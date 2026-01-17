UE și Mercosur au semnat un parteneriat istoric. Acordul va acoperi o piață de peste 700 de milioane de consumatori
PressHub, 17 ianuarie 2026 20:20
Uniunea Europeană și Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) au semnat sâmbătă, la Asuncion (Paraguay), un acord de parteneriat (EMPA) și un acord comercial interimar (iTA), care reprezintă o etapă istorică între cele două regiuni și o platformă ambițioasă pentru consolidarea relațiilor lor economice, diplomatice și geopolitice, a anunțat Comisia Europeană. Acordul semnat sâmbătă va […] Articolul UE și Mercosur au semnat un parteneriat istoric. Acordul va acoperi o piață de peste 700 de milioane de consumatori apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 30 minute
20:20
UE și Mercosur au semnat un parteneriat istoric. Acordul va acoperi o piață de peste 700 de milioane de consumatori # PressHub
Uniunea Europeană și Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) au semnat sâmbătă, la Asuncion (Paraguay), un acord de parteneriat (EMPA) și un acord comercial interimar (iTA), care reprezintă o etapă istorică între cele două regiuni și o platformă ambițioasă pentru consolidarea relațiilor lor economice, diplomatice și geopolitice, a anunțat Comisia Europeană. Acordul semnat sâmbătă va […] Articolul UE și Mercosur au semnat un parteneriat istoric. Acordul va acoperi o piață de peste 700 de milioane de consumatori apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
19:00
De ce au protestat fermierii din județul Iași blocând un drum național. „Mișcarea a fost împinsă în zona politică” # PressHub
Protestele fermierilor au ajuns și în Iași, după ce mișcarea declanșată în vestul țării s-a extins rapid în toată România. Primele coloane au apărut în 15–16 ianuarie, iar în Moldova fermierii s‑au strâns în zona Cristești – Hanul Ancuței, cu participanți din Iași, Suceava și Neamț, scrie Ziarul de Iași. Tractoarele au mers încet, au […] Articolul De ce au protestat fermierii din județul Iași blocând un drum național. „Mișcarea a fost împinsă în zona politică” apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
18:20
Consiliul Uniunii Europene a adoptat vineri o modificare a regulamentului care guvernează Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC JU). Această inițiativă legislativă extinde oficial obiectivele entității pentru a facilita crearea de „gigafabrici de IA” în întreaga Europă și introduce un pilon dedicat tehnologiilor cuantice. Pe scurt • Consiliul a adoptat o modificare […] Articolul Schimbare legislativă care facilitează crearea de „gigafabrici de IA” în întreaga Europă apare prima dată în PRESShub.
17:10
Aktual24 | Consultări între SUA şi Israel pe tema protestelor din Iran. Șeful Mossad, vizită în Statele Unite # PressHub
Directorul Mossad, David Barnea, a sosit vineri dimineaţă în SUA pentru discuţii privind situaţia din Iran, au declarat o sursă israeliană şi o altă sursă familiarizată cu întâlnirea, citate de Axios. Vizita face parte din consultările dintre SUA şi Israel pe tema protestelor din Iran şi a unei posibile acţiuni militare americane ca răspuns la […] Articolul Aktual24 | Consultări între SUA şi Israel pe tema protestelor din Iran. Șeful Mossad, vizită în Statele Unite apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
16:10
Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR # PressHub
Guvernul îşi propune să absoarbă în acest an cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan. El a spus, la finalul unei întâlniri cu primarii din judeţul Botoşani, că absorbţia fondurilor din PNRR reprezintă „cel mai important capitol de investiţii”. „Pentru România, […] Articolul Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR apare prima dată în PRESShub.
