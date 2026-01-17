Afacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun”

18:50

Inter, antrenată de Cristi Chivu, a respins o ofertă făcută de clubul Galatasaray Istanbul pentru Hakan Calhanoglu, dar viitorul mijlocaşului turc la clubul italian este incert după încheierea actualului sezon, conform Football Italia. Galatasaray Istanbul urmăreşte mai mulţi mijlocaşi din Serie A, inclusiv pe Youssouf Fofana de la AC Milan şi pe Hakan Calhanoglu de la Inter Milano. Inter a refuzat oferta de la Galatasaray pentru Hakan Calhanoglu Potrivit SportsDigitale, clubul italian a respins o ofertă […]