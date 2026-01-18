Rusia are liste cu cei care înlătură monumente sovietice din fostele țări comuniste ale Europei de Est și cere pedepsirea lor
StirileProtv.ro, 18 ianuarie 2026 10:20
Rusia întocmește liste cu cei responsabili pentru demontarea monumentelor sovietice din fostele țări comuniste din Europa de Est și îi investighează penal în lipsă, urmând să dicteze la finalul anchetei și pedepse împotriva acestora.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
10:30
Autorităţile indoneziene au localizat resturile unui avion de mici dimensiuni, fără vreun semn privind pasagerii # StirileProtv.ro
Autorităţile indoneziene au anunţat duminica aceasta că au localizat resturile unui avion de mici dimensiuni dispărut cu o zi înainte în estul Indoneziei, însă fără vreun semn în acest stadiu cu privire la cele zece persoane care se aflau în avion.
Acum 30 minute
10:20
Rusia are liste cu cei care înlătură monumente sovietice din fostele țări comuniste ale Europei de Est și cere pedepsirea lor # StirileProtv.ro
Rusia întocmește liste cu cei responsabili pentru demontarea monumentelor sovietice din fostele țări comuniste din Europa de Est și îi investighează penal în lipsă, urmând să dicteze la finalul anchetei și pedepse împotriva acestora.
10:20
Peste 163.000 de soldați ruși uciși în Ucraina au fost confirmați de presă. Cifrele reale ar putea fi însă mult mai mari # StirileProtv.ro
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identităţile a 163.606 de militari ruşi ucişi în Ucraina.
10:20
Noi drone de atac ale Rusiei detectate la granița României. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea # StirileProtv.ro
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, au transmis duminică reprezentanţii Ministerul Apărării Naţionale.
10:10
Țara cu cele mai curate și frumoase plaje din lume. Locul ireal de frumos aflat la doar câteva ore cu avionul de România # StirileProtv.ro
Ți-ar plăcea să vizitezi o țară cu unele dintre cele mai bune plaje din lume? Atunci fă-ți bagajul și pleacă într-una dintre cele mai apreciate destinații de către români.
Acum o oră
09:40
Un gigant din Malaezia se extinde în România. Oferă salarii nete și de 7.500 lei pe lună # StirileProtv.ro
Un retailer cu articole pentru casă din Malaezia, cu peste 3.500 de magazine la nivel global, își extinde afacerile în România și deschide un supermarket în București. Potrivit anunțului de angajare, salariul unui store manager ajunge la 7.500 lei net.
Acum 2 ore
09:30
O femeie de 82 de ani din China a devenit virală după ce a învățat să piloteze drone agricole | VIDEO # StirileProtv.ro
În estul Chinei, o bunică în vârstă de 82 de ani face ceva cu adevărat uimitor.
09:30
Inflamaţia este o reacţie esenţială de apărare a organismului, dar atunci când persistă pe termen lung poate contribui la apariţia unor boli grave.
09:10
Cele două proiecte care pot scoate Bucureștiul din frig. Capitala riscă să rămână în improvizații dacă nu se intervine rapid # StirileProtv.ro
Un nou val de frig se apropie, iar Bucureștiul joacă, din nou, la loteria încălzirii și a apei calde.
09:10
Dieta cu ou fiert este un regim alimentar restrictiv, axat pe consumul de ouă fierte, proteine slabe, legume neamidonate și fructe cu puțini carbohidrați, fiind promovat pentru slăbirea rapidă.
09:10
Extrageri Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 18 ianuarie 2026. Premii uriașe puse în joc # StirileProtv.ro
Duminică, 18 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
09:00
Tensiuni în creștere în Minnesota pe fondul protestelor. Pentagonul pregăteşte 1.500 de soldaţi pentru o posibilă desfăşurare # StirileProtv.ro
Departamentul Apărării al SUA a cerut unui număr de aproape 1.500 de soldaţi să fie pregătiţi pentru o posibilă desfăşurare în Minnesota, a relatat, duminică, Washington Post, citând oficiali din domeniul apărării.
