Macron va solicita activarea instrumentului anti-coerciție, „bazooka” UE pentru protejarea comerțului, în cazul în care Trump va impune noi tarife țărilor care susțin Groenlanda
G4Media, 18 ianuarie 2026 14:40
Președintele francez Emmanuel Macron, care va fi „în contact cu omologii săi europeni toată ziua ", va solicita activarea instrumentului anti-coerciție al UE dacă amenințările cu tarife vamale lansate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, a anunțat duminică anturajul său, transmite Le Figaro. Acest instrument, denumit și „bazooka comercială" a Uniunii, a cărui
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:20
Mandatul larg al Consiliului pentru Pace condus de Trump îl pregătește pentru rivalitatea cu ONU / Organismul s-ar putea implica și în alte conflicte în afară de Gaza (FT) # G4Media
Consiliul pentru Pace înființat de Donald Trump pentru a supraveghea Gaza va avea un mandat mai larg, care i-ar putea permite să rivalizeze cu ONU și să medieze în alte conflicte globale, potrivit statutului trimis potențialilor membri, notează Financial Times. Organismul a fost conceput inițial ca parte a eforturilor președintelui SUA de a crea un
Acum 2 ore
14:00
Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, și-a încheiat povestea de la Australian Open duminică, după ce a cedat duelul strâns pe care l-a purtat cu Olga Danilovic. Americanca este cea mai în vârstă jucătoare care a participat la AO în era Openului. Williams a scris istorie la această ediție de Australian Open, deși
14:00
O femeie în palton și fustă, coborâtă pe pârtie de un jandarm montan: „Pârtia de schi nu este podium de modă ” / 150 de intervenții ale Salvamont în doar 24 de ore # G4Media
O femeie în palton și fustă a fost coborâtă pe pârtie de un jandarm montan, împreună cu partenerul acesteia, îmbrăcat de asemenea necorespunzător, arată imaginile surprinse la fața locului. Incidentul a avut loc în Masivul Postăvaru: "Cu ajutorul unui jandarm montan, cei doi turiști care se plimbau pe pârtie, echipați necorespunzător, au fost coborâți în
13:50
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni a calificat duminică drept „o eroare" ameninţarea cu tarife vamale suplimentare formulată de Donald Trump împotriva mai multor ţări europene ce se opun veleităţilor sale de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, adăugând că ea i-a adus la cunoştinţă preşedintelui american punctul său de vedere, informează AFP şi EFE, transmite
13:50
Soții Iohannis au fost somați să-și plătească datoriile la bugetul local, la finalul lui 2025 / Primăria Sibiu: Cei doi apar pe o listă a datornicilor, însă e veche (Turnul Sfatului) # G4Media
Soții Iohannis au fost somați să-și plătească datoriile la bugetul local, la finalul lui 2025, transmite Turnul Sfatului. Primăria Sibiu a anunțat, însă, în urma unei solicitări transmisă de către Turnul Sfatului că soții Iohannis, Carmen și Klaus, nu au în acest moment "datorii către bugetul local", Solicitarea a venit după ce numele lor apare
13:40
Explozie într-un bloc din Buzău, din cauza acumulărilor de gaze / 25 de persoane au fost evacuate / Un bărbat de 64 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul 2 și 3 # G4Media
O explozie a avut loc într-un bloc din Buzău, duminică, din cauza acumulărilor de gaze, conform surselor G4Media. 25 de persoane au fost evacuate, iar un bărbat de 64 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul 2 și 3 pe aproximativ 12% din suprafața corpului. Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Buzău a
13:30
De ce cresc cazurile de câini fără stăpân în Sectorul 1, în ciuda campaniilor de sterilizare: Autoritățile caută soluții # G4Media
La sediul Primăriei Sectorului 1 a avut loc o ședință de lucru dedicată gestionării câinilor fără stăpân, într-un context tot mai îngrijorător: numărul animalelor aflate pe domeniul public este în creștere, chiar dacă în București și Ilfov se desfășoară de ani buni campanii constante de sterilizare și microcipare. La întâlnire au participat reprezentanți ai Protecției Animalelor Sector
13:30
Statele Unite ale Americii au anunţat sâmbătă că au ucis un „comandant afiliat Al-Qaida" într-o lovitură în nord-vestul Siriei, ca răspuns la un atac ce a ucis în decembrie trei americani, informează duminică AFP, citată de Agerpres. Acest atac, care a avut loc vineri, intervine la o săptămână după lovituri „la scară mare" întreprinse de
Acum 4 ore
12:20
Pas uriaș în medicina veterinară: Un nou vaccin împotriva cancerului dublează șansele de supraviețuire ale câinilor. Le reactivează sistemul imunitar # G4Media
Pentru stăpâni, despărțirea de prietenul necuvântător este cel mai negru coșmar. Deși unele animale mor din cauze naturale, odată cu înaintarea în vârstă, multe ajung să sufere de boli grave, inclusiv cancer, o afecțiune larg răspândită și în rândul oamenilor. Vaccinul care dublează șansele de supraviețuire ale câinilor cu cancer Datele arată că riscul oncologic este
12:20
Eroina de la Australian Open: Zeynep Sonmez a sărit în ajutorul unui copil de mingi care a leșinat # G4Media
Tenismena Zeynep Sonmez (locul 112 WTA) a fost figura principală a primului tur de la Australian Open 2026, acolo unde a reușit să o elimine pe numărul 11 mondial, Ekaterina Alexandrova, dar, poate la fel de important, a sărit în ajutorul unui copil de mingi care a leșinat din cauza căldurii infernale din Melbourne, Australia.
