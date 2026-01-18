Prognoza meteo, azi 18 ianuarie 2026. Vreme rece în toată România, ger dimineața, temperaturi negative în aproape toate regiunile
Cancan.ro, 18 ianuarie 2026 05:40
Prognoza meteo, azi 18 ianuarie 2026. Vremea în România va fi rece, cu valori termice sub zero grade în cea mai mare parte a țării și cer predominant senin sau cu nori sparți, potrivit estimărilor […]
• • •
Acum 5 minute
06:00
Larisa Popa s-a relansat în HoReCa, dar nu alături de Pescobar, așa cum ne-a obișnuit. Șatena și omul de afaceri și-au separat drumurile în urmă cu 2 ani și nici că au mai fost văzuți împreună de atunci. Ea s-a […]
Acum 15 minute
05:50
„Dieta Moromete” nu este o dietă clasică, cu reguli rigide, liste de alimente permise și interdicții drastice. Este mai degrabă o lecție de viață aplicată alimentației, o metaforă simplă, dar extrem de puternică, despre limite, […]
Acum 30 minute
05:40
Prognoza meteo, azi 18 ianuarie 2026. Vremea în România va fi rece, cu valori termice sub zero grade în cea mai mare parte a țării și cer predominant senin sau cu nori sparți, potrivit estimărilor […]
Acum 6 ore
01:00
Meghan Markle nu a mai vizitat Anglia de aproape patru ani, însă Ducesa de Sussex ar putea lua în calcul o revenire în țara natală a soțului ei, Prince Harry, chiar în această vară. Harry […]
00:40
În urmă cu 15 ani, imediat după criza financiară globală, turismul românesc intra într-o zonă de avarie severă. Hoteluri goale, agenții închise, români care renunțau la vacanțe și un discurs oficial rupt de realitate. Privind […]
00:20
Horoscop 18 ianuarie 2026. Zodia care decide să își schimbe complet viața, după o perioadă grea # Cancan.ro
Horoscop 18 ianuarie 2026. Află zodia care decide să își schimbe complet viața după o perioadă grea, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Duminica îți aduce nevoia de resetare totală. […]
Acum 8 ore
23:50
Codin Maticiuc, confesiuni rare despre familie: „Cea mai grea în rolul de tată este neputința” # Cancan.ro
Codin Maticiuc vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre neputințele rolului de părinte, despre cum face față problemelor de sănătate ale mamei sale și despre cum arată, în realitate, relația cu soția sa, Ana, dincolo de […]
23:40
„The Bride!” (2026) – Frankenstein renaște din nou. Maggie Gyllenhaal rescrie mitul cu Christian Bale și Jessie Buckley # Cancan.ro
După succesul răsunător al debutului său regizoral, The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal revine cu The Bride!, o reinterpretare îndrăzneață a mitului Frankenstein. Filmul, programat pentru lansare în martie 2026, promite un amestec intens de horror, […]
23:20
Amendă de radar pentru iubirea interzisă din showbizul românesc. Fotografia rară care spune totul despre povestea celor doi # Cancan.ro
Pe adresa CANCAN.RO a ajuns o fotografie cu valoare de document sentimental. Nu e doar o poză cu două vedete tinere, surprinse pe fugă. Este o amendă de radar pentru o iubire mare, intensă, dar […]
23:20
Kianna Underwood, fosta vedetă Nickelodeon cunoscută pentru rolurile din „All That” și „Little Bill”, a murit la doar 33 de ani într-un tragic accident cu fugă de la locul faptei petrecut vineri dimineață în Brooklyn. […]
23:00
Întrucât conflictele din întreaga lume nu dau semne că se vor sfârși în curând, se vorbește mult despre un război nuclear pe scena internațională. Iar în cazul unui război nuclear, se pare că unele țări […]
22:50
Împărăteasa cu stetoscop și pantofi galbeni. Cum a traversat Oana Cuzino medicina, televiziunea, banii grei și două tragedii # Cancan.ro
Există femei care apar la televizor și există femei care trec prin epoci. Oana Cuzino face parte din a doua categorie. Medic cu diplomă, vedetă TV fără isterie, soție de oameni puternici, martoră la bani, […]
