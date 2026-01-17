România preia portul privat de la Giurgiulești din R. Moldova: vânzarea va fi aprobată pe 11 februarie
Jurnalul.ro, 17 ianuarie 2026 18:50
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” (APM) Constanța, controlată majoritar de statul român, preia compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Acordul de vânzare, precum și prețul de tranzacționare urmează să fie aprobate de Adunarea Generală a acționarilor companiei din România, programată pentru data de 11 februarie, scrie Mold-Street.md care precizează că informația i-a foat confirmată de către autoritățile române..
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
19:10
Un bărbat beat a provocat un accident în București. Polițiștii care au mers la locul producerii accidentului au aflat că bărbatul nu are permis de conducere. În plus, anchetatorii au fost informați că mașina implicată în accident fusese furată.
Acum 30 minute
18:50
România preia portul privat de la Giurgiulești din R. Moldova: vânzarea va fi aprobată pe 11 februarie # Jurnalul.ro
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” (APM) Constanța, controlată majoritar de statul român, preia compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Acordul de vânzare, precum și prețul de tranzacționare urmează să fie aprobate de Adunarea Generală a acționarilor companiei din România, programată pentru data de 11 februarie, scrie Mold-Street.md care precizează că informația i-a foat confirmată de către autoritățile române..
Acum o oră
18:30
Patriarhul Daniel: BOR dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe # Jurnalul.ro
Cu prilejul reuniunii de lucru între reprezentanți ai cultelor religioase și reprezentanți ai Guvernului României, pe tema combaterii antisemitismului și a altor forme de intoleranță, Patriarhul Daniel a precizat că BOR dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antimsemite și xenofobe.
18:30
Există zile în calendar care nu sunt marcate doar de cifre, ci de vibrația profundă a sufletului unui popor, zile în care timpul pare să se oprească pentru o clipă, iar trecutul, prezentul și viitorul se împletesc într-un singur nod sacru.
Acum 2 ore
18:10
Un avion a dispărut în Indonezia. Aparatul de zbor se afla într-o zonă muntoasă din estul Indoneziei. La bord se aflau 11 persoane.
18:10
Banca Europeană de Investiții (BEI) oferă 90 de milioane de euro companiei grecești METLEN Energy & Metals pentru modernizarea unei mine de bauxită și dezvoltarea unei noi instalații de producție de galiu.
17:50
O explozie urmată de un incendiu a avut loc într-o gospodărie din localitatea Prundeni, Vâlcea. Doi bărbați au suferit arsuri grave.
17:30
Misiune de salvare cu barca în parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Un copil a căzut în apă # Jurnalul.ro
O misiune de salvare cu barca se desfășoară sâmbătă în parcul Nicolae Romanescu din orașul Craiova. Un copil a căzut în apa lacului. Șase adulți au sărit în apa rece ca să-l salveze.
17:30
O nouă fraudă cibernetică pune în pericol utilizatorii de telefoane mobile în locuri aglomerate precum metroul sau magazinele.
Acum 4 ore
17:00
Armata Română are programate, de-a lungul anului 2026, peste o sută de exerciții militare, dintre care unele vor avea „scenarii generate de situații de criză pe flancul sud-estic al NATO”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN).
16:50
Un autoturism a derapat pe un drum forestier acoperit cu zăpadă ce leagă localitatea Comandău (Covasna) de Gura Teghii (Buzău), și a ajuns într-un șanț. Trei persoane cu vârste între 22 și 24 de ani au rămas blocate într-o zonă montană izolată, la temperaturi de -15°C și fără semnal.
16:30
Zi de foc pentru salvamontiștii! Peste 50 de persoane, salvate de pe munte în ultimele 24 de ore # Jurnalul.ro
Peste 50 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore de pe munte de către salvamontişti, 16 dintre ele fiind transportate cu ambulanţele la spital.
16:30
Săptămâna norocului! 3 zodii chinezești atrag bani din plin între 19 și 25 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
În perioada 19–25 ianuarie 2026, trei zodii din horoscopul chinezesc atrag noroc, oportunități și prosperitate.
16:20
Primul eveniment al Anului Internațional Brancusi a avut loc la Nicosia în Cipru de Ziua Culturii Nationale # Jurnalul.ro
Evenimentul a fost organizat in parteneriat de Ambasada Romaniei in Cipru, Centrul de cercetare documentare și promovare Constantin Brancusi si primaria municipiului Targu Jiu.
