Italienii s-au convins de Cristi Chivu! Nota românului după Udinese - Inter 0-1
Sport.ro, 17 ianuarie 2026 18:50
Tuttomercatoweb.com l-a analizat pe Cristi Chivu după partida Udinese - Inter Milano 0-1.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
19:10
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român # Sport.ro
Cristi Chivu a analizat victoria obținută de Inter cu Udinese, sâmbătă, și a explicat schimbările tactice care au dus la acest rezultat, oferind și un moment amuzant la interviuri.
Acum 30 minute
18:50
Tuttomercatoweb.com l-a analizat pe Cristi Chivu după partida Udinese - Inter Milano 0-1.
Acum o oră
18:40
Rivaldinho, fiul legendarului Rivaldo, și-a găsit rapid o nouă echipă, după experiența eșuată din China.
18:30
Rezultat mare în Ștefan cel Mare.
18:20
Zeljko Kopic, detalii despre noile transferuri de la Dinamo. Ce a spus antrenorul despre „U” Cluj și Cătălin Cîrjan # Sport.ro
Declarațiile lui Zeljko Kopic înaintea meciului Dinamo - U Cluj de duminică, de la ora 20:30.
Acum 2 ore
18:10
Mișcări importante pe piața transferurilor din SuperLiga.
18:10
„Vreau să muncesc!” Marius Șumudică n-a mai rezistat și a spus lucrurilor pe nume după umilința cu Al-Khaleej # Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a explicat cauzele eșecului drastic suferit de Al-Okhdood, 1-4 cu Al-Khaleej, reclamând oboseala lotului și solicitând urgent transferuri.
17:50
Adrian Mihalcea a anunțat două transferuri după Unirea Slobozia - UTA 1-3: „O să fim și mai buni” # Sport.ro
Adrian Mihalcea a confirmat două mutări după Unirea Slobozia - UTA 1-3. Discurs atipic după ce „Bătrâna Doamnă” a ajuns pe loc de play-off.
17:40
Yanis Pîrvu, marcatorul unicului gol în victoria lui FC Argeș cu FCSB, 1-0, a explicat cât de dificil a fost duelul disputat vineri seară pe un frig pătrunzător.
17:40
Contract reziliat pentru fundașul central.
17:40
Dan Alexa, 46 de ani, antrenor la Poli Timișoara, a oferit un verdict clar în privința luptei pentru titlu din SuperLiga.
17:30
Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.
Acum 4 ore
17:10
Daniel Bîrligea, pus la zid de Basarab Panduru după eșecul cu FC Argeș: „Tot timpul face așa” # Sport.ro
Basarab Panduru l-a criticat pe Daniel Bîrligea după înfrângerea suferită de FCSB cu FC Argeș, scor 0-1, acuzându-l de egoism la o fază clară de gol.
17:10
CSA Steaua se pregătește de o iarnă agitată.
17:10
Clubul Sao Paulo se confruntă cu un scandal teribil, avându-l în prim-plan pe președintele Julio Casares.
16:40
Dacia, prima victorie la Raliul Dakar! Nasser Al Attiyah s-a impus pentru a şasea oară la cursa legendară # Sport.ro
Dacia a obținut prima victorie la Raliul Dakar.
16:30
Startul anului 2026 a adus un duș rece pentru campioana României.
16:30
Marius Șumudică a început cu stângul aventura din Arabia Saudită și caută soluții rapide pentru a salva echipa de la retrogradare.
16:10
Barcelona va pierde unul dintre cei mai talentați jucători din academie.
15:50
Patronul unui club de tradiție din Serie A a murit.
15:40
Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, din 2028, au anunţat că peste 1,5 milioane de persoane din 150 de ţări s-au înscris pentru bilete la JO în primele 24 de ore de la deschiderea înscrierilor, un record, relatează Los Angeles Times.
Acum 6 ore
15:10
Gigi Becali a recunoscut că a negociat cu Olimpiu Moruțan, jucătorul celor de la Aris Salonic.
15:10
Bazinul Floreasca, readus la viață! Alex Matei, președintele Federației de Polo, implicare maximă: „Abia mă pot da jos din pat” # Sport.ro
Alex Matei, președintele Federației de Polo, a scos în evidență lucrurile bune legate de infrastructura din polo pe apă.
15:00
Manchester United - Manchester City, LIVE VIDE - AICI.
14:30
Horațiu Moldovan poate ajunge sub comanda unui antrenor român în a doua jumătate a sezonului.
14:00
Costel Pantilimon așteaptă un derby disputat între United și City: ”Se poate crea un șoc” # Sport.ro
Derby-ul din Manchester este LIVE pe VOYO de la 14:30.
