România, invitată de Donald Trump să devină parte din “Consiliul pentru Pace”
Euractiv.ro, 18 ianuarie 2026 11:20
Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele SUA, Donald Trump, președintelui Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al “Consiliului pentru Pace”.
Acum o oră
11:20
Acum 2 ore
10:30
Uniunea Europeană și Mercosur au semnat un acord comercial istoric după 25 de ani de negocieri # Euractiv.ro
Uniunea Europeană și Mercosur au semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE și statele Mercosur, informează Agerpres.
10:10
Groenlanda, Trump și Europa: Cum rămâne cu solidaritatea, NATO și autonomia strategică # Euractiv.ro
În ultimele săptămâni, un subiect care părea rezervat ficțiunii geopolitice a intrat brusc pe agenda reală: ideea ca Statele Unite să-și extindă controlul asupra Groenlandei.
Ieri
17:50
„Magistrații vă urăsc, ca să ne înțelegem. De fapt, vorbesc de ăștia aflați la putere acum. Dacă ați vedea ce discuții au loc pe forumurile de magistrați despre societatea civilă, despre ONG-uri, sunt discuțiile suveraniștilor despre soroșiști”.
17:30
16:30
Ministrul Apărării, despre programul SAFE: 21 de proiecte de înzestrare, contractate în ritm alert # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis vineri, după aprobarea planului SAFE al României, că sunt 21 de programe de înzestrare și ele vor fi contractate "în ritm alert în următoarele luni".
15:50
Ministerul Afacerilor Externe salută eliberarea unui cetățean român, aflat de mai bine de un an în detenție în Republica Bolivariană a Venezuelei.
15:20
Și premierul Moldovei Alexandru Munteanu ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum # Euractiv.ro
Prim-ministrul a declarat pentru Observatorul de Nord că dacă ar avea de luat o astfel de decizie personală, ar vota pentru.
14:10
Primarii PSD din județul Iași nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, prezent vineri în municipiu, conducerea PSD Iași motivând că întrunirea este pur formală și că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate.
12:30
Nicușor Dan, după aprobarea programului SAFE: Proiectele vor consolida creșterea economică # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis vineri că aprobarea de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României prin programul SAFE reprezintă un pas major înainte pentru consolidarea securității noastre..
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Machado i-a „prezentat” lui Trump medalia Nobelului pentru Pace, după întâlnirea de la Casa Albă # Euractiv.ro
Lidera opoziției venezuelene María Corina Machado a declarat că i-a „prezentat” președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace pe care l-a primit în 2025, într-o întâlnire desfășurată la Casa Albă, pe 15 ianuarie 2026.
09:20
Decizii privind pensiile magistraților și soarta a doi judecători de la CCR, așteptate vineri # Euractiv.ro
După trei amânări încă de la finele anului trecut, Curtea Constituțională discută vineri sesizarea ÎCCJ proiectul Guvernului privind reforma pensiilor magistraților.
09:10
E o chestiune de timp, granițele nu sunt niciodată controlate definitiv, nimic nu este, până când SUA, China sau Rusia nu vor ocupa încă bucată de pământ, scrie „Jornal de Notícias” (Portugalia) sub semnătura Joanei Almeida Silva.
09:00
Iranul își redeschide spațiul aerian. Trump: „Pahlavi? Nu știu dacă țara îl vrea, dar mie îmi place” # Euractiv.ro
SUA sunt pregătite să atace Iranul. După avertismentele din ultimele zile împotriva ayatollahilor pentru reprimarea brutală a protestelor, potrivit „Reuters”, Trump a decis să intervină, relatează „La Stampa” (Italia).
08:50
Însărcinatul cu afaceri britanic, Danae Dholakia, a fost convocată joi dimineață la Ministerul rus de Externe pentru a fi informată despre „retragerea acreditării” unui diplomat de la ambasadă, informează „Le Figaro” (Franța).
08:40
Vladimir Putin a declarat că reluarea discuțiilor privind propunerile Rusiei pentru construirea unei arhitecturi de securitate globală juste „ar ajuta la rezolvarea crizei din Ucraina”, scrie „IL Corriere della Sera” (Italia).
08:30
Danemarca și SUA nu reușesc să-și rezolve divergențele privind insula, iar în Arctica încep întăririle militare europene cu trupe daneze, suedeze, norvegiene, franceze și germane, notează „Cadena SER” (Spania).
