53 puncte, a avut un exerciţiu extraordinar la programul liber. După încheierea programului liber, Julia Sauter a început să plângă. Ea s-a clasat a şasea la programul liber, încheind competiţia pe un loc […] The post Românca Julia Sauter, în lacrimi după finalul programului de la Europene! Poziţia onorabilă pe care s-a clasat appeared first on Antena Sport.
09:30
09:10
Mirra Andreeva a câştigat titlul de la Adelaide! A defilat în finala cu Victoria Mboko # Antena Sport
Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva (8 WTA, favorită nr. 3) a câştigat, sâmbătă, turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, după ce a învins-o în finală, în două seturi, 6-3, 6-1, pe canadianca Victoria Mboko (17 WTA, favorită nr. 8). Andreeva, în vârstă de 18 […] The post Mirra Andreeva a câştigat titlul de la Adelaide! A defilat în finala cu Victoria Mboko appeared first on Antena Sport.
09:00
Doliu la echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră! Preşedintele clubului a murit! # Antena Sport
Echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră, Fiorentina, e în doliu! Preşedintele clubului, Rocco Commisso, a murit la vârsta de 76 de ani. Omul de afaceri american, cu origini italiene, s-a stins din viaţă din pricina unei boli crunte. El o preluase pe Fiorentina în 2019 de la familia Della […] The post Doliu la echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră! Preşedintele clubului a murit! appeared first on Antena Sport.
08:50
Raul Rusescu trage un semnal uriaş de alarmă, după FC Argeş – FCSB 1-0: “Cazurile Sepsi şi FCU Craiova ar trebui să sperie” # Antena Sport
Raul Rusescu a vorbit despre debutul cu stângul al celor de la FCSB în 2026 şi a tras un semnal uriaş de alarmă pentru campioana României. Echipa lui Elias Charalambous a pierdut partida de vineri seară cu FC Argeş, scor 0-1, şi rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte. Prestaţia neconvingătoare din partida de […] The post Raul Rusescu trage un semnal uriaş de alarmă, după FC Argeş – FCSB 1-0: “Cazurile Sepsi şi FCU Craiova ar trebui să sperie” appeared first on Antena Sport.
08:40
Ilie Dumitrescu nu i-a menajat pe jucătorii de la FCSB! Pe cine a criticat după înfrângerea cu FC Argeş: “Nicio şansă” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu i-a pus la zid pe jucătorii de la FCSB care au intrat în repriza a doua şi nu au reuşit să facă diferenţa cu FC Argeş. Campioana României a început cum nu se putea mai rău anul 2026, cu o înfrângere la Mioveni, scor 0-1, iar echipa lui Charalambous începe să tremure serios […] The post Ilie Dumitrescu nu i-a menajat pe jucătorii de la FCSB! Pe cine a criticat după înfrângerea cu FC Argeş: “Nicio şansă” appeared first on Antena Sport.
08:30
Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) le-a transmis antrenorilor Elias Charalambous şi Mihai Pintilii că vrea să vadă “la lucru” doi jucători care nu au evoluat deloc în meciul FC Argeş – FCSB 1-0. Este vorba despre Dennis Politic (25 de ani) şi Denis Alibec (35 de ani). Pe Politic Becali a plătit 970.000 de euro, […] The post Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa – Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei # Antena Sport
Echipa italiană Pisa, cu Marius Marin titular, a încheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Atalanta Bergamo, în etapa a 21-a din Serie A. Mijlocaşul român Marius Marin a început ca titular partida dintre Pisa şi Atalanta, iar managerul gazdelor, Alberto Gilardino, l-a schimbat în minutul 68, introducându-l în joc […] The post Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa – Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei appeared first on Antena Sport.
16 ianuarie 2026
23:50
Anunţul lui Mario Tudose despre viitorul lui, după ce a învins-o pe FCSB, echipa interesată de el! # Antena Sport
Mario Tudose (20 de ani) a fost dorit în trecut de FCSB, dar a rămas la FC Argeş. Tudose a reuşit să o învingă pe campioană şi la meciul retur, cu 1-0, după ce în tur FC Argeş, cu el în teren, s-a impus cu 2-0 în faţa FCSB-ului. Mario Tudose a anunţat că va […] The post Anunţul lui Mario Tudose despre viitorul lui, după ce a învins-o pe FCSB, echipa interesată de el! appeared first on Antena Sport.
23:40
Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu suntem o echipă mică” # Antena Sport
FC Argeș a confirmat că traversează o perioadă de senzație, după ce a reușit să se impună cu scorul de 1-0 în fața celor de la FCSB, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Formația antrenată de Bogdan Andone a dat lovitura la Mioveni în prima repriză a partidei, iar Dani Coman nu a […] The post Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu suntem o echipă mică” appeared first on Antena Sport.
23:40
Claudiu Micovschi a învins-o pe FCSB și a trimis „săgeți” către Rapid: „În sfârșit pot să fac asta” # Antena Sport
Claudiu Micovschi a evoluat în FC Argeș – FCSB 1-0, iar la finalul partidei, a trimis „săgeți” către Rapid. Mijlocașul cedat de giuleșteni în această iarnă la formația din Pitești a declarat că „în sfârșit” se poate bucura de fotbal. Claudiu Micovschi a fost trimis în teren de Bogdan Andone în minutul 56, luându-i locul lui Blagaic. Unicul gol al […] The post Claudiu Micovschi a învins-o pe FCSB și a trimis „săgeți” către Rapid: „În sfârșit pot să fac asta” appeared first on Antena Sport.
