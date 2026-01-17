„Groenlanda nu este de vânzare”. Mii de persoane au protestat la Copenhaga și la Nuuk împotriva planurilor lui Trump – VIDEO/FOTO
HotNews.ro, 17 ianuarie 2026 18:20
Câteva mii de persoane s-au adunat sâmbătă la Copenhaga şi în alte oraşe din Danemarca pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale preşedintelui american Donald Trump, care continuă să-şi exprime intenţia de a prelua Groenlanda. Și…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
19:00
Şefa opoziţiei belaruse în exil, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania şi se va stabili în Polonia # HotNews.ro
Şefa opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania, unde se află în exil după ce a fost forţată să fugă de represiunea din ţara sa în 2020, şi se va stabili în Polonia, potrivit mai…
Acum o oră
18:20
„Groenlanda nu este de vânzare”. Mii de persoane au protestat la Copenhaga și la Nuuk împotriva planurilor lui Trump – VIDEO/FOTO # HotNews.ro
Câteva mii de persoane s-au adunat sâmbătă la Copenhaga şi în alte oraşe din Danemarca pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale preşedintelui american Donald Trump, care continuă să-şi exprime intenţia de a prelua Groenlanda. Și…
18:10
Polițiștii locali pot utiliza camere video în exercitarea atribuțiilor. Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu, informează Agerpres. „Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în…
Acum 2 ore
18:00
Cel mai citat cercetător din lume afirmă că a devenit mult mai încrezător în viitorul omenirii și că lucrează la o „soluție tehnică” pentru pericolul reprezentat de AI # HotNews.ro
Yoshua Bengio, profesorul de la Universitatea Montreal ale cărui cercetări au contribuit la punerea bazelor învățării automate moderne („deep learning”), a fost în ultimii ani una dintre cele mai alarmiste voci din industria inteligenței artificiale,…
17:40
FOTO&VIDEO Ford Puma Gen-E sau VW ID.3? Prima mașină electrică produsă în România vs cea mai accesibilă de la VW # HotNews.ro
Încă de la lansarea oficială a versiunii electrice a micului crossover Ford Puma, un detaliu a atras atenția în materialele de prezentare. Printre modelele cu care mașina era comparată, din punct de vedere al performanțelor…
17:30
Siria: Președintele recunoaște prin decret drepturile naționale ale kurzilor, limba lor devine oficială / Între timp au loc ciocniri intense între armată și forțele kurde în nordul țării # HotNews.ro
Armata siriană a anunțat sâmbătă dimineață că a preluat controlul asupra orașului Deir Hafer, la est de Alep, pe care forțele kurde au fost de acord să îl evacueze cu o zi înainte în urma…
17:30
VIDEO Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit și la Botoșani, după ce a fost apostrofat la Iași # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huduit, sâmbătă, la sosirea la sediul Primăriei Botoşani, mai multe persoane strigându-i „Demisia” şi „Trădătorule”, informează News.ro. Ilie Bolojan a sosit, sâmbătă, la Botoşani, pentru a se întâlni cu primarii…
Acum 4 ore
16:50
Un fost președinte al PNL acuză opoziția unor liberali față de Bolojan. „Nu este în regulă” # HotNews.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat, la Digi24, că liberalii se află de vreo opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD, iar acest lucru a creat legături şi consolidări…
16:30
Companiile aeriene, atenționate să evite deocamdată spaţiul aerian al Iranului. „Există un risc ridicat pentru zborurile civile” # HotNews.ro
Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană (EASA) a cerut companiilor aeriene să evite deocamdată spaţiul aerian iranian, invocând „situaţia actuală şi potenţialul unei acţiuni militare americane”, informează sâmbătă DPA și Agerpres. EASA a sfătuit operatorii aerieni…
16:30
Atacurile ucrainene obligă o vecină a Rusiei să înființeze o școală de operatori de drone # HotNews.ro
Kazahstanul a înfiinţat o şcoală de operatori de drone militare în urma recentelor atacuri ucrainene asupra terminalelor sale petroliere de la Marea Neagră şi asupra petrolierelor închiriate de acest stat care şi-a menţinut până acum…
16:20
„România a dat tot ce a avut mai bun pentru Andreea”. Peste 2,3 milioane de dolari au fost strânși în 8 zile pentru o pacientă cu cancer, după o mobilizare online # HotNews.ro