22:30
Moartea lui Ioan Crâsnic, singurul antrenor român care a participat la opt ediții ale Jocurilor Olimpice, marchează dispariția uneia dintre cele mai importante figuri ale luptelor românești. Federația Română de Lupte a anunțat trecerea sa […]
22:20
Continentul african găzduiește un număr mare de minuni ale naturii, iar Lacul Natron se numără în mod clar printre ele. Un exemplu clar de bizar și fascinant, lacul atrage atenția pasionaților de natură și pentru […]
Acum 12 ore
22:00
După atacurile de la Măruță, artista continuă dezvăluirile! Andreea Bălan: „Trebuie să fii asumat” # Cancan.ro
Andreea Balan a fost, din nou, în centrul atenției după cea mai recentă apariție a sa în cadrul emisiunii: La Măruță! Vedeta, invitată la una dintre rubricile celebrei emisiuni care se va închide după 18 […]
22:00
Un vinuț la ceas de seară. Cătălin Măruță e bine-mersi, după ce i-a “lucrat” pe șefii de la Pro TV # Cancan.ro
Cătălin Măruță nu dă niciun semn că ar fi trist după anunțul că emisiunea sa e pe făraș la ProTV. Prezentatorul pare să aibă proiecte consistente în continuare, iar CANCAN.RO l-a surprins împreună cu colega […]
21:30
Andreea Bălan s-a autopropus la Pro TV, în direct. Momentul în care Cătălin Măruță a ignorat-o total # Cancan.ro
Andreea Bălan revine din nou în centrul atenției după apariția sa în emisiunea „La Măruță”, unde a participat la rubrica sosurilor picante. Deși venise pentru a promova comedia „Un weekend criminal”, lansată în cinematografe în […]
21:00
Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă: „Te aștept la lecții!” # Cancan.ro
Apariția Andreei Bălan în emisiunea „La Măruță”, într-o ediție dedicată rubricii „sosurilor picante”, a adus în discuție mai multe nume din industria divertismentului, în contextul unor întrebări directe adresate invitatei. Artista a venit în platou […]
20:10
Medicii avertizează asupra unei creșteri accelerate a cazurilor de norovirus și solicită populației să manifeste responsabilitate, în special prin evitarea locului de muncă atunci când apar simptome specifice. Virusul, cunoscut pentru gradul ridicat de contagiozitate, […]
19:30
Un nou episod seismic a fost înregistrat în România sâmbătă, 17 ianuarie 2026, când zona Vrancea a generat două cutremure succesive, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Activitatea […]
19:30
Modificările fiscale nu o sperie! Oana Roman: „Îmi depun declarația la ANAF, se poate vedea pe cifre” # Cancan.ro
Oana Roman este una dintre persoanele publice cele mai urmărite, atât la tv, cât și din online. Cu peste un sfert de milion de urmăritori pe Instagram, vedeta nu se sfiește să se expună reală, […]
18:40
Laura Cosoi, primele imagini cu burtica de gravidă! Mesajul transmis de prezentatoare i-a topit pe urmăritori # Cancan.ro
Laura Cosoi trăiește o perioadă importantă din viața sa, după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Prezentatoarea TV a publicat primele imagini în care își arată burtica de gravidă, iar fotografiile […]
17:50
Un semn zodiacal este adesea evidențiat pentru capacitatea sa de a rămâne ferm chiar și în cele mai dificile situații. Asociat cu rezistența interioară, transformarea profundă și abilitatea de a continua atunci când alții se […]
17:20
Prof. dr. Vlad Ciurea, despre alimentul care scade colesterolul rapid: „Se știe de 5000 de ani lucrul acesta, de la vechile popoare” # Cancan.ro
Prof. dr. Vlad Ciurea a vorbit recent despre un aliment considerat de mii de ani un adevărat sprijin pentru organism, datorită efectelor sale puternice asupra sistemului imunitar. Specialistul afirmă că usturoiul are proprietăți remarcabile, fiind […]
Acum 24 ore
16:50
Alina Eremia și Edi Barbu, căsnicie cu termen de valabilitate? Vica Blochina dă verdictul: ”Nu va dura” # Cancan.ro