16:10
Aglomerări de ghețuri și zăpor pe râul Bistrița. Fenomenul se manifestă pe 8,9 kilometri # Jurnalul.ro
Pe râul Bistrița, în sectorul amonte de acumularea Izvorul Muntelui, se manifestă fenomene specifice sezonului rece, constând în aglomerări de ghețuri (zai) și zăpor
15:50
Negociatorii ucraineni au sosit în Statele Unite pentru discuții cu emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său Jared Kushner, în vederea încheierii a aproape patru ani de război cu Rusia.
15:30
„Visul hollywoodian al lui Ilie Bolojan de a intra în istorie pe un cal alb se cam duce pe apa sâmbetei”, susține deputatul PSD Mihai Fifor.
Acum 6 ore
15:10
Femeile din zodia Berbec sunt îndrăznețe, magneetice și încrezătoare. Guvernați de planea războiului Marte, acestea au o personalitate aprigă pe care e greu să nu o iubești.
14:50
Incendiu violent la o pensiune din Caraș-Severin. Acoperișul și etajul, distruse complet # Jurnalul.ro
Pompierii din Reșița au intervenit sâmbătă la un incendiu la o pensiune din localitatea Gărâna. Imobilul de 200 mp structurat pe două niveluri a fost distrus parțial. Nu s-au înregistrat victime.
14:30
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care asigură vaccinare gratuită anti-HPV.
14:10
Un studiu revoluționar arată că și caii detectează semnalele chimice din transpirația umană și devin mai reactivi când simt frică. Nu câinii sunt singurii care au această abilitate.
13:50
Compania bucureșteană Elektra Invest a depus o contestație la licitația pentru construirea autostrăzii Iași – Ungheni (15 km), proiect care cuprinde și amenajarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova (4,7 km).
13:30
Gerul poate declanșa o criză a gazelor: unde se rupe lanțul energetic al României vulnerabile # Jurnalul.ro
România, vulnerabilă la gerul prelungit: avem gaze, dar nu suficient debit ca să ajungă la timp la consumatori
13:30
Actorul și teologul Răzvan Ionescu a murit. O pierdere importantă pentru teatrul românesc dar și pentru lumea culturală și spirituală.
Acum 8 ore
13:10
Anul 2025 a fost dificil pentru mulți, plin de confuzie și încercări. Vestea bună este că, potrivit astrologilor, 2026 schimbă radical energia pentru trei zodii.
12:50
În timp ce Occidentul vorbește despre izolarea tehnologică a Rusiei, Moscova lansează o serie de dezvoltări autonome spectaculoase.
12:30
Capitala intră sub Cod galben de frig până miercuri dimineața. Temperaturile vor coborî până la -12 grade noaptea, iar ziua maximele vor rămâne negative, ajungând până la -7 grade.
12:10
Peste 10 ore de jocuri video pe săptămână afectează alimentaţia, somnul şi greutatea tinerilor # Jurnalul.ro
Jocurile video pot afecta în mod semnificativ alimentaţia, somnul şi greutatea corporală a tinerilor atunci când sunt jucate mai mult de 10 ore pe săptămână, conform unui nou studiu citat joi de agenţia Xinhua.
11:50
Cercetătorii anunță progrese importante în dezvoltarea unui înlocuitor de zahăr care păstrează gustul dulce, dar evită multe riscuri pentru sănătate, potrivit SciTechDaily.
11:30
Frigul extrem cuprinde întreaga țară. Gerul va persista chiar și în timpul zilei, cu maxime de până la -15 grade, iar noaptea termometrele vor coborî până la -20 de grade.
Acum 12 ore
11:10
Horoscop zilnic, 18 ianuarie 2026: Restart emoțional pentru Gemeni și eliberare de trecut pentru Vărsători # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 18 ianuarie 2026: Un nou început în carieră pentru Berbeci, romantism pentru Fecioare și planuri de viitor pentru Pești.
10:50
Mulți oameni neglijează somnul, dar un studiu recent arată că tulburările de somn pot fi asociate cu dezvoltarea a până la 172 de boli diferite.
10:30
Parlamentarul Vasile Costiuc a anunțat că va propune un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România la prima ședință a Legislativului din 2026.
10:10
De ce să mănânci două banane pe zi? Beneficiile uimitoare pentru sănătate, de la imunitate la energie constantă # Jurnalul.ro
Descoperă de ce două banane zilnic combat virușii, stabilizează tensiunea, reduc stresul și ajută la renunțarea la fumat. Potasiu, fibre și energie naturală – adaugă-le în dietă azi!