12:00
O dronă militară a fost găsită într-o gospodărie din Vrancea, scrie presa locală citată de Mediafax. Surse din Ministerul Apărării au confirmat doar parțial informațiile pentru G4Media spunând că au fost descoperite resturi metalice care indică "un vehicul aerian". O investigație este în desfășurare în acest moment. Drona s-ar fi prăbușit sâmbătă după amiaza într-o
11:30
Administrația Prezidențială confirmă că Nicușor Dan a primit o scrisoare de la Donald Trump, prin care România a fost invitată în Consiliul pentru Pace / G4Media a scris în exclusivitate despre invitație # G4Media
Administrația Prezidențială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al "Consiliului pentru Pace". G4Media a scris în exclusivitate, sâmbătă, despre invitația României în Consiliul pentru Pace citând surse oficiale. Conform informațiilor G4Media, nu
Acum 6 ore
10:50
Siegfried Mureșan anunță că cele mai mari grupuri din Parlamentul European vor amâna ratificarea acordului comercial UE-SUA din 2025 # G4Media
Siegfried Mureșan anunță, printr-un mesaj pe X, că cele mai mari grupuri din Parlamentul European, PPE, S&D și Renew, vor amâna ratificarea acordului comercial UE-SUA din 2025. Cele trei cele mai mari grupuri pro-europene din Parlamentul European —@EPPGroup, @TheProgressives și @RenewEurope — vor amâna ratificarea acordului comercial UE–SUA de anul trecut. Parlamentul European contează. Parlamentele
10:30
John Higgins – Kyren Wilson, finală de foc la Masters după două semifinale aproape identice # G4Media
John Higgins și Kyren Wilson se vor lupta pentru trofeul Masters 2026 astăzi, după ce ambii au bifat calificarea in-extremis în semifinale, Veteranu lHiggins a avut puterea de a reveni de la 0-3 și 3-5 în semifinala contra liderului mondial Judd Trump și l-a eliminat, reușind să acceadă în prima sa finală de Masters din
10:30
VIDEO | De ce majoritatea eșuăm în încercarea de a trece la o dietă sănătoasă, practicarea sportului și alte rezoluții „de ianuarie”/ Psihoterapeut: Trebuie să ne gândim la proiect ca la „mâncatul unui elefant”, se face cu lingurița, prin unități mici # G4Media
Suzana Gras este psihoterapeut, cu clienți pe care îi tratează sau sfătuiește on-line, întrucât ea locuiește pe malul Mării Mediterane. A ales Spania anul trecut pentru a-și crește copilul într-o țară caldă, primitoare și unde oamenii sunt mai relaxați și mai longevivi. Dincolo de povestea sa de viată Suzana este și un profesionist desăvârșit care
10:10
Alegeri prezidențiale în Portugalia: Candidatul de extremă dreapta de la Chega ar putea câștiga primul tur # G4Media
Candidatul partidului de extrema dreapta ar putea câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia, transmite Mediafax. Asta indică sondajele realizate înainte de scrutinul de duminică. În schimb, candidatul de extrema dreapta nu este cotat cu șanse ca să câștige și turul doi al alegerilor prezidențiale. Candidatul și liderul partidului de extrema dreapta din Portugalia,
09:50
O adolescentă și-a denunțat mama la DIICOT după ce a găsit-o drogată de mai multe ori / Dealerul femeii a fost prins în flagrant și arestat 30 de zile # G4Media
O adolescentă minoră și-a denunțat mama la DIICOT după ce a găsit-o drogată de mai multe ori, conform surselor G4Media. Dealerul femeii a fost prins în flagrant și reținut. DIICOT a anunțat, printr-un comunicat transmis duminică, faptul că o minoră a sesizat prourorii după ce a găsit un membru al familiei în stare anormală, cu
