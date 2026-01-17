Alex Dobre se desprinde în topul golgheterilor din SuperLiga după golul din Rapid – Metaloglobus! Cum arată acum clasamentul
Fanatik, 17 ianuarie 2026 22:00
Alex Dobre, pe primul loc în clasamentul golgheterilor din SuperLiga după reușita din Rapid - Metaloglobus! La câte goluri a ajuns și cine se află în spatele său
• • •
Acum 5 minute
22:20
Alexandru Maxim și Denis Drăguș au fost titulari în duelul pe care Gaziantep l-a jucat pe terenul lui Galatasaray, confruntare terminată la egalitate, 1-1.
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:50
Andrei Nicolescu, nou anunț despre situația lui Cătălin Cîrjan la Dinamo: „5 milioane! Vom finaliza această procedură!” # Fanatik
Conducerea lui Dinamo a stabilit ce se va întâmpla cu căpitanul Cătălin Cîrjan. Anunțul făcut despre suma de 5 milioane de euro pentru tânărul fotbalist.
21:30
Giovanni Becali a oferit verdictul după FC Argeș - FCSB. Ce spune impresarul despre decizia luată de campioana României vizavi de revenirea din cantonamentul desfășurat în Antalya.
Acum 2 ore
21:10
Top 10 jucători de fotbal care nu au tatuaje. Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Lewandowski și Mbappe pe listă # Fanatik
Foarte mulți jucători recurg la tatuaje în prezent. Există însă și vedete din ”sportul rege” care se situează la cealaltă extremă. Un top 10 este deschis de vedete precum Cristiano Ronaldo și Kylian Mbappe
21:10
Laurențiu Reghecampf, performanță uluitoare cu Al Hilal Omdurman! A ajuns pe locul 1 în campionatul din Rwanda după 8 victorii consecutive # Fanatik
Laurențiu Reghecampf traversează o perioadă excelentă în aventura din Africa. Tehnicianul român a dus-o pe Al Hilal Omdurman în fruntea clasamentului din Rwanda.
20:40
Daniel Pancu a dat cărțile pe față. De ce l-a lăsat acasă pe Ciprian Deac și ce i-a spus Dan Petrescu: „Mi-am jurat!” # Fanatik
Daniel Pancu a vorbit despre cazul lui Ciprian Deac, fotbalistul care nu a mers cu CFR Cluj în cantonamentul de iarnă din Spania. Ce i-a spus Dan Petrescu.
20:30
Suporterii Rapidului continuă lupta cu Dan Șucu și conducerea. Ce s-a întâmplat în Giulești cu Metaloglobus # Fanatik
Suporterii Rapidului sunt deciși să meargă până la capăt în războiul cu Dan Șucu și conducerea clubului! Ce s-a întâmplat la meciul cu Metaloglobus din Giulești
Acum 4 ore
20:10
Alexandru Mitriță, ales printre cei mai buni jucători din China în anul în care s-a retras de la națională. Mesajul fotbalistului român # Fanatik
Alexandru Mitriță își vede evoluțiile din China răsplătite de către oficialii ligii asiatice, iar fotbalistul român a fost ales între cei mai buni 11 jucători ai campionatului.
19:50
Unde va juca Olimpiu Moruțan la Rapid. Probleme pentru Costel Gâlcă: „Le dai șah lui Christensen și Dobre” # Fanatik
Transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid i-ar putea crea mari bătăi de cap lui Costel Gâlcă. Unde ar putea juca mijlocașul ofensiv?
19:40
19:40
Mihai Stoica, șocat de ce a trăit în tribune la FC Argeș – FCSB 1-0: „Un copil m-a înjurat de la jumătate de metru! Jandarmul se uita” # Fanatik
În afară de gustul amar al eșecului cu FC Argeș, Mihai Stoica a avut parte și de un eveniment neplăcut în tribunele de la Mioveni. Oficialul FCSB spune că a fost înjurat de un copil, aflat aproape de el
19:20
Cristi Chivu, discurs de campion după ce Inter a câștigat cu Udinese: ”Nu este niciodată ușor să schimbi obiceiurile” # Fanatik
Inter a continuat seria meciurilor foarte bune din Serie A și s-a impus pe terenul lui Udinese, scor 1-0. Cum a comentat Cristi Chivu succesul formației sale.
