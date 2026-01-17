Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun”
Antena Sport, 17 ianuarie 2026 12:40
Dumitru Dragomir (79 de ani) va începe construcţia unui proiect imobiliar în care urmează să investească circa 30 de milioane de euro. Proiectul imobiliar se va construi pe un teren pe care Dragomir l-a achiziţionat în 2022 de la Teodora Becali, fiica cea mare a lui Gigi Becali (67 de ani). Acesta va fi cel […]
Acum 10 minute
12:50
“M-a şocat!” Legenda lui Liverpool i-a arătat uşa lui Mohamed Salah: “Poate e mai bine să plece” # Antena Sport
Mohamed Salah a fost criticat de Dietmar Hamman, fostul mare jucător al lui Liverpool, câştigător al UEFA Champions League cu formaţia de pe Anfield în 2005. Egipteanul a deranjat prin declaraţiile sale făcute înainte de plecarea la Cupa Africii pe Naţiuni, atunci când a spus că nu se simte respectat, după ce a fost lăsat […]
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:00
Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Cel mai mare club din România” # Antena Sport
Dejan Iliev (30 de ani) a acordat primul interviu după ce a semnat cu Rapid. Portarul macedonean vine de la UTA. Cotat la 450.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Iliev va fi rezerva lui Marian Aioani (26 de ani). Iliev începuse sezonul ca titular la UTA, dar ulterior Andrei Gorcea (24 de […]
Acum 2 ore
11:40
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost extrem de dezamăgit după înfrângerea suferită de echipa sa în primul meci oficial din 2026. FC Argeş s-a impus cu 1-0 în meciul de la Mioveni, iar campioana României rămâne pe locul 9 în clasament după 22 de etape. În urma aceste înfrângeri, Gigi Becali a […]
11:20
Novak Djokovic e pregătit de Australian Open 2026: “Nu trebuie să intru în capcana mentală” # Antena Sport
În căutarea celui de-al 25-lea titlu de Mare Şlem la 38 de ani, jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic abordează Australian Open, care începe duminică la Melbourne, cu încredere, dar şi cu precauţie: "Întotdeauna am o şansă, mai ales aici", a declarat el sâmbătă, scrie AFP. "Încă am motivaţia şi, bineînţeles, îmi dau seama că […]
11:10
Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: “Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off” # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), nu-şi face griji că roş-albaştrii nu vor prinde play-off-ul, după înfrângerea cu FC Argeş. Mihai Stoica a explicat eşecul prin faptul că FCSB a jucat pe un teren îngheţat, aşa cum nu sunt multe în Liga 1. Oficialul roş-albaştrilor îşi pune speranţele şi în […]
Acum 4 ore
10:50
Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 117-115. Evan Mobley a adus victoria cu un slam dunk în ultimele secunde # Antena Sport
Cleveland a câştigat cu un slam dunk în ultimele secunde al lui Evan Mobley după o pasă genială a lui Jaylon Tyson, aflat la noaptea carierei în NBA, cu 39 puncte şi 4 pase decisive. Acesta a suplinit prestaţia sub nota obişnuită a lui Donovan Mitchell, al patrulea marcator din NBA, care a strâns doar […]
10:40
Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A # Antena Sport
Presa italiană a anunţat că Dan Şucu (62 de ani) a ajuns la un acord cu AS Roma pentru Tommaso Baldanzi (22 de ani), jucător cotat la 10 milioane de euro. Genoa îl va împrumuta pe Baldanzi, urmând să aibă şi o clauză de transfer definitiv. Baldanzi are cifre foarte bune la naţionala U21 a […]
10:30
Florin Tănase nu a plecat alături de echipă după meciul FC Argeş – FCSB 1-0. Campioana României a pierdut primul meci oficial din 2026 şi rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte, în afara locurilor de play-off. La finalul partidei de la Mioveni, câţiva jucători din echipa roş-albaştrilor au stat şi au făcut poze […]
10:10
Becali l-a criticat pe fotbalistul pe care Mihai Stoica l-a tot lăudat: “Ce să faci cu el? Îi dă un umăr, jos” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat pe jucătorul pe care Mihai Stoica (60 de ani) l-a lăudat în mai multe rânduri în ultima vreme. Este vorba de Mihai Toma (18 ani). Tânărul fotbalist a fost înlocuit la pauza meciului cu un alt jucător under, Alex Stoian (18 ani). Gigi Becali l-a "luat la ţintă" […]