15:00
Doi răniți în urma unei explozii produse într-un bloc din Alba Iulia. Peste 20 de persoane evacuate # PressHub
Un bărbat a suferit arsuri, iar o tânără o plagă la un picior în urma unei explozii produse, sâmbătă, într-un bloc din Alba Iulia, informează Agerpres. Bărbatul a fost transportat la UPU Alba Iulia, cu arsuri pe 50% din corp, iar după echilibrarea hemodinamică şi după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate, […] Articolul Doi răniți în urma unei explozii produse într-un bloc din Alba Iulia. Peste 20 de persoane evacuate apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
12:10
La sfârșitul lunii ianuarie, se așteaptă ca Uniunea Europeană să pună în aplicare suspendarea regimului de călătorii fără viză pentru toți deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia. Georgienii se bucură de un regim liberalizate de vize din 2917, dar aceste sancțiuni limitate vor fi evident un avertisment serios, remarcă RFE/RL. La peste […] Articolul Georgia: un derapaj democratic care se accelerează apare prima dată în PRESShub.
11:10
Colecţionara de semne de carte. „Lectura devine un ritual personal, iar semnele de carte păstrează amintirea fiecărui moment trăit între paginile unei cărţi” # PressHub
Peste 300 de semne de carte se află în colecţia unei pasionate de lectură din Buzău, piese magnetice, sub formă de agrafă, semne de carte cu şnur textil, tip pandantiv, cu lumină Led, unul dintre ele înfăţişând o lucrare a pictorului Van Gogh, unele realizate manual, accesorii utile făcând parte din ritualul dedicat citirii ce […] Articolul Colecţionara de semne de carte. „Lectura devine un ritual personal, iar semnele de carte păstrează amintirea fiecărui moment trăit între paginile unei cărţi” apare prima dată în PRESShub.
10:10
Grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European nu va vota moțiunea de cenzură pe subiectul Mercosur # PressHub
Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) a transmis că nu va susține moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene referitoare la acordul UE-Mercosur. Europarlamentarul român Vasile Dîncu (PSD/S&D) a clarificat că refuzul este o chestiune de „responsabilitate politică”, dar în același timp a criticat dur modul în care Comisia a gestionat acordul comercial. Pe […] Articolul Grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European nu va vota moțiunea de cenzură pe subiectul Mercosur apare prima dată în PRESShub.
09:10
Un nou podcast despre unul din cele mai vechi conflicte înghețate din apropiere de România: „#Transnistria: Nu Deranjați!” # PressHub
Începând cu luna ianuarie 2026, Asociația Experts for Security and Global Affairs (ESGA), România, în parteneriat cu Agenția de Știri a Mării Negre – Karadeniz Press, lansează un nou proiect de analiză și dezbatere publică: „#Transnistria: Nu Deranjați!” De ce Transnistria? Din multe probleme cu care se confruntă R. Moldova, mai ales după lansarea invaziei extinse a Rusiei […] Articolul Un nou podcast despre unul din cele mai vechi conflicte înghețate din apropiere de România: „#Transnistria: Nu Deranjați!” apare prima dată în PRESShub.
08:10
Corespondenta PressHUB, Viorica Bold își continuă periplul prin America Latină: după Argentina și Bolivia, acum relatează din Paraguay. Și pentru curioși: nu, nu a fost în Venezuela! Paraguay este singura țară din America Latină unde există două limbi oficiale: spaniolă și guarani. Guarani este o limbă indigenă care este vorbită de majoritatea populației Paraguayului, Constituția […] Articolul Paraguay: cum coexistă economia globalizată și lumea guarani apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
22:00
Aktual24 | Republicani din Congres se opun lui Trump pe tema Groenlandei: „Cel mai prostesc lucru pe care l-am auzit” # PressHub
Președintele Donald Trump vorbește despre preluarea Groenlandei „prin orice mijloace necesare”, însă în Congresul SUA, chiar aliații săi republicani i se opun. Pe măsură ce Trump își repetă amenințările că va aduce teritoriul danez sub controlul SUA — în pofida obiecțiilor unor aliați globali importanți și ale reprezentanților aleși ai insulei — unii parlamentari republicani […] Articolul Aktual24 | Republicani din Congres se opun lui Trump pe tema Groenlandei: „Cel mai prostesc lucru pe care l-am auzit” apare prima dată în PRESShub.
