Zeljko Kopic, detalii despre noile transferuri de la Dinamo. Ce a spus antrenorul despre „U” Cluj și Cătălin Cîrjan

Sport.ro, 17 ianuarie 2026 18:20

Declarațiile lui Zeljko Kopic înaintea meciului Dinamo - U Cluj de duminică, de la ora 20:30. 

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 15 minute
18:50
Italienii s-au convins de Cristi Chivu! Nota românului după Udinese - Inter 0-1 Sport.ro
Tuttomercatoweb.com l-a analizat pe Cristi Chivu după partida Udinese - Inter Milano 0-1. 
Acum 30 minute
18:40
Bombă! Unde a ajuns să joace Rivaldinho, după ce a retrogradat în liga a treia Sport.ro
Rivaldinho, fiul legendarului Rivaldo, și-a găsit rapid o nouă echipă, după experiența eșuată din China. 
Acum o oră
18:30
Dinamo a reușit surpriza! A învins astăzi campioana Sport.ro
Rezultat mare în Ștefan cel Mare.
18:20
Zeljko Kopic, detalii despre noile transferuri de la Dinamo. Ce a spus antrenorul despre „U” Cluj și Cătălin Cîrjan Sport.ro
Declarațiile lui Zeljko Kopic înaintea meciului Dinamo - U Cluj de duminică, de la ora 20:30. 
18:10
CFR Cluj transferă de la rivale! Daniel Pancu confirmă: „A semnat acum” Sport.ro
Mișcări importante pe piața transferurilor din SuperLiga. 
18:10
„Vreau să muncesc!” Marius Șumudică n-a mai rezistat și a spus lucrurilor pe nume după umilința cu Al-Khaleej Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a explicat cauzele eșecului drastic suferit de Al-Okhdood, 1-4 cu Al-Khaleej, reclamând oboseala lotului și solicitând urgent transferuri.
Acum 2 ore
17:50
Adrian Mihalcea a anunțat două transferuri după Unirea Slobozia - UTA 1-3: „O să fim și mai buni” Sport.ro
Adrian Mihalcea a confirmat două mutări după Unirea Slobozia - UTA 1-3. Discurs atipic după ce „Bătrâna Doamnă” a ajuns pe loc de play-off.  
17:40
Omul care a răpus-o pe FCSB anunță obiective îndrăznețe la Pitești Sport.ro
Yanis Pîrvu, marcatorul unicului gol în victoria lui FC Argeș cu FCSB, 1-0, a explicat cât de dificil a fost duelul disputat vineri seară pe un frig pătrunzător.
17:40
Ricardo Grigore, OUT! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist Sport.ro
Contract reziliat pentru fundașul central.
17:40
Dan Alexa știe cine va câștiga Superliga: „Două mari și late” Sport.ro
Dan Alexa, 46 de ani, antrenor la Poli Timișoara, a oferit un verdict clar în privința luptei pentru titlu din SuperLiga.
17:30
Branko Vujovic de la Dinamo, golgheter la EHF EURO 2026! Record ABSOLUT de goluri Sport.ro
Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.
17:10
Daniel Bîrligea, pus la zid de Basarab Panduru după eșecul cu FC Argeș: „Tot timpul face așa” Sport.ro
Basarab Panduru l-a criticat pe Daniel Bîrligea după înfrângerea suferită de FCSB cu FC Argeș, scor 0-1, acuzându-l de egoism la o fază clară de gol.
17:10
OUT de la Steaua? Bogdan Chipirliu a luat decizia Sport.ro
CSA Steaua se pregătește de o iarnă agitată.
17:10
Scandal monstru! Președintele unui club cu pretenții, demis și acuzat de fraudă masivă Sport.ro
Clubul Sao Paulo se confruntă cu un scandal teribil, avându-l în prim-plan pe președintele Julio Casares.
Acum 4 ore
16:40
Dacia, prima victorie la Raliul Dakar! Nasser Al Attiyah s-a impus pentru a şasea oară la cursa legendară Sport.ro
Dacia a obținut prima victorie la Raliul Dakar.