09:50
09:30
Românca Julia Sauter, în lacrimi după finalul programului de la Europene! Poziţia onorabilă pe care s-a clasat # Antena Sport
Julia Sauter, care a avut o prestaţie modestă la programul scurt de la Campionatele Europene de patinaj artistic, clasându-se pe 18, cu 52.53 puncte, a avut un exerciţiu extraordinar la programul liber. După încheierea programului liber, Julia Sauter a început să plângă. Ea s-a clasat a şasea la programul liber, încheind competiţia pe un loc […]
09:30
09:10
Mirra Andreeva a câştigat titlul de la Adelaide! A defilat în finala cu Victoria Mboko # Antena Sport
Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva (8 WTA, favorită nr. 3) a câştigat, sâmbătă, turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, după ce a învins-o în finală, în două seturi, 6-3, 6-1, pe canadianca Victoria Mboko (17 WTA, favorită nr. 8). Andreeva, în vârstă de 18 […]
09:00
Doliu la echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră! Preşedintele clubului a murit! # Antena Sport
Echipa la care Adrian Mutu s-a simţit cel mai bine în carieră, Fiorentina, e în doliu! Preşedintele clubului, Rocco Commisso, a murit la vârsta de 76 de ani. Omul de afaceri american, cu origini italiene, s-a stins din viaţă din pricina unei boli crunte. El o preluase pe Fiorentina în 2019 de la familia Della […]
Acum 6 ore
08:50
Raul Rusescu trage un semnal uriaş de alarmă, după FC Argeş – FCSB 1-0: “Cazurile Sepsi şi FCU Craiova ar trebui să sperie” # Antena Sport
Raul Rusescu a vorbit despre debutul cu stângul al celor de la FCSB în 2026 şi a tras un semnal uriaş de alarmă pentru campioana României. Echipa lui Elias Charalambous a pierdut partida de vineri seară cu FC Argeş, scor 0-1, şi rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte. Prestaţia neconvingătoare din partida de […]
08:40
Ilie Dumitrescu nu i-a menajat pe jucătorii de la FCSB! Pe cine a criticat după înfrângerea cu FC Argeş: “Nicio şansă” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu i-a pus la zid pe jucătorii de la FCSB care au intrat în repriza a doua şi nu au reuşit să facă diferenţa cu FC Argeş. Campioana României a început cum nu se putea mai rău anul 2026, cu o înfrângere la Mioveni, scor 0-1, iar echipa lui Charalambous începe să tremure serios […]
08:30
Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) le-a transmis antrenorilor Elias Charalambous şi Mihai Pintilii că vrea să vadă "la lucru" doi jucători care nu au evoluat deloc în meciul FC Argeş – FCSB 1-0. Este vorba despre Dennis Politic (25 de ani) şi Denis Alibec (35 de ani). Pe Politic Becali a plătit 970.000 de euro, […]
Acum 12 ore
00:00
Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa – Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei # Antena Sport
Echipa italiană Pisa, cu Marius Marin titular, a încheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Atalanta Bergamo, în etapa a 21-a din Serie A. Mijlocaşul român Marius Marin a început ca titular partida dintre Pisa şi Atalanta, iar managerul gazdelor, Alberto Gilardino, l-a schimbat în minutul 68, introducându-l în joc […]
Acum 24 ore
23:50
Anunţul lui Mario Tudose despre viitorul lui, după ce a învins-o pe FCSB, echipa interesată de el! # Antena Sport
Mario Tudose (20 de ani) a fost dorit în trecut de FCSB, dar a rămas la FC Argeş. Tudose a reuşit să o învingă pe campioană şi la meciul retur, cu 1-0, după ce în tur FC Argeş, cu el în teren, s-a impus cu 2-0 în faţa FCSB-ului. Mario Tudose a anunţat că va […]
23:40
Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu suntem o echipă mică” # Antena Sport
FC Argeș a confirmat că traversează o perioadă de senzație, după ce a reușit să se impună cu scorul de 1-0 în fața celor de la FCSB, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Formația antrenată de Bogdan Andone a dat lovitura la Mioveni în prima repriză a partidei, iar Dani Coman nu a […]
23:40
Claudiu Micovschi a învins-o pe FCSB și a trimis „săgeți” către Rapid: „În sfârșit pot să fac asta” # Antena Sport
