Danemarca își întărește prezența militară în Groenlanda. Vance și Rubio discută la Casa Albă
Euractiv.ro, 14 ianuarie 2026 21:40
Discuțiile la nivel înalt de la Casa Albă dintre Statele Unite, Danemarca și Groenlanda s-au încheiat după aproximativ o oră, pe fondul presiunilor publice ale președintelui Donald Trump privind „controlul” american asupra insulei arctice.
• • •
Discuțiile la nivel înalt de la Casa Albă dintre Statele Unite, Danemarca și Groenlanda s-au încheiat după aproximativ o oră, pe fondul presiunilor publice ale președintelui Donald Trump privind „controlul” american asupra insulei arctice.
Ministerul Afacerilor Externe continuă acțiunile de pregătire, monitorizare și coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică Iran
La Palatul Victoria a avut loc miercuri cea de-a doua reuniune a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției.
18:00
Guvernul interimar olandez nu va introduce o taxă suplimentară pentru coletele din afara UE, după ce Belgia și Franța au abandonat și ele ideea, relatează postul de televiziune NOS, preluat de DutchNews.nl.
UE urmează să semneze un acord de liber schimb cu India în această lună, acord care exclude agricultura, le-a declarat miercuri Ursula von der Leyen deputaților europeni la o reuniune cu ușile închise.
Președinta Comisiei le-a spus aliaților săi de centru-dreapta că UE va avea propria strategie de securitate în acest an.
„Flota-fantomă” a Rusiei folosește Zona economică exclusivă a României pentru a eluda sancțiunile # Euractiv.ro
După februarie 2022, Federația Rusă a fost nevoită să-și reconfigureze radical exporturile de petrol și produse petroliere.
China anunță un surplus comercial record de 1 trilion de dolari, în pofida taxelor impuse de Trump # Euractiv.ro
China a anunțat cifre record la exporturi pentru 2025, un an în care tarifele și politica comercială a președintelui american Donald Trump au provocat tulburări în economia globală.
Consiliul Concurenței a sancționat trei companii pentru trucarea unor licitații organizate de CNAIR # Euractiv.ro
Consiliul Concurenței a sancționat trei companii cu amenzi în valoare totală de 8,29 milioane lei, pentru trucarea unor licitații organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Constanța.
O apropiere prin jam session: japoneza Sanae Takaichi și sud-coreeanul Lee Jae-myung au cântat împreună la tobe, pentru a arăta că sunt pe aceeași lungime de undă.
Sindicatul Salariaților din cadrul Ministerului Agriculturii se opune semnării Acordului UE-Mercosur # Euractiv.ro
Sindicatul Salariaților din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (SIND-MADR) cere autorităților române să respingă Acordul comercial UE-Mercosur, pe care îl consideră o amenințare la adresa agriculturii și securității alimentare.
Măsurile propuse sprijină descentralizarea și sustenabilitatea financiară a autorităților locale și conduc la consolidarea administrației publice centrale și locale și eficientizarea serviciilor publice, spune ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Anul începe cu un declin pentru partidul Frații Italiei, în timp ce Partidul Democrat crește # Euractiv.ro
Primul sondaj SWG din 2026 realizat pentru Telejurnalul postului de televiziune La7, prezintă o imagine de ușoară stabilizare a principalelor forțe politice din Italia, informează „La Repubblica” (Italia).
Posibila sosire a liderului partidului Reform UK în funcția de prim-ministru provoacă temeri la Bruxelles cu privire la o schimbare de poziție din partea Londrei în discuțiile pentru un acord post-Brexit, relatează „L'Express” (Franța).
După ani de tensiuni, Caracas a declarat luni că este gata pentru o „nouă agendă” cu Cei 27, în urma unei întâlniri „sincere” între diplomați din ambele părți, scrie „Le Monde” (Franța).
Fostul lider al Mișcării pentru autodeterminare trăia în Nicaragua. A fost ucis în timpul înmormântării mamei sale, în satul familial Vero (Corsica de Sud), relatează „Le Monde” (Franța).