16:30
Mihai Stoica a numit noul cuplu de mijlocași de la FCSB! Unde s-a greșit cu FC Argeș Sport.ro
Startul anului 2026 a adus un duș rece pentru campioana României.
16:30
Nu e Tavi Popescu! „Tricolorul” dorit de Marius Șumudică la noua echipă Sport.ro
Marius Șumudică a început cu stângul aventura din Arabia Saudită și caută soluții rapide pentru a salva echipa de la retrogradare. 
16:10
Noul Neymar!? Starul a trădat-o pe Barcelona și semnează cu PSG Sport.ro
Barcelona va pierde unul dintre cei mai talentați jucători din academie.
15:50
Tragedie în Serie A! Patronul clubului a murit Sport.ro
Patronul unui club de tradiție din Serie A a murit.
15:40
Număr record de înscrieri pentru bilete la Jocurile Olimpice din 2028 Sport.ro
Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, din 2028, au anunţat că peste 1,5 milioane de persoane din 150 de ţări s-au înscris pentru bilete la JO în primele 24 de ore de la deschiderea înscrierilor, un record, relatează Los Angeles Times.
15:10
Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile Sport.ro
Gigi Becali a recunoscut că a negociat cu Olimpiu Moruțan, jucătorul celor de la Aris Salonic. 
15:10
Bazinul Floreasca, readus la viață! Alex Matei, președintele Federației de Polo, implicare maximă: „Abia mă pot da jos din pat” Sport.ro
Alex Matei, președintele Federației de Polo, a scos în evidență lucrurile bune legate de infrastructura din polo pe apă.
Acum 6 ore
15:00
Intrare criminală în United - City! ”Centralul” Anthony Taylor, decizie de neînțeles Sport.ro
Manchester United - Manchester City, LIVE VIDE - AICI.
14:30
Veste mare pentru Horațiu Moldovan! Poate ajunge sub comanda unui antrenor român Sport.ro
Horațiu Moldovan poate ajunge sub comanda unui antrenor român în a doua jumătate a sezonului.
14:00
Costel Pantilimon așteaptă un derby disputat între United și City: ”Se poate crea un șoc” Sport.ro
Derby-ul din Manchester este LIVE pe VOYO de la 14:30.
13:50
Nottingham - Arsenal, LIVE pe VOYO, de la 19:30! Deplasarea mai complicată decât pare pentru liderul din Premier League Sport.ro
Partida Nottingham - Arsenal va fi LIVE pe platforma VOYO, de la ora 19:30.
13:50
Ce se întâmplă cu Adrian Șut, la o săptămână după transferul la Al-Ain. Anunțul arabilor Sport.ro
Adrian Șut (26 de ani) a plecat de la FCSB în fereastra de transferuri din iarnă.
13:40
Udinese – Inter, 16:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Încă un treaptă pentru Chivu în drumul spre Scudetto Sport.ro
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, joacă pe terenul celor de la Udinese în etapa cu numărul 21 din Serie A.
Acum 8 ore
13:00
Soarta fotbalistului de la FCSB depinde de meciul cu Dinamo Zagreb: ”Ori îl scot din lot definitiv, ori mă bazez pe el!” Sport.ro
FCSB a pierdut cu 0-1 meciul cu FC Argeș, prima partidă a roș-albaștrilor după reluarea sezonului din Superliga.
13:00
Programul meciurilor din EHF Euro, care se văd LIVE pe VOYO! Se anunță spectacol în Austria - Spania și Cehia - Norvegia Sport.ro
EHF Euro 2026 se vede în exclusivitate pe platforma VOYO.
12:50
Lens – Auxerre, 18:00, LIVE pe VOYO. Trei meciuri sunt programate în această seară în Ligue 1 Sport.ro
Sâmbătă seară sunt programate trei meciuri în etapa 18 din campionatul Franței. 
12:40
Rapid - Metaloglobus, LIVE TEXT de la 20:00 | Protest pregătit de fanii giuleștenilor Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Rapid și Metaloglobus.
12:30
Farul - Hermannstadt, LIVE TEXT de la 17:15 | Ambele, în criză de victorii Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Farul și Hermannstadt.
