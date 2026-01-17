Ore de haos total de la conducta sparta de pe Bd. Liviu Rebreanu. „E închid total la Park Lake Mall, poliție peste tot, evitați!”
B365.ro, 17 ianuarie 2026 17:20
Conducta spartă din zona mall-ului Park Lake din Sectorul 3 al Capitalei a dat peste cap planurile mai multor bucureșteni. Un martor a transmis că este închis Bd. Liviu Rebreanu. La fața locului este prezentă […] Articolul Ore de haos total de la conducta sparta de pe Bd. Liviu Rebreanu. „E închid total la Park Lake Mall, poliție peste tot, evitați!” apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
17:20
Ore de haos total de la conducta sparta de pe Bd. Liviu Rebreanu. „E închid total la Park Lake Mall, poliție peste tot, evitați!” # B365.ro
Conducta spartă din zona mall-ului Park Lake din Sectorul 3 al Capitalei a dat peste cap planurile mai multor bucureșteni. Un martor a transmis că este închis Bd. Liviu Rebreanu. La fața locului este prezentă […] Articolul Ore de haos total de la conducta sparta de pe Bd. Liviu Rebreanu. „E închid total la Park Lake Mall, poliție peste tot, evitați!” apare prima dată în B365.
Acum o oră
17:00
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 19-23 ianuarie. Rețele Electrice România a transmis lista străzilor afectate # B365.ro
Rețele Electrice România transmite că în următoarele zile vor avea loc mai multe întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Compania a dat lista zonelor afectate în perioada 19-23 ianuarie. Noi întreruperi în București, […] Articolul Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 19-23 ianuarie. Rețele Electrice România a transmis lista străzilor afectate apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
16:40
Mai mult ger decât căldură într-un apartament din Sectorul 3. Caloriferul abia se încălzește, iar factura a depășit 300 de lei # B365.ro
Frigul a venit peste Capitală. Iar odată cu vremea rece au existat probleme și la sistemul de termoficare. Bucureștenii au simțit gerul în propriile calorifere. Dar și cei care nu au avut probleme cu avaria […] Articolul Mai mult ger decât căldură într-un apartament din Sectorul 3. Caloriferul abia se încălzește, iar factura a depășit 300 de lei apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
15:10
Un bărbat a furat cinci brățări din aur dintr-o casă de amanet din Sectorul 4 al Capitalei. Prejudiciul total depășește 10.000 de lei # B365.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce a furat cinci brățări din aur, în valoare de peste 10.000 de lei, dintr-o casă de amanet din Sectorul 4 al Capitalei. Până acum au fost […] Articolul Un bărbat a furat cinci brățări din aur dintr-o casă de amanet din Sectorul 4 al Capitalei. Prejudiciul total depășește 10.000 de lei apare prima dată în B365.
14:40
Tăieri ilegale de copaci pe Șoseaua Mihai Bravu în Sectorul 2. Polițiștii au aplicat amenzi de peste 25.000 de lei # B365.ro
Polițiștii locali din Sectorul 2 au aplicat două sancțiuni în valoare totală de 25.300 de lei pentru tăierea unor copaci de pe Șoseau Mihai Bravu. Lucrările se desfășurau fără avizele legale. Defrișări ilegale în Sectorul […] Articolul Tăieri ilegale de copaci pe Șoseaua Mihai Bravu în Sectorul 2. Polițiștii au aplicat amenzi de peste 25.000 de lei apare prima dată în B365.
14:00
Probabil cea mai rea zi de sâmbătă pe Bulevardul Iuliu Maniu. Bucureștean: „Traficul este în zona Militari, blocat pe ambele benzi, pe una este accident și pe ieșirea spre Pitești se merge greu” # B365.ro
Traficul este din nou aglomerat pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. Un martor spune că în zona Militari traficul este blocat pe ambele benzi. Șoferul povestește că pe una dintre benzi este accident la Trezorerie, […] Articolul Probabil cea mai rea zi de sâmbătă pe Bulevardul Iuliu Maniu. Bucureștean: „Traficul este în zona Militari, blocat pe ambele benzi, pe una este accident și pe ieșirea spre Pitești se merge greu” apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
13:40
FOTO | Pisoiul Fabio caută o familie iubitoare în București sau împrejurimi. Este jucăuș și extrem de iubitor # B365.ro
Un motan portocaliu blând și plin de viață, pe nume Fabio, așteaptă să își găsească o familie iubitoare în București sau Ploiești. Pisoiul are analize medicale perfecte. Totuși, o mică problemă la șold îl face […] Articolul FOTO | Pisoiul Fabio caută o familie iubitoare în București sau împrejurimi. Este jucăuș și extrem de iubitor apare prima dată în B365.