În urma unei campanii care a durat opt zile, Asociația „Aripi pe Pământ”, condusă de un polițist, și un preot din Fălticeni au reușit să adune banii necesari pentru tratamentul în Statele Unite al unei…
15:50
Statele Unite, invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda. „În calitate de membru NATO” # HotNews.ro
Statele Unite au fost invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda, a declarat vineri şeful Comandamentului Arctic Danez, precizând că aceste exerciţii au legătură cu Rusia, relatează AFP. „Desigur, Statele Unite, în calitate de…
15:40
Revoltă a bolnavilor de cancer, după proiectul de lege inițiat de un senator. „Înseamnă moarte sigură” # HotNews.ro
Un proiect de lege depus recent de un senator POT prevede introducerea unei coplăți de 5% din valoarea serviciilor medicale decontate de CNAS pentru adulții bolnavi de cancer. Inițiativa legislativă este criticată dur de pacienți.…
Acum 6 ore
14:50
Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, anunță Turcia # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump l-a „invitat” pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de pace pentru Gaza, a anunțat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, citat de France Presse.…
14:50
Ministrul Culturii spune care sunt sectoarele de unde „chiar nu se poate tăia din salarii” # HotNews.ro
Angajaţii bibliotecilor publice şi muzeelor au salariile prea mici pentru a fi reduse, a spus sâmbătă ministrul Culturii, András Demeter. „Nu au fost beneficiarii acelor creşteri mărunte şi succesive din fonduri publice”, a explicat ministrul.…
14:30
Gara Băneasa, simbol regal al Capitalei, e pe linie moartă. Are valoare uriașă, dar lipsește din Lista Monumentelor din București # HotNews.ro
Gara Băneasa, spațiu unic, monumental își pierde strălucirea și importanța. Cândva loc al dramelor și al speranțelor regale, a devenit gara marfarelor. Locul unde s-a scris istoria României este aproape pustiu. Din Gara regala Băneasa…
14:20
Autoritățile indoneziene au început sâmbătă după-amiază căutările pentru un avion mic care transporta unsprezece pasageri, cu care a pierdut contactul în timp ce aeronava survola estul țării, au declarat pentru AFP responsabili ai serviciilor de…
14:10
Actorul, scriitorul și teologul Răzvan Ionescu, cunoscut pentru rolurile sale la Teatrul Bulandra și Teatrul Național București, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, a anunțat vineri Teatrul Național București. „Teatrul Naţional…
13:30
Judecătoarea Raluca Moroșanu, exclusă din două dosare, în decurs de o lună, după criticile aduse justiției. „Se are în vedere conduita public exprimată, cu prilejul ieșirilor în interviuri” # HotNews.ro
În decurs de o lună, judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, a fost îndepărtată din două dosare, după ce a înfruntat conducerea instanței la conferința de presă organizată după documentarul Recorder „Justiție…
13:20
Dacia a realizat ceva fără precedent: a câștigat Raliul Dakar la a doua participare, scrie GOLAZO.ro. În deșertul din Arabia Saudită, unde raliul Dakar s-a derulat între 3 și 17 ianuarie, mașinile Dacia – conduse…
Acum 8 ore
13:00
Fiul lui Ramzan Kadîrov este în stare critică după un accident cu coloana lui oficială. Adam a fost dus cu un „spital zburător” la Moscova # HotNews.ro
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al șefului Republicii Cecenia, este în stare critică în urma unui accident rutier în Groznîi, potrivit Radio Free Europe și canalului de Telegram al opoziției cecene, Niyso.…
12:40
Jennifer Lawrence dezvăluie că a ratat un rol într-un film de Tarantino pentru că nu era „destul de frumoasă” # HotNews.ro
Jennifer Lawrence poate că a jucat în filme de succes precum „The Hunger Games” și franciza „X-Men”, însă a pierdut cel puțin un rol important, iar acest lucru, spune ea, a ținut de felul în…
12:20
Avertisment de la Guvernul SUA pentru companiile aeriene care zboară în cele două Americi: „Potențiale activități militare” # HotNews.ro
Administrația Federală a Aviației din SUA a avertizat vineri companiile aeriene să fie prudente atunci când zboară peste Mexic, America Centrală și anumite părți din America de Sud, invocând riscurile unor potențiale activități militare și…
12:10
Militar din Constanța, prins drogat la volan după ce a fumat o țigară cu canabis „la grătar”. Ce pedeapsă a primit # HotNews.ro
Tribunalul București a anunțat vineri sentința dată în cazul unui militar cu gradul de caporal de la o unitate din Constanţa, care a fost prins vara trecută la volan conducând sub influenţa drogurilor. Conform actelor…