Vica Blochina a dezvăluit adevărul care stă în spatele celor mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Invitată în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, vedeta a vorbit despre ce urmează în anul 2026 pentru noi toți și a […]
16:40
Ajunşi deja la jumătatea primei zi de weekend, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc care să te relaxeze şi să te amuze pe cinste. Pregăteşte-te să îţi iei doza de râs de astăzi. -Cum a fost […]
16:30
Test de perspicacitate | Acești doi iepurași par identici, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe! # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit provocarea vizuală a zilei de sâmbătă. De această dată, nu este vorba despre cifre sau calcule, ci despre atenție la detalii. În fața ta se află doi iepurași adorabili. La prima vedere, […]
15:50
Ștefan a murit în timp ce se dădea cu sania. Joaca periculoasă i-a adus sfârșitul adolescentului # Cancan.ro
Un moment care trebuia să fie distractiv s-a terminat printr-o tragedie de nedescris. Ștefan, un tânăr în vârstă de 17 de ani, s-a stins dintr-o joacă cu prietenul lui. Cei doi se dădeau pe o sanie trasă […]
15:50
Un val de reacții a fost stârnit în spațiul public după apariția Andreei Bălan în emisiunea „La Măruță”, unde artista a ales să adopte o atitudine directă și să vorbească deschis despre antipatiile sale din […]
15:50
Tot ceea ce trebuie să știi despre Work and Travel 2026. Visul american e mai aproape decât crezi # Cancan.ro
Se pare că vara lui 2026 sună deja bine pentru mulți studenți români! Programul Work and Travel SUA rămâne popular și în acest an. CANCAN.RO îți spune tot ceea ce trebuie să știi pentru a […]
15:40
Pentru milioane de români, pensia este percepută ca o certitudine care vine odată cu vârsta și anii de muncă. În realitate, sistemul public de pensii funcționează pe baza unor reguli rigide, iar orice abatere – […]
15:30
Orașul din România în care localnicii nu mai plătesc impozite si taxe. Vor plăti pentru salubrizare doar 100 de lei de persoană # Cancan.ro
Un oraș din România se pregătește să facă un pas rar întâlnit în administrația locală: eliminarea aproape completă a taxelor și impozitelor locale pentru persoanele fizice. Este vorba despre Vicovu de Sus, din județul Suceava, […]
15:10
Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: „Este otravă pentru creier!” # Cancan.ro
Un produs alimentar extrem de răspândit în gospodăriile din România, în special în rândul persoanelor vârstnice, se află tot mai des în atenția specialiștilor în sănătate din cauza efectelor sale negative asupra organismului. Este vorba […]
14:50
Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici # Cancan.ro
Anul 2026 a venit cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele va simți cum viața i se dă peste cap și riscă să piardă tot dacă se lasă purtată de val. Mihai Voropchievici a lansat avertismentul […]
14:40
S-au afișat noile taxe pe 2026! Iată cum verifici online, în 2 minute, dacă ești pe lista datornicilor! # Cancan.ro
Taxele și impozitele au explodat, iar românii riscă penalități usturătoare dacă nu iși verifică la timp obligațiile. Datorii uitate sau necunoscute pot apărea atât la ANAF, cât și la primării, în funcție de salarii, chirii, […]
14:30
Vouchere de vacanță pentru bugetari 2026. Ce valoare au anul acesta și care sunt condițiile de acordare? # Cancan.ro
Lovitură cu două tăișuri pentru bugetari! Deși statul promite și în 2026 tichete de vacanță în valoare de 800 de lei, vestea bună vine la pachet cu una care îi va lăsa pe mulți cu […]
14:30
Vrei Netflix, HBO Max și Disney+ în 2026? Suma colosală pe care trebuie să o plătești lunar în România. Iată noile prețuri „la zi”! # Cancan.ro