08:20
Senatorii republicani se declară consternați de insistența cu care Trump afirmă că vrea să apeleze la forță militară ca să preia controlul asupra Groenlandei, situație care ar oferi Rusiei un mai mare avantaj în războiul său împotriva Ucrainei.
08:00
Întâlnirea care a avut loc miercuri, la Casa Albă, între miniștrii de externe de la Copenhaga și Nuuk, vicepreședintele Vance și secretarul de stat Rubio a durat doar 50 de minute: „Intenția de cucerire este clară”, scrie „Avvenire” (Italia).
15 ianuarie 2026
21:40
Proiectele României din programul SAFE, comunicate public săptămâna viitoare, anunță Guvernul # Euractiv.ro
Guvernul României salută aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicației depuse de România pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe).
20:10
Prevenția cancerului: cum pot adolescenții să reducă riscurile înainte ca ele să devină obiceiuri # Euractiv.ro
Cele mai multe cancere nu apar „din senin”, iar riscurile pornesc din adolescență: fumatul, expunerea repetată la mesaje publicitare care normalizează comportamente nocive, sedentarismul și alegerile alimentare influențate de rețelele sociale.
20:10
Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare a opt state membre și a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România.
17:50
17:40
Cu doar șase luni înainte de prăbușirea regimului comunist, România omagia centenarul morții lui Mihai Eminescu.
15:40
Ministerul Agriculturii: Peste 527 milioane euro, autorizate la plată pentru fermierii români # Euractiv.ro
Ministerul Agriculturii, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), a autorizat la plată, în perioada 2 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026, suma de 527,8 milioane euro, reprezentând plăți regulare aferente anului de cerere 2025.
15:10
Lui Nicușor Dan i se pare că România e la începutul unui proces profund de reconciliere națională # Euractiv.ro
România a făcut față testului de maturitate anul trecut, când a avut de înfruntat un război hibrid, iar acum e la începutul unui proces profund de reconciliere națională, crede președintele Nicușor Dan.
14:10
De ce un român sărac plătește mai mult la energie ca un grec sărac care nu are preț plafonat # Euractiv.ro
Un român cu venituri minime cheltuiește peste o treime din venitul anual pentru gaze și energie electrică, spre deosebire de Grecia, unde sprijinul acoperă aproape integral costurile consumatorilor vulnerabili, potrivit unei analize AEI.
13:00
MAE al R. Moldova îi informează pe cetățeni despre decizia administrativă anunțată de SUA, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state. inclusiv ai Moldovei, începând cu 21 ianuarie 2026.
11:50
În Iran, oamenii protestează împotriva dificultăților economice. Cu toate acestea, regimul de la Teheran a reușit să sfideze sancțiunile internaționale timp de decenii și să continue comerțul – cu China, dar și cu Europa.
09:30
Divizarea existentă în cadrul ortodoxiei limitează semnificativ acțiunea sa spirituală la nivel global. Este nevoie de un dialog onest între toate Bisericile pentru a restabili unitatea panortodoxă în lume, scrie „Kethimerini” (Grecia).
09:20
Unele bănci au creat în mod deliberat obstacole în ceea ce privește schimbul monedei euro, în primele zile de la introducerea acesteia. Noi ne așteptam, în mare parte, la semnale legate de creșteri drastice de prețuri, scrie „Sega” (Bulgaria).
09:10
Comisia Europeană: Un maghiar ar avea mai mult temei de azil în Polonia decât un polonez în Ungaria # Euractiv.ro
Procedura activată împotriva Ungariei, conform Articolului 7 din Tratatul de bază al UE din cauza încălcării sistematice ale statului de drept, este încă în curs de desfășurare, în timp ce această procedură a fost ridicată împotriva Poloniei.
08:50
Marți, în timpul discursului pe care l-a ținut în Camera Deputaților, după o informare a ministrului de externe, Antonio Tajani, președintele Mișcării Cinci Stele, Giuseppe Conte a vorbit despre Venezuela, dar și despre Gaza și Iran.
08:40
Ministrul de externe Constantinos Kombas este foarte clar în legătură cu scandalul de corupție care zguduie în prezent Ciprul și apropiații președintelui Nikos Christodoulides, cu o sincronizare „suspectă” care coincide cu începerea președinției UE.