21:30
Judecătorii CCR au amânat pentru a patra oară pronunțarea asupra Legii pensiilor magistraților, sub pretext că ar trebui să analizeze noi documente trimise de Înalta Curte. Din documente rezultă că Înalta Curte nu vrea pensii bazate pe contributivitate. Curtea Constituțională (CCR) pare să fi intrat în jocul de interese al magistraților și tergiversează analizarea pe […] Articolul De ce amână CCR iar legea pensiilor magistraților apare prima dată în PRESShub.
Ieri
20:10
Judecătorul Laurențiu Beșu răspunde atacurilor: „Am îndeplinit toate condițiile pentru admiterea în magistratură” # PressHub
După atacurile unor televiziuni patronate de infractori dovediți sau trimiși în judecată pentru fapte de corupție, judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a ieșit public în documentarul Recorder și care a reclamat presiunile la care sunt supuși judecătorii de la Curtea de Apel București pentru a da anumite hotărâri, arată că a îndeplinit toate condițiile când […] Articolul Judecătorul Laurențiu Beșu răspunde atacurilor: „Am îndeplinit toate condițiile pentru admiterea în magistratură” apare prima dată în PRESShub.
19:00
Aktual24 | Scenariu discutat de oficiali din UE: SUA ar putea fi dată afară din bazele din Europa dacă nu renunță la planul privind Groenlanda # PressHub
Oficiali şi diplomaţi europeni discută în mod discret opţiuni de ultimă instanţă pentru a se opune amenințării lui Donald Trump că ar putea folosi armata SUA pentru a prelua Groenlanda, scrie Aktual24. Printre opțiuni se numără inclusiv limitarea cooperării militare cu Washingtonul, potrivit unor surse diplomatice citate de POLITICO. Deşi un conflict militar direct între […] Articolul Aktual24 | Scenariu discutat de oficiali din UE: SUA ar putea fi dată afară din bazele din Europa dacă nu renunță la planul privind Groenlanda apare prima dată în PRESShub.
18:40
Acordul UE – Mercosur. Europarlamentarii AUR au semnat în favoarea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene # PressHub
Europarlamentarii AUR au anunțat că vor vota în favoarea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (foto), pe tema acordului UE-Mercosur. Moțiunea, inițiată de Grupul Patrioților pentru Europa, vizează încheierea controversată a acordului comercial UE-Mercosur, despre care politicienii AUR susțin că va falimenta fermele mici și mijlocii. Pe scurt: • […] Articolul Acordul UE – Mercosur. Europarlamentarii AUR au semnat în favoarea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene apare prima dată în PRESShub.
18:30
International Press Institute cere autorităților din România o anchetă rapidă și imparțială privind amenințările grave la adresa jurnalistei Emilia Șercan # PressHub
International Press Institute (IPI), una dintre cele mai puternice organizații care apără jurnaliști la nivel mondial, a transmis vineri o solicitare publică către autoritățile din România pentru a face o anchetă rapidă și imparțială cu privire la orice amenințări grave la adresa siguranței Emiliei Șercan, în ceea ce pare a fi o campanie coordonată menită […] Articolul International Press Institute cere autorităților din România o anchetă rapidă și imparțială privind amenințările grave la adresa jurnalistei Emilia Șercan apare prima dată în PRESShub.
18:30
Omul de afaceri Nelu iordache a fost eliberat din închisoare vineri, după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa de la 11 ani și nouă luni la cinci ani și zece luni. Decizia luată de CAB joi este definitivă și argumentată prin faptul că pedeapsa este prescrisă. Iordache, supranumit „Regele asfaltului” a fost condamnat […] Articolul Dosarul Romstrade: Nelu Iordache iese din închisoare după ce CAB a constatat prescripția apare prima dată în PRESShub.
16:50
Cristian Cenușe, cetățean român încarcerat în Venezuela în 2024, a fost eliberat astăzi, alături de alți cetățeni străini, relatează Libertatea. Ministerul Afacerilor Externe a salutat eliberarea, declarând că Cenușe va fi preluat de către Delegația UE din Caracas, dar nu a oferit informații cu privire la ceilalți cetățeni români încarcerați înn Venezuela Ministrul ceh de […] Articolul MAE salută eliberarea unui român din Venezuela, dar evită detalii despre alți deținuți apare prima dată în PRESShub.
