CCR a amânat din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților
TeleM Iași , 16 ianuarie 2026 13:40
Judecătorii Curții Constituționale a României s-au reunit, astazi de la ora 10.00, pentru a discuta,... Articolul CCR a amânat din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
13:50
Fermieri din județele Iași, Suceava și Neamț au participat naopatea trecuta la un protest spontan... Articolul Fermierii moldoveni au ieșit pe străzi cu tractoare, în semn de protest apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
13:40
Judecătorii Curții Constituționale a României s-au reunit, astazi de la ora 10.00, pentru a discuta,... Articolul CCR a amânat din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
11:10
Nicuşor Dan, după decizia Comisiei Europene privind Programul SAFE: O şansă foarte bună pentru România de a-şi asuma astfel rolul de partener responsabil # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază, vineri, că aprobarea de către Comisia Europeană a proiectelor incluse de... Articolul Nicuşor Dan, după decizia Comisiei Europene privind Programul SAFE: O şansă foarte bună pentru România de a-şi asuma astfel rolul de partener responsabil apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, pompierii... Articolul Incendiu la o casă de locuit, comuna Balș apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Delir la Moscova: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă”. Cele două state asupra cărora omul lui Putin vrea un atac nuclear # TeleM Iași
Moscova ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Marii Britanii în decurs de... Articolul Delir la Moscova: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă”. Cele două state asupra cărora omul lui Putin vrea un atac nuclear apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Protest spontan al fermierilor din județele Moldovei. Traficul rutier în zona Hanul Ancuței, perturbat # TeleM Iași
Un protest spontan al fermierilor din județele Iași, Suceava și Neamț are loc, la această... Articolul Protest spontan al fermierilor din județele Moldovei. Traficul rutier în zona Hanul Ancuței, perturbat apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Primarul comunei Zăneşti, Ioan Filip, va rămâne în arest preventiv, după ce judecătorii Curţii de... Articolul Neamţ: Primarul comunei Zăneşti, acuzat de corupție, rămâne în arest preventiv apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Reflexele antidemocratice ale premierului „Taie-Tot”: consultări formale, opacitate totală” # TeleM Iași
Premierul „Taie-Tot”, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerității, vine la Iași, astăzi, să se... Articolul Reflexele antidemocratice ale premierului „Taie-Tot”: consultări formale, opacitate totală” apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
10:00
Vicovu de Sus va deveni prima localitate din România în care cetățenii nu vor mai plăti taxe și impozite locale # TeleM Iași
Orașul Vicovu de Sus va deveni primul oraș din România în care cetățenii vor fi... Articolul Vicovu de Sus va deveni prima localitate din România în care cetățenii nu vor mai plăti taxe și impozite locale apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Tragedie într-o comună din județul Bacău, după un incendiu izbucnit din cauza unui coș de fum deteriorat # TeleM Iași
Tragedie într-o comună din județul Bacău, după un incendiu izbucnit din cauza unui coș de... Articolul Tragedie într-o comună din județul Bacău, după un incendiu izbucnit din cauza unui coș de fum deteriorat apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Bărbat de 45 de ani cu hipotermie severă, găsit căzut într-o casă neîncălzită din zona Răducăneni # TeleM Iași
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit în stare gravă de hipotermie severă,... Articolul Bărbat de 45 de ani cu hipotermie severă, găsit căzut într-o casă neîncălzită din zona Răducăneni apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Un nou început pentru educația din Piatra-Neamț: Școala „Daniela Cuciuc” și-a deschis porțile # TeleM Iași
Ieri, în municipiul Piatra-Neamț, a fost inaugurată Școala „Daniela Cuciuc”, un proiect important pentru viitorul... Articolul Un nou început pentru educația din Piatra-Neamț: Școala „Daniela Cuciuc” și-a deschis porțile apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, le-a declarat jurnaliștilor că i-a înmânat joi președintelui Donald Trump,... Articolul Machado i-a făcut cadou Premiul Nobel pentru Pace lui Trump apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat joi că va lua măsuri drastice împotriva angajaților... Articolul Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
România intră sub influența unui nou episod sever de iarnă, generat de pătrunderea unui val... Articolul Iarna revine în forță în România. Ger, ninsori și temperaturi de până la –16 grade apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Pensiile magistraților sunt pentru a patra oară pe masa judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR),... Articolul CCR se întâlnește azi a patra oară pentru a da o decizie pe pensiile magistraților apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Două persoane și-au pierdut viața în urma unui incendiu produs în comuna Gura Văii, județul Bacău # TeleM Iași
În această noapte, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mr. CONSTANTIN ENE”... Articolul Două persoane și-au pierdut viața în urma unui incendiu produs în comuna Gura Văii, județul Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Inspectorii Antifraudă verifică achizițiile de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate # TeleM Iași
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot,... Articolul Inspectorii Antifraudă verifică achizițiile de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Artista Sofia Vicoveanca a fost externată astăzi, 15 ianuarie 2026, după ce a fost internată... Articolul Sofia Vicoveanca, externată cu bine după internarea de urgență apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Casa Albă a transmis că trimiterea de militari europeni în Groenlanda nu modifică poziţia preşedintelui... Articolul Casa Albă: Trupele europene din Groenlanda nu îl vor opri pe Trump apare prima dată în TeleM Regional.
