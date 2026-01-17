Schimbare legislativă care facilitează crearea de „gigafabrici de IA” în întreaga Europă

21:20

Mitingul organizat de Claudiu Târziu (fost AUR) și susținut de AUR se desfășoară, în aceste ore, pe străzile din centrul Bucureștiului. La miting iau parte și seful AUR, Geroge Simion și actorul Dan Puric – cunoscut deja pentru opiniile sale privind politica românească. Șef de trupe este George Simion, care organizează detașamentele, care unde să […] Articolul Miting pentru ”români adevărați” și coroane la statuia lui Eminescu de ziua lui, într-o limbă română cu care lui Eminescu i-ar fi rușine apare prima dată în PRESShub.