Acum 8 ore
08:50
Răspândirea de știri false în numele unei puteri străine trebuie să fie ilegală, transmite Serviciul Finlandez de Informații și Securitate – SUPO # G4Media
Răspândirea de știri false în numele unei puteri străine trebuie să fie ilegală, transmite Serviciul Finlandez de Informații și Securitate – SUPO citat de publicația finlandeză yle.fi. În timp ce SUPO dorește să combată astfel dezinformarea, experți în drept penal au rezerve față de această propunere. Serviciul Finlandez de Informații și Securitate (SUPO) a propus
08:40
În ultimele două săptămâni, Iranul a devenit teatrul celei mai dure campanii de represiune lansată de dictatura teocratică a Ayatollahului Ali Khamenei, clericul șiit conservator care conduce țara din 1989, o longevitate cumpărată cu prețul a zeci de mii de vieți de-a lungul ultimelor patru decenii. Autoritățile iraniene au admis deja că în jur de
08:40
Momentul unei explozii de pe malul ucrainean al Dunării, surprins de o cameră video din satul tulcean Periprava # G4Media
Camera video a unei gospodării din satul tulcean Periprava a surprins momentul unei explozii de pe malul ucrainean al Dunării, care ar fi avut loc duminică dimineața. În postarea de pe Facebook, Cerasela Cilibon, care susține că imaginile sunt din satul situat în nord-estul județului, în apropiere de malul Dunării, dar și de mare, povestește
08:40
Referendum privind continuarea negocierilor de aderare a Islandei la UE, cel mai probabil în primăvara anului 2027 # G4Media
O rezoluție parlamentară care propune organizarea unui referendum privind continuarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană va fi prezentată în sesiunea de primăvară, a declarat ministrul de externe islandez citat de ruv.is. Dacă propunerea va fi aprobată, referendumul trebuie organizat în termen de un an. O rezoluție parlamentară privind organizarea unui referendum asupra continuării negocierilor
08:00
Prezentăm mai jos premiile atribuite în cadrul celei de-a 38-a ediţii a galei anuale organizate de Academia Europeană de Film (EFA), care a avut loc sâmbătă seară la Berlin, transmite Agerpres. Cel mai bun film – „Sentimental Value" Cel mai bun regizor – Joachim Trier („Sentimental Value") Cea mai bună actriţă – Renate Reinsve („Sentimental
08:00
FOTO VIDEO Festival de tehnologie și inovație în Terminalul Schengen al Aeroportului Timișoara / Peste 200 de participanți la concursul de robotică # G4Media
Pentru al doilea an consecutiv, pe Aeroportul Internațional Timișoara a fost organizat un League Meet, competiție de robotică rezervată liceenilor din România. Evenimentul a adunat 20 de echipe din zece orașe și peste 200 de elevi pasionați de tehnologie. Competiția de robotică a fost organizată de Team CSH, echipa Colegiului Național „Carmen Sylva" din Timișoara.
07:50
Un apartament din Paris unde era în toi o petrecere cu zeci de oameni s-a prăbușit peste cel de dedesubt # G4Media
Un apartament în care se desfășura o petrecere s-a prăbușit peste cel de dedesubt, transmite Mediafax. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică la Paris. La petrecere participau zeci de persoane și numeroase dintre acestea au fost rănite. Un apartament de la etajul 5 s-a prăbușit peste cel de dedesubt, potrivit Le Figaro.