Claudiu Micovschi a evoluat în FC Argeș – FCSB 1-0, iar la finalul partidei, a trimis „săgeți" către Rapid. Mijlocașul cedat de giuleșteni în această iarnă la formația din Pitești a declarat că „în sfârșit" se poate bucura de fotbal. Claudiu Micovschi a fost trimis în teren de Bogdan Andone în minutul 56, luându-i locul lui Blagaic. Unicul gol al […]
23:20
Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat două mutări la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1, din prima etapă din 2026. Patronul campioanei a dezvăluit că Andre Duarte își va primi „cartea verde", după ce nu a putut juca în meciul de la Mioveni. Totodată, Becali a dezvăluit că se va oficializa și transferul lui Ofri Arad. Mijlocașul […]
23:10
Reacţia lui Bogdan Andone după ce a învins-o tur-retur pe FCSB! Ce a spus de play-off # Antena Sport
Bogdan Andone (51 de ani) a învins-o şi în turul şi în returul sezonului regular pe FCSB. După ce în tur, la FCSB acasă, a fost 2-0 pentru piteşteni, la retur echipa lui Bogdan Andone s-a impus cu 1-0, printr-un gol marcat de Yanis Pîrvu. Bogdan Andone, care în trecut a fost antrenor la FCSB, […]
23:00
Florin Tănase, replică pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „Așa i s-a părut dânsului, eu n-am făcut asta” # Antena Sport
Florin Tănase a venit cu replica pentru Gigi Becali, după ce FC Argeș a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0. În prima etapă din 2026, Yanis Pîrvu a marcat unicul gol al meciului disputat la Mioveni. După meci, Gigi Becali a avut o reacție furibundă și și-a taxat mai mulți jucători. Florin Tănase a fost printre cei […]
22:50
„Călăul” FCSB-ului de la Mioveni, în al nouălea cer după golul contra campioanei: „O bucurie imensă” # Antena Sport
FC Argeș a produs surpriza în deschiderea etapei cu numărul 22 din Liga 1, reușind să învingă pentru a doua oară în acest sezon campioana României. Piteștenii au făcut un meci perfect la Mioveni în fața FCSB-ului, iar reușita care a făcut diferența i-a aparținut lui Ianis Pîrvu, puștiul de 18 ani din echipa lui […]
22:40
Gigi Becali, scos din minţi când a fost întrebat de Bogdan Andone: “Chiar să-mi zici că e mare antrenor?” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) s-a enervat atunci când a fost întrebat de antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (51 de ani). Andone a lucrat în trecut la FCSB. FC Argeş a învins-o şi în turul sezonului regular, cu 2-0, pe FCSB, şi acum, la retur, cu 1-0. La meciul de vineri seară, Yanis Pîrvu […]
22:30
Elias Charalambous trage un semnal de alarmă, după FC Argeș – FCSB 1-0: „Șansele se diminuează” # Antena Sport
FCSB a făcut un pas greșit la primul meci de campionat din anul 2026. Campioana României a jucat modest împotriva celor de la FC Argeș, după un joc în care jucătorii lui Elias Charalambous au tratat multe acțiuni bune cu superficialitate. Gigi Becali și-a criticat câțiva jucători după finalul partidei, iar Elias Charalambous a tras […]
22:30
Joyskim Dawa, reacție fermă după ce a revenit pe teren în FC Argeș – FCSB 1-0: „Aici s-a făcut diferența” # Antena Sport
Joyskim Dawa a oferit prima reacție, după ce FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe FCSB, în prima etapă din 2026. Fundașul central a bifat primul meci oficial, după o pauză de zece luni. Joyskim Dawa a fost titularizat în meciul cu FC Argeș în condițiile în care Andre Duarte nu a avut drept de joc. Singurul jucător transferat […]
22:20
Decizia radicală luată de Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de FC Argeș. Ce schimbare și-a reproșat # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o reacție categorică după ce FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe FCSB, în prima etapă din 2026. Patronul campioanei a anunțat o decizie radicală, mărtu
22:10
Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei # Antena Sport
FCSB a început cum nu se putea mai rău anul 2026 și a suferit un eșec la Mioveni, în fața celor de la FC Argeș. Formația nou promovată i-a luat campioanei României șase puncte în acest sezon. Rezultatul îndepărtează gruparea roș-albastră de locurile de play-off, având în vedere faptul că echipa lui Bogdan Andone este […] The post Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei appeared first on Antena Sport.