12:50
Actorul Răzvan Ionescu a murit la vârsta de 71 de ani. A fost o figură importantă a Teatrului Național „I.L. Caragiale” # B365.ro
Actorul și profesorul universitar Răzvan Ionescu a încetat din viață la vârsta de 71 de ani. Anunțul a fost făcut de Teatrul Național „I.L. Caragiale” București. Actorul Răzvan Ionescu a încetat din viață la vârsta […] Articolul Actorul Răzvan Ionescu a murit la vârsta de 71 de ani. A fost o figură importantă a Teatrului Național „I.L. Caragiale” apare prima dată în B365.
12:30
VIDEO | Surpriză pentru bucureștenii ajunși la Park Lake. Intrarea este înconjurată de apă # B365.ro
În această dimineață, în Sectorul 3 al Capitalei, în jurul mall-ul Park Lake, chiar la intrare accesul este blocat de apă. Cel mai probabil o conductă a fost spartă. Astăzi, 17 ianuarie, bucureștenii care au […] Articolul VIDEO | Surpriză pentru bucureștenii ajunși la Park Lake. Intrarea este înconjurată de apă apare prima dată în B365.
12:20
VIDEO | Surpriză pentru bucureștenii ajunși la Park Lake. Zona din jurul mall-ului este înconjurată de apă # B365.ro
În această dimineață, în Sectorul 3 al Capitalei, în jurul mall-ul Park Lake, chiar la intrare accesul este blocat de apă. Cel mai probabil o conductă a fost spartă. Astăzi, 17 ianuarie, bucureștenii care au […] Articolul VIDEO | Surpriză pentru bucureștenii ajunși la Park Lake. Zona din jurul mall-ului este înconjurată de apă apare prima dată în B365.
11:50
FOTO | S-a ajuns la un compromis în Parcul Bazilescu. Aleile sunt curate pentru bucureșteni, dar au rămas și zone pentru săniuș # B365.ro
Săptămâna aceasta a avut loc o discuție în contradictoriu între mai mulți bucureșteni despre deszăpezirea aleilor din Parcul Bazilescu. Ei bine, unii își doreau foarte mult ca acestea să fie curățate pentru a putea merge […] Articolul FOTO | S-a ajuns la un compromis în Parcul Bazilescu. Aleile sunt curate pentru bucureșteni, dar au rămas și zone pentru săniuș apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
11:20
ALERTĂ METEO | Cod galben de ger diseară, aproape în toată țara, inclusiv în Capitală. ANM are prognoza specială pentru București # B365.ro
În acest weekendul vremea va fi deosebit de rece. Meteorologii au transmis că temeparturile vor scădea considerabil. ANM a emis prognoza specială pentru Capitală din perioada 17-21 ianuarie. Cum va fi vremea în București, în […] Articolul ALERTĂ METEO | Cod galben de ger diseară, aproape în toată țara, inclusiv în Capitală. ANM are prognoza specială pentru București apare prima dată în B365.
10:50
ALERTĂ METEO | Cod galben de ger diseară, aproape în toată țara, inclusiv în București. ANM are prognoza specială pentru București # B365.ro
În acest weekendul vremea va fi deosebit de rece. Meteorologii au transmis că temeparturile vor scădea considerabil. ANM a emis prognoza specială pentru Capitală din perioada 17-21 ianuarie. Cum va fi vremea în București, în […] Articolul ALERTĂ METEO | Cod galben de ger diseară, aproape în toată țara, inclusiv în București. ANM are prognoza specială pentru București apare prima dată în B365.