09:00
Emmanuel Macron critică presiunile lui Trump și promite un răspuns unit al Europei: Ameninţările tarifare sunt inacceptabile # StirileProtv.ro
Ameninţările lui Donald Trump de a impune noi tarife vamale ţărilor ce se opun unei anexări a Groenlandei de către SUA sunt "inacceptabile", a declarat sâmbătă Emmanuel Macron, care promite un răspuns "unit" al europenilor.
08:50
Cehia își închide ultima mină de cărbune, Polonia promite că le ține deschise până în 2049. Adâncimea uriașă la care au ajuns # StirileProtv.ro
Cehia se pregăteşte să închidă, la finalul lunii ianuarie, ultimul său puţ de exploatare a cărbunelui superior, punând capăt unei industrii care a alimentat timp de două secole dezvoltarea economică a Europei Centrale, relatează Reuters.
08:50
O nouă șansă la viață pentru o tânără bolnavă de cancer. În doar 8 zile, s-au strâns 2,3 milioane de dolari pentru tratament # StirileProtv.ro
Printr-o campanie umanitară desfășurată pe rețelele de socializare, o tânără din județul Suceava a primit o nouă șansă la viață.
08:50
Germania şi Uniunea Europeană au ajuns la un acord de principiu privind noua strategie pentru centrale electrice # StirileProtv.ro
Germania a ajuns la un acord de principiu cu Comisia Europeană pentru construirea unor noi centrale electrice, vizând consolidarea securităţii energetice.
08:40
Raliul Zăpezii din Maramureș a pus la încercare echipe din trei țări. Traseul a fost spectaculos și plin de peripeții # StirileProtv.ro
Într-un decor de poveste, iubitorii de viteză și adrenalină și-au dat întâlnire la Cavnic, în Maramureș, unde a avut loc Raliul Zăpezii.
08:40
NASA pregătește prima misiune cu echipaj uman spre Lună după 50 de ani. Când va avea loc lansarea # StirileProtv.ro
NASA se pregătește să trimită din nou oameni spre Lună. Va face acest lucru luna viitoare, cu o rachetă ce are aproape 100 de metri înălțime, mai mult decât Statuia Libertății.
08:40
Vremea azi, 18 ianuarie 2026. Ger persistent în toată țara, cu temperaturi de până la minus 20 de grade # StirileProtv.ro
Astăzi avem vreme extrem de rece, soare în zonele intracarpatice, înnorări și condiții de fulguială în rest. În depresiuni și în nord-estul țării o să fie ger toată ziua, iar în nordul Moldovei se vor înregistra minus 12 grade.
Acum 4 ore
08:30
Distracție pe gheață în parcul Cișmigiu. Bucureștenii au ignorat frigul și au transformat patinoarul în atracția serii # StirileProtv.ro
În București, frigul năpraznic nu-i ține pe oameni în case, iar unii aleg să se încălzească prin mișcare. Așa că, sâmbătă seară, o plimbare prin parcul Cișmigiu s-a împletit pentru mulți cu o tură pe patinoar.
08:30
Donald Trump presează Europa cu taxe vamale pentru a forța acceptarea planului său de anexare a Groenlandei # StirileProtv.ro
Donald Trump pare tot mai hotărât să anexeze Groenlanda. Liderul american a anunțat că, de luna viitoare, va impune taxe vamale suplimentare, de 10%, pentru opt țări europene care s-au opus planului său privind insula arctică.
08:20
Maimuțe pe calorifer. Nu e banc, se întâmplă la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Ce mâncare neașteptată preferă iarna # StirileProtv.ro
Frigul le face viața grea maimuțelor de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Așa că simpaticele animale s-au adăpostit pe calorifere și primesc un meniu bogat, special creat pentru această perioadă.
08:20
Atracția de pe Valea Jiului care i-a surprins pe turiști. Pasionații de cățărări au transformat vizita într-un spectacol # StirileProtv.ro
O cascadă înghețată de pe Valea Jiului a devenit zilele acestea loc de atracție pentru turiștii care vin să schieze în stațiunea Voineasa.
