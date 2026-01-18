Trucul instalatorilor pe care nu ți-l vor dezvălui niciodată. Ce trebuie să torni în scurgere pentru a scăpa definitiv de mirosurile neplăcute
Click.ro, 18 ianuarie 2026 01:10
Mirosurile neplăcute din scurgerea chiuvetei sau a căzii sunt o problemă frecventă în multe gospodării, iar soluțiile comerciale nu rezolvă întotdeauna situația pe termen lung. Experții recomandă un truc simplu, folosit de instalatori, care poate curăța eficient scurgerea și poate elimina complet mi
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 2 ore
01:10
Trucul instalatorilor pe care nu ți-l vor dezvălui niciodată. Ce trebuie să torni în scurgere pentru a scăpa definitiv de mirosurile neplăcute # Click.ro
Mirosurile neplăcute din scurgerea chiuvetei sau a căzii sunt o problemă frecventă în multe gospodării, iar soluțiile comerciale nu rezolvă întotdeauna situația pe termen lung. Experții recomandă un truc simplu, folosit de instalatori, care poate curăța eficient scurgerea și poate elimina complet mi
Acum 4 ore
23:40
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de orice primejdie. Ce se întâmplă dacă o rostești timp de 30 de zile # Click.ro
De-a lungul vieții, fiecare credincios trece prin încercări și clipe de îndoială, momente în care simte nevoia unui sprijin mai presus de puterile omenești. În astfel de situații, dorința ca rugăciunile să fie auzite devine tot mai puternică. Puțini știu însă că există o rugăciune considerată de mul
Acum 6 ore
21:10
Ceaiul care te ajută să renunți la fumat. Planta ascunsă care îți poate schimba viața fără medicamente # Click.ro
Pe măsură ce interesul pentru remedii naturale crește, o serie de plante mai puțin cunoscute în medicina convențională revin în atenția publicului. Printre acestea se numără pedicuța (Lycopodium clavatum), o specie folosită de secole în tradițiile populare pentru diverse disconforturi de sănătate. D
Acum 8 ore
20:00
Țara din Europa unde un bărbat trăiește ca un rege cu 5.000 de lei pe lună. Cum și-a schimbat complet viața pentru un trai de lux la preț redus # Click.ro
Țara din Europa unde un bărbat trăiește ca un rege cu 5.000 de lei pe lună. Cum și-a schimbat complet viața pentru un trai de lux la preț redus.
20:00
Moment istoric: Uniunea Europeană și Mercosur au semnat un acord de liber schimb după un sfert de secol de negocieri. Ce presupune și cum va influența economia globală # Click.ro
Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, au încheiat sâmbătă un acord comercial de amploare, după mai bine de 25 de ani de negocieri. Documentul urmărește crearea celei mai extinse zone de liber schimb la nivel global, potrivi
19:40
Cele 5 zodii care se redescoperă pe 18 ianuarie 2026. Ce schimbări importante au loc în viața lor # Click.ro
Pe 18 ianuarie 2026, Venus părăsește Capricornul și intră în Vărsător, aducând o schimbare energetică importantă pentru cinci zodii. Venus se află în conjuncție cu Pluto în Vărsător, oferind oportunitatea de a depăși restricțiile și de a adopta o nouă perspectivă asupra vieții.
19:10
Cum a reușit Gabriela Cristea să slăbească: „Am pierdut destul de multe kilograme”. Vedeta a dobândit noua siluetă fără să se înfometeze # Click.ro
Gabriela Cristea (51 de ani) a vorbit despre transformarea sa fizică din ultima perioadă. Vedeta a slăbit considerabil, iar secretul ei constă într-o metodă foarte simplă. Iată cum a reușit să scape de kilogramele în plus!
