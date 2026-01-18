Rapid începe anul cu victorie și redevine lider. Teja, „out” de la Metaloglobus?
18 ianuarie 2026
Giuleștenii consemnează, de asemenea, golgheterul campionatului.
• • •
Un nepalez a salvat o fetița de 5 ani care a căzut într-un lac înghețat din Craiova. Gestul lui a impresionat o țară întreagă # Click.ro
O după-amiază de iarnă aparent liniștită s-a transformat într-un moment de panică extremă în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Incidentul a avut loc ieri, 17 ianuarie, în jurul orei 15.30, când o fetiță de aproximativ 5 ani, venită la plimbare alături de tatăl său, a ajuns în apa unui lac parția
Americanca a reușit chiar să pună probleme adversarei din turul întâi.
Milocașul ar avea toate șansele să revină în țară noastră.
România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a „Consiliului pentru Pace”. Scrisoarea primită de Nicușor Dan # Click.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a transmis președintelui României, Nicușor Dan, o scrisoare oficială prin care invită România să se alăture „Consiliului pentru Pace”, a confirmat Administrația Prezidențială. Inițiativa face parte din strategia administrației americane de a extinde manda
Actorul cu suflet mare, care o ajută pe Anca Pandrea, grav bolnavă: „Îi fac rost de oxigen, de viață...” De Revelion, ea a refuzat toate invitațiile: „Am petrecut cu Iura” # Click.ro
Zodiile care vor fi în culmea fericirii săptămâna viitoare. Ce le va aduce echilibrul mult așteptat # Click.ro
În săptămâna 19-25 ianuarie, patru zodii vor fi mai fericite ca niciodată. Sub influența planetei Saturn, acești nativi reușesc să lase în urmă incertitudinile și să privească viitorul cu mai mult optimism.
Explozie puternică într-un bloc din Buzău. Locatarii au simțit miros de gaze în această dimineață # Click.ro
O deflagrație violentă a zguduit duminică dimineață un bloc situat pe Aleea Industriei din municipiul Buzău, provocând panică în rândul locatarilor. La fața locului intervin în aceste momente pompierii și echipaje medicale, care evaluează pagubele și acordă asistență persoanei rănite. Din primele in
Alegerea care i-a schimbat viața Danei Săvuică. Un sfat a ajutat-o enorm să se simtă bine în pielea ei: „Aceste cuvinte au fost ca un declic în mintea mea” # Click.ro
Dana Săvuică va împlini pe 23 ianuarie vârsta de 56 de ani, iar cu această ocazie, a oferit detalii despre o decizie importantă care i-a schimbat în urmă cu ceva vreme viața.
Ilona Brezoianu a taxat-o pe Andreea Bălan, după declarațiile artistei în emisiunea „La Măruță”: „Aș vrea totuși să-i amintesc…” Inclusiv Mihai Petre a reacționat # Click.ro
Ilona Brezoianu a reacționat în scandalul momentului. După ce a fost acuzată de Andreea Bălan că „și-a asumat” la „Te cunosc de undeva!”, „un rol mai mare decât poate duce”, actrița i-a oferit o replică fermă.
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau? # Click.ro
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile lui Nicolae Ceaușescu, de ziua lui: „În ultimul an nu s-a mai serbat, „mirosise că...” Care erau mâncărurile lui preferate?
Cel mai important înotător român al actualității a fost figura centrală a competiției „Sprint with the Stars”, organizată la Complexul de Natație din Otopeni. Evenimentul a reunit peste 650 de sportivi și aproximativ 1.500 de spectatori, transformând reuniunea într-un adevărat festival al natației.
Prăjitura cu ciocolată care oferă sațietate pe tot parcursul zilei. Medicul mizează pe această rețetă: „Combinația perfectă” # Click.ro
Micul dejun este esențial pentru buna funcționare a organismului. Alegerea alimentelor potrivite dimineața poate influența întreaga zi, iar anumite ingrediente ajută la menținerea sațietății. Iată pe ce preparat mizează un medic!
Horoscop săptămâna 19-25 ianuarie. Berbecii și Taurii au parte de schimbări majore în plan profesional # Click.ro
Săptămâna aceasta începe cu o Lună Nouă în Capricorn pe 19 ianuarie, oferindu-ți energia potrivită pentru a iniția proiecte noi sau pentru a aduce claritate în direcția vieții tale. Această energie astrală stimulează fie începuturile, fie renunțările care te ajută să mergi mai departe. În același ti
Cabral, extrem de mândru de fiul lui. La doar 4 ani, Tiago l-a impresionat în vacanță: „Cu zâmbetul ăla al lui care te topește instant” # Click.ro
Cabral (48 de ani) are de ce să fie mândru. Vedeta se află în vacanță alături de fiul lui, Tiago, care i-a oferit un motiv intemeiat de bucurie.