16:40
„Politicienii au nevoie de liniște”. Justiția ca vulnerabilitate strategică: avertismente lansate de la Cluj despre nevoia „eliberării” sistemului # PressHub
„Este anormal ca 9800 de dosare în România să se prescrie”. Justiția nu mai e doar o temă de reformă internă, ci o chestiune de securitate națională: aceasta a fost tema principală a dezbaterii „Justiția, încrederea în stat și securitatea națională”, găzduită vineri, 16 ianuarie, la Cluj-Napoca, de Facultatea de Studii Europene (UBB). Într-o sală […] Articolul „Politicienii au nevoie de liniște”. Justiția ca vulnerabilitate strategică: avertismente lansate de la Cluj despre nevoia „eliberării” sistemului apare prima dată în PRESShub.
16:20
Ilie Bolojan: Autostrăzile Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret trebuie să fie finalizate până în 2030 # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Iaşi, că finanţarea pentru cele două capete de autostradă din Moldova – Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret, a fost aprobată de Comisia Europeană, proiectele fiind considerate esenţiale pentru conectivitatea regiunii şi pentru componenta de apărare, informează Agerpres. „În primul rând, vom discuta despre cum punem în practică cel mai important […] Articolul Ilie Bolojan: Autostrăzile Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret trebuie să fie finalizate până în 2030 apare prima dată în PRESShub.
16:00
CJ Arad nu va cumpăra Castelul de la Căpâlnaș. Un investitor privat, interesat de monumentul istoric # PressHub
Castelul de la Căpâlnaș nu va fi achiziționat de Consiliul Județean, deși instituția avea drept de preemțiune conform legii, scrie Special Arad. Prețul solicitat de actualii proprietari este de 800.000 de euro, însă majoritatea consilierilor județeni au decis în ședința de vineri să nu își exercite acest drept, din cauza mai multor aspecte administrative și […] Articolul CJ Arad nu va cumpăra Castelul de la Căpâlnaș. Un investitor privat, interesat de monumentul istoric apare prima dată în PRESShub.
16:00
Alexandru Dimitriu: „Savonea ar trebui amendată de CCR”. Acuzații de abuz de drept după depunerea unei expertize cu o zi înainte de sentință # PressHub
Un nou scandal procedural zguduie Curtea Constituțională, după ce deputatul și avocatul Alexandru Dimitriu a lansat un atac dur la adresa Liei Savonea, acuzând-o de rea-credință procesuală. Reacția vine în contextul în care, potrivit acestuia, a fost depusă o expertiză contabilă cu doar 24 de ore înaintea termenului de pronunțare într-un dosar, o mișcare considerată […] Articolul Alexandru Dimitriu: „Savonea ar trebui amendată de CCR”. Acuzații de abuz de drept după depunerea unei expertize cu o zi înainte de sentință apare prima dată în PRESShub.
15:30
În premieră de la inaugurarea din mai anul trecut, Cazinoul din Constanța, emblemă pentru arhitectura antebelică Art Nouveau și clădirea simbol a României de pe litoralul Mării Negre, va găzdui o expoziție dedicată Reginei Maria și relației speciale pe care aceasta a avut-o cu marea. Expoziția are loc la 100 de ani de la construirea […] Articolul „Regina și Marea”. Expoziție dedicată Reginei Maria, la Cazinoul din Constanța apare prima dată în PRESShub.
15:20
Motociclist amendat după ce a proiectat mesajul „Marș la Moscova!” pe sediul PSD, în timpul protestului din Piața Universității # PressHub
Jandarmeria Capitalei a transmis că a amendat un motociclist pentru zădărnicirea manifestațiilor publice. Barbatul a proiectat, joi, cu un laser, mesajul „Marș la Moscova!” pe sediul PSD din Piața Universității în timpul protestului împotriva legii Vexler, relatează HotNews. Reprezentanții jandarmeriei au publicat, vineri, sancționarea bărbatului. „În contextul adunării publice din data de 15.01.2025, din Piața […] Articolul Motociclist amendat după ce a proiectat mesajul „Marș la Moscova!” pe sediul PSD, în timpul protestului din Piața Universității apare prima dată în PRESShub.