19:00
Imagini fabuloase de la debutul lui Adrian Șut în Emirate! Arabii, mesaj special pentru fostul jucător de la FCSB. Foto # Fanatik
Adrian Șut a debutat pentru cei de la Al-Ain, la meciul cu Al-Wahda, din campionatul Emiratelor Arabe Unite, iar fanii i-au pregătit o surpriză fostului jucător de la FCSB.
18:50
Veste mare pentru locuitorii dintr-un oraș istoric. Noul stadion de 83.600.000 de euro este gata să fie dat în folosință # Fanatik
Anunț important pentru oamenii din această localitate superbă din țara noastră. Un stadion complet nou urmează să fie inaugurat. A costat 83.600.000 de euro.
18:40
Doliu în sportul românesc! A murit antrenorul care a participat de 8 ori la Jocurile Olimpice! # Fanatik
O nouă tragedie s-a abătut asupra sportului românesc. Unul dintre antrenorii de legendă, prezent la 8 ediții ale Jocurilor Olimpice, a murit la vârsta de 96 de ani.
Acum 6 ore
18:20
Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Încă doi-trei jucători, așteptăm să se finalizeze”. Mesaj pentru Cîrjan. Video # Fanatik
Dinamo nu se oprește din transferuri în această iarnă! Zeljko Kopic a oferit ultimele detalii despre Matteo Duțu: „Am avut o discuție cu el”
17:50
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 10. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București # Fanatik
Urmărește în direct etapa 10 din EHF Champions League la handbal feminin. Scoruri live, analize și situația echipelor românești în lupta pentru sferturile de finală.
17:30
Cupa Mondială 2026 riscă să fie un dezastru din cauza lui Donald Trump! Deciziile președintelui american care pot arunca în aer totul # Fanatik
Donald Trump poate să facă din Cupa Mondială 2026 un dezastru colosal! Care sunt principalele motive
17:20
De ce a refuzat Cătălin Cîrjan oferta de la Metalist Harkov: „Am avut puțin de gândit”. Cum au reacționat coechipierii din vestiarul lui Dinamo # Fanatik
Cătălin Cîrjan a vorbit pe larg despre oferta primită de la Metalist Harkov. Căpitanul lui Dinamo a dezvăluit de ce a ales să rămână la gruparea „roș-albă”.
16:50
Bogdan Baratky analizează campania de transferuri a Rapidului din această iarnă: „Organigrama betonată de directorul sportiv de import poate crea impresia de protagonist al competiției” # Fanatik
Bogdan Baratky a scris în FANATIK înainte de primul meci al Rapidului din 2026, cu Metaloglobus, despre campania de transferuri a giuleștenilor, coordonată de Mauro Pederzoli
16:40
Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional # Fanatik
Ilie Dumitrescu recunoaște că a investit în afaceri profitabile, dar totodată a făcut și anumite greșeli odată cu trecerea timpului. Unele au adus pierderi uriașe.
16:40
Șocul trăit de Miodrag Belodedici la semnarea contractului cu Steaua Roșie: „Jumătate dintre colegii lui aveau pistoale!”. Poză rară pentru istorie # Fanatik
Transferul lui Miodrag Belodedici la Steaua Roșie Belgrad, imediat după revoluția din România, l-a făcut pe jucător să trăiască niște momente la care nu se aștepta.
16:30
David Popovici va intra sâmbătă în bazinul de la Otopeni, unde va concura alături de alte șapte nume mari ale înotului mondial. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre eveniment.
Acum 8 ore
16:10
Ștefan Baiaram o poate umple de bani pe Universitatea Craiova! Americanii îl vor pe starul lui Mihai Rotaru # Fanatik
Ștefan Baiaram ar putea fi următoarea vedetă din Superligă care ajunge în MLS. Starul lui Mihai Rotaru ar putea fi adversarul lui Louis Munteanu în campionatul din Statele Unite.
