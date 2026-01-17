Elon Musk, luat peste picior de gameri după ce își numește fiica după o vrajă din Elden Ring
StirileProtv.ro, 17 ianuarie 2026 17:20
Patronul Tesla şi X Elon Musk este ironizat pe Internet, în ultimele zile, după ce a dezvăluit săptămâna trecută că i-a dat fiicei sale în vârstă de patru ani - Comet Azure -, numele ”celei mai puternice vrăji din Elden Ring”.
• • •
Acum 5 minute
17:40
România și SUA discută extinderea investițiilor și a cooperării economice strategice # StirileProtv.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat cu Charge d'Affaires al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael L. Dickerson, despre extinderea investiţiilor bilaterale, crearea de locuri de muncă şi consolidarea infrastructurii economice.
Acum 15 minute
17:30
Moment istoric. După două decenii de negocieri, a intrat în vigoare primul acord din lume pentru protejarea vieții marine # StirileProtv.ro
Primul acord din lume, care are caracter juridic obligatoriu, pentru protejarea vieții marine în apele internaționale, a intrat în vigoare, marcând un moment istoric pentru conservarea oceanelor, după aproape două decenii de negocieri.
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
17:10
Legea care permite polițiștilor locali să folosească bodycam-uri a fost promulgată. Situaţiile când cetățenii pot fi filmați # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă după-amiază promulgarea legii care permite polițiștilor locali să folosească camere portabile foto, video și audio în timpul serviciului.
17:00
”Cel mai important capitol de investiţii”. Guvernul își propune să absoarbă, în 2026, zece miliarde de euro din PNRR # StirileProtv.ro
Guvernul îşi propune să absoarbă în 2026 cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan.
16:50
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori # StirileProtv.ro
Un aeroport abandonat din Toronto, deschis acum aproape 100 de ani, va fi transformat într-un oraș, iar lucrările de modernizare au început la începutul acestui an.
Acum 2 ore
16:30
Valeriu Stoica: Conviețuirea îndelungată PNL–PSD a creat legături periculoase care subminează sprijinul pentru Bolojan # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat că liberalii se află de vreo opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD.
16:20
Un avion cu 11 persoane la bord a dispărut subit de pe radare, în munții Indoneziei. Încotro se îndrepta aeronava # StirileProtv.ro
Un avion de mici dimensiuni, care transporta 11 persoane, este căutat de autoritățile indoneziene după ce contactul cu aeronava s-a pierdut în timpul unui zbor deasupra estului țării, au precizat oficiali ai serviciilor de salvare pentru AFP.
16:20
Proteste masive la Copenhaga împotriva planurilor lui Trump pentru Groenlanda: „Make America Go Away” # StirileProtv.ro
Mii de manifestanţi s-au adunat sâmbătă la Copenhaga, în Danemarca, pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a pune mâna pe Groenlanda, relatează AFP.
16:10
Liderul suprem al Iranului îl sfidează pe Donald Trump și îl numește ”criminal”: ”El este vinovat pentru aceste victime” # StirileProtv.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, le-a cerut autorităţilor ”să le rupă spatele răzvrătiţilor” şi a dat vina pe președintele Donald Trump pentru victimele din Iran.
16:00
Peștera Liliecilor – mistere subterane și lilieci într-un spectacol natural unic în România. De ce merită vizitată # StirileProtv.ro
Peștera Liliecilor este una dintre cele mai fascinante atracții naturale din România, un loc unde misterele subterane se împletesc cu prezența impresionantă a coloniilor de lilieci.
16:00
5 locuri de poveste pentru vacanța de iarnă. Destinații cu peisaje spectaculoase pentru poze unice # StirileProtv.ro
În fiecare iarnă, Europa se transformă într-un tablou spectaculos de peisaje înghețate, lumini strălucitoare și tradiții care încălzesc sufletul.
16:00
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat # StirileProtv.ro
Satul medieval din România supranumit „Muntele Mierii”, situat în inima Țării Bârsei, păstrează farmecul autentic al Transilvaniei de odinioară.