Acum 12 ore
18:40
Ce a găsit Bianca Brad în apartamentul mamei sale, la scurt timp după ce aceasta a murit. Actrița trece prin momente extrem de grele: „Ține-mă, Doamne!” # Click.ro
Bianca Brad (57 de ani) se ocupă întru totul de înmormântarea mamei sale. În timp ce se afla în apartamentul acesteia pentru a pregăti cele necesare, actrița a găsit câteva obiecte de o valoare sentimentală aparte.
18:30
Ce înseamnă atunci când visezi o persoană decedată. Mesajul ascuns pe care îl poate transmite # Click.ro
Visele în care apar oameni care nu mai sunt în viață au, de cele mai multe ori, un impact emoțional intens. Ele pot aduce calm și mângâiere sau, dimpotrivă, pot crea neliniște, în funcție de contextul visului și de legătura avută cu persoana respectivă. În esență, aceste experiențe onirice sunt strâ
18:10
Unde au plecat în vacanță Cornelia și Lupu Rednic la început de an. Cei doi se află într-o călătorie de suflet: „Nu am cuvinte” # Click.ro
Cornelia și Lupu Rednic au început anul într-un mod cu totul special. Cei doi au ales să lase în urmă agitația cotidiană pentru o călătorie de suflet, într-un loc încărcat de spiritualitate și liniște.
17:30
Rețeta care te-ar putea ajuta să slăbești până la 6 kilograme într-o lună. O vedetă din România a folosit-o cu succes # Click.ro
Dacă ți-ai propus să scapi de excesul de greutate, acest regim alimentar te-ar putea ajuta să îți atingi obiectivul. O vedetă din România l-a urmat și spune că a reușit să dea jos 6 kilograme într-o lună.
17:30
Roxana Nemeș a spus cum a slăbit după naștere: „N-am mai ținut regim de la 20 de ani”. Metoda ei este foarte simplă # Click.ro
Roxana Nemeș (36 de ani) a spus cum a reușit să slăbească după ce a devenit mamă. Cântăreața a explicat că metoda ei a implicat un obicei simplu care a ajutat-o mereu să fie în formă.
17:10
Afacerea cu care o fostă politiciană a dat lovitura. Firma ei a generat profituri de milioane de euro # Click.ro
O fostă politiciană a decis să renunțe la cariera sa de succes pentru a se dedica unei afaceri de elită. Ea se ocupă cu vânzarea câinilor special antrenați să protejeze, să trăiască și să călătorească alături de familii înstărite.
16:40
Momente de panică pentru o concurentă de la Survivor România. Afecțiunea de care suferă i-a pus probleme mari în Dominicană: „Am început să tremur rău” # Click.ro
Naba Salem traversează un început complicat în competiția Survivor România 2026, unde provocările fizice și psihice s-au resimțit încă din primele zile. Deși a intrat în show cu multă motivație, concurenta s-a confruntat rapid cu probleme de sănătate care i-au pus la încercare rezistența și capacita
16:40
Testul de inteligență care îți crește puterea de concentrare. Poți descoperi cele 3 diferențe din imaginile cu cufărul de comori? # Click.ro
Doar persoanele cu o atenție excelentă la detalii pot identifica diferențele dintre două imagini aparent identice cu un cufăr cu comori. Provocarea este simplă, dar deloc ușoară: trebuie să găsești diferențele într-un timp limitat.
15:00
Cum funcționează și cât costă dispozitivul care te ține departe de rețelele sociale. A fost testat cu succes: „Am reușit” # Click.ro
Într-o eră în care oamenii petrec ore în șir pe telefon, un dispozitiv lansat recent în America promite să reducă dependența de aplicații precum TikTok, Instagram sau X. Cum funcționează?
14:50
Rețeta asiatică cu tofu care a cucerit internauții. Trucul secret pentru un gust autentic și irezistibil. VIDEO # Click.ro
O salată asiatică cu tofu marinat a devenit în ultima perioadă virală pe rețelele sociale, fiind apreciată pentru combinația de ingrediente proaspete, texturi contrastante și arome echilibrate. Preparatul atrage atenția prin simplitatea pregătirii și prin faptul că oferă un gust autentic asiatic făr
14:40
Andreea Bălan dezvăluie secretul frumuseții sale: „Chiar și când am zile mai proaste, pun...” De care parte a corpului este cea mai mândră # Click.ro
Andreea Bălan a spus ce o ajută să se mențină în formă la 41 de ani. De curând, cântăreața a vorbit despre modul în care experiențele de viață i-au schimbat perspectiva asupra frumuseții.
