În ședința de lucru din 1-2 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea a 16 femei cu viață sfântă, printre acestea numărându-se și schimonahia Elisabeta Lazăr de la Mănăstirea Pasărea. În acest sens, astăzi, 16 ianuarie 2026, cinstitele oseminte ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea au fost deshumate în cimitirul așezământului monahal, în prezența unei comisii desemnate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și conduse de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Înconjurat de un sobor de clerici, ierarhul a săvârșit rânduiala liturgică specifică acestui moment solemn.