16:10
Consumul de alcool, o problemă ignorată în România: ce arată raportul OCDE. Specialișii trag un semnal de alarmă: „Trebuie să punem niște limite” # Fanatik
Românii, campioni la consumul de alcool, arată un raport OCDE. Cum explică sociologii faptul că România ocupă un loc fruntaș în acest top rușinos. Specialiștii trag un semnal de alarmă
15:50
Jucătorii lui Real Madrid, huiduiți vehement de fani la meciul cu Levante. Cine au fost „țintele” principale pe Bernabeu. Video # Fanatik
„Ploaie” de fluierături pe Bernabeu la meciul din La Liga dintre Real Madrid și Levante. Pe cine au vizat, mai ales, fanii „galacticilor”.
15:30
Doliu în fotbalul italian! Președintele clubului, unde Adrian Mutu a scris istorie, a murit! # Fanatik
Este doliu în fotbalul italian, după ce un cunoscut președinte a murit. Acesta condusese una dintre echipele unde Adrian Mutu a scris istorie.
15:10
Giovanni Becali, povești de senzație cu Ramzan Ahmatovici Kadîrov: „Avea un tigru care îl lingea pe mână! Lui Pancu i-a dat 100.000 de dolari pentru gol” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit, sâmbătă, la FANATIK, povești senzaționale care îl au în prim-plan pe Ramzan Ahmatovici Kadîrov, implicat și la echipa de fotbal Akhmat Groznîi, fosta Terek Groznîi
15:00
Legendara sportivă care a ajuns să ceară ajutorul internauților pe internet. Ce a putut să pățească la început de an, chiar înainte de competiție # Fanatik
O cunoscută sportivă cere ajutorul internauților pe internet. Aceasta a ajuns într-o situație extrem de dificilă la început de an, dar speră să rezolve totul.
14:40
Fostul căpitan al lui FCSB știe de ce s-a pierdut meciul cu FC Argeș: „Gigi Becali are dreptate! Nu mai sunt la fel jucătorii” # Fanatik
Fostul căpitan al lui FCSB a analizat eșecul pe care campioana l-a suferit pe terenul lui FC Argeș în primul meci oficial din 2026. Acesta i-a dat dreptate lui Gigi Becali.
Acum 12 ore
14:20
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale # Fanatik
Un campion mondial care acum se antrenează în același bazin cu David Popovici ascunde în spate o poveste de viață cât se poate de dureroasă. Nu și-a pierdut însă ambiția.
14:00
Câștigătorul Dakar, Nasser Al-Attiyah, interviu pentru Fanatik: „Am plătit despăgubiri să vin la Dacia!” # Fanatik
Nasser Al-Attiyah a triumfat alături de Dacia la Raliul Dakar. Intr-un interviu acordat pentru Fanatik in 2024, qatarezul a vorbit despre ce înseamnă cel mai dur raliu din lume.
14:00
Fotbalul nostru s-a întors, iar spectacolul din teren se mută în Betano Social! Până luni, 19 ianuarie (ora 23:59), biletul tău de pe Liga 1 poate fi șansa ta către o recompensă reală pe Betano […]
13:40
Olimpiu Moruțan, temător în legătură cu transferul la Rapid! Giovanni Becali, dezvăluiri de la negocieri. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit ultimele detalii despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. De ce depinde mutarea și când s-ar putea finaliza aceasta.
13:30
Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 22-a din SuperLiga. Ce a pariat la Petrolul – Universitatea Craiova și Rapid – Metaloglobus # Fanatik
SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA un bilet de cotă 1.248 pe meciurile din etapa a 22-a din SuperLiga. Ce vede la Petrolul - Universitatea Craiova și Rapid - Metaloglobus.
13:10
Momentul în care Cristi Chivu nu a avut milă de jucătorii Interului: „A făcut pereții vestiarului să tremure” # Fanatik
Cristi Chivu are un parcurs impresionant pe banca lui Inter, iar jucătorii par a fi pe aceeași lungime de undă cu tehnicianul român. Totuși, acesta a apelat și la metode mai dure în acest sezon, după cum a dezvăluit presa din Italia.