Delia a dat verdictul. Care sunt cele două destinații celebre pe care artista nu le recomandă # Click.ro
Delia (43 de ani), pasionată de vacanțe exotice și drumeții montane, a numit două destinații care nu sunt pe placul ei. După ce a vizitat zeci de țări și orașe, ea nu recomandă sub nicio formă aceste locații.
Zăpada a acoperit clădiri până la nivelul etajului patru într-o regiune din Rusia. Două persoane au murit. FOTO # Click.ro
Regiunea rusă Kamceatka traversează una dintre cele mai dificile perioade din această iarnă, după ce o furtună de zăpadă de lungă durată a generat acumulări impresionante, care în anumite zone au depășit trei metri. În unele orașe, troienele au ajuns până la nivelul etajului patru al clădirilor, blo
Un vlogger pasionat de călătorii a dezvăluit locul în care și-ar dori să se mute: „M-am gândit serios”. Dan a vizitat peste 65 de țări de pe cinci continente # Click.ro
Un vlogger din Australia, pasionat de călătorii, a bifat până acum nu mai puțin de 65 de țări pe 5 continente. Dintre toate aceste destinații, trei locuri l-au impresionat cel mai mult, însă unul singur l-a cucerit atât de tare încât a mărturisit că și-ar dori să se mute acolo. Despre ce țară este v
Cât mai durează gerul extrem în România și unde a fost cel mai frig duminică, 18 ianuarie. Când se va încălzi vremea # Click.ro
România se confruntă cu un episod sever de iarnă, mare parte din teritoriu aflându-se sub atenționare cod galben. Temperaturile au coborât mult sub valorile obișnuite perioadei, cu minime de până la -21°C la Miercurea Ciuc și -19°C la Dej. Vremea rămâne deosebit de rece inclusiv în Capitală, urmând
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni” # Click.ro
Îți dorești să vizitezi un oraș unde curățenia este literă de lege? Nu este nevoie să călătorești până în Singapore, destinație cunoscută pentru rigoarea sa. Un oraș din Europa, aflat la doar 1 oră și jumătate distanță cu avionul de București, ocupă locul întâi la acest capitol.
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi # Click.ro
Săptămâna 19-25 ianuarie vine cu vești excelente pentru cinci semne zodiacale. Astrele se aliniază în favoarea lor și le aduc oportunități neașteptate atât în plan financiar, cât și pe cel personal. Verifică dacă zodia ta se află printre cele norocoase!
Ana Bodea și-a stabilit prioritățile pentru 2026. Tânăra actriță este hotărâtă: „Mai puțin…” # Click.ro
Ana Bodea, în vârstă de 25 de ani, a spus ce își dorește să facă anul acesta. Actrița și-a pus pe lista cu rezoluții lucruri foarte importante pentru sufletul tău. Iată ce obiective are!
Trucul instalatorilor pe care nu ți-l vor dezvălui niciodată. Ce trebuie să torni în scurgere pentru a scăpa definitiv de mirosurile neplăcute # Click.ro
Mirosurile neplăcute din scurgerea chiuvetei sau a căzii sunt o problemă frecventă în multe gospodării, iar soluțiile comerciale nu rezolvă întotdeauna situația pe termen lung. Experții recomandă un truc simplu, folosit de instalatori, care poate curăța eficient scurgerea și poate elimina complet mi
17 ianuarie 2026
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de orice primejdie. Ce se întâmplă dacă o rostești timp de 30 de zile # Click.ro
De-a lungul vieții, fiecare credincios trece prin încercări și clipe de îndoială, momente în care simte nevoia unui sprijin mai presus de puterile omenești. În astfel de situații, dorința ca rugăciunile să fie auzite devine tot mai puternică. Puțini știu însă că există o rugăciune considerată de mul
Ceaiul care te ajută să renunți la fumat. Planta ascunsă care îți poate schimba viața fără medicamente # Click.ro
Pe măsură ce interesul pentru remedii naturale crește, o serie de plante mai puțin cunoscute în medicina convențională revin în atenția publicului. Printre acestea se numără pedicuța (Lycopodium clavatum), o specie folosită de secole în tradițiile populare pentru diverse disconforturi de sănătate. D
Țara din Europa unde un bărbat trăiește ca un rege cu 5.000 de lei pe lună. Cum și-a schimbat complet viața pentru un trai de lux la preț redus # Click.ro
Moment istoric: Uniunea Europeană și Mercosur au semnat un acord de liber schimb după un sfert de secol de negocieri. Ce presupune și cum va influența economia globală # Click.ro
Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, au încheiat sâmbătă un acord comercial de amploare, după mai bine de 25 de ani de negocieri. Documentul urmărește crearea celei mai extinse zone de liber schimb la nivel global, potrivi
Cele 5 zodii care se redescoperă pe 18 ianuarie 2026. Ce schimbări importante au loc în viața lor # Click.ro
Pe 18 ianuarie 2026, Venus părăsește Capricornul și intră în Vărsător, aducând o schimbare energetică importantă pentru cinci zodii. Venus se află în conjuncție cu Pluto în Vărsător, oferind oportunitatea de a depăși restricțiile și de a adopta o nouă perspectivă asupra vieții.