10:20
Aglomerație pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Bucureștean: „Bară la bară de la Păcii spre autostradă” # B365.ro
Un bucureștean a transmis că traficul pe Iuliu Maniu este blocat. Se circulă bară la bară de la Păcii până la autostradă. Traficul din zonă este extrem de aglomerat. Bulevardul Iuliu Maniu este blocat Un […] Articolul Aglomerație pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Bucureștean: „Bară la bară de la Păcii spre autostradă” apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
05:10
FOTO | Robert Negoiță a revenit cu o (altă) geacă de vreo… trei chirii. Cum arată colecția de „pufoaice” a primarului # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a remarcat în ultimii ani pe rețelele de socializare prin gecile designer pe care alege să le poarte când mai filmează reeluri pentru Facebook despre vreo acțiune de deszăpezire, reasfaltare […] Articolul FOTO | Robert Negoiță a revenit cu o (altă) geacă de vreo… trei chirii. Cum arată colecția de „pufoaice” a primarului apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
03:20
FOTO | Cumplit accident în Rahova, pe strada Sebastian. Două mașini s-au ciocnit violent, una a fost proiectată pe șine. 3 oameni încarcerați, tramvaie blocate # B365.ro
Un accident îngrozitor s-a produs, aproape de miezul nopții, pe strada Sebastian, la intersecție cu Calea Rahovei. Aici, două mașini s-ai ciocnit violent; în urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat pe șine, trei […] Articolul FOTO | Cumplit accident în Rahova, pe strada Sebastian. Două mașini s-au ciocnit violent, una a fost proiectată pe șine. 3 oameni încarcerați, tramvaie blocate apare prima dată în B365.
16 ianuarie 2026
19:30
La ce număr pot suna bucureștenii pentru a veni în ajutorul oamenilor fără adăpost, când temperaturile scad drastic. City manager: Un gest mic poate salva o viață # B365.ro
Bucureștenii sunt încurajați să sară în ajutorul oamenilor fără adăpost. În contextul avertizărilor de ger și viscol, Lucian Judele readuce în atenția bucureștenilor variantele prin care pot ajuta oamenii care stau pe străzi. Bucureștenii pot […] Articolul La ce număr pot suna bucureștenii pentru a veni în ajutorul oamenilor fără adăpost, când temperaturile scad drastic. City manager: Un gest mic poate salva o viață apare prima dată în B365.
19:10
ALERTĂ | S-a surpat asfaltul în zona Calea Victoriei/Strada C. A. Rosetti. Trei linii STB de autobuz sunt blocate pe sensul spre Magheru # B365.ro
S-a surpat asfaltul în zona Calea Victoriei/Strada C. A. Rosetti. Trei linii de autobuz sunt blocate, în această seară, din acest motiv. Asfalt surpat în zona Calea Victoriei/Strada C. A. Rosetti, trafic îngreunat Societatea de […] Articolul ALERTĂ | S-a surpat asfaltul în zona Calea Victoriei/Strada C. A. Rosetti. Trei linii STB de autobuz sunt blocate pe sensul spre Magheru apare prima dată în B365.
18:40
English Home își închide magazinele din România. Brandul de articole pentru casă era prezent și în nouă malluri din București # B365.ro
English Home, brandul de accesorii și produse pentru casă, își închide magazinele din București și din țară, după un deceniu. Magazinele din mai multe malluri din Capitală au tras deja obloanele. English Home își închide […] Articolul English Home își închide magazinele din România. Brandul de articole pentru casă era prezent și în nouă malluri din București apare prima dată în B365.
Ieri
17:40
În HoReCa, un pahar de carton folosit inteligent devine un mic instrument de lucru: ordonează fluxul, păstrează igiena și susține o prezentare curată, chiar și în vârf de aglomerație. Când barista lucrează pe viteză, un […] Articolul Paharele de carton în contexte neașteptate: idei practice pentru HoReCa (P) apare prima dată în B365.
17:20
VIDEO | O femeie care consumase alcool a rămas în Aeroportul Otopeni după ce a fost refuzată la îmbarcare. „Am băut o votcă și un suc «frutti de la passione»” # B365.ro
O pasageră care urma să decoleze de pe Aeroportul Otopeni din București a fost oprită înainte de îmbarcare după ce angajații au constatat că a consumat băuturi alcoolice. Femeia nu neagă acest fapt. Pasagera a […] Articolul VIDEO | O femeie care consumase alcool a rămas în Aeroportul Otopeni după ce a fost refuzată la îmbarcare. „Am băut o votcă și un suc «frutti de la passione»” apare prima dată în B365.
17:10
Mai avem de așteptat până când vom merge de la noi din oraș până la mare cu vaporașul. Studiul de fezabilitate pentru Canalul Dunăre-București încă nu e gata # B365.ro
Proiectul „Canalul Dunăre-București” este amânat din nou și nu există un termen previzibil pentru reluarea lucrărilor demarate în urmă cu aproximativ 40 de ani. În prezent, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile (CNACN), titularul proiectului, desfășoară […] Articolul Mai avem de așteptat până când vom merge de la noi din oraș până la mare cu vaporașul. Studiul de fezabilitate pentru Canalul Dunăre-București încă nu e gata apare prima dată în B365.