22:00
FC Argeş – FCSB 1-0. Piteștenii dau lovitura și răpun campioana la Mioveni! Luptă „încinsă” la play-off # Antena Sport
FC Argeş a produs surpriza în deschiderea rundei cu numărul 22 din Liga 1 și a luat toate cele trei puncte din confruntarea cu FCSB. Golul lui Pîrvu a fost cel care a făcut diferența pe tabelă. Campioana României începe așadar anul 2026 la fel cum a jucat în mare parte din acest sezon, cel […] The post FC Argeş – FCSB 1-0. Piteștenii dau lovitura și răpun campioana la Mioveni! Luptă „încinsă” la play-off appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Bîrligea, un italiano vero! appeared first on Antena Sport.
21:30
Jurnal Antena Sport | Moruţan, marea lovitură pe care o pregăteşte Rapidul pentru acest mercato # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Moruţan, marea lovitură pe care o pregăteşte Rapidul pentru acest mercato appeared first on Antena Sport.
21:30
CFR Cluj a bătut palma cu Rapid București pentru primul transfer al iernii. Gruparea antrenată de Daniel Pancu își aduce înapoi un fost jucător, care plecase în vara anului 2023. Este vorba despre Christopher Braun, fundașul care vine gratis la „feroviari” pentru a-l înlocui pe Marcus Coco, jucător care și-a reziliat contractul cu CFR în […] The post CFR Cluj, transfer direct de la Rapid! Revenire impresionantă în Gruia appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | De la soare la ninsoare appeared first on Antena Sport.
21:30
Jurnal Antena Sport | Oneştiul, declarat “oraş european al sportului” în “Anul Nadia” # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Oneştiul, declarat “oraş european al sportului” în “Anul Nadia” appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Războinicele de la handbal appeared first on Antena Sport.
21:20
Mihai Stoica, scandal cu fanii lui FC Argeş! Oficialul FCSB-ului a fost înjurat şi a ripostat # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani) a fost implicat într-un conflict cu fanii lui FC Argeş. Oficialul roş-albaştrilor a fost înjurat de fanii echipei gazdă, el răspunzându-le suporterilor care îl huiduiau şi îi adresau cuvinte triviale. Fundaşul central Andre Duarte, care vede meciul din tribună, neavând “carte verde” încă, a […] The post Mihai Stoica, scandal cu fanii lui FC Argeş! Oficialul FCSB-ului a fost înjurat şi a ripostat appeared first on Antena Sport.
21:10
„Preferatul” lui Gigi Becali, gafă uriașă în FC Argeș – FCSB. Piteștenii au profitat și au marcat # Antena Sport
FC Argeș a deschis scorul, în meciul cu FCSB, prin Yanis Pîrvu, în minutul 28. Piteștenii lui Bogdan Andone au profitat de o mare eroare făcută de jucătorii campioanei, la mijlocul terenului. Concret, Mihai Toma, jucătorul care a îndeplinit regula U21 la FCSB în meciul cu FC Argeș, i-a pasat lui Vlad Chiricheș la mijlocul terenului. Pasa a fost […] The post „Preferatul” lui Gigi Becali, gafă uriașă în FC Argeș – FCSB. Piteștenii au profitat și au marcat appeared first on Antena Sport.
20:40
Riccardo Adami nu va mai fi inginerul de curse al lui Lewis Hamilton în următorul sezon de Formula 1. Septuplul campion mondial va avea un alt inginer de curse, în timp ce Adami îşi va continua activitatea la Academia Ferrari. Adami a fost înlocuit de Ferrari după un singur sezon în care a lucrat alături […] The post Schimbare la Ferrari! OUT după sezonul catastrofal al lui Lewis Hamilton appeared first on Antena Sport.
20:20
Marius Șumudică a avut parte de un coșmar la al treilea său meci pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa sa a suferit un eșec usturător pe terenul celor de la Al-Khaleej, din cadrul etapei cu numărul 15. Este a doua înfrângere pentru tehnicianul român la revenirea pe banca tehnică a noii sale echipe, care […] The post Marius Șumudică, dezamăgit după 1-4 cu Al-Khaleej: „Diferența s-a văzut” appeared first on Antena Sport.
20:00
Marc-Andre Ter Stegen, portarul clubului spaniol FC Barcelona, este aşteptat la Girona, ca împrumut, până la finalul sezonului, scrie vineri presa spaniolă. Revenit la începutul lunii decembrie 2025 după o lungă accidentare la spate, Marc-Andre Ter Stegen (33 de ani) a jucat un singur meci pentru FC Barcelona în acest sezon, şi anume în 16-imile […] The post Ter Stegen pleacă de la Barcelona! Echipa la care va evolua appeared first on Antena Sport.