12:50
Gigi Becali a rupt tăcerea despre transferul lui Olimpiu Moruțan la FCSB: „Am negociat salariul cu el” # Fanatik
Gigi Becali a rupt tăcerea despre transferul lui Olimpiu Moruțan la FCSB. Cum au decurs negocierile și de ce fotbalistul este la un pas să semneze cu Rapid.
12:20
Dinamo Zagreb, meciul de adio al lui Denis Alibec la FCSB!? Anunțul lui Gigi Becali: „E testul final!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League ar putea fi ultimul al lui Denis Alibec la FCSB. Ce se va întâmpla cu Dennis Politic în Croația.
12:00
Ce se întâmplă, de fapt, cu Daniel Bîrligea. Gigi Becali și Mihai Stoica, detalii din culise despre atacantul de la FCSB # Fanatik
Gigi Becali și Mihai Stoica au oferit detalii extrem de interesante, din culise, despre Daniel Bîrligea. Ce se întâmplă cu atacantul și de ce nu a mai marcat din octombrie pentru FCSB.
11:40
Gigi Becali și-a recunoscut greșeala după FC Argeș – FCSB 1-0: „Praf, nimic! Dacă știam nu-i mai băgam!” # Fanatik
Gigi Becali și-a recunoscut greșeala după FC Argeș - FCSB 1-0. Patronul roș-albaștrilor își reproșează faptul că a făcut schimbările în funcție de informațiile primite de la staff.
11:20
Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit după FC Argeș - FCSB 1-0 că Vlad Chiricheș nu va mai juca pentru formația „roș-albastră”. Ce urmează pentru fostul internațional român.
11:10
Mihai Stoica a anunțat noul cuplu de mijlocași centrali la FCSB! Unde a greșit campioana cu FC Argeș: „Nu am ajuns la poartă!” # Fanatik
Mihai Stoica explică punctul slab al campioanei FCSB în primul meci oficial din 2026, eșecul cu FC Argeș. Unde a greșit echipa roș-albastră și care ar trebui să fie noul cuplu de mijlocași centrali.
10:40
Mihai Stoica, anunț războinic după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu am nicio emoție că nu vom intra în play-off! Nu sunt îngrijorat” # Fanatik
FCSB a început anul cu un eșec, 0-1 cu FC Argeș, însă Mihai Stoica are încredere în fotbaliștii campioanei, fiind convins că echipa nu va rata play-off-ul. Oficialul „roș-albaștrilor” a analizat partida de la Mioveni.
10:20
Avertismentul lui Victor Angelescu înainte de primul meci din 2026: „Ne-au tocat meci de meci! Am avut 7 penalty-uri neacordate!” # Fanatik
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a tras un semnal de alarmă înainte de reluarea campionatului. Ce a spus despre arbitrajele de care a avut parte formația giuleșteană
10:10
Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, sâmbătă, 17 ianuarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează transferurile din această iarnă # Fanatik
Giovanni Show revine sâmbătă, de la ora 17:30, LIVE pe FANATIK, cu o ediție specială dedicată transferurilor de iarnă și reluării SuperLigii, alături de Giovanni Becali și Horia Ivanovici.
10:10
Firma înființată de ministrul Radu Miruță, chemată în instanță pentru că nu și-a achitat facturile. Cine e femeia căreia i-a lăsat afacerea # Fanatik
Radu Miruță a înființat o firmă la Târgu-Jiu prin care își derulează activitatea o farmacie. În 2023, actualul ministru al apărării a cesionat părțile sale sociale.
09:40
Cătălin Zmărăndescu nu s-a mai abținut la Power Couple. L-a înjurat pe Dani Oțil și a rupt o balustradă # Fanatik
Cătălin Zmărăndescu nu a mai ținut cont de camerele de filmat. Fostul luptător a avut o ieșire nervoasă la Power Couple la adresa prezentatorului Dani Oțil.
Acum 24 ore
09:20
Simona Halep, postare virală! Și-a ales cele 3 fotografii favorite: ”M-au marcat cel mai mult” # Fanatik
Simona Halep a cucerit Internetul cu cele 3 imagini pe care le adoră. Ele au legătură cu sportul pe care l-a practicat ani la rând. Cum au influențat-o.