16:40
Pescuitul la feeder este adesea descris de către neinițiați ca o simplă așteptare pasivă, o privire fixă aruncată unui băț nemișcat. Însă, pentru cunoscători, această disciplină reprezintă o formă de comunicare complexă, un dialog subtil […] Articolul Limbajul vârfurilor semnalizatoare la lansete feeder și citirea trăsăturilor fine (P) apare prima dată în B365.
15:50
STV spune că nu e de vină pentru situația financiară a companiei de transport din București, după declarațiile lui Ciucu. „Nu afectăm în vreun fel bugetul STB” # B365.ro
Serviciul de Transport Voluntari respinge acuzațiile primarului Ciprian Ciucu, conform cărora STV afectează situația financiară a transportului public. STV declară că nu sunt cauza problemelor financiare de la STB. Serviciul de Transport Voluntari respinge acuzațiile […] Articolul STV spune că nu e de vină pentru situația financiară a companiei de transport din București, după declarațiile lui Ciucu. „Nu afectăm în vreun fel bugetul STB” apare prima dată în B365.
15:50
Frigul și problemele tehnice, cauzele pentru întârzierea record a trenului Budapesta-București de la începutul anului. Călătorii au ajuns în Capitală după 26 de ore # B365.ro
Trenul internațional „Muntenia”, care circulă pe ruta Budapesta – București, a înregistrat una dintre cele mai mari întârzieri feroviare din ultimii ani. El a ajuns la destinație cu peste 10 ore mai târziu decât era […] Articolul Frigul și problemele tehnice, cauzele pentru întârzierea record a trenului Budapesta-București de la începutul anului. Călătorii au ajuns în Capitală după 26 de ore apare prima dată în B365.
15:20
Mai multe spații comerciale din Gara de Nord din București sunt scoase la licitație. Cel mai mare e disponibil pentru pariuri sportive # B365.ro
Sute de metri de spații comerciale din Gara de Nord și alte puncte din regională sunt scoase spre închiriere de Regionala București. Ofertele pot fi depuse până la data de 20 ianuarie. Mai multe spații […] Articolul Mai multe spații comerciale din Gara de Nord din București sunt scoase la licitație. Cel mai mare e disponibil pentru pariuri sportive apare prima dată în B365.
15:00
Patinoarul Berceni Arena revine la programul normal. Bucureștenii pot veni să se dea cu patinele pe gheață de azi # B365.ro
Patinoarul Berceni Arena va reveni la programul normal, după ce la începul anului a fost gazda pentru Campionatul Mondial de Hochei U20. Cei mici și mari pot veni să se dea pe gheață, în mod […] Articolul Patinoarul Berceni Arena revine la programul normal. Bucureștenii pot veni să se dea cu patinele pe gheață de azi apare prima dată în B365.
14:50
Muzeul Cotroceni va fi deschis pe 24 ianuarie, cu intrare gratuită pentru copii și adolescenți. Va fi expusă inclusiv sabia dăruită lui Cuza de către principele Serbiei # B365.ro
Muzeul Național Cotroceni își deschide porțile pe 24 ianuarie 2026, cu ocazia Zilei Micii Uniri. Astfel, se marchează 167 de ani de la eveniment. Vor fi expuse piese istorice rare de mare valoare națională. Persoanele […] Articolul Muzeul Cotroceni va fi deschis pe 24 ianuarie, cu intrare gratuită pentru copii și adolescenți. Va fi expusă inclusiv sabia dăruită lui Cuza de către principele Serbiei apare prima dată în B365.
14:30
Pasajul Basarab e aproape un dezastru, arată expertizele, podul pune în pericol viețile celor care îl străbat. Construcția, nerecepționată, are nevoie urgentă de mentenanță # B365.ro
Cea mai mare lucrare de infrastructură realizată în București în ultimii 35 de ani are nevoie urgentă de mentenanță și verificări de siguranță. Surse administrative au declarat în exclusivitate pentru Gândul că Pasajul Basarab, deschis […] Articolul Pasajul Basarab e aproape un dezastru, arată expertizele, podul pune în pericol viețile celor care îl străbat. Construcția, nerecepționată, are nevoie urgentă de mentenanță apare prima dată în B365.