09:50
Totul se schimbă pentru mesageria text. Vestea surpriză este că Apple ar putea adăuga mesaje text complet criptate la iMessage imediat ce următoarea actualizare va remedia cea mai mare lacună de securitate. Toți ochii sunt acum ațintiți asupra iOS 26.3 pentru a vedea ce este lansat și cât de repede operatorii îl activează.
09:40
Proiect civil și militar: Începe licitația pentru lotul trei din drumul expres strategic spre Ucraina, Suceava – Siret, finanțat prin Programul European SAFE # Jurnalul.ro
După demararea licitației pentru primele două loturi ale drumului expres Suceava – Siret, urmează să fie lansată și licitația pentru Lotul Bălcăuți – Siret, acesta fiind „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina.
09:30
Numele neobișnuite ale gemenilor lui Elon Musk: Ce înseamnă Strider Sekhar și Comet Azure # Jurnalul.ro
Elon Musk, fondatorul Tesla, SpaceX și Neuralink, cunoscut atât pentru inovațiile sale tehnologice, cât și pentru viața personală ieșită din tipare, a dezvăluit recent originea numelor a doi dintre copiii săi: Strider Sekhar și Comet Azure.
09:20
Hidroelectrica a primit o singură ofertă pentru modernizarea Centralei Hidroelectrice Râul Mare-Retezat # Jurnalul.ro
Asocierea Cobra Instalaciones Y Servicios SA (lider) - Andritz Hydro GmbH a depus singura ofertă la licitația organizată de Hidroelectrica pentru atribuirea lucrărilor de retehnologizare a Centralei Hidroelectrice (CHE) Râul Mare – Retezat,una dintre cele mai importante amenajări hidroelectrice din România.
09:20
Deși numărul românilor care lucrează în agricultură scade, România continuă să aibă mult mai mulți angajați în acest sector decât orice alt stat din UE.
09:10
Horoscop karmic, 19–25 ianuarie 2026: relațiile se rescriu pentru 5 zodii în a treia săptămână din an # Jurnalul.ro
În perioada 19 – 25 ianuarie 2026, Universul deschide un nou capitol în dragoste pentru cinci zodii.
08:50
Filmele romantice și rețelele sociale ne-au creat o imagine idealizată despre relații: cupluri mereu fericite, conectate emoțional și în perfectă armonie. În realitate, acest lucru este un mit.
08:50
Fiul de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, în stare gravă după un accident al coloanei oficiale # Jurnalul.ro
Un grav accident rutier, produs în capitala Ceceniei, s-a soldat cu rănirea mai multor persoane din coloana oficială în care se afla fiul liderului cecen. Tânărul se află în stare critică.
08:50
La un an de la lansarea parteneriatului strategic dintre Londra și Kiev, monarhul britanic a vorbit despre forța Ucrainei și despre speranța unei păci drepte și durabile
08:30
Începând cu iunie 2026, angajatorii din România și din toate statele Uniunii Europene vor fi obligați să afișeze intervalul salarial în anunțurile de angajare, ca parte din implementarea Directivei UE 2023/970 privind transparența salarială.
08:30
Până la această oră, 20 de persoane au fost evacuate din întregul bloc.
08:10
Momentele în care dăm o mână de ajutor sunt adesea mult mai semnificative decât satisfacția temporară derivată din fericirea trecătoare, superficială. Într-o lume în care hiper-individualitatea, lăcomia și lipsa de bunătate pot fi predominante, există, de asemenea, o mulțime de oameni grijulii dispuși să răspândească dragoste și bunătate pentru a crea echilibru.
07:30
Ai observat vreodată că aceeași limbă sună diferit de la o regiune la alta?
07:10
După o perioadă în care banii parcă s-au dus mai repede decât au venit, Universul schimbă regulile jocului.
Acum 24 ore
06:10
Linia de autobuze 343 va funcţiona, de sâmbătă, pe un traseu modificat între terminalele "Fundeni" şi "Cartier Henri Coandă" şi nu va mai tranzita arterele Bd. Mircea Eliade, Str. Av. Radu Beller, Calea Dorobanţi şi Bd. Aviatorilor, zone în care autobuzele înregistrau o cerere de transport foarte redusă.
03:40
Alexandru Rogobete: Când într-un domeniu se întâlnesc viața și moartea apar emoții greu de gestionat # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri la Chișinău că vizita sa în Republica Moldova a consolidat relația strategică dintre cele două state în domeniul sănătății.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.