12:20
Unirea Slobozia – UTA Arad, 13:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Echipele de start Sport.ro
Unirea Slobozia se duelează cu UTA Arad, de la ora 13:00, LIVE TEXT pe Sport.ro, în etapa cu numărul 22 din Superliga României.
12:10
Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!” Sport.ro
FCSB a pierdut în fața celor de la FC Argeș, scor 0-1, în primul meci al anului.
12:10
Mirra Andreeva a câştigat finala de la Adelaide. Rusoaica s-a impus fără emoții Sport.ro
Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva (8 WTA, favorită nr. 3) a câştigat, sâmbătă, turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, după ce a învins-o în finală, în două seturi, 6-3, 6-1, pe canadianca Victoria Mboko (17 WTA, favorită nr. 8).
11:40
Tottenham - West Ham, LIVE pe VOYO de la 17:00! Echipa lui Radu Drăgușin nu își permite pași greșiți | Ce meciuri se mai joacă atunci Sport.ro
Partida Tottenham - West Ham va fi LIVE pe platforma VOYO, de la ora 17:00. 
11:40
A semnat cu Rapid și a reacționat categoric: ”Mă bucur că am ajuns la cel mai mare club din România” Sport.ro
Ziua și transferul la Rapid.
11:30
Fiul patronului de la Dalian Yingbo a spus doar trei cuvinte despre transferul lui Nicolae Stanciu Sport.ro
Nicolae Stanciu este aproape de despărțirea de Genoa, echipa patronată de Dan Șucu.
11:10
Manchester United - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 14:30 | Debut în derby-ul cu Guardiola pentru Michael Carrick Sport.ro
Partida Manchester United - Manchester City va fi LIVE pe platforma VOYO, de la ora 14:30.
Acum 12 ore
11:00
Croații, martori la eșecul lui FCSB: ce au spus înaintea duelului cu Dinamo Zagreb din Europa League Sport.ro
FCSB a pierdut în fața lui FC Argeș, scor 0-1, în primul meci oficial din 2026.
10:50
Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic Sport.ro
Sportiva estoniană Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu continental consecutiv la patinaj artistic, vineri, la Campionatele Europene de la Sheffield (Marea Britanie), în timp ce românca Julia Sauter a încheiat pe locul al 11-lea.
10:40
Cât s-a terminat Danemarca - Macedonia de Nord, meci din grupa României de la EHF EURO 2026 (VOYO) Sport.ro
EHF EURO 2026 se vede pe VOYO!
10:20
Motivul surprinzător pentru care Tottenham îi refuză transferul lui Radu Drăgușin: ”Să mai aștepte!” Sport.ro
Radu Drăgușin speră la un transfer în această iarnă. 
10:10
Panduru a contestat dur decizia luată de Gigi Becali: ”Niciodată! La ei da, e corect, dar la el? Niciodată” Sport.ro
FCSB a început 2026 cum nu se putea mai rău: cu o înfrângere.
10:00
Francezii îi fac lobby unui tricolor la PSG: ”Costă 25 de milioane!” Sport.ro
Un jucător al echipei naționale a României poate da lovitura carierei.
09:30
Jurgen Klopp, la Real Madrid?! Florentino Perez a decis: anunțul făcut de un jurnalist celebru Sport.ro
Se pregătește o revoluție la Real Madrid după eșecul cu Barcelona din finala Supercupei și eliminarea din Cupa Spaniei.
09:20
Ce a făcut Mihai Pintilii imediat după FC Argeș - FCSB 1-0 Sport.ro
FCSB a pierdut în fața lui FC Argeș, scor 0-1, într-un meci din runda a 22-a de Superliga.
09:10
Manchester United - Manchester City, de la 14:30 pe VOYO | Analiza lui Dan Chilom: cotele la pariuri + echipele probabile Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO.
09:00
Decizie finală în cazul Radu Drăgușin: ”Vin alte vești proaste!” Sport.ro
Din dorința de a prinde minute până la barajul pentru Cupa Mondială, Radu Drăgușin vrea să plece de la Tottenham. 
