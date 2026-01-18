SONDAJ: Consideraţi corectă amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor?
ObservatorNews, 18 ianuarie 2026 08:20
Legea pensiilor speciale nu a trecut nici vineri de Curtea Constituţională. Este a patra amânare, iar de această dată toţi judecătorii au fost în sală, însă ședința s-a încheiat după 20 de minute, ceea ce a blocat deja intrarea în vigoare a reformei la 1 ianuarie 2026, așa cum prevedea textul adoptat de Parlament.