14:00
Ce să faci ca să nu ți se mai înfunde urechile atunci când călătorești cu avionul. Nu ai nevoie de dopuri sau gumă de mestecat # Click.ro
Mulți pasageri se confruntă cu senzația neplăcută de urechi înfundate atunci când avionul decolează sau aterizează. Disconfortul apare din cauza diferenței de presiune dintre urechea medie și aerul din cabină, care poate provoca durere sau senzația de „urechi astupate”. În timp ce soluțiile clasice
14:00
Motivul pentru care Adela Popescu a renunțat la cariera muzicală: „Nu prea se putea”. Se mai vede soția lui Radu Vâlcan pe scenă? # Click.ro
Adela Popescu (39 de ani) a spus de ce a ales să pună punct carierei muzicale. Vedeta a luat această decizie după o mare schimbare din viața ei.
14:00
Cum sunt crescuți copiii în Japonia și de ce devin responsabili de la vârste fragede. Ce înseamnă „geniul” japonez # Click.ro
Educația copiilor în Japonia este adesea privită ca un exemplu de eficiență și echilibru, însă succesul acestui model nu are legătură cu genele sau cu norocul. La baza lui stau reguli clare, responsabilitate și o cultură care pune accent pe efortul constant, nu pe rezultate spectaculoase obținute pe
Acum 24 ore
12:40
Un american s-a filmat în timp ce se străduia să învețe limba română, iar momentul a devenit viral. Metoda sa ingenioasă a stârnit hohote de râs: „Ești minunat” # Click.ro
Un american s-a filmat în timp ce se străduia să învețe limba română, iar momentul a devenit viral. Modul său amuzant de a pronunța cuvintele i-a făcut pe internauți să râdă în hohote. Vezi mai jos clipul!
12:10
Ioana Ginghină, profund afectată după încheierea emisiunii „La Măruță”, unde lucra de doi ani. Ce s-a întâmplat în culise: „Erau lacrimi foarte multe în spatele camerelor” # Click.ro
Ioana Ginghină a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile schimbări din ultima perioadă din viața sa profesională: anularea emisiunii „La Măruță”, proiect în care a fost implicată timp de aproape doi ani. Actrița a mărturisit că vestea a afectat-o profund, mai ales din cauza legăturii strâ
12:00
Singura ciorbă pe care Elena Ceaușescu o evita. Bucătarii familiei nu aveau niciodată voie să o pregătească # Click.ro
Elena Ceaușescu adora ciorbele, însă a existat o rețetă pe care a respins-o cu vehemență. Soția dictatorului impunea reguli stricte în bucătăria vilei din Primăverii și niciodată nu se prepara acest fel de mâncare.
11:10
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!” # Click.ro
Cauți idei pentru următoarea vacanță? Ce-ai spune dacă te-ai inspira din clasamentul unui creator de conținut care a explorat lumea în lung și-n lat anul trecut?
11:00
Hotelul „fantomă” din România. De ce nu a mai fost vizitat de niciun client în ultimii 8 ani # Click.ro
Un proiect inedit realizat la Craiova a ajuns un caz aparte în administrația locală. Hotelul construit în interiorul arenei „Ion Oblemenco”, stadionul Universității Craiova, nu a fost utilizat niciodată, deși a fost finalizat odată cu inaugurarea stadionului, în 2017. După opt ani, unitatea de cazar
10:30
Horoscop rune 18-24 ianuarie. Trei zodii fac schimbări la locul de muncă, iubesc din nou și cumpără bilete de avion pentru o destinație de vis # Click.ro
Astrologia runică este o practică străveche nordică, asociată cu zeul Odin și folosită de vikingi pentru ghidare, protecție și claritate. Runele nu erau doar instrumente de divinație, ci și simboluri sacre gravate pe bijuterii, haine sau arme, menite să amplifice energiile personale.