14:50
Vremea crizelor. Europa vorbește unitar, dar acționează în 27 de pași: ce trebuie știut în dosarul Groenlanda # PressHub
Convorbirea de mai jos îl are ca interlocutor pe Radu Albu Comănescu, lector universitar de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și analist preocupat de politica externă și de securitate a Uniunii Europene și de felul în care UE ia decizii în crize. Discuția explică „mecanica” reacției europene – cine pornește consultările, ce rol au Consiliul, […] Articolul Vremea crizelor. Europa vorbește unitar, dar acționează în 27 de pași: ce trebuie știut în dosarul Groenlanda apare prima dată în PRESShub.
14:50
Judecătoare de la Tribunalul București atacă reforma pensiilor magistraților: „Guvernul Bolojan desființează pensiile de serviciu” # PressHub
O judecătoare de la Tribunalul București, Mădălina Afrăsinie, a atacat, printr-o postare pe Facebook, tentativele de reformare a pensiilor magistraților. Ea susține că acțiunile guvernului Bolojan vor duce la desființarea pensiilor de serviciu, care sunt cu 9.000 de lei mai mici decât pensiile de contributivitate. Magistrata acuză, de asemenea, guvernul de acțiuni dictatoriale. Aceasta susține […] Articolul Judecătoare de la Tribunalul București atacă reforma pensiilor magistraților: „Guvernul Bolojan desființează pensiile de serviciu” apare prima dată în PRESShub.
14:50
Comisia Europeană a avizat planurile naționale de apărare a opt state membre în cadrul inițiativei Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE). Această decizie deblochează un total de aproximativ 38 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi cu costuri reduse, menite să consolideze securitatea UE. România s-a profilat ca principal beneficiar, obținând o alocare provizorie […] Articolul Comisia aprobă finanțarea SAFE pentru apărare; România obține 17 miliarde de euro apare prima dată în PRESShub.
14:10
ANAF: Colecția de artă a lui Darius Vâlcov, inclusiv un Picasso, scoasă la licitație pentru recuperarea prejudiciului # PressHub
La data de 16 ianuarie 2026, Casa de Licitații Artmark a anunțat scoaterea la vânzare a unei părți semnificative din colecția de artă confiscată de la fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov. Această procedură de valorificare are loc în cadrul executării silite inițiate de ANAF Craiova, având ca scop recuperarea prejudiciilor stabilite prin hotărârea penală […] Articolul ANAF: Colecția de artă a lui Darius Vâlcov, inclusiv un Picasso, scoasă la licitație pentru recuperarea prejudiciului apare prima dată în PRESShub.
14:00
Polițistul de la IPJ Constanța prins în flagrant că a luat mită 5.000 de euro și-a recunoscut fapta în fața procurorilor # PressHub
Polițistul de la IPJ Constanța care a fost prins în flagrant de DNA în timp ce lua mită 5.000 de euro de la directorul unei firme și-a recunoscut fapta în fața procurorilor, informează Info Sud-Est. DNA susține că Florin Simineanu, ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța – Serviciul de Investigare a […] Articolul Polițistul de la IPJ Constanța prins în flagrant că a luat mită 5.000 de euro și-a recunoscut fapta în fața procurorilor apare prima dată în PRESShub.
12:30
Teren în centrul unei comune din Iași concesionat în timp record firmei fostei soții a primarului # PressHub
Firma nou-înființată a fostei soții a primarului din comuna Plugari, județul Iași, a concesionat rapid un teren în centrul localității. Cazul pare a fi un șir de „recorduri”, scrie Ziarul de Iași. Un proiect care a implicat concesionarea rapidă a unui teren la Plugari ar trebui să dea de gândit șefilor administrației locale ieșene și […] Articolul Teren în centrul unei comune din Iași concesionat în timp record firmei fostei soții a primarului apare prima dată în PRESShub.