15:50
”Nu pot respira”. Un imigrant cubanez a murit în detenție în Texas. ICE afirmă că s-a sinucis, un martor spune că a fost ucis # StirileProtv.ro
Un cetățean cubanez a murit într-un centru de detenție pentru imigranți din Texas la începutul lunii ianuarie 2026, în timpul unei altercații cu gardienii, iar medicul legist local afirmă că moartea sa va fi, probabil, clasificată ca omucidere.
15:50
Pisică dispărută de aproape un an, regăsită după ce a fost lovită de cinci mașini, în UK. „Avea șanse 50-50” # StirileProtv.ro
O pisică dispărută în urmă cu aproape un an s-a reunit cu stăpânii săi după ce a fost lovită de cinci vehicule, în Marea Britanie.
15:50
Remediul naturist pentru stres și anxietate. Ce să folosești pentru ameliorarea acestor stări # StirileProtv.ro
Stresul și anxietatea sunt probleme cu care mulți dintre oameni se confruntă în zilele noastre.
15:50
Cum să-ți protejezi animalele de companie în timpul gerului. Cum să-ți păstrezi câinele și pisica în siguranță în zilele reci # StirileProtv.ro
Iarna autentică te face să îți alini dorul de copilărie, însă aduce cu ea și probleme, mai ales pentru stăpânii animalelor de companie.
Acum 4 ore
15:40
Turcia, cooptată în inițiativa lui Trump pentru Gaza: Erdogan, invitat ca membru fondator al Consiliului de Pace # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a "invitat" pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, a anunţat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, relatează AFP.
15:10
Danemarca face presiuni asupra Congresului SUA pentru a evita un vot la limită privind Groenlanda # StirileProtv.ro
Oficiali danezi le-au transmis în această săptămână parlamentarilor americani să evite un vot privind puterile de război în cazul Groenlandei, scrie Politico.
15:10
Un băiat de 11 ani din SUA , acuzat că și-a ucis tatăl după ce i-a confiscat consola de jocuri. Mărturia șocantă a copilului # StirileProtv.ro
Un băiat de 11 ani din statul Pennsylvania este acuzat că și-ar fi împușcat mortal tatăl, după ce anterior i-ar fi fost confiscată consola portabilă de jocuri Nintendo Switch.
15:00
Actorul Răzvan Ionescu a încetat din viaţă la vârsta de 71 de ani, conform Teatrului Naţional Bucureşti.
15:00
Formația românească de doom/gothic/symphonic metal Green Eyes of Darkness a lansat albumul ”Fire Waves” # StirileProtv.ro
Formația românească de doom/gothic/symphonic metal Green Eyes of Darkness a lansat recent, sub egida casei de discuri Loud Rage Music, albumul ”Fire Waves”.
14:10
Novak Djokovici, înainte de Openul Australiei: „Când sunt sănătos, pot învinge pe oricine” # StirileProtv.ro
Aflat la cea de-a 21-a participare, Novak Djokovici va începe luni Openul Australiei cu un meci în primul tur împotriva spaniolului Pedro Martinez (locul 71 ATP).
14:10
Studiu: Ingredientul din bucătărie care ar putea înlocui apa de gură clasică. Este eficient împotriva bacteriilor orale # StirileProtv.ro
Cercetări recente sugerează că usturoiul, un ingredient natural, cunoscut mai ales din bucătărie, ar putea avea un rol important în igiena orală.
13:50
ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C # StirileProtv.ro
Anul 2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent, conform unei analize a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), din care mai rezultă că, în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în ţară a crescut cu +0,54°C.
Acum 6 ore
13:40
Pilotul Dacia, Nasser Al Attiyah (Qatar), a câştigat, sâmbătă, al şaselea său Raliu Dakar, la finalul celei de-a 13-a şi ultimei etape a acestei curse legendare, care se desfăşoară din 2020 în Arabia Saudită.
13:20
Un șofer a rămas fără mașina de 30.000 de euro în urma unui control în trafic, în Giurgiu. Ce au descoperit polițiștii. FOTO # StirileProtv.ro
Un autoturism în valoare de 150.000 de lei (echivalentul a 29.468 euro), căutat de autorităţile din Italia, a fost descoperit de către poliţiştii de frontieră din Corabia, în urma unui control în trafic.