Serviciile de streaming au devenit sursa principală de divertisment pentru milioane de oameni din România. Filmele, serialele și documentarele sunt accesibile cu un simplu click, dar costul mai multor abonamente poate atinge rapid sume mari. […]
14:20
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună. -loane, […]
14:00
Oana Roman nu a intrat bine în noul an. Vedeta a vorbit despre întâmplările nefericite prin care a trecut în ultimele zile. Toate detaliile în articol. Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete […]
14:00
Ce face singură acasă, în timp ce Nicu Grigore luptă la Survivor? Bella Santiago: ”M-am liniștit” # Cancan.ro
La Antena 1 a început un nou sezon Survivor, iar Adi Vasile a dat fluierul de start competiției care demonstrează că limitele umane sunt făcute pentru a fi depășite. Printre concurenții acestui sezon Survivor se […]
12:50
Numărul milionarilor din România ar putea ajunge la aproximativ 12.300 de persoane in 2026. În anul 2022, românii milionari erau într-un număr de 38.000. Astfel, se poate observa o scădere semnificativă. La finalul anului 2022, 38.000 de […]
12:50
Semnul rutier care te lasă fără 1.000 de lei. Puțini șoferi știu ce trebuie să facă atunci când îl văd # Cancan.ro
Un indicator rutier aparent simplu, cu un semafor, unde sonore și pictograme auto, începe să fie tot mai prezent în marile orașe din România. Deși nu introduce reguli noi de circulație, semnul schimbă radical contextul […]
12:50
Ce se ascunde în pâinea cumpărată zilnic din supermarket. Te îmbătrânește și nici nu îți dai seama # Cancan.ro
În România, majoritatea oamenilor aleg să cumpere pâinea din supermarket, fie că este vorba de o baghetă proaspătă sau de o pâine feliată pentru sandvișuri. La prima vedere, pâinea pare un produs simplu, făcut din […]
12:10
Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin, după ce a ajuns la spital din cauza lor # Cancan.ro
Un moment tensionat s-a petrecut în ediția Survivor România 2026 de ieri. Naba Salem, concurentă în echipa Faimoșilor, s-a accidentat și a căzut de la aproape doi metri înălțime în mâini și pe față. Această […]
12:10
De ce e mai bine în România decât în Spania. Mărturia unui tânăr care s-a întors în țara natală # Cancan.ro
Un tânăr din Stâlpeni, județul Argeș, a decis să își continue studiile liceale în România, după ce a petrecut un an în Spania. Alegerea sa, considerată neașteptată de cei din jur, a fost motivată de […]
11:30
Răzvan Ionescu, actor de excepție și teolog apreciat, a încetat din viață, lăsând în urmă o contribuție remarcabilă în domeniul teatral și spiritual. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, promoția 1979, […]
11:10
Salariul unei farmaciste poate varia, asta pentru că intervin factori precum experienția anterioară, locația, tipul de angajator sau nivelul de educație. Cât câștigă acestea în anul 2026? Toate detaliile în articol. În România, conform datelor furnizate de Salario, […]
10:50
Primăvara anului 2026 se anunță neobișnuită din punct de vedere meteorologic, marcând o tranziție lentă și instabilă între iarnă și vară. Analiza tendințelor climatice din această perioadă relevă alternanțe semnificative între zile mai reci și […]
10:40
Competiția Survivor scoate tot ce e mai rău din concurenți. Printre aceștia s-a numărat și Gabi Tamaș. Sătul de lipsa mâncării, Faimosul a trecut la treabă. Noul sezon Survivor a început pe data de 9 ianuarie, iar concurenții simt […]
10:20
Orașul din România în care un apartament cu 2 camera a ajuns să coste 269.000 de euro. Are 70 de metri pătrați # Cancan.ro
Piața imobiliară din România continuă să surprindă prin prețuri care, în anumite orașe, se apropie tot mai mult de nivelurile practicate în marile capitale europene. Un nou exemplu vine din Cluj-Napoca, oraș care își consolidează […]