08:30
Pentru ajutorul acordat Ucrainei, Bruxelles-ul pune condiția ca Kievul să cumpere arme din Europa # Euractiv.ro
Comisia Europeană a aprobat miercurea aceasta împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru reparații convenit în decembrie și are în vedere acordarea unui ajutor de 200 de milioane de euro Groenlandei, scrie „El País” (Spania).
08:20
ONU: Anul 2025 a fost „cel mai mortal an” pentru civilii din Ucraina de la 2022 încoace # Euractiv.ro
„Numărul total al victimelor civile din Ucraina în 2025 a ajuns la cel puțin 2.514 morți și 12.142 răniți”, o creștere de 31% față de 2024, scrie „El Mundo” (Spania).
08:10
Administrația Americană pentru Controlul Drogurilor (DEA) a emis un raport despre partenerul lui Delcy Rodríguez, Yussef Abou Nassif, libanezul de 36 de ani, un bărbat chipeș cu 20 de ani mai tânăr decât președintele interimar al Venezuelei.
08:00
Strategia recentă a SUA în domeniul petrolului, centrată pe Venezuela, Iran și Rusia, s-a transformat într-o manevră geo-economică având un impact direct nu doar asupra piețelor energetice, ci și asupra echilibrelor de putere la nivel mondial.
07:50
„Președinte al păcii”, chiar așa? O comparație între Biden și Trump care ridică semne de întrebare # Euractiv.ro
Într-un an sub Trump au existat aproape tot atâtea atacuri aeriene americane ca în timpul întregii președinții Biden, contabilizează „La Libre Belgique” (Belgia) intervențiile militare ale „președintelui păcii”.
07:50
Procurorul Constantin Daniel Bosânceanu a fost condamnat la o pedeapsă de 8 ani de închisoare, sub acuzația de viol în formă continuată. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Bacău. Hotărârea nu este definitivă.
07:40
Decizia Uniunii Europene de a apela la mecanismul cooperării consolidate pentru finanțarea comună a sprijinului destinat Ucrainei marchează o schimbare importantă în modul de funcționare al blocului comunitar.
14 ianuarie 2026
22:20
MAE: Creșterea nivelului avertismentului de călătorie pentru Iran la nivelul maxim 9/9 # Euractiv.ro
Având în vedere contextul de securitate din Iran și riscul crescut de escaladare, MAE îi informează pe cetățenii români că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Iran la nivelul maxim 9/9 – PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!
21:40
Danemarca își întărește prezența militară în Groenlanda. Vance și Rubio discută la Casa Albă # Euractiv.ro
Discuțiile la nivel înalt de la Casa Albă dintre Statele Unite, Danemarca și Groenlanda s-au încheiat după aproximativ o oră, pe fondul presiunilor publice ale președintelui Donald Trump privind „controlul” american asupra insulei arctice.
20:00
Ministerul Afacerilor Externe continuă acțiunile de pregătire, monitorizare și coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică Iran
19:40
La Palatul Victoria a avut loc miercuri cea de-a doua reuniune a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției.
18:00
Guvernul interimar olandez nu va introduce o taxă suplimentară pentru coletele din afara UE, după ce Belgia și Franța au abandonat și ele ideea, relatează postul de televiziune NOS, preluat de DutchNews.nl.
17:30
UE urmează să semneze un acord de liber schimb cu India în această lună, acord care exclude agricultura, le-a declarat miercuri Ursula von der Leyen deputaților europeni la o reuniune cu ușile închise.
16:30
Președinta Comisiei le-a spus aliaților săi de centru-dreapta că UE va avea propria strategie de securitate în acest an.
16:30
„Flota-fantomă” a Rusiei folosește Zona economică exclusivă a României pentru a eluda sancțiunile # Euractiv.ro
După februarie 2022, Federația Rusă a fost nevoită să-și reconfigureze radical exporturile de petrol și produse petroliere.
15:40
China anunță un surplus comercial record de 1 trilion de dolari, în pofida taxelor impuse de Trump # Euractiv.ro
China a anunțat cifre record la exporturi pentru 2025, un an în care tarifele și politica comercială a președintelui american Donald Trump au provocat tulburări în economia globală.