12:00
„E o capcană întinsă de Putin și Trump, iar noi cădem în ea”. Planul de la Bruxelles pentru Ucraina a împărțit în două Europa # HotNews.ro
Bruxellesul elaborează planuri pentru a renunța la sistemul de extindere UE ce datează încă din perioada Războiului Rece pentru a-l înlocui cu un sistem controversat cu două niveluri care ar putea accelera aderarea Ucrainei în…
11:30
Zelenski și-a trimis echipa de bază la Miami să negocieze cu americanii, Trump strânge șurubul ca Ucraina să cedeze înainte de Forumul de la Davos # HotNews.ro
O delegație ucraineană de rang înalt urmează să ajungă sâmbătă la Miami, ducând cu ea un dosar subțire și un mandat dificil, cu așteptări enorme: să reducă prăpastia tot mai mare dintre președintele Volodimir Zelenski…
11:30
Ryanair, în război total cu unul dintre aeroporturile europene cel mai folosite de români: „Numai acest guvern e atât de ridicol”. Două orașe din România au fost deja tăiate de pe listă # HotNews.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair își dublează amenințarea de la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut: nu numai că va reduce 1,1 milioane de locuri pentru pasageri în Belgia în acest an (în principal la…
11:10
Cine este românul arestat de agenții ICE în Boston. Infracțiunile de care e acuzat în SUA # HotNews.ro
Agenții de la Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) au arestat, pe 11 ianuarie, un cetățean român aflat în Statele Unite, acuzat de mai multe infracțiuni sexuale pe teritoriul american. Autoritățile americane l-au…
Acum 12 ore
10:50
Elon Musk solicită până la 134 de miliarde de dolari de la OpenAI și Microsoft, susținând că el merită să primească „câștigurile necuvenite” pe care acestea le-au obținut din sprijinul pe care l-a acordat la…
10:40
Alertă meteo emisă de ANM pentru București. Cât de frig va fi în Capitală următoarele zile # HotNews.ro
Bucureștiul se află sub atenționare cod galben de ger până luni, 19 ianuarie, la ora 10.00. Cel mai frig va fi noaptea și dimineața, cu temperaturi ce vor atinge -12 grade. Potrivit ANM, sâmbătă, în…
10:30
Temperaturi de -20 de grade. Val de ger peste România. Patru alerte meteo, emise azi-dimineață. Până când sunt valabile # HotNews.ro
Vremea rămâne extrem de rece, cu temperaturi de până la -20 de grade, până la începutul săptămânii viitoare, anunță meteorologii, care au emis sâmbătă dimineață mai multe alerte cod galben de ger ce vizează aproape…
10:00
Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri Nintendo # HotNews.ro
Cazul, petrecut în statul american Pennsylvania, arată cât de ușor pot avea copiii acces la arme SUA, care sunt omniprezente, relatează The Guardian. Un băiat de 11 ani din Pennsylvania e acuzat că și-a împușcat…
09:20
Iranul vrea să blocheze definitiv accesul la internetul global. Planul secret pus la cale de regimul de la Teheran # HotNews.ro
Iranul plănuiește să se rupă definitiv de internetul global, permițând doar persoanelor verificate de regim să se conecteze online, fără restricții, spun activiștii iranieni pentru drepturi digitale, transmite The Guardian. „Este în desfășurare un plan…
09:00
Nou bilanț al celor uciși în protestele din Iran în timp ce internetul pare că începe să revină în țară # HotNews.ro
Peste 3.000 de persoane au murit în protestele naționale din Iran, potrivit datelor centralizate de o organizație pentru drepturile omului, iar în țară s-a înregistrat o „creștere foarte ușoară” a traficului de internet, venită după…
08:50
VIDEO Imagini dramatice cu fuga Corinei Machado din Venezuela publicate de echipa de salvare # HotNews.ro
Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul în SUA, a publicat vineri un scurt videoclip care arată cum au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fie scoasă din țară, în decembrie 2025,…
08:30
Un nou serial din universul Yellowstone va fi lansat în primăvară cu două nume enorme de la Hollywood în distribuție # HotNews.ro
„The Madison”, un nou spin-off desprins din universul serialului TV „Yellowstone”, în care joacă Michelle Pfeiffer și Kurt Russell va fi lansat pe platforma Paramount+ în luna martie, potrivit Variety, preluată de Agerpres. Acest serial…
08:20
Nou fond de 500 milioane EUR pentru startup-uri europene de tehnologie pentru apărare, lansat de investitori care au finanțat și antreprenori români # HotNews.ro