13:20
Sectorul bugetar de unde nu se taie niciun salariu, pentru că nu au de unde. Angajații de aici au doar 3.000 lei pe lună # StirileProtv.ro
Guvernul nu va tăia salariile din Cultură pentru că oamenii de aici au oricum cele mai mici venituri din sectorul bugetar, spune ministrul Culturii, Andras Demeter. Potrivit acestuia, mulți angajați au salarii și de doar 3.000 de lei pe lună.
13:00
Lege pentru accesul la vaccinarea anti-HPV și testare gratuite. Cancerul aproape eradicat la alții face ravagii la noi # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite vaccinarea anti-HPV a fetelor și băieților între 11 și 26 de ani și testarea gratuită pentru cancerul de col uterin. Boala care a fost aproape eradicată în unele țări face ravagii în România.
13:00
SUA şi Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependenţa statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia, informează sâmbătă dpa.
12:30
Prima ţară care consumă peste 10.000 de miliarde de kWh într-un an. Depășește cu mult SUA și Uniunea Europeană # StirileProtv.ro
Consumul total de energie electrică al Chinei a depăşit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowaţi-oră (kWh), mai mult decât dublu faţă de cel al Statelor Unite.
12:20
André Ventura, favorit surpriză în primul tur al alegerilor în Portugalia. Candidatul extremei drepte conduce sondajele # StirileProtv.ro
Campania pentru primul tur al prezidențialelor din Portugalia s-a încheiat, cu candidatul extremei drepte, André Ventura, văzut drept favorit pentru duminică. Situație fără precedent, deși șansele lui de a câștiga turul doi rămân reduse.
12:20
Brigitte Macron, DJ la o petrecere caritabilă organizată la Disneyland pentru copii bolnavi. VIDEO # StirileProtv.ro
Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, și-a arătat talentul de DJ și mișcările de dans la o petrecere organizată la Disneyland Paris pentru copii internați în spitale și familiile lor.
12:20
Englezii care au și altă cetățenie vor trebui să prezinte pașaportul britanic la întoarcerea în Regatul Unit # StirileProtv.ro
Cetățenii britanici care dețin și o altă cetățenie vor fi în curând obligați să intre în Regatul Unit exclusiv cu documente britanice, deoarece modificările de reglementare intră în vigoare începând cu 25 februarie.
12:00
Giorgia Meloni postează un selfie anime de ziua ei, alături de cea care i-ar putea deveni noua cea mai bună prietenă # StirileProtv.ro
Giorgia Meloni a postat de ziua ei un selfie anime alături de premierul Japoniei, Sanae Takaichi, cea care i-ar putea deveni noua cea mai bună prietenă din politica mondială.
12:00
Rusia susține că a doborât 99 de drone ucrainene. Majoritatea au fost interceptate deasupra Mării Negre # StirileProtv.ro
Apărarea aeriană rusească a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în noaptea de vineri spre sâmbătă în cinci regiuni şi deasupra Mării Negre şi a Mării Azov, potrivit Ministerului rus al Apărării, informează sâmbătă EFE.
11:50
Reacția unei femei care s-a trezit cu un piton uriaș pe piept, în toiul nopții. „Iubito, nu te mișca!” # StirileProtv.ro
O femeie din Australia s-a trezit cu un piton uriaș pe piept, în toiul nopții. Pe jumătate adormită, a întins mâna după câinele ei și a realizat că, în loc de animal, mângâia un obiect ”neted și alunecos”.
11:50
Rihanna, apariție elegantă pe străzile din New York, după lansarea albumului lui A$AP Rocky. FOTO # StirileProtv.ro
Rihanna a fost surprinsă vineri seară (16 ianuarie) părăsind hotelul Four Seasons din Manhattan, New York.
Acum 8 ore
11:40
Obiect de pe vremea dacilor liberi, vechi de 2.000 de ani, descoperit pe șantierul Autostrăzii Unirii A8 # StirileProtv.ro
Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani a fost descoperit pe şantierul autostrăzii A8, în apropiere de oraşul Târgu Neamţ, a anunţat, sâmbătă, directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, Vasile Diaconu.