11:30
Nichita Danilov, laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia # PressHub
Poetul Nichita Danilov a fost desemnat, joi seară, câştigător al ediţiei din 2026 a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia, informează Agerpres. El a fost anunţat în cadrul unei gale speciale de acordare a premiului, organizată la Teatrul Mihai Eminescu din Botoşani. Danilov, în vârstă de 73 de ani, a debutat cu […] Articolul Nichita Danilov, laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia apare prima dată în PRESShub.
11:00
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, vineri, amânarea din nou a deciziei pe reforma pensiilor magistraților până în 11 februarie. „Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză […] Articolul BREAKING CCR a amânat decizia privind pensiile magistraților apare prima dată în PRESShub.
09:10
Doi judecători de la Curtea Constituțională a României (CCR) se află sub lupa Curții de Apel București, care mâine va decide dacă aceștia pot rămâne membri ai CCR sau vor fi suspendați. Cei doi judecători sunt Dacian Dragoș numit de președintele Nicușor Dan și Mihai Busuioc, o propunere PSD validată de Senat. Avocata Silvia Uscov, […] Articolul Analiză | Cine și de ce vrea să elimine un judecător CCR? apare prima dată în PRESShub.
08:10
Numărul trecerilor neregulamentare ale frontierei externe a Uniunii Europene a scăzut anul trecut cu 26%, ajungând la aproape 178.000 de detectări, arată cifrele consolidate preliminare publicate joi de Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Este cel mai scăzut nivel din 2021. Pe scurt • Trecerile neregulamentare ale frontierei în UE […] Articolul Trecerile neregulamentare ale frontierei în UE au scăzut anul trecut cu 26% apare prima dată în PRESShub.
07:10
Cât va rezista separatismul de la Tiraspol? R. Moldova se apropie de UE, Transnistria introduce stare de urgență în economie # PressHub
Administrația separatistă de la Tiraspol se pregătește să prelungească cu încă o lună starea de urgență în economie în Transnistria. Asta, în timp ce economia Republicii Moldova dă semne de redresare. Potrivit așa-numitei administrației locale, în pofida „funcționării stabile a sistemului energetic” în ultima perioadă, situația socio-economică rămâne tensionată. Tiraspolul invocă reducerea livrărilor de gaze […] Articolul Cât va rezista separatismul de la Tiraspol? R. Moldova se apropie de UE, Transnistria introduce stare de urgență în economie apare prima dată în PRESShub.
15 ianuarie 2026
23:00
Acordul UE-Mercosur. Europarlamentarii USR prezintă implicațiile economice și răspund criticilor PSD # PressHub
Europarlamentarii USR au făcut declarații detaliate cu privire la acordul comercial UE-Mercosur și au prezentat perspectiva asupra impactului economic pentru industriile europene. Pe scurt • Dan Barna (foto) afirmă că acordul deschide o piață de 260 de milioane de consumatori, eliminând taxele de 35-60% pentru sectoare precum auto și farmaceutic. • Vlad Voiculescu susține că […] Articolul Acordul UE-Mercosur. Europarlamentarii USR prezintă implicațiile economice și răspund criticilor PSD apare prima dată în PRESShub.
22:30
Interviu Aktual24 | Vladimir Tismăneanu: „PSD este o șleahtă care practic parazitează, canibalizează corpul politic, social și economic românesc” # PressHub
Profesorul Vladimir Tismăneanu, unul dintre cei mai atenți și mai relevanți observatori ai totalitarismelor și ai tranzițiilor postcomuniste, a oferit, în cadrul unui interviu pentru Aktual24, o radiografie lucidă și neînduplecată a momentului prezent – de la marile dileme geopolitice ale Occidentului până la patologiile politice interne ale României. Aktual24: Domnule profesor, în contextul capturării […] Articolul Interviu Aktual24 | Vladimir Tismăneanu: „PSD este o șleahtă care practic parazitează, canibalizează corpul politic, social și economic românesc” apare prima dată în PRESShub.