08:10
Târg de nunți la Iași. Reacția unui tânăr care a stat 6 ore după logodnica lui: ”La mine, în 5 minute – îmbrăcat, cumpărat” # StirileProtv.ro
Cu gândul la nunta de vis, mii de tineri au vizitat un târg de profil deschis la Iași. Acolo, au putut afla tendințele din acest an, în special pentru rochiile de mireasă sau costumele pentru miri.
08:00
Școlile din Iran se redeschid după valul de proteste din ultima săptămână. Mii de morți de la începutul manifestațiilor # StirileProtv.ro
Autorităţile iraniene au decis să redeschidă duminică şcolile din Teheran şi din alte oraşe, închise din 10 ianuarie din cauza valului de proteste din ţară, a informat agenţia de presă iraniană Isna, potrivit AFP.
08:00
Kevin Costner împlinește 71 de ani. De la roluri de figurație la statutul de legendă a filmului. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Kevin Costner s-a născut la 18 ianuarie 1955 în Lynnwood, California. A urmat studii liceale la Buena High School și la Villa Park High School. A luat lecții de pian, a scris poezii și a interpretat în corul bisericii baptiste.
07:40
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei # StirileProtv.ro
Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski, avertizând că Moscova încearcă să paralizeze reţeaua energetică a Ucrainei.
07:40
Mediul de afaceri din SUA critică discret politicile lui Trump, pe fondul temerilor de represalii politice # StirileProtv.ro
Liderii mediului de afaceri din SUA încep să-și exprime, cu prudență, îngrijorarea față de politicile economice ale președintelui Donald Trump, evitând criticile directe într-un climat marcat de teama unor posibile represalii politice.
07:40
Foc pus intenționat la o fermă din Prahova. Pompierii s-au luptat 14 ore cu flăcările # StirileProtv.ro
Pompierii din Prahova s-au luptat 14 ore cu un incendiu izbucnit în curtea unei ferme din localitatea Fulga.
07:40
Cinci schiori au murit în urma a două avalanşe în vestul Austriei. Autorităţile avertizează asupra riscului extrem # StirileProtv.ro
Cinci schiori au murit sâmbătă în urma a două avalanşe produse în regiunea Salzburg Pongau, din vestul Austriei, au anunţat autorităţile, potrivit AP.
07:40
Inel din aur de 10 grame, descoperit de un căutător de comori din Gorj. Ce va face cu bijuteria veche de mii de ani # StirileProtv.ro
Descoperire impresionantă, făcută de un căutător de comori din județul Gorj.
07:40
Horoscop Luna Nouă în Capricorn, 18 ianuarie 2026: încheieri decisive și începuturi construite pe termen lung # StirileProtv.ro
Horoscop 18 ianuarie 2026 aduce Luna Nouă în Capricorn, un moment astrologic cu o încărcătură puternică de maturizare, responsabilitate și decizii finale.
07:30
Un etaj s-a prăbușit peste altul în timpul unei petreceri la care participau 50 de oameni, în Paris. Sunt 20 de răniți. VIDEO # StirileProtv.ro
Un incident grav a avut loc la Paris, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce un etaj al unui imobil s-a prăbușit în timpul unei petreceri la care participau aproximativ 50 de persoane.
07:30
O clădire istorică din Argeș a fost mistuită de flăcări. Incendiul a pornit de la joaca unor copii # StirileProtv.ro
În județul Argeș, un imobil cu o importanță istorică deosebită din Stoenești a luat foc.
07:30
CFR ia măsuri speciale pentru gerul extrem din 17–21 ianuarie. Avertisment pentru călători privind posibile întârzieri # StirileProtv.ro
CFR SA anunţă că a luat măsuri speciale pentru perioada 17–21 ianuarie, în contextul unei avertizări de vreme deosebit de rece la nivel naţional, cu temperaturi minime prognozate ce vor coborî frecvent până la minus 20 de grade Celsius.
07:20
Un nou-născut a murit de frig în Gaza. Opt copii au decedat din cauza hipotermiei în această iarnă # StirileProtv.ro
Un bebeluş de doar 27 de zile a murit sâmbătă în Gaza din cauza frigului extrem, astfel că numărul copiilor din regiune care au decedat din cauza hipotermiei în această iarnă a ajuns la opt, potrivit ministerului palestinian al sănătăţii.