08:30
Sindicaliștii din sănătate, nemulțumiți de intenția guvernului de a reduce cu 10% veniturile # TeleM Iași
Federația Sanitas atrage atenția că reducerea veniturilor sau a numărului de posturi va crește gradul... Articolul Sindicaliștii din sănătate, nemulțumiți de intenția guvernului de a reduce cu 10% veniturile apare prima dată în TeleM Regional.
08:30
Uniunea Europeană își propune o apropiere economică și politică de Orientul Mijlociu în cadrul noi... Articolul Discuții pentru o nouă strategie de securitate europeană apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
21:30
Incident tragic in aceasta seara pe raza localitatii Buda, comuna Bogdănești. Pompierii au fost solicitați... Articolul Vaslui | O femeie a murit strivita de propria mașină apare prima dată în TeleM Regional.
18:50
Un protest organizat de Alianța pentru Unirea Românilor este in derulare de aceasta seara în... Articolul Protest AUR în București. Se cere demisia premierului Bolojan apare prima dată în TeleM Regional.
18:50
Primii militari din țări europene au sosit în Groenlanda în contextul declarațiilor președintelui american Donald... Articolul Țările europene au trimis primii militari în Groenlanda apare prima dată în TeleM Regional.
18:30
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au intervenit pentru stingerea... Articolul Incendiu violent la un punct de colectare a deșeurilor din Dacia apare prima dată în TeleM Regional.
17:40
În cursul zilei de astăzi, a avut loc un incendiu la o locuință din localitatea... Articolul Galați | Bărbat în stare critică după ce a vrut să aprindă focul din sobă apare prima dată în TeleM Regional.
17:30
Un accident rutier a avut loc, în această după-amiază, în localitatea Frumușica. În eveniment a... Articolul Botoșani | O autoutilitară s-a răsturnat în afara carosabilului la Frumușica apare prima dată în TeleM Regional.
17:20
ANAF demareaza controale privind achizițiile de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate # TeleM Iași
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot,... Articolul ANAF demareaza controale privind achizițiile de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Al treilea suspect în cazul oribilei crime care a șocat Sibiul în urma cu 2 ani a fost prins în Indonezia # TeleM Iași
Al treilea suspect din cazul tâlhăriei urmate de moartea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner... Articolul Al treilea suspect în cazul oribilei crime care a șocat Sibiul în urma cu 2 ani a fost prins în Indonezia apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
14:00
Primarii unităților administrativ-teritoriale din județul Iași au fost invitați la o întâlnire de lucru cu... Articolul Ilie Bolojan vine mâine la Iași pentru o întâlnire cu primarii din județ apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10%. Se strânge cureaua și la Primăria Iași? # TeleM Iași
Guvernul Romaniei a anunțat că săptămâna viitoare va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei,... Articolul Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10%. Se strânge cureaua și la Primăria Iași? apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Iașul a marcat astăzi Ziua Culturii Naționale prin evenimente dedicate poetului Mihai Eminescu. Data de... Articolul 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Astăzi, de Ziua Culturii Naționale, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași a inaugurat cea... Articolul Inaugurare sala multimedia la BCU Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Iașul vorbește tot mai des despre nevoia de a decongestiona Unitățile de Primiri Urgențe. Doar... Articolul Iașul vrea să decongestioneze UPU, dar centrele de permanență stagnează apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Sindicaliștii de la Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, afiliați Federației Naționale a Sindicatelor din Cultură... Articolul Buget insuficient pentru muzee apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Șofer sancționat pentru conducere agresivă după depășirea unei mașini de poliție în Neamț # TeleM Iași