10:30
Farul se situează abia la mijlocul clasamentului din Liga I.
10:20
Giuleștenii au fost pe primul loc, până la ultimul meci din 2025.
10:10
Gruparea de lângă Capitală nu se regăsește în continuare.
10:10
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar # Click.ro
În comunism, mai ales în anii ’80, românii au fost nevoiți să trăiască sub restricții severe în ceea ce privește alimentația. Sub presiunea lipsurilor, obiceiurile culinare s-au adaptat forțat unei realități în care mâncarea devenise un lux.
09:10
Explozia din Rahova. Primăria Capitalei aruncă vina blocării lucrărilor pe un proprietar internat în spital # Click.ro
La trei luni de la explozia dintr-un bloc din cartierul bucureștean Rahova, membrii celor 94 de familii din scara distrusă nu au putut să își recupereze nimic. Motivul? Primăria nu le dă voie deși a promis că pune în siguranță clădirea.
08:10
Alimentele care nu trebuie ținute niciodată pe ușa congelatorului. Se vor strica mult mai repede # Click.ro
Atunci când punem alimente în congelator, cei mai mulți dintre noi alegem primul loc disponibil care ne apare în față. Însă, deși poate părea un detaliu complet banal, unele alimente pot avea de suferit, dacă sunt depozitate pe ușa congelatorului.
07:40
Regulile și trucurile alimentare care o ajută pe Simona Pătruleasa să își mențină silueta la 51 de ani: „Când îmi este foame, beau apă sau ceai” # Click.ro
Simona Pătruleasa poate fi un exemplu pozitiv pentru multe reprezentante ale sexului frumos, datorită felului în care are grijă de ea. Arhicunoscuta prezentatoare TV, ajunsă la vârsta de 51 de ani, mărturisește că are anumite „reguli” pe care le-a introdus în stilul său de viață. Iată ce o ajută să
07:10
Ți se pare că blugii tăi preferați, care până de curând erau perfecți, acum te strâng în talie sau, dimpotrivă, alunecă enervant pe șolduri? Blugii sunt printre cele mai purtate piese din garderobă, dar și printre cele mai imprevizibile când vine vorba de potrivire.
06:40
Insula celebră unde locuitorii s-au săturat de turiștii care merg dezbrăcați pe străzi: „Copiii mă întreabă...” # Click.ro
Tensiunile dintre localnici și turiști au atins un nou nivel pe insula franceză Réunion, unde un grup de aproximativ 100 de locuitori din Saint-Paul cere autorităților locale reguli clare privind modul în care vizitatorii se îmbracă în spațiile publice din apropierea plajelor.
06:10
Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu până la final de ianuarie 2026. de ianuarie. Ei sunt nativii care renasc în această iarnă # Click.ro
Ultimele două săptămâni din ianuarie vin cu o schimbare clară de ton: de la disciplina și calculele reci ale Capricornului la ideile îndrăznețe și spiritul rebel al Vărsătorului.
05:50
Animalul adorabil din România care mult timp a fost asociat cu vrăjitoria. De ce pe vremuri era neînțeles și urât de oameni # Click.ro
Astăzi sunt considerați unele dintre cele mai adorabile mamifere sălbatice, dar istoria aricilor este mult mai întunecată decât pare.
Ieri
02:10
Zodia care astăzi, 17 ianuarie, întâmpină un hop în viață. O minciună iese la iveală, iar acest nativ va avea de suferit # Click.ro
Astăzi, 17 ianuarie 2026, nativii Capricorn se confruntă cu provocări neașteptate în viața personală și profesională. O situație ascunsă sau o informație neadevărată va ieși la suprafață, iar acest lucru poate genera tensiuni și neplăceri.