11:40
Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană a cerut companiilor aeriene să evite spaţiul aerian al Iranului # StirileProtv.ro
Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană (EASA) a cerut vineri companiilor aeriene să evite deocamdată spaţiul aerian iranian, invocând "situaţia actuală şi potenţialul unei acţiuni militare americane", informează sâmbătă dpa.
11:40
Jennifer Lawrence a declarat că a pierdut rolul din „Once Upon a Time in Hollywood” pentru că nu era „suficient de frumoasă” # StirileProtv.ro
Jennifer Lawrence spune că Quentin Tarantino și-ar fi dorit ca ea să o interpreteze pe Sharon Tate în filmul Once Upon a Time in Hollywood.
11:10
Acordul UE-Mercosur se semnează în Paraguay, după 25 de ani de negocieri. Împreună, reprezintă o treime din PIB-ul mondial # StirileProtv.ro
Acordul de liber schimb UE-Mercosur se semnează sâmbătă în Paraguay, după mai bine de 25 de ani de negocieri și pe fondul unor proteste în mai multe țări europene. Împreună, cele două blocuri economice reprezintă aproape o treime din PIB-ul mondial.
10:50
Un militar prins drogat la volan a fost condamnat cu suspendare. A fumat o ţigară de canabis ”la grătar” şi i s-a făcut rău # StirileProtv.ro
Un militar cu gradul de caporal de la o unitate din Constanţa a fost condamnat vineri de Tribunalul Militar Bucureşti la o pedeapsă cu suspendare, după ce a fost prins la volan conducând sub influenţa drogurilor.
10:40
Cod galben de ger în toată țara. Temperaturile minime vor ajunge la -20 de grade. Când scăpăm de vremea rea | HARTĂ # StirileProtv.ro
Zona afectată de ger se restrânge în cursul zilei de sâmbătă, pentru ca din cursul serii şi până duminică dimineaţă să cuprindă aproape toată ţara, anunţă meteorologii. Gerul se menţine până miercuri.
10:30
Cum se curăță corect ciupercile. Greșeli frecvente și metode recomandate de bucătari # StirileProtv.ro
Pentru a obține mâncăruri delicioase, curățarea corectă a ciupercilor este pasul cel mai important.
10:20
În anii 90, era cea mai frumoasă franțuzoaică din lume! Uimitor cum arată acum Sophie Marceau, fără operații estetice # StirileProtv.ro
Celebră pentru rolurile sale din filme precum „Braveheart”, alături de Mel Gibson, și ca Bond Girl în „007: The World Is Not Enough”, alături de Pierce Brosnan, actrița franceză Sophie Marceau are acum aproape 60 de ani.
10:20
Destinația nr. 1 din lume pentru stare de bine. Turiștii își doresc să se mute în acest loc. Top „destinații ale dopaminei” # StirileProtv.ro
Iarna aduce zile mai scurte și mai puțină lumină, iar pentru mulți oameni acest lucru vine la pachet cu oboseală și lipsă de energie.
10:00
Ambasadorul desemnat de Trump în Islanda spune că țara nordică ar trebui să devină al 52-lea stat american # StirileProtv.ro
Mii de oameni au semnat o petiție în care își exprimă furia după ce candidatul nominalizat de Donald Trump pentru funcția de ambasador în Islanda ar fi glumit că țara nordică ar trebui să devină al 52-lea stat american.
09:50
Financial Times: SUA iau în considerare crearea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza # StirileProtv.ro
Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT), citat de Kyiv Independent.
Acum 12 ore
09:40
Musk îl face pe șeful Ryanair ”idiot absolut”, acesta spune că miliardarul e ”idiot”, iar rețeaua X ”o hazna”. Ce se întâmplă # StirileProtv.ro
Elon Musk l-a numit pe Michael O'Leary, proprietarul Ryanair, drept ”idiot absolut” pentru că refuză instalarea de internet Starlink pe avioanele sale. La rândul său, O'Leary spune că Musk este ”idiot”, iar rețeaua X ”o hazna”.