21:20
Miting pentru ”români adevărați” și coroane la statuia lui Eminescu de ziua lui, într-o limbă română cu care lui Eminescu i-ar fi rușine # PressHub
Mitingul organizat de Claudiu Târziu (fost AUR) și susținut de AUR se desfășoară, în aceste ore, pe străzile din centrul Bucureștiului. La miting iau parte și seful AUR, Geroge Simion și actorul Dan Puric – cunoscut deja pentru opiniile sale privind politica românească. Șef de trupe este George Simion, care organizează detașamentele, care unde să […] Articolul Miting pentru ”români adevărați” și coroane la statuia lui Eminescu de ziua lui, într-o limbă română cu care lui Eminescu i-ar fi rușine apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Un start-up românesc de deep-tech a câștigat premiul pentru accesibilitate la CES 2026 pentru un dispozitiv cu AI destinat persoanelor nevăzătoare # PressHub
Startup-ul românesc de deep-tech .lumen a câștigat competiția CTA Foundation Pitch for Accessibility la CES 2026, primind un premiu de 10.000 de dolari. „Ochelarii pentru nevăzători” ai startup-ului folosesc AI de Conducere Autonomă Pietonală (PAD) pentru a ghida utilizatorii fără GPS sau internet. Tehnologia premiată, cunoscută sub numele de .lumen Glasses for the Blind (Ochelarii […] Articolul Un start-up românesc de deep-tech a câștigat premiul pentru accesibilitate la CES 2026 pentru un dispozitiv cu AI destinat persoanelor nevăzătoare apare prima dată în PRESShub.
18:00
Reabilitarea Sinagogii din Constanța, aproape de finalizare. Cum arată lăcașul de cult, salvat după o campanie de presă a Info Sud-Est # PressHub
Un document adresat de Compania Națională de Investiții (CNI) către Comunitatea Evreiască din Constanța arată că lucrările de reabilitare a Sinagogii din oraș au ajuns la 97% procent de execuție, arată Info Sud-Est. Același document arată și că întrega investiție ajunge la 13,1 milioane de lei, mai mult decât estimările inițiale, date fiind modificările legislative, […] Articolul Reabilitarea Sinagogii din Constanța, aproape de finalizare. Cum arată lăcașul de cult, salvat după o campanie de presă a Info Sud-Est apare prima dată în PRESShub.
17:30
Ziua Culturii Naționale | Gest de responsabilitate culturală: Alice și Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine # PressHub
De Ziua Culturii Naționale vorbim despre identitate, continuitate, responsabilitate culturală și despre felul în care cultura română se poate conecta, prin oameni și viziune, la marile tradiții culturale ale lumii. Aceasta este miza Galei Internaționale de Balet „Balanchine’s Legacy”, care va avea loc pe 11 februarie, la Sala Palatului. Evenimentul este organizat sub brandul Ars […] Articolul Ziua Culturii Naționale | Gest de responsabilitate culturală: Alice și Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine apare prima dată în PRESShub.
16:50
Aktual24 | Peste 80% dintre americani nu sunt de acord ca SUA să preia Groenlanda prin forță # PressHub
Peste 80% dintre americani se opun preluării Groenlandei prin forță militară de către SUA, în contextul în care Donald Trump intensifică presiunea asupra teritoriului semi-autonom danez. Un sondaj al Universității Quinnipiac, publicat miercuri, a constatat că 86% dintre respondenți sunt împotriva utilizării forței militare de către SUA pentru a achiziționa insula arctică, care face parte […] Articolul Aktual24 | Peste 80% dintre americani nu sunt de acord ca SUA să preia Groenlanda prin forță apare prima dată în PRESShub.