Startup-urile din statele NATO, inclusiv România, care dezvoltă tehnologii relevante pentru apărarea Europei, vor putea obține noi finanțări de capital de risc printr-un fond de investiții în valoare totală de 500 de milioane EUR, lansat…
08:10
EXCLUSIV Statul vrea să-și facă propria sticlă cu apă minerală. Posibila denumire – Dacia # HotNews.ro
Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM), deținută de stat, planifică să aibă propria sticlă cu apă pe care să o aducă pe rafturile magazinelor, strtategie care însă nu va fi realizată mai devreme de 2-3…
08:10
Weekend trending în București, 17-18 ianuarie: rockotecă, stand-up 100% feminin, de trei ori Ada Milea, pisicile din literatură și cocoșatul de la Notre-Dame la Romexpo # HotNews.ro
Ianuarie rămâne, în București, luna de revenire în care orașul își reglează ritmul după sărbători. Fără aglomerația de decembrie, dar cu zăpada pe care ne-am dorit-o de Crăciun și frigul iernilor din copilărie, weekendul 17–18…
08:00
Un băiat de 17 ani care se dădea cu sania trasă de mașină, mort după s-a lovit de un cap de pod, în Olt # HotNews.ro
Tragedia a avut loc vineri seară, în comuna Dobrun din județul Olt. Aadolescentul se afla pe o sanie trasă de o mașină condusă de un tânăr de 21 de ani, când a fost aruncat într-un cap…
07:50
Grecia vrea să ia o măsură care este considerată oficial de Turcia drept motiv de răzoi # HotNews.ro
Grecia intenționează să-și extindă apele teritoriale, inclusiv în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de externe George Gerapetritis, în ciuda amenințării de lungă durată a Turciei cu războiul în cazul în care Atena ar face…
07:40
În 2025, economia globală nu s-a confruntat cu niciun faliment răsunător, dar nu înseamnă că marile companii nu au probleme. 2026 a început cu falimentul Saks Global Enterprises, care readuce în prim-plan fragilitatea latentă a…
07:30
Un studiu major îl contrazice categoric pe Donald Trump și asigură femeile însărcinate că paracetamolul e sigur # HotNews.ro
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul ca nou-născutul să fie autist, să sufere de ADHD sau să aibă o dizabilitate intelectuală, conform unei analize importante făcută de experți, informează The Guardian. Femeile…
07:20
Actorul pe care un celebru serial HBO l-a făcut multimilionar afirmă că încă lucrează și 16 ore pe zi: „Nu am un program clasic” # HotNews.ro
Actorul Kunal Nayyar are o viață pe care mulți ar descrie-o drept un vis. A obținut rolul care i-a lansat cariera, cel al lui Rajesh Koothrappali din serialul „The Big Bang Theory”, la doar 26…
07:10
De ce societatea la care judecătorul CCR Dacian Dragoș figurează administrator nu a înregistrat la Registrul Comerțului plecarea lui din firmă / Răspunsul societății și ce spune legea # HotNews.ro
Judecătorul CCR Dacian Dragoș figurează până în prezent ca fiind unul dintre administratori companiei RadonControl Cluj-Napoca, deși el spune că și-a dat demisia din respectiva funcție în urmă cu jumătate de an. Societatea RadonControl SA,…
07:10
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva # HotNews.ro
Pretențiile lui Donald Trump asupra Groenlandei, teritoriu danez, l-au pus pe șeful NATO, Mark Rutte, într-o poziție extrem de incomodă. Și, până la acest moment, el a ales să spună cât mai puțin posibil pe…
07:00
O sculptură monumentală semnată de artistul Richard Serra (1938 – 2024) care se afla la Muzeul Reina Sofia din Madrid a dispărut. Cum a fost posibil ca acestei opere din oțel grea de 38 de…
07:00
Tăiate și cusute pe viu, ignorate de medici sau separate de nou-născuți – mame din România, Croația și Polonia povestesc cum nașterea a fost pentru ele o experiență traumatizantă. Violența obstetrică este un fenomen global,…
Acum 24 ore
02:50
„Un idiot absolut”. Contre dure între Elon Musk și șeful Ryanair pe tema costului Wi-Fi Starlink în avioane # HotNews.ro
Miliardarul Elon Musk l-a numit vineri pe CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, un „idiot absolut” care ar trebui concediat, escaladând o dispută publică care a început după ce șeful companiei aeriene a exclus instalarea serviciului de…
00:20
Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc la Miami pentru noi discuții privind încheierea războiului. Care sunt emisarii lui Zelenski # HotNews.ro
Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanișina, a anunțat vineri că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă la Miami, pentru noi discuții privind un plan de pace și încheierea războiului declanșat de Rusia,…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.