14:10
Patru tineri din București, reținuți pentru că au bătut trei puști într-un tramvai. Sunt suporteri FCSB, se duceau la un meci și au sărit cu pumnii și picioarele asupra minorilor # B365.ro
Patru persoane, suspecte că au agresat 3 adolescenți într-un tramvai din București, au fost reținute de poliție. Fapta s-a întâmplat la finalul lunii noiembrie, iar suspecții sunt acuzați într-un dosar privind lovirea și tulburarea ordinii […] Articolul Patru tineri din București, reținuți pentru că au bătut trei puști într-un tramvai. Sunt suporteri FCSB, se duceau la un meci și au sărit cu pumnii și picioarele asupra minorilor apare prima dată în B365.
13:50
VIDEO | Un bărbat fără adăpost și-a făcut căsuță din cartoane pentru el și prietena sa, cățelușa Veta, lângă o stație STB din S6. Nimeni nu reușește să-i ia de acolo # B365.ro
Într-un adăpost improvizat din Sectorul 6, construit lângă o stație STB, stă un bărbat alături de o cățelușă, pe care a botezat-o Veta. Poliția Locală Sector 6 spune că îi are în evidență. Bărbatul refuză […] Articolul VIDEO | Un bărbat fără adăpost și-a făcut căsuță din cartoane pentru el și prietena sa, cățelușa Veta, lângă o stație STB din S6. Nimeni nu reușește să-i ia de acolo apare prima dată în B365.
13:20
FOTO | Rocket din Berceni, un bichon adorabil, s-a pierdut prin iarna din București. Stăpâna cățelului spune că s-a rătăcit pe undeva pe Maria Lăzărescu # B365.ro
Un bichon adorabil pe nume Rocket s-a rătăcit joi, 15 ianuarie, pe Drumul Jilavei, Strada Maria Lăzărescu, din Sector 4 București. Stăpâna sa este disperată să îl găsească. Rocket din Berceni, un cățel alb superb […] Articolul FOTO | Rocket din Berceni, un bichon adorabil, s-a pierdut prin iarna din București. Stăpâna cățelului spune că s-a rătăcit pe undeva pe Maria Lăzărescu apare prima dată în B365.
13:20
Troleibuze și autobuze deviate duminică pentru meciul Dinamo București – Universitatea Cluj, de pe Arena Națională. Lista traseelor STB modificate # B365.ro
STB a informat călătorii că mai multe linii de circulație de autobuze și troleibuze vor avea trasee modificate, duminică, 18 ianuarie. Schimbările sunt necesare pentru că are loc meciul de fotbal Dinamo București – Universitatea […] Articolul Troleibuze și autobuze deviate duminică pentru meciul Dinamo București – Universitatea Cluj, de pe Arena Națională. Lista traseelor STB modificate apare prima dată în B365.
13:00
Surpriza Netflix în București: bal mascat Bridgerton la noi în oraș. Va avea loc pe 19 februarie, iar la eveniment ajung și preferați din serial # B365.ro
Netflix organizează, cu ocazia lansării sezonului 4 din Bridgerton, un bal mascat la București. Data a fost dezvăluită. Evenimentul va avea loc pe 19 februarie, însă organizatorii nu au oferit momentan mai multe detalii. Netflix […] Articolul Surpriza Netflix în București: bal mascat Bridgerton la noi în oraș. Va avea loc pe 19 februarie, iar la eveniment ajung și preferați din serial apare prima dată în B365.
12:50
Contractul pentru parcarea de reședință din S1 se prelungește automat, cu o singură condiție. Ce trebuie să facă bucureștenii ca să-și păstreze locul # B365.ro
Începând din acest an, șoferii din Sectorul 1 scapă de drumurile anuale la primărie. Din 2026, contractele pentru parcarea de reședință se prelungesc automat prin plata taxei, până la 31 martie. Noul regulament local a […] Articolul Contractul pentru parcarea de reședință din S1 se prelungește automat, cu o singură condiție. Ce trebuie să facă bucureștenii ca să-și păstreze locul apare prima dată în B365.
