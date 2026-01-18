Trucul instalatorilor pe care nu ți-l vor dezvălui niciodată. Ce trebuie să torni în scurgere pentru a scăpa definitiv de mirosurile neplăcute

07:40

Simona Pătruleasa poate fi un exemplu pozitiv pentru multe reprezentante ale sexului frumos, datorită felului în care are grijă de ea. Arhicunoscuta prezentatoare TV, ajunsă la vârsta de 51 de ani, mărturisește că are anumite „reguli” pe care le-a introdus în stilul său de viață. Iată ce o ajută să