07:20
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei # StirileProtv.ro
Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.
07:20
Un agent de poliţie de la Serviciul de Permise Auto Braşov a fost condamnat definitiv pentru luare de mită # StirileProtv.ro
Un agent de poliţie de la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto Braşov a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Braşov la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, a informat Direcţia Generală Anticorupţie (DGA).
Acum 12 ore
22:00
”Oscarurile europene”. Renate Reinsve a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în 2025 la gala Academiei Europene # StirileProtv.ro
Renate Reinsve, protagonista filmului "Sentimental Value", regizat de Joachim Trier, a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă la cea de-a 38-a gală anuală organizată de Academia Europeană de Film (EFA) la Berlin.
21:40
11 lideri din lume s-au filmat pentru a-i face publicitate electorală lui Viktor Orban. Lipsește, însă, cel mai important # StirileProtv.ro
Lideri de extremă dreapta și populiști din întreaga lume apar într-o înregistrare video în care transmit că îl susțin pe premierul ungar Viktor Orbán, înaintea alegerilor care, potrivit sondajelor, ar putea pune capăt lungii sale cariere de premier.
Acum 24 ore
21:30
Horoscop 18 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Luna nouă, cu vești de tot felul. O să ne gândim serios la ce e important pentru noi și pentru ai noștri, ca să nu greșim direcția.
21:30
Cluj: Bărbat arestat după ce a șantajat o femeie pentru codul telefonului și a sechestrat-o în locuință # StirileProtv.ro
Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după i-a luat telefonul unei femei de 27 de ani, cu care se afla în locuinţă, iar prin ameninţări a obţinut codul de acces al dispozitivului.
21:20
Un nou război comercial între SUA și UE, după noile ”tarife-pedeapsă” anunțate de Donald Trump. Prima reacție europeană # StirileProtv.ro
Europa va „fi foarte fermă în apărarea dreptului internațional”, a avertizat președintele Consiliului European, António Costa, adresându-se Washingtonului.
21:10
Întreruperi de energie electrică în opt localități din Harghita, posibil din cauza vremii. 1.500 de consumatori, afectați # StirileProtv.ro
Aproximativ 1.500 de consumatori din opt localități sunt afectați de întreruperi de energie electrică, posibil din cauza vremii, anunță ISU Harghita.
20:50
Președintele Panama apără acordul UE–Mercosur și critică reglementările comerciale „extreme” # StirileProtv.ro
Preşedintele Panama, Jose Mulino, a apărat, sâmbătă, în Paraguay, acordul de asociere între Mercosur şi Uniunea Europeană, susţinând că acesta favorizează libertatea comerţului în faţa "intervenţionismului" şi reglementărilor extreme".
20:40
Premierul Republicii Moldova: „Aș vota pentru unirea cu România, dar prioritatea țării rămâne integrarea europeană” # StirileProtv.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că personal ar vota pentru unirea cu România, dar ca prim-ministru respectă voința majorității, care susține integrarea europeană.
20:00
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut sâmbătă încheierea celor 37 de ani de domnie a ayatollahului Ali Khamenei.
19:40
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va impune o taxă de import de 10% asupra a opt țări europene, până când „se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.
19:30
Zi perfectă la munte. S-au deschis pârtiile de schi din Poiana Brașov și Bușteni: ”Stratul de zăpadă, aproximativ 40 cm” # StirileProtv.ro
A fost o zi grozavă în staţiunile de munte. Deși gerul te ciupea de obraji, soarele le-a dat curaj turiștilor să se urce pe schiuri şi pe placă.
19:30
Tensiuni transatlantice pe tema Groenlandei. Donald Trump amenință cu tarife suplimentare, NATO își consolidează prezența # StirileProtv.ro
Jos mâinile de pe Groenlanda! Nu este de vânzare! Așa au scandat protestatarii la demonstrațiile care au avut loc în Danemarca după ameninţările lui Donald Trump de a anexa marea insulă arctică.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.