07:50
Gabriela Ruse s-a impus în fața Dayanei Yastremska, calificându-se în turul al doilea la Australian Open după un duel intens de aproape două ore, transmite Mediafax. Românca a oferit o seară memorabilă fanilor care au urmărit meciul în direct. Într-o partidă începută la ora 02.00 (ora României), Ruse a dominat primul set, impunându-se cu 6–4,
07:40
Planurile Nvidia pentru piața chineză au fost date peste cap, după ce autoritățile de la Beijing au intervenit în comerțul cu cipuri avansate de inteligență artificială, transmite Mediafax. Furnizorii Nvidia au oprit producția de componente pentru cipul de inteligență artificială H200 al Nvidia, după ce vămile chineze au refuzat intrarea acestuia în țară, potrivit surselor
07:30
Premierul Netanyahu a convocat cabinetul de război după ce Trump a anunțat componența Consiliului pentru Pace, pe care Israelul o respinge # G4Media
Israelul analizează inițiativa SUA pentru Gaza și tensiunile cu Iranul, după ce Washingtonul a anunțat componența Consiliului pentru Pace, transmite Mediafax. Miniștrii din cabinetul restrâns de război au fost convocați de prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, la o ședință programată pentru duminică, la ora 10.00, cu o oră înaintea reuniunii complete a guvernului. Pe agenda discuțiilor
07:10
VIDEO Povestea mai puțin știută a Hotelului Perla, simbol al stațiunii Mamaia care urma să fie demolat / A fost salvat pe ultima sută de metri, prin clasarea ca monument istoric # G4Media
Unul dintre simbolurile vacanțelor pe litoralul românesc în perioada comunistă, Hotelul Perla din Mamaia a fost salvat de la demolare printr-o decizie inedită, dar și controversată, din iulie 2025, de clasare ca monument istoric de către Direcția Județeană de Cultură Constanța, notează Info Sud-Est. În paralel, însă, lângă Hotelul Perla, o bucată din mijlocul fostului
Acum 24 ore
22:20
Rapid București ajunge pe primul loc în Superligă, după victoria la limită în fața Metaloglobus # G4Media
Rapid București a învins pe teren propriu pe Metaloglobus, scor 1-0, în etapa a 22-a a Superligii, grație unui gol marcat de Alex Dobre în minutul 79, și urcă momentan pe primul loc în clasament, transmite Mediafax. Prima parte a meciului a fost echilibrată, fără ocazii mari de poartă, iar la pauză tabela indica 0-0.
22:20
EXCLUSIV România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul Păcii / Scrisoare lui Donald Trump, primită sâmbătă de Nicușor Dan (surse) # G4Media
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul Păcii condus de Donald Trump, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Scrisoarea transmisă de Donald Trump a fost primită, sâmbătă, de președintele Nicușor Dan. Conform informațiilor G4Media, nu toate statele din UE au fost invitate să facă parte din acest Consiliu. Printre statele care […] © G4Media.ro.
22:10
Macron califică drept „inacceptabile” tarifele impuse de Trump țărilor europene care se împotrivesc anexării Groenlandei # G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus sâmbătă că tarifele vamale lansate de președintele american Donald Trump în contextul Groenlandei sunt „inacceptabile” și nu își au locul în relațiile internaționale, subliniind că Europa va răspunde unitar și coordonat dacă acestea vor fi confirmate, transmite Mediafax. Într-un comentariu pe platforma X, Macron a reafirmat atașamentul Franței față […] © G4Media.ro.
21:30
Vrea Trump să înlocuiască ONU cu un organism condus de el? Componența Consiliului pentru Pace al președintelui american contravine politicilor Israelului, anunță biroul premierului Netanyahu / Cine a fost invitat în Consiliu # G4Media
Anunțul privind componența Consiliului Executiv din Gaza, care este subordonat Consiliului pentru Pace, nu a fost coordonat cu Israelul și contravine politicii acestuia, a scris pe X, sâmbătă seara, biroul primului ministru Netanyahu. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu i-a cerut ministrului de externe Gideon Sa’ar să discute problema cu secretarul de stat american Marco Rubio, se mai […] © G4Media.ro.
21:10
Nigeria câștigă medaliile de bronz la Cupa Africii pe Națiuni după victoria la penalty-uri în fața Egiptului # G4Media
Nigeria a cucerit medaliile de bronz la Cupa Africii pe Națiuni la fotbal, desfășurată în Maroc, după ce a învins Egipt, cu 4-2 la loviturile de departajare, în urma unei remize fără gol în timpul regulamentar, într-un meci disputat la Casablanca, sâmbătă seară, transmite Mediafax. Portarul Stanley Nwabali a fost omul meciului, reușind să apere […] © G4Media.ro.