01:40
5 indicii care îți arată că urmează un val de oportunități în viața ta. Cum poți recunoaște semnele care arată începutul unei ere a abundenței # Click.ro
Abundența nu apare peste noapte. De cele mai multe ori, ea se apropie subtil, prin schimbări interioare, percepții noi și reacții diferite la situații vechi. Înainte ca prosperitatea să se reflecte în viața ta exterioară, mintea și emoțiile tale își schimbă modul de funcționare.
01:10
De la sănătatea oaselor și funcționarea corectă a mușchilor până la reglarea stării de spirit și metabolismul energetic, magneziul joacă un rol-cheie în menținerea echilibrului corpului.
00:00
Adda și Cătălin Rizea încep 2026 în forță! Ce anunț au făcut cei doi: „Muncim la încă un vis” # Click.ro
Adda și Cătălin formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, dar și de la Power Couple. Recent, aceștia au luat o decizie importantă despre planurile de viitor ale anului 2026. Iată ce modificări vor face în curând cei doi soți.
16 ianuarie 2026
23:50
Obiceiul bizar pe care îl au Kate Middleton și soțul ei îl au în dormitor. Fanii prințesei nu se așteptau la așa ceva # Click.ro
Prințul și Prințesa de Wales au construit, de-a lungul timpului, imaginea unui cuplu solid, iubitor și demn de respectul oamenilor. Căsătoriți din anul 2011, cei doi sunt un exemplu demn de urmat pentru mulți, mai ales datorită „normalității” de care dau dovadă, în ciuda titulaturii pe care o poartă
23:40
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026 # Click.ro
Un semn de circulație nou, aparent banal, a devenit una dintre cele mai costisitoare capcane pentru șoferii din Spania. Deși este în vigoare de luni bune, mulți conducători auto încă nu îi cunosc semnificația și află abia după ce primesc o sancțiune usturătoare prin poștă.
23:10
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă destinul și viața cu 180 de grade # Click.ro
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă viața cu 180 de grade.
23:10
Vedetele din România care îi sunt antipatice Andreei Bălan. Ce nume se află pe „lista neagră” artisei: „Vorbește toate prostiile despre femei” # Click.ro
Andreea Bălan, mai sinceră ca niciodată cu privire la anumite personalități din showbiz-ul românesc. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, alături de Iuliana Beregoi, pentru a promova comedia „Un weekend criminal”, ajunsă azi în cinematografele din întreaga țară, cele două vedete au încheiat apa
22:50
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul” # Click.ro
Cunoscutul om de televiziune Dan Negru (54 de ani) a rămas șocat când a văzut cât costă litrul de motorină în Republica Moldova, comparativ cu România. Iată ce experiență a avut vedeta.
22:10
Ai observat că atunci când ești răcit, ai gripă sau orice altă afecțiune, simptomele par mai deranjante seara și noaptea? Nu este doar o impresie - corpul tău chiar percepe boala diferit în funcție de momentul zilei.
22:10
Serialul fabulos de pe Netflix care rupe topul în ianuarie 2026 și te ține lipit de televizor. Fiecare episod creează dependență # Click.ro
Iubitorii de thriller polițist care îmbină pierderea cu iubirea și adrenalina trebuie să urmărească noua producție difuzată de Netflix. Este vorba despre mini-serial a urcat rapid în topurile preferate ale utilizatorilor platformei de streaming Netflix, devenind unul dintre cele mai urmărite titluri
21:40
Orașul modern care ascunde tuneluri subterane vechi de secole. Pentru ce era folosit labirintul misterios # Click.ro
O descoperire arheologică spectaculoasă readuce în atenție una dintre cele mai fascinante civilizații ale lumii. Sub Cuzco, fosta capitală a Imperiului Inca, cercetătorii au confirmat existența unei vaste rețele de tuneluri subterane, cunoscută sub numele de chincana.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.