Un clip video apărut pe rețelele de socializare a intrat în atenția Poliției Neamț, după... Articolul Șofer sancționat pentru conducere agresivă după depășirea unei mașini de poliție în Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Joi, 15 ianuarie 2026, pe șinele orașului va curge o muzică aparte: opera lui Mihai... Articolul CTP: „Fonoteca din tramvai” – când Iașul își ascultă poezia apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Statele Unite au finalizat prima vânzare de petrol venezuelean, în valoare de 500 de milioane... Articolul SUA au făcut prima vânzare de petrol din Venezuela apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
ANSVSA schimbă regulile privind medicamentele stupefiante și psihotrope folosite în medicina veterinară # TeleM Iași
Control mult mai strict al substanțelor stupefiante! ANSVSA întărește controlul asupra circulației substanțelor psihotrope în... Articolul ANSVSA schimbă regulile privind medicamentele stupefiante și psihotrope folosite în medicina veterinară apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Primaria Iași lansează o licitație majoră pentru modernizarea sistemului centralizat de termoficare # TeleM Iași
Continuăm modernizarea sistemului centralizat de termoficare! Primăria Municipiului Iași a lansat o licitație deschisă pentru... Articolul Primaria Iași lansează o licitație majoră pentru modernizarea sistemului centralizat de termoficare apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Primăria Iași reia o idee lansată în urmă cu câțiva ani și pornește oficial demersurile pentru amenajarea unei „delte urbane” la confluența râurilor Bahlui și Nicolina # TeleM Iași
Primăria Municipiului Iași reia o idee lansată în urmă cu câțiva ani și pornește oficial... Articolul Primăria Iași reia o idee lansată în urmă cu câțiva ani și pornește oficial demersurile pentru amenajarea unei „delte urbane” la confluența râurilor Bahlui și Nicolina apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Consiliul Județean Neamț a aprobat documentația tehnico-economică pentru amenajarea drumului de acces către noul Spital... Articolul CJ Neamț a aprobat o investiție importantă: Drumul de acces către noul Spital Județean apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță deschiderea sesiunii de depunere a cererilor... Articolul APIA: 3 februarie – termen limită pentru Intervenția DR-06, Bunăstarea animalelor apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației propune, într-un proiect de lege lansat în dezbatere publică,... Articolul Proiect de lege: publicarea „listei rușinii” cu persoanele fizice datornice la stat apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
În primele perioada ianuarie – noiembrie 2025, un număr de 38 de firme din județul... Articolul 38 de firme din județul Vaslui au intrat în insolvență apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Administrația Națională de meteorologie a emis o atenționare cod galben și anunță precipitații mixte și... Articolul Atenție: cod galben de precipitații mixte și polei în Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Concordatul Liberty Galaţi este la limită. Instanţa a rămas în pronunţare pe închiderea procedurii # TeleM Iași
Procedura de concordat preventiv al combinatului siderurgic Liberty Galaţi se află într-o etapă crucială, după... Articolul Concordatul Liberty Galaţi este la limită. Instanţa a rămas în pronunţare pe închiderea procedurii apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Harta celor peste 500 de radare fixe din România. Unde vor fi montate și ce vor monitoriza # TeleM Iași
Sistemul de camere e-Sigur va calcula viteza medie a mașinilor între două puncte de pe... Articolul Harta celor peste 500 de radare fixe din România. Unde vor fi montate și ce vor monitoriza apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Galați | Apa de la Priza Dunării, testată de trei ori pe zi, după scufundarea a două barje cu îngrășăminte chimice # TeleM Iași
Este alertă pe Dunăre, după ce două barje cu îngrășăminte chimice s-au scufundat în apele... Articolul Galați | Apa de la Priza Dunării, testată de trei ori pe zi, după scufundarea a două barje cu îngrășăminte chimice apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.