13:50
Nottingham - Arsenal, LIVE pe VOYO, de la 19:30! Deplasarea mai complicată decât pare pentru liderul din Premier League # Sport.ro
Partida Nottingham - Arsenal va fi LIVE pe platforma VOYO, de la ora 19:30.
13:50
Adrian Șut (26 de ani) a plecat de la FCSB în fereastra de transferuri din iarnă.
13:40
Udinese – Inter, 16:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Încă un treaptă pentru Chivu în drumul spre Scudetto # Sport.ro
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, joacă pe terenul celor de la Udinese în etapa cu numărul 21 din Serie A.
Acum 8 ore
13:00
Soarta fotbalistului de la FCSB depinde de meciul cu Dinamo Zagreb: ”Ori îl scot din lot definitiv, ori mă bazez pe el!” # Sport.ro
FCSB a pierdut cu 0-1 meciul cu FC Argeș, prima partidă a roș-albaștrilor după reluarea sezonului din Superliga.
13:00
Programul meciurilor din EHF Euro, care se văd LIVE pe VOYO! Se anunță spectacol în Austria - Spania și Cehia - Norvegia # Sport.ro
EHF Euro 2026 se vede în exclusivitate pe platforma VOYO.
12:50
Lens – Auxerre, 18:00, LIVE pe VOYO. Trei meciuri sunt programate în această seară în Ligue 1 # Sport.ro
Sâmbătă seară sunt programate trei meciuri în etapa 18 din campionatul Franței.
12:40
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Rapid și Metaloglobus.
12:30
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Farul și Hermannstadt.
12:20
Unirea Slobozia se duelează cu UTA Arad, de la ora 13:00, LIVE TEXT pe Sport.ro, în etapa cu numărul 22 din Superliga României.
12:10
FCSB a pierdut în fața celor de la FC Argeș, scor 0-1, în primul meci al anului.
12:10
Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva (8 WTA, favorită nr. 3) a câştigat, sâmbătă, turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, după ce a învins-o în finală, în două seturi, 6-3, 6-1, pe canadianca Victoria Mboko (17 WTA, favorită nr. 8).
11:40
Tottenham - West Ham, LIVE pe VOYO de la 17:00! Echipa lui Radu Drăgușin nu își permite pași greșiți | Ce meciuri se mai joacă atunci # Sport.ro
Partida Tottenham - West Ham va fi LIVE pe platforma VOYO, de la ora 17:00.
11:40
A semnat cu Rapid și a reacționat categoric: ”Mă bucur că am ajuns la cel mai mare club din România” # Sport.ro
Ziua și transferul la Rapid.
11:30
Fiul patronului de la Dalian Yingbo a spus doar trei cuvinte despre transferul lui Nicolae Stanciu # Sport.ro
Nicolae Stanciu este aproape de despărțirea de Genoa, echipa patronată de Dan Șucu.
Acum 12 ore
11:10
Manchester United - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 14:30 | Debut în derby-ul cu Guardiola pentru Michael Carrick # Sport.ro
Partida Manchester United - Manchester City va fi LIVE pe platforma VOYO, de la ora 14:30.
11:00
Croații, martori la eșecul lui FCSB: ce au spus înaintea duelului cu Dinamo Zagreb din Europa League # Sport.ro
FCSB a pierdut în fața lui FC Argeș, scor 0-1, în primul meci oficial din 2026.
10:50
Sportiva estoniană Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu continental consecutiv la patinaj artistic, vineri, la Campionatele Europene de la Sheffield (Marea Britanie), în timp ce românca Julia Sauter a încheiat pe locul al 11-lea.
10:40
Cât s-a terminat Danemarca - Macedonia de Nord, meci din grupa României de la EHF EURO 2026 (VOYO) # Sport.ro
EHF EURO 2026 se vede pe VOYO!
10:20
Motivul surprinzător pentru care Tottenham îi refuză transferul lui Radu Drăgușin: ”Să mai aștepte!” # Sport.ro
Radu Drăgușin speră la un transfer în această iarnă.
10:10
Panduru a contestat dur decizia luată de Gigi Becali: ”Niciodată! La ei da, e corect, dar la el? Niciodată” # Sport.ro
FCSB a început 2026 cum nu se putea mai rău: cu o înfrângere.
10:00
Un jucător al echipei naționale a României poate da lovitura carierei.
09:30
Jurgen Klopp, la Real Madrid?! Florentino Perez a decis: anunțul făcut de un jurnalist celebru # Sport.ro
Se pregătește o revoluție la Real Madrid după eșecul cu Barcelona din finala Supercupei și eliminarea din Cupa Spaniei.
09:20
FCSB a pierdut în fața lui FC Argeș, scor 0-1, într-un meci din runda a 22-a de Superliga.
09:10
Manchester United - Manchester City, de la 14:30 pe VOYO | Analiza lui Dan Chilom: cotele la pariuri + echipele probabile # Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.