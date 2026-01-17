Cine face parte din Consiliul de Pace pentru Gaza. Anunţul făcut de Casa Albă

13:10

Joaca periculoasă cu sania a dus la încă o tragedie, în Olt. Un adolescent de 17 ani a murit. Sania pe care se afla alături de un prieten, trasă de o maşină, a intrat într-un cap de pod. La volan se afla un alt tânăr de 21 de ani. Tragedia are loc la scurt timp după ce poliţiştii au lansat un avertisment: drumurile publice nu sunt derdeluş. Iar încălcarea legii poate duce la amenzi usturătoare. În urmă cu câteva zile, alţi doi copii din Constanţa au fost loviţi de o maşină după ce au ieşit cu sania pe şosea.