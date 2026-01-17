România preia portul privat de la Giurgiulești din R. Moldova: vânzarea va fi aprobată pe 11 februarie

08:10

Momentele în care dăm o mână de ajutor sunt adesea mult mai semnificative decât satisfacția temporară derivată din fericirea trecătoare, superficială. Într-o lume în care hiper-individualitatea, lăcomia și lipsa de bunătate pot fi predominante, există, de asemenea, o mulțime de oameni grijulii dispuși să răspândească dragoste și bunătate pentru a crea echilibru.