23:20
Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat două mutări la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1, din prima etapă din 2026. Patronul campioanei a dezvăluit că Andre Duarte își va primi „cartea verde”, după ce nu a putut juca în meciul de la Mioveni. Totodată, Becali a dezvăluit că se va oficializa și transferul lui Ofri Arad. Mijlocașul […] The post Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” appeared first on Antena Sport.
23:10
Reacţia lui Bogdan Andone după ce a învins-o tur-retur pe FCSB! Ce a spus de play-off # Antena Sport
Bogdan Andone (51 de ani) a învins-o şi în turul şi în returul sezonului regular pe FCSB. După ce în tur, la FCSB acasă, a fost 2-0 pentru piteşteni, la retur echipa lui Bogdan Andone s-a impus cu 1-0, printr-un gol marcat de Yanis Pîrvu. Bogdan Andone, care în trecut a fost antrenor la FCSB, […] The post Reacţia lui Bogdan Andone după ce a învins-o tur-retur pe FCSB! Ce a spus de play-off appeared first on Antena Sport.
23:00
Florin Tănase, replică pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „Așa i s-a părut dânsului, eu n-am făcut asta” # Antena Sport
Florin Tănase a venit cu replica pentru Gigi Becali, după ce FC Argeș a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0. În prima etapă din 2026, Yanis Pîrvu a marcat unicul gol al meciului disputat la Mioveni. După meci, Gigi Becali a avut o reacție furibundă și și-a taxat mai mulți jucători. Florin Tănase a fost printre cei […] The post Florin Tănase, replică pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „Așa i s-a părut dânsului, eu n-am făcut asta” appeared first on Antena Sport.
22:50
„Călăul” FCSB-ului de la Mioveni, în al nouălea cer după golul contra campioanei: „O bucurie imensă” # Antena Sport
FC Argeș a produs surpriza în deschiderea etapei cu numărul 22 din Liga 1, reușind să învingă pentru a doua oară în acest sezon campioana României. Piteștenii au făcut un meci perfect la Mioveni în fața FCSB-ului, iar reușita care a făcut diferența i-a aparținut lui Ianis Pîrvu, puștiul de 18 ani din echipa lui […] The post „Călăul” FCSB-ului de la Mioveni, în al nouălea cer după golul contra campioanei: „O bucurie imensă” appeared first on Antena Sport.
22:40
Gigi Becali, scos din minţi când a fost întrebat de Bogdan Andone: “Chiar să-mi zici că e mare antrenor?” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) s-a enervat atunci când a fost întrebat de antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (51 de ani). Andone a lucrat în trecut la FCSB. FC Argeş a învins-o şi în turul sezonului regular, cu 2-0, pe FCSB, şi acum, la retur, cu 1-0. La meciul de vineri seară, Yanis Pîrvu […] The post Gigi Becali, scos din minţi când a fost întrebat de Bogdan Andone: “Chiar să-mi zici că e mare antrenor?” appeared first on Antena Sport.
22:30
Elias Charalambous trage un semnal de alarmă, după FC Argeș – FCSB 1-0: „Șansele se diminuează” # Antena Sport
FCSB a făcut un pas greșit la primul meci de campionat din anul 2026. Campioana României a jucat modest împotriva celor de la FC Argeș, după un joc în care jucătorii lui Elias Charalambous au tratat multe acțiuni bune cu superficialitate. Gigi Becali și-a criticat câțiva jucători după finalul partidei, iar Elias Charalambous a tras […] The post Elias Charalambous trage un semnal de alarmă, după FC Argeș – FCSB 1-0: „Șansele se diminuează” appeared first on Antena Sport.
22:30
Joyskim Dawa, reacție fermă după ce a revenit pe teren în FC Argeș – FCSB 1-0: „Aici s-a făcut diferența” # Antena Sport
Joyskim Dawa a oferit prima reacție, după ce FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe FCSB, în prima etapă din 2026. Fundașul central a bifat primul meci oficial, după o pauză de zece luni. Joyskim Dawa a fost titularizat în meciul cu FC Argeș în condițiile în care Andre Duarte nu a avut drept de joc. Singurul jucător transferat […] The post Joyskim Dawa, reacție fermă după ce a revenit pe teren în FC Argeș – FCSB 1-0: „Aici s-a făcut diferența” appeared first on Antena Sport.
22:20
Decizia radicală luată de Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de FC Argeș. Ce schimbare și-a reproșat # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o reacție categorică după ce FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe FCSB, în prima etapă din 2026. Patronul campioanei a anunțat o decizie radicală, mărturisind că e gata să nu mai ofere declarații publice, până când echipa sa nu se va califica în play-off. Dacă ar fi învins-o pe FC […] The post Decizia radicală luată de Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de FC Argeș. Ce schimbare și-a reproșat appeared first on Antena Sport.
22:10
Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei # Antena Sport
FCSB a început cum nu se putea mai rău anul 2026 și a suferit un eșec la Mioveni, în fața celor de la FC Argeș. Formația nou promovată i-a luat campioanei României șase puncte în acest sezon. Rezultatul îndepărtează gruparea roș-albastră de locurile de play-off, având în vedere faptul că echipa lui Bogdan Andone este […] The post Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei appeared first on Antena Sport.