Armata americană a folosit un avion deghizat în aeronavă civilă în primul său atac împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, a dezvăluit „New York Times”. Acest atac a provocat 11 morți în septembrie, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius consideră că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o forță militară permanentă de aproximativ 100.000 de militari, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Rachete balistice au lovit orașe ucrainene. Kievul a lovit o fabrică de drone din Taganrog # Euractiv.ro
Marți noapte, orașele ucrainene au fost ținta unui atac nocturn masiv. În doar câteva minute, rușii au lansat peste douăzeci de rachete balistice asupra Kievului, Harkovului, orașului Dnipro și provinciei Zaporijjia, informează „La Stampa” (Italia).
Mișcările și contra-mișcările din criza politică din Iran duc către poarta Europei, mai exact, în Balcani, constată „Euronews” (Italia), care realizează o anchetă privind mișcarea de rezistență iraniană cu sediul în peninsula Balcani.
Beijingul i-a asigurat Teheranului o cale de supraviețuire economică, dar acum, în plină criză politică, oferă mult mai puțin, scrie „The Wall Street Journal” (SUA) sub semnătura lui Austin Ramzy.
„Continuați să manifestați”, „ajutorul este pe drum”, le spune Donald Trump iranienilor # Euractiv.ro
„Patrioți iranieni, continuați să manifestați”: Donald Trump i-a încurajat marți pe protestatarii din Iran să-și continue mișcarea și să răstoarne instituțiile, promițând că „ajutorul” este pe drum, relatează „France 24” (Franța).
Pe măsură ce tensiunile se intensifică în legătură cu Groenlanda, președintele american continuă să crească presiunea. Pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, Donald Trump a scris: „Eu am salvat NATO!!!”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Groenlanda respinge ferm ideea anexării de către SUA: premierul Jens-Frederik Nielsen spune la Copenhaga că insula „alege Danemarca”, iar NATO discută securitatea arctică, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
Bolojan despre votul României pe Acordul UE-Mercosur: A fost o decizie luată per ansamblu # Euractiv.ro
România a avut rezerve asupra Acordului UE-Mercosur pe componenta de agricultură, dar nu se putea lua o decizie strict după un domeniu, ci una ”per ansamblu”, a declarat marți premierul Ilie Bolojan.
Atlantic: De ce Vance îl apără atât de înverșunat pe agentul ICE din cazul Minneapolis # Euractiv.ro
Vicepreședintele american J.D. Vance a ales să se implice frontal în apărarea agentului ICE care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, transformând rapid incidentul într-un simbol politic pentru tabăra MAGA, scrie revista „The Atlantic” (SUA).
Ministrul Justiției, acuzat de plagiat. Bolojan: Evaluez colegii după ce fac în mandate # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a a avut marți seară, la TVR 1, prima declarație legată de acuzațiile de plagiat în cazul ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu. Premierul a precizat că el își evaluează colegii după ce fac în mandatele de miniștri.
Trimiterea de trupe în Groenlanda: scenariile expuse de ministrul Apărării tulbură internauții # Euractiv.ro
Ministrul român al Apărării, Radu Miruță, a vorbit luni seară, la postul Antena 3 CNN, despre scenariile care ar putea apărea într-o posibilă preluare de către SUA a Groenlandei.
Trump amenință Minnesota cu „răsplata”, după ce statul a dat în judecată SUA pentru raidurile ICE # Euractiv.ro
Donald Trump a transmis locuitorilor din Minnesota că urmează „o zi a socotelilor și a răsplății”, după ce statul Minnesota a dat în judecată administrația federală, contestând intensificarea raidurilor și extinderea prezenței agenților ICE.
Un congresman republican din Florida, Randy Fine, a înaintat un proiect de lege care autorizează anexarea Groenlandei și admiterea ulterioară a teritoriului ca stat american, potrivit documentului transmis Congresului SUA.
Bolojan a trimis abia acum președintelui revocarea din funcție a ministrului Educației # Euractiv.ro
Deși Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației pe 22 noiembrie, premierul Ilie Bolojan a trimis doar marți președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare din funcție.
Nvidia și Eli Lilly investesc 1 mld. $ într-un laborator AI pentru descoperirea de medicamente # Euractiv.ro
Nvidia și gigantul farmaceutic american Eli Lilly au anunțat o investiție de până la 1 miliard de dolari, pe cinci ani, pentru un laborator comun în zona San Francisco, dedicat folosirii inteligenței artificiale în dezvoltarea de medicamente.