21:00
Cinci persoane au murit sâmbătă în urma a două avalanşe care s-au produs în Alpii austrieci, a anunţat Radioteleviziunea publică austriacă ORF, relatează AFP, transmite Agerpres. Sâmbătă, o avalanşă a măturat un grup de şapte schiori care se aflau în afara pistei în regiunea Pongau, lângă Salzburg, în Austria, ucigând patru dintre ei şi rănind […] © G4Media.ro.
20:50
SUA propune extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza la alte zone fierbinți ale globului, cum ar fi Ucraina / Organismul condus de Trump ar urma să includă reprezentanți ai Rusiei invadatoare, Ucrainei, Europei și NATO (Financial Times) # G4Media
Oficialii americani au lansat ideea extinderii „Consiliului de pace” din Gaza, condus de Donald Trump, pentru a include și alte zone de conflict, precum Ucraina și Venezuela, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, transmite Financial Times. Diplomații occidentali și arabi și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ideea de a acorda acestui organism nou-înființat un mandat […] © G4Media.ro.
20:20
Nou derapaj al Adrianei Stoicescu, judecătoarea din dosarul lui Călin Georgescu / Către premier: Morți suspecte ale juzilor incomozi / Sunteți pe cale să scăpați de popor, românii vor muri de frig, foame, fără pastile # G4Media
Judecătoarea Adriana Stoicescu, de la Curtea de Apel Timișoara, a înregistrat un nou derapaj pe rețelele de socializare, într-un mesaj adresat premierului Ilie Bolojan. Stoicescu este judecătoarea care apare într-unul din dosarele pro-rusului Călin Georgescu, ca propunere de ministru al Justiției. Magistratul este cunoscut pentru derapajele sale frecvente în social media, a comparat scandalul din […] © G4Media.ro.
20:10
GALERIE FOTO A înghețat cel mai mare lac din România / Imagini spectaculoase cu gheața de pe Razelm și canalele sloi de la Jurilovca # G4Media
După mai multe zile și nopți geroase în Dobrogea, cel mai mare lac din România a înghețat, la fel ca și canalele din jurul Jurilovcăi, satul tulcean de pe malul acestui lac. Imagini cu copii care se bucură de canalele înghețate sau bucățile imense de gheață de pe lacul Razelm au fost postate pe pagina […] © G4Media.ro.
20:00
Uniunea Europeană și blocul Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, au semnat sâmbătă un acord comercial istoric, după negocieri de peste 25 de ani. Documentul, parafat în Paraguay, în prezența reprezentanților ambelor părți, are ca obiectiv crearea celei mai mari zone de liber schimb la nivel global. Acordul prevede eliminarea graduală a […] © G4Media.ro.
19:50
Ali Khamenei recunoaște că mii de persoane au fost ucise în protestele din Iran, unele într-un mod „inuman și sălbatic” / Ayatollahul dă vina pe SUA pentru numărul victimelor # G4Media
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a recunoscut pentru prima dată că mii de oameni au fost uciși în timpul protestelor care au zguduit Iranul în ultimele două săptămâni, transmite The Guardian. Într-un discurs susținut joi, Khamenei a afirmat că mii de oameni au fost uciși, „unii într-un mod inuman și sălbatic”, și a dat […] © G4Media.ro.
19:20
A fost semnat acordul UE – Mercosur / Ursula von der Leyen: „Am ales comerțul echitabil în locul tarifelor” # G4Media
Uniunea Europeană și blocul Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, au semnat sâmbătă un acord comercial istoric, după negocieri care au durat mai mult de 25 de ani. Documentul are ca obiectiv crearea celei mai mari zone de liber schimb la nivel global, transmite Mediafax. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, […] © G4Media.ro.
18:50
Trump va impune tarife vamale țărilor europene care se opun anexării Groenlandei de către SUA: „Este timpul ca Danemarca să dea ceva înapoi” # G4Media
Trump va impune tarife vamale țărilor europene care se opun anexării Groenlandei de către SUA: „Este timpul ca Danemarca să dea ceva înapoi”, spune Trump citat de BBC. Președintele SUA adaugă că, „după secole”, „este timpul ca Danemarca să dea ceva înapoi”. „Pacea mondială este în joc! China vrea Groenlanda, iar Danemarca nu poate face […] © G4Media.ro.
