Macron va solicita activarea instrumentului anti-coerciție, „bazooka” UE pentru protejarea comerțului, în cazul în care Trump va impune noi tarife țărilor care susțin Groenlanda

18:00

Şefa opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania, unde se află în exil după ce a fost forţată să fugă de represiunea din ţara sa în 2020, şi se va stabili în Polonia, potrivit mai multor colaboratori ai săi, relatează AFP, citată de Agerpres. Plecarea sa are loc după ce autorităţile din această ţară baltică, […] © G4Media.ro.