Plagiatul lui Marinescu: FJSC își exprimă deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan # Euractiv.ro
FJSC își exprimă deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan și face apel la responsabilitate, în contextul tentativei de discreditare venită din partea PSD.
Dominic Fritz roagă PSD să se delimiteze de amenințările și intimidările la adresa Emiliei Șercan # Euractiv.ro
Președintele USR, Dominic Fritz roagă PSD să se delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan, care a dezvăluit că ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat în teza de doctorat.
Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească, susține Camera de Comerț și Industrie a României, în timp ce AGRO-STAR 2022 solicită Comisiei Europene și PE să nu continue procedura de aprobare.
După aprobarea în COREPER a Acordului UE-Mercosur, vineri, 9 ianuarie, Guvernul a reacționat marți, după ce a obținut clarificări de la Ministerul de Externe.
Partidul extremist AUR, al cărui lider are interdicție de a intra în Republica Moldova, îi cere președintei Maia Sandu să convoace un referendum în legătură cu reunirea cu România.
Angajatul Guvernului filmat când brusca jurnaliști, sancționat cu 5% din salariu pe o lună # Euractiv.ro
După aproape 2 luni de când un angajat al Guvernului a fost filmat cum agresează jurnaliști care voiau să ia declarații de la premierul Ilie Bolojan, acesta a fost sancționat.
Deputatul PNL Ion Iordache a inițiat un proiect de lege pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală.
Oprea, sceptic cu privire la Acordul Mercosur: România ratează șansele de a fi prezentă pe piețe noi # Euractiv.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, este sceptic în privința Acordului Comercial UE-Mercosur, spunând că de obicei România ratează șansele de a fi prezentă pe piețe noi.
Un grup de investiții cu legături cu SUA a obținut drepturile de dezvoltare a zăcământului de litiu Dobra din Ucraina, proiect considerat un test pentru atragerea capitalului occidental, au anunțat luni autoritățile de la Kiev.
SUA: Procurorul Jack Smith va depune pe 22 ianuarie mărturie publică în Comisia juridică a Camerei # Euractiv.ro
Fostul procuror special Jack Smith, care a instrumentat dosare penale împotriva lui Donald Trump, va depune pe 22 ianuarie o mărturie publică în fața Comisiei pentru Afaceri Juridice din Camera Reprezentanților, transmite marți „Reuters”.
Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Moldova # Euractiv.ro
Conferința la Nivel Înalt „Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Republica Moldova (CCTRUM)” va avea loc la Chișinău, pe 20 ianuarie.
Un raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZR) arată că sancțiunile, pierderea piețelor externe și deteriorarea condițiilor economice globale au scos la iveală slăbiciunea structurală a bugetelor regionale rusești.
Dmitro Kuleba estimează că războiul nu se va încheia în 2026. Ar fi posibilă însă încetarea focului # Euractiv.ro
Fostul ministru ucrainean de externe Dmitro Kuleba consideră că anul acesta există șanse de a se ajunge la o încetare a focului, însă războiul cu Rusia nu se va opri.
Norvegia a anunțat luni că-i va oferi Ucrainei o finanțare de urgență de 340 de milioane de euro (397 de milioane de dolari) pentru a sprijini sectorul energetic și pentru a ajuta guvernul să mențină serviciile esențiale.
Coreea de Nord a condamnat luni ceea ce a numit manevre „fără rușine” ale Statelor Unite, despre care a spus că ”ignoră însăși existența Națiunilor Unite”, într-un comunicat publicat de agenția oficială de știri KCNA.
După capturarea președintelui venezuelean, Donald Trump a strâns lațul în jurul Cubei. El a sugerat chiar că secretarul său de stat, de origine cubaneză, ar putea conduce insula, scrie „Tribune de Genève” (Elveția).
Institutul Nobel o pune la punct pe Machado. Laureata era gata să împartă premiul cu Trump # Euractiv.ro
Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, s-a oferit să „dăruiască” premiul președintelui Donald Trump după ce acesta l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