18:30
FOTO Primele blindate Cobra II 4×4 au fost livrate Forțelor Terestre Române / Peste 1000 de astfel de vehicule vor intra în dotarea Armatei # G4Media
Primele blindate Cobra II 4×4 au fost livrate Forțelor Terestre Române, a anunțat armata într-o postare pe Facebook. „COBRA II a intrat în familia Forțelor Terestre Române! Primele blindate de tip ușor, COBRA II 4×4 au fost recepționate și urmează să fie repartizate structurilor din Forțele Terestre”, se arată în postarea citată. „Peste 1000 de […] © G4Media.ro.
18:30
Gadgeturile care te ajută să economisești energie iarna – termostate smart, prize inteligente, aeroterme eficiente # G4Media
Creșterea costurilor la energie au făcut ca tot mai mulți români, și nu numai, să se îndrepte spre soluții prin care să-și reducă costurile în timpul sezonului rece, fără să renunțe într-o bună parte la confort. Una dintre variantele care au început să fie adoptate la scară largă sunt gadgeturile smart dedicate gestionării consumului de […] © G4Media.ro.
18:20
Femeie condamnată pentru fraudă, grațiată a doua oară de Trump / Prima grațiere, în urmă cu cinci ani # G4Media
O femeie condamnată la închisoare pentru fraudă a fost grațiată a doua oară de președintele SUA, Donald Trump, transmite Mediafax. Femeia este recidivistă deoarece după precedenta eliberare a comis noi infracțiuni. Prima grațiere a fost în primul mandat al lui Trump. Femeia care se numește Adriana Camberos a aflat în această săptămână că va fi […] © G4Media.ro.
18:10
Inter Milano, victorie grea la Udine, scor 1-0 / Unicul gol a fost marcat de Lautaro Martinez # G4Media
Inter Milano s-a impus sâmbătă după-amiază în deplasarea de la Udine, scor 1-0, și își menține avantajul de minim trei puncte în vârful clasamentului și după această etapă în Serie A. Unicul gol al partidei a fost marcat pe filiera Pio Esposito – Lautaro Martinez, aceiași fotbaliști care au adus cele trei puncte și la […] © G4Media.ro.
18:00
Şefa opoziţiei belaruse în exil, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania şi se va stabili în Polonia # G4Media
Şefa opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania, unde se află în exil după ce a fost forţată să fugă de represiunea din ţara sa în 2020, şi se va stabili în Polonia, potrivit mai multor colaboratori ai săi, relatează AFP, citată de Agerpres. Plecarea sa are loc după ce autorităţile din această ţară baltică, […] © G4Media.ro.
17:50
România și SUA trebuie să extindă comerțul și investițiile dintre cele două țări, afirmă ministrul Economiei, Irineu Darău # G4Media
România și SUA trebuie să extindă comerțul și investițiile dintre cele două țări, afirmă ministrul Economiei, Irineu Darău, după întâlnirea pe care a avut-o cu Michael L. Dickerson, Chargé d’Affaires al Ambasadei Statelor Unite la București. „M-am bucurat de o discuție foarte aplicată cu domnul Michael L. Dickerson, Chargé d’Affaires al Ambasadei Statelor Unite la […] © G4Media.ro.
17:30
Fake-uri în social media despre Mercosur: ”Agricultorii vor fi distruși” și “Nicușor ne vinde lui Macron și Ursulei”, narațiunile principale ale polului extremist pe rețele # G4Media
“Agricultorii români vor fi distruși”, “Nicușor Dan îi vinde pe fermieri Occidentului” și “Europa va fi inundată de produse ieftine și periculoase” – acestea sunt doar câteva dintre afirmațiile vehiculate în ultimele zile în spațiul online din România de către extremiștii de dreapta, după ce majoritatea statelor europene au votat în favoarea Acordului de Parteneriat UE-Mercosur (EMPA) și a […] © G4Media.ro.
17:10
Un copil de 5 ani a căzut într-un lac din Craiova / Misiune de salvare a pompierilor, mai mulți adulți au sărit în apa înghețată / Toate persoanele, transportate conștiente la spital # G4Media
O misiune de salvare cu barca se desfășoară sâmbătă în parcul Nicolae Romanescu din orașul Craiova. Un copil a căzut în apa lacului. Șase adulți au sărit în apa rece ca să-l salveze, transmite Mediafax. ISU Dolj a anunțat sâmbătă după amiaza că un copil a căzut în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova. […] © G4Media.ro.