12:30
„Aș da timpul înapoi”, cum ar zice dl. Salam. O celebră psiholoagă din București i-a furat fostului iubit ceasul de peste 170.000 €. Acum face analiză comportamentală în arest # B365.ro
Polițiștii Capitalei au reținut o femeie care a furat un ceas de lux. Obiectul este în valoare de 175.000 de euro. Infracțiunea a avut loc într-o casă din Sectorul 1 al Capitalei. Femeia a fost […] Articolul „Aș da timpul înapoi”, cum ar zice dl. Salam. O celebră psiholoagă din București i-a furat fostului iubit ceasul de peste 170.000 €. Acum face analiză comportamentală în arest apare prima dată în B365.
12:30
FOTO | Vrei să iei sare de la Mega? I-ați patine la tine! Trotuare acoperite de gheață în zona Râul Colentina # B365.ro
A început să ningă din nou în Capitală. Trotuarele au fost din nou acoperite de un strat mare de zăpadă. Iar bucureștenilor le este extrem de greu să se deplaseze. În Sectorul 2 al Capitalei, […] Articolul FOTO | Vrei să iei sare de la Mega? I-ați patine la tine! Trotuare acoperite de gheață în zona Râul Colentina apare prima dată în B365.
11:40
Apollo111 Cinema, cel mai nou cinematograf de artă din București, se deschide pe 29 ianuarie. Ce filme pot viziona bucureștenii, în prima săptămână # B365.ro
Cel mai nou cinematograf de artă din București, Apollo111 Cinema, se deschide pe 29 ianuarie. Are un program bogat de filme de ficțiune, documentare și filme dedicate unor regizori români importanți precum Cristian Nemescu și […] Articolul Apollo111 Cinema, cel mai nou cinematograf de artă din București, se deschide pe 29 ianuarie. Ce filme pot viziona bucureștenii, în prima săptămână apare prima dată în B365.
11:20
Libanezul din București care nu surprinde cu nimic. Ali Baba de la Muncii – multă istorie, puțin gust # B365.ro
Unele lucruri sunt făcute să existe și cam atât. Și prin lucruri mă refer la restaurante, că de aceea ne-am adunat astăzi aici, un fel de Speakers Corner dâmbovițean în care-ți vorbesc prin portavocea b365 […] Articolul Libanezul din București care nu surprinde cu nimic. Ali Baba de la Muncii – multă istorie, puțin gust apare prima dată în B365.
11:10
VIDEO | Dl. Negoiță Geacă Scumpă face un anunț silabisit pentru șoferii care parchează neregulamentar prin S3. Le recomandă să-și lase numărul de telefon la vedere # B365.ro
Primarul Robert Negoiță le reamintește celor că nu trebuie să lase mașinile parcate neregulamentar în Sectorul 3. În caz contrar, ei riscă amendă și ridicarea mașinii. Negoiță vine cu tutorial cum să evite șoferii să […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță Geacă Scumpă face un anunț silabisit pentru șoferii care parchează neregulamentar prin S3. Le recomandă să-și lase numărul de telefon la vedere apare prima dată în B365.
10:30
Planul Ciucu pentru taxele și impozitele locale. „Poate propun ca jumătate din ce vine la sectoare să ajungă la PMB. De ce? Pentru că suntem schizoizi”. Plus ceva creșteri # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, ar vrea să existe o formulă prin care jumătate din sumele încasate din impozitele locale de la sectoare să ajungă la bugetul Primăriei Capitalei (PMB). Edilul a mai pomenit și de […] Articolul Planul Ciucu pentru taxele și impozitele locale. „Poate propun ca jumătate din ce vine la sectoare să ajungă la PMB. De ce? Pentru că suntem schizoizi”. Plus ceva creșteri apare prima dată în B365.
09:50
Problema cu promisiunea lui Piedone Jr, care anunța pe FB că bucureștenii din blocul afectat de explozia din Rahova vor fi scutiți de taxe și impozite locale. Ce lipsește, legal # B365.ro
Un consilier local îl acuză pe primarul Sectorului 5, Piedone Jr., de populism, după ce acesta a anunțat public scutirea de impozite și taxe pentru locatarii blocului afectat de explozie. După anunțul edilului privind scutirea […] Articolul Problema cu promisiunea lui Piedone Jr, care anunța pe FB că bucureștenii din blocul afectat de explozia din Rahova vor fi scutiți de taxe și impozite locale. Ce lipsește, legal apare prima dată în B365.