19:50
Gigi Becali a anunţat suma pentru care e gata să îl cedeze pe Dennis Politic: “Şi-a scos banii” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a plătit 970.000 de euro pentru Dennis Politic (25 de ani), cedându-l şi gratis la Dinamo pe Alex Musi (21 de ani) pentru a face transferul. În condiţiile în care se vorbeşte de o posibilă plecare a lui Politic de la FCSB, Becali a spus că nu i-ar da drumul […] The post Gigi Becali a anunţat suma pentru care e gata să îl cedeze pe Dennis Politic: “Şi-a scos banii” appeared first on Antena Sport.
19:40
Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan: „Asta e important pentru mine” # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit prima reacție, după ce Dinamo a refuzat oferta pentru Cătălin Cîrjan. Antrenorul croat al „câinilor” a dezvăluit că a purtat un dialog cu căpitanul echipei, în urma interesul manifestat de Metalist 1925 Harkov. Formația din Ucraina oferea suma de patru milioane și jumătate de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan, însă Dinamo a refuzat oferta, ținând cont […] The post Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan: „Asta e important pentru mine” appeared first on Antena Sport.
19:20
Radu Drăgușin a revenit pe gazon după aproape 11 luni de la acea accidentare gravă, însă fundașul român și-a dat seama că nu va beneficia de multe minute din partea tehnicianului Thomas Frank, motiv pentru care a forțat un transfer în Italia. AS Roma a înaintat o ofertă pentru stoperul în vârstă de 23 de […] The post Transferul lui Radu Drăgușin a picat! Românul rămâne la Tottenham appeared first on Antena Sport.
19:00
“Avem şanse mari” Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu # Antena Sport
Ionel Dănciulescu (49 de ani) e de părere că România are şanse mari să treacă de Turcia înainte de barajul tricolorilor cu naţionala pregătită de Vincenzo Montella. Dănciulescu mizează pe experienţa selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani), ce a pregătit în trecut şi naţionala Turciei. Ionel Dănciulescu mizează pe Mircea Lucescu în barajul României cu […] The post “Avem şanse mari” Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
18:50
Hakan Calhangoglu, aproape de plecarea de la Inter. Răspunsul dat de echipa lui Cristi Chivu, după oferta primită # Antena Sport
Inter, antrenată de Cristi Chivu, a respins o ofertă făcută de clubul Galatasaray Istanbul pentru Hakan Calhanoglu, dar viitorul mijlocaşului turc la clubul italian este incert după încheierea actualului sezon, conform Football Italia. Galatasaray Istanbul urmăreşte mai mulţi mijlocaşi din Serie A, inclusiv pe Youssouf Fofana de la AC Milan şi pe Hakan Calhanoglu de la Inter Milano. Inter a refuzat oferta de la Galatasaray pentru Hakan Calhanoglu Potrivit SportsDigitale, clubul italian a respins o ofertă […] The post Hakan Calhangoglu, aproape de plecarea de la Inter. Răspunsul dat de echipa lui Cristi Chivu, după oferta primită appeared first on Antena Sport.
18:40
Marius Șumudică, a doua înfrângere în Arabia Saudită! Echipa românului, decimată cu 4-1 # Antena Sport
Echipa lui Marius Șumudică avea moralul ridicat după succesul obținut etapa trecută în campionatul din Arabia Saudită, însă bucuria a durat doar câteva zile. Al-Okhdood a suferit un eșec usturător în deplasare, pe terenul celor de la Al-Khaleej, în etapa cu numărul 16. Formația pregătită de tehnicianul român nu a avut nicio șansă. Al-Khaleej – […] The post Marius Șumudică, a doua înfrângere în Arabia Saudită! Echipa românului, decimată cu 4-1 appeared first on Antena Sport.
18:10
Andres Dumitrescu, revenire spectaculoasă în Liga 1! Cu ce echipă a semnat fundașul dorit de Dinamo # Antena Sport
La doar o zi după ce l-a prezentat oficial pe Rareș Pop, Petrolul Ploiești a confirmat un alt transfer, de această dată în compartimentul defensiv. „Găzarii l-au convins pe Andres Dumitrescu, jucător dorit și de Dinamo. Fundașul stânga a rămas liber de contract după despărțirea de Slavia Praga, însă a revenit spectaculos în prima ligă […] The post Andres Dumitrescu, revenire spectaculoasă în Liga 1! Cu ce echipă a semnat fundașul dorit de Dinamo appeared first on Antena Sport.