Cum a reușit Gabriela Cristea să slăbească: „Am pierdut destul de multe kilograme”. Vedeta a dobândit noua siluetă fără să se înfometeze # Click.ro
Gabriela Cristea (51 de ani) a vorbit despre transformarea sa fizică din ultima perioadă. Vedeta a slăbit considerabil, iar secretul ei constă într-o metodă foarte simplă. Iată cum a reușit să scape de kilogramele în plus!
Ce a găsit Bianca Brad în apartamentul mamei sale, la scurt timp după ce aceasta a murit. Actrița trece prin momente extrem de grele: „Ține-mă, Doamne!” # Click.ro
Bianca Brad (57 de ani) se ocupă întru totul de înmormântarea mamei sale. În timp ce se afla în apartamentul acesteia pentru a pregăti cele necesare, actrița a găsit câteva obiecte de o valoare sentimentală aparte.
Ce înseamnă atunci când visezi o persoană decedată. Mesajul ascuns pe care îl poate transmite # Click.ro
Visele în care apar oameni care nu mai sunt în viață au, de cele mai multe ori, un impact emoțional intens. Ele pot aduce calm și mângâiere sau, dimpotrivă, pot crea neliniște, în funcție de contextul visului și de legătura avută cu persoana respectivă. În esență, aceste experiențe onirice sunt strâ
Unde au plecat în vacanță Cornelia și Lupu Rednic la început de an. Cei doi se află într-o călătorie de suflet: „Nu am cuvinte” # Click.ro
Cornelia și Lupu Rednic au început anul într-un mod cu totul special. Cei doi au ales să lase în urmă agitația cotidiană pentru o călătorie de suflet, într-un loc încărcat de spiritualitate și liniște.
Rețeta care te-ar putea ajuta să slăbești până la 6 kilograme într-o lună. O vedetă din România a folosit-o cu succes # Click.ro
Dacă ți-ai propus să scapi de excesul de greutate, acest regim alimentar te-ar putea ajuta să îți atingi obiectivul. O vedetă din România l-a urmat și spune că a reușit să dea jos 6 kilograme într-o lună.
Roxana Nemeș a spus cum a slăbit după naștere: „N-am mai ținut regim de la 20 de ani”. Metoda ei este foarte simplă # Click.ro
Roxana Nemeș (36 de ani) a spus cum a reușit să slăbească după ce a devenit mamă. Cântăreața a explicat că metoda ei a implicat un obicei simplu care a ajutat-o mereu să fie în formă.
Afacerea cu care o fostă politiciană a dat lovitura. Firma ei a generat profituri de milioane de euro # Click.ro
O fostă politiciană a decis să renunțe la cariera sa de succes pentru a se dedica unei afaceri de elită. Ea se ocupă cu vânzarea câinilor special antrenați să protejeze, să trăiască și să călătorească alături de familii înstărite.
Momente de panică pentru o concurentă de la Survivor România. Afecțiunea de care suferă i-a pus probleme mari în Dominicană: „Am început să tremur rău” # Click.ro
Naba Salem traversează un început complicat în competiția Survivor România 2026, unde provocările fizice și psihice s-au resimțit încă din primele zile. Deși a intrat în show cu multă motivație, concurenta s-a confruntat rapid cu probleme de sănătate care i-au pus la încercare rezistența și capacita
Testul de inteligență care îți crește puterea de concentrare. Poți descoperi cele 3 diferențe din imaginile cu cufărul de comori? # Click.ro
Doar persoanele cu o atenție excelentă la detalii pot identifica diferențele dintre două imagini aparent identice cu un cufăr cu comori. Provocarea este simplă, dar deloc ușoară: trebuie să găsești diferențele într-un timp limitat.
Cum funcționează și cât costă dispozitivul care te ține departe de rețelele sociale. A fost testat cu succes: „Am reușit” # Click.ro
Într-o eră în care oamenii petrec ore în șir pe telefon, un dispozitiv lansat recent în America promite să reducă dependența de aplicații precum TikTok, Instagram sau X. Cum funcționează?