09:30
Incendiu în Ferentari, pe strada Trompetului. Pompieri și alte echipaje de intervenție, deja la fața locului # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a izbucnit un incendiu în Ferentari. Echpajele de pompieri sunt prezente la fața locului. Un incendiu are loc în Ferentari Cu puțin timp în urmă, s-a iscat un incendiu în […] Articolul Incendiu în Ferentari, pe strada Trompetului. Pompieri și alte echipaje de intervenție, deja la fața locului apare prima dată în B365.
09:20
“În Termo Alert nu-i avarie, la robinet e apă rece ca gheața”. Bucureșteancă din Rahova, disperată că nu se mai termină necazurile, deși oficial “sistemul funcționează la 95%” # B365.ro
După mai mult de 10 zile de la avaria cazanului de la CET Sud, sistemul de termoficare din București și-a revenit. Aplicația Termo Alert arată că acesta funcțioenază în proporție de peste 90%, însă mai […] Articolul “În Termo Alert nu-i avarie, la robinet e apă rece ca gheața”. Bucureșteancă din Rahova, disperată că nu se mai termină necazurile, deși oficial “sistemul funcționează la 95%” apare prima dată în B365.
08:50
Doar stații „Probleme” pe Linia 5. Tramvaiele încă nu circulă, deși lucrările sunt gata de luni de zile. Constructorul acuză PMB că nu și-a plătit datoriile # B365.ro
Linia 5 de tramvai din Capitală rămâne blocată, deși lucrările sunt terminate de aproape șase luni. Constructorul acuză Primăria Capitalei că nu și-a achitat datoriile și refuză recepția lucrării, în timp ce municipalitatea neagă orice […] Articolul Doar stații „Probleme” pe Linia 5. Tramvaiele încă nu circulă, deși lucrările sunt gata de luni de zile. Constructorul acuză PMB că nu și-a plătit datoriile apare prima dată în B365.
08:40
Ce surprize ne oferă doamna Vremea și cumătra dânsei, Iarna. În București, vine un weekend care te face să vrei să pleci în țările calde. Prognoza pe zile # B365.ro
În acest weekend, vremea se menține foarte rece în București. Meteorologi au anunțat că termometrele vor înregistra și valori minime până la -12 grade Celsius. Va fi ger mai ales dimineața și pe timpul nopții. […] Articolul Ce surprize ne oferă doamna Vremea și cumătra dânsei, Iarna. În București, vine un weekend care te face să vrei să pleci în țările calde. Prognoza pe zile apare prima dată în B365.
07:50
Tragedie azi-noapte în traficul din București, unde unui om i s-a făcut rău în mașină. Martor: Era în drum spre spital… N-a mai ajuns # B365.ro
O tragedie s-a produs, azi-noapte, în traficul din București, la intersecția dintre strada Turnu Măgurele și strada Emil Racoviță. Inițial, șoferii nu au înțeles exact ce s-a întâmplat, de ce se circulă atât de greu, […] Articolul Tragedie azi-noapte în traficul din București, unde unui om i s-a făcut rău în mașină. Martor: Era în drum spre spital… N-a mai ajuns apare prima dată în B365.
03:10
La un moment dat, cu vreo 40 de ani înainte de a deveni definitiv puriu ca să vorbesc despre cel mai urât proces din București, m-am apucat eu să cotelesc prin casă, într-o după amiază […] Articolul E cel mai urât proces din București și se întâmplă acum apare prima dată în B365.
15 ianuarie 2026
19:40
Se întrerupe curentul pe mai multe străzi din București, Ilfov și Giurgiu. Lista zonelor afectate în perioada 16-23 ianuarie # B365.ro
Începând de mâine vor avea loc noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, anunță Rețele Electrice România. Compania transmite lista străzilor afectate în perioada 16-23 ianuarie 2026. Întreruperi de curent în București, Ilfov […] Articolul Se întrerupe curentul pe mai multe străzi din București, Ilfov și Giurgiu. Lista zonelor afectate în perioada 16-23 ianuarie apare prima dată în B365.
19:30
E party pe gheață cu DJ în nordul Bucureștiului, la Caro IceLand, în acest weekend. Cât costă intrarea și închirierea patinelor # B365.ro
Bucureștenii sunt invitați, în acest weekend, la un party pe gheață, la Caro IceLand de pe Strada Barbu Văcărescu. Doritorii de distracție sunt așteptați aici pentru a patina pe muzica pusă de un DJ, atât […] Articolul E party pe gheață cu DJ în nordul Bucureștiului, la Caro IceLand, în acest weekend. Cât costă intrarea și închirierea patinelor apare prima dată în B365.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.