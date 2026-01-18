Incendiu la un coș de fum produs la o locuință din comuna Trifești
TeleM Iași , 18 ianuarie 2026 08:50
În cursul acestei zile, pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași au...
În jurul orei 16:20, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs...
Dintre acestea, 16 au fost transportate la spital, iar o persoană a fost găsită decedată,...
NASA se pregătește să trimită din nou oameni spre Lună. Va face acest lucru luna...
România are, deja, o jucătoare în runda a doua a turneului de tenis de Mare...
Vaslui | Un bărbat de 68 de ani a suferit arsuri pe 80% din suprafața corporală în urma unui incendiu produs în locuința sa # TeleM Iași
Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit în localitatea Roșiești, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu...
Sunt posibile întârzieri ale trenurilor între 17 și 21 ianuarie. Compania Națională de Căi Ferate...
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut sâmbătă încheierea celor 37 de ani de domnie a...
Fost şef NATO: “Donald Trump lansează ameninţări de tip gangster rus asupra Groenlandei” # TeleM Iași
Fostul șef al NATO l-a acuzat pe Donald Trump că a lansat amenințări de tip...
Aproape 74.000 de infecții respiratorii au fost diagnosticate într-o singură săptămână, dintre care 8.600 au...
Președintele Nicușor Dan a promulgat astăzi legea care asigură în continuare vaccinarea anti-HPV gratuită pentru...
Tutun pentru narghilea, în valoare de aproximativ 155.000 de lei, descoperit în PTF Albița # TeleM Iași
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, împreună cu lucrătorii vamali...
La ora 10:20, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna...
Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au intervenit la un accident rutier produs pe...
Ilie Bolojan se aștepta ca reducerea cu 10% a cheltuierilor în administrație să provoace nemulțumiri # TeleM Iași
Premierul a spus că reducerea cheltuielilor va sta la baza legii bugetului de stat, care...
Și la Miercurea Ciuc s-a consemnat o valoare de minus 21 de grade Celsius. Mercurul...
În cursul acestei zile, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost anunțată...
Un autoturism în care se aflau patru persoane a ajuns în albia Pârâului Doamnei, județul Neamț # TeleM Iași
În această dimineață, în jurul orei 08:45, prin apel la 112 a fost anunțat un...
Cei aproximativ 1500 de câini din adăpostul de la Tomești, județul Iași, se confruntă cu...
Adolescentă în comă la spital, după ce un șofer beat a produs un accident în Galați. Opt persoane se aflau în mașini # TeleM Iași
O fată de 15 de ani a ajuns în comă la spital, în urma unui...
Un incident grav a avut loc în localitatea Oancea, județul Galați, unde un bărbat cunoscut...
Accident rutier în Ilișești: Microbuz răsturnat pe partea carosabilă, două persoane transportate la spital # TeleM Iași
În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 00:17, un microbuz de transport persoane...
Reprimarea amplului val de proteste din Iran a făcut 3.090 de morţi, dintre care 2.885...
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul ca nou-născutul să fie autist, să...
Cinci familii din Botoșani, la un pas să rămână fără acoperiș deasupra capului în plină iarnă # TeleM Iași
Incendiile au fost generate de coșurile de fum necurățate de funingine. În ultimele ore, cinci...
Ger puternic în județul Suceava: Temperaturi de până la -17,8 grade Celsius în noaptea de vineri spre sâmbătă # TeleM Iași
Județul Suceava se confruntă cu un val de ger intens, temperaturile coborând semnificativ în noaptea...
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat lansarea licitației pentru Lotul 3 Bălcăuți –...
Potrivit unui proiect de lege, firmele cu peste 50 de angajați vor întocmi un plan...
În cursul acestei zile, prin apel la 112, a fost anunțată producerea unui incendiu la...
În cursul acestei zile, prin intermediul numărului unic de urgență 112, a fost semnalată producerea...
Între 19 și 24 ianuarie, când România sărbătorește puterea unirii, Adrian Șovea, ultramaratonist caritabil, pornește...
Zeci de viitori părinți din Iași au participat joi seara la Cursul gratuit de puericultură...
El consideră că o decizie rapidă care să constate că actul normativ este constituţional ar...
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat astăzi cu huiduieli din partea ieșenilor. Reacțiile ar fi...
Fermieri din județele Iași, Suceava și Neamț au participat naopatea trecuta la un protest spontan...
Judecătorii Curții Constituționale a României s-au reunit, astazi de la ora 10.00, pentru a discuta,...
Nicuşor Dan, după decizia Comisiei Europene privind Programul SAFE: O şansă foarte bună pentru România de a-şi asuma astfel rolul de partener responsabil # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază, vineri, că aprobarea de către Comisia Europeană a proiectelor incluse de...
În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, pompierii...
Delir la Moscova: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă”. Cele două state asupra cărora omul lui Putin vrea un atac nuclear # TeleM Iași
Moscova ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Marii Britanii în decurs de...
Protest spontan al fermierilor din județele Moldovei. Traficul rutier în zona Hanul Ancuței, perturbat # TeleM Iași
Un protest spontan al fermierilor din județele Iași, Suceava și Neamț are loc, la această...
Primarul comunei Zăneşti, Ioan Filip, va rămâne în arest preventiv, după ce judecătorii Curţii de...
Reflexele antidemocratice ale premierului „Taie-Tot”: consultări formale, opacitate totală” # TeleM Iași
Premierul „Taie-Tot", liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerității, vine la Iași, astăzi, să se...
Tragedie într-o comună din județul Bacău, după un incendiu izbucnit din cauza unui coș de fum deteriorat # TeleM Iași
Tragedie într-o comună din județul Bacău, după un incendiu izbucnit din cauza unui coș de...
Bărbat de 45 de ani cu hipotermie severă, găsit căzut într-o casă neîncălzită din zona Răducăneni # TeleM Iași
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit în stare gravă de hipotermie severă,...
Un nou început pentru educația din Piatra-Neamț: Școala „Daniela Cuciuc” și-a deschis porțile # TeleM Iași
Ieri, în municipiul Piatra-Neamț, a fost inaugurată Școala „Daniela Cuciuc", un proiect important pentru viitorul...
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, le-a declarat jurnaliștilor că i-a înmânat joi președintelui Donald Trump,...
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat joi că va lua măsuri drastice împotriva angajaților...
România intră sub influența unui nou episod sever de iarnă, generat de pătrunderea unui val...