Rețeta asiatică cu tofu care a cucerit internauții. Trucul secret pentru un gust autentic și irezistibil. VIDEO # Click.ro
O salată asiatică cu tofu marinat a devenit în ultima perioadă virală pe rețelele sociale, fiind apreciată pentru combinația de ingrediente proaspete, texturi contrastante și arome echilibrate. Preparatul atrage atenția prin simplitatea pregătirii și prin faptul că oferă un gust autentic asiatic făr
Andreea Bălan dezvăluie secretul frumuseții sale: „Chiar și când am zile mai proaste, pun...” De care parte a corpului este cea mai mândră # Click.ro
Andreea Bălan a spus ce o ajută să se mențină în formă la 41 de ani. De curând, cântăreața a vorbit despre modul în care experiențele de viață i-au schimbat perspectiva asupra frumuseții.
Ce să faci ca să nu ți se mai înfunde urechile atunci când călătorești cu avionul. Nu ai nevoie de dopuri sau gumă de mestecat # Click.ro
Mulți pasageri se confruntă cu senzația neplăcută de urechi înfundate atunci când avionul decolează sau aterizează. Disconfortul apare din cauza diferenței de presiune dintre urechea medie și aerul din cabină, care poate provoca durere sau senzația de „urechi astupate”. În timp ce soluțiile clasice
Motivul pentru care Adela Popescu a renunțat la cariera muzicală: „Nu prea se putea”. Se mai vede soția lui Radu Vâlcan pe scenă? # Click.ro
Adela Popescu (39 de ani) a spus de ce a ales să pună punct carierei muzicale. Vedeta a luat această decizie după o mare schimbare din viața ei.
Cum sunt crescuți copiii în Japonia și de ce devin responsabili de la vârste fragede. Ce înseamnă „geniul” japonez # Click.ro
Educația copiilor în Japonia este adesea privită ca un exemplu de eficiență și echilibru, însă succesul acestui model nu are legătură cu genele sau cu norocul. La baza lui stau reguli clare, responsabilitate și o cultură care pune accent pe efortul constant, nu pe rezultate spectaculoase obținute pe
Un american s-a filmat în timp ce se străduia să învețe limba română, iar momentul a devenit viral. Metoda sa ingenioasă a stârnit hohote de râs: „Ești minunat” # Click.ro
Un american s-a filmat în timp ce se străduia să învețe limba română, iar momentul a devenit viral. Modul său amuzant de a pronunța cuvintele i-a făcut pe internauți să râdă în hohote. Vezi mai jos clipul!
Ioana Ginghină, profund afectată după încheierea emisiunii „La Măruță”, unde lucra de doi ani. Ce s-a întâmplat în culise: „Erau lacrimi foarte multe în spatele camerelor” # Click.ro
Ioana Ginghină a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile schimbări din ultima perioadă din viața sa profesională: anularea emisiunii „La Măruță”, proiect în care a fost implicată timp de aproape doi ani. Actrița a mărturisit că vestea a afectat-o profund, mai ales din cauza legăturii strâ
Singura ciorbă pe care Elena Ceaușescu o evita. Bucătarii familiei nu aveau niciodată voie să o pregătească # Click.ro
Elena Ceaușescu adora ciorbele, însă a existat o rețetă pe care a respins-o cu vehemență. Soția dictatorului impunea reguli stricte în bucătăria vilei din Primăverii și niciodată nu se prepara acest fel de mâncare.
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!” # Click.ro
Cauți idei pentru următoarea vacanță? Ce-ai spune dacă te-ai inspira din clasamentul unui creator de conținut care a explorat lumea în lung și-n lat anul trecut?
Hotelul „fantomă” din România. De ce nu a mai fost vizitat de niciun client în ultimii 8 ani # Click.ro
Un proiect inedit realizat la Craiova a ajuns un caz aparte în administrația locală. Hotelul construit în interiorul arenei „Ion Oblemenco”, stadionul Universității Craiova, nu a fost utilizat niciodată, deși a fost finalizat odată cu inaugurarea stadionului, în 2017. După opt ani, unitatea de cazar
Horoscop rune 18-24 ianuarie. Trei zodii fac schimbări la locul de muncă, iubesc din nou și cumpără bilete de avion pentru o destinație de vis # Click.ro
Astrologia runică este o practică străveche nordică, asociată cu zeul Odin și folosită de vikingi pentru ghidare, protecție și claritate. Runele nu erau doar instrumente de divinație, ci și simboluri sacre gravate pe bijuterii, haine sau arme, menite să amplifice energiile personale.
Farul se situează abia la mijlocul clasamentului din Liga I.