15:50
CEDO: transferul judecătorilor între secții, fără consimțământ, reprezintă o ingerință gravă în independența justiției # PressHub
La data de 15 ianuarie 2026, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Biliński contra Poloniei, o decizie care clarifică limitele în care o decizie administrativă poate interveni asupra statutului profesional al judecătorilor. Astfel, CEDO a stabilit că un judecător nu poate fi mutat din penal în civil sau invers, fără acordul […] Articolul CEDO: transferul judecătorilor între secții, fără consimțământ, reprezintă o ingerință gravă în independența justiției apare prima dată în PRESShub.
14:30
Legea care rescrie regulile pentru psihologi: proiectul de la Senat acuzat că poate scumpi și îngreuna accesul la terapie # PressHub
Un proiect de lege depus la Senat – B708/2025, inițiativă care rescrie regulile pentru exercitarea profesiei de psiholog și pentru funcționarea Colegiului Psihologilor – a stârnit reacții vehemente din partea unor psihologi și psihoterapeuți, dar și dinspre zona politică. Criticii spun că textul ar putea transforma terapia într-un serviciu mai greu de accesat, printr-un traseu […] Articolul Legea care rescrie regulile pentru psihologi: proiectul de la Senat acuzat că poate scumpi și îngreuna accesul la terapie apare prima dată în PRESShub.
13:40
Există în istoria recentă modele prin care președinții şi-au impus favoriții la vârful serviciilor. Totodată SRI și SIE au nevoie de noi reforme după derapajele care i-au dat voie lui Georgescu să crească. Nicușor Dan încearcă să negocieze cu formațiunile din arcul de guvernământ atât procurorii șefi, cât și șefii serviciilor secrete. E o idee […] Articolul Poate președintele Nicușor Dan numi șefii serviciilor ca Traian Băsescu? apare prima dată în PRESShub.
12:30
Președintele CSM: Reforma pensiilor magistraților a fost un pretext, ținta este schimbarea persoanelor din vârful sistemului de pe funcțiile pe care le ocupă legitim # PressHub
Președintele CSM, Claudiu Odagiu, a declarat înaintea ședinței Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) că, anul trecut, reforma pensiilor magistraților a fost doar un pretextul, principala țintă fiind modificarea legilor justiției. Alt judecător din CSM a vorbit despre „agenda ascunsă” a Guvernului. „Primul scop: schimbarea persoanelor care ocupă legitim funcții de conducere […] Articolul Președintele CSM: Reforma pensiilor magistraților a fost un pretext, ținta este schimbarea persoanelor din vârful sistemului de pe funcțiile pe care le ocupă legitim apare prima dată în PRESShub.
12:30
Facultatea de Jurnalism a Universității București, mesaj de susținere a Emiliei Șercan: „Instigarea la ură poate degenera în forme grave de agresiune și hărțuire” # PressHub
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității București și-a exprimat susținerea față de Emilia Șercan, în urma amenințărilor la care aceasta a fost supusă după publicarea investigațiilor privind acuzațiile de plagiat ce-l vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu. „Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (FJSC) își manifestă deplina susținere […] Articolul Facultatea de Jurnalism a Universității București, mesaj de susținere a Emiliei Șercan: „Instigarea la ură poate degenera în forme grave de agresiune și hărțuire” apare prima dată în PRESShub.
12:00
Ucraina, nu Rusia, ar bloca un posibil acord de pace, a declarat miercuri președintele american Donald Trump pentru Reuters, o poziție în contradicție cu cea a aliaților europeni, care susțin, la fel ca și Kievul, că Moscova nu este cu adevărat interesată să pună capăt războiului din Ucraina. În viziunea lui Trump, președintele rus Vladimir […] Articolul Trump: Ucraina, nu Rusia blochează negocierile de pace apare prima dată în PRESShub.
11:30
Cu doar șase luni înainte de prăbușirea regimului comunist, România omagia centenarul morții lui Mihai Eminescu. Între 8 și 18 iunie 1989, la Botoșani, Iași, Râmnicu Vâlcea și București, scriitori din țară și din străinătate se întâlneau sub semnul poetului național, într-o atmosferă festivă, încărcată de solemnitate culturală. În spatele discursurilor oficiale și al recitalurilor, […] Articolul Cum a pus Eminescu Securitatea în alertă apare prima dată în PRESShub.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.