Relațiile transatlantice, punct de ruptură
National.ro, 18 ianuarie 2026 14:40
Decizia lui Donald Trump de a impune tarife vamale țărilor care și-au arătat sprijinul pentru Groenlanda împinge relațiile transatlantice la un punct de ruptură, în timp ce liderii UE iau în considerare modalități de represalii împotriva SUA. Relațiile dintre Washington și Bruxelles au fost tensionate timp de luni de zile, deoarece Trump a ezitat în […] The post Relațiile transatlantice, punct de ruptură first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 5 minute
15:00
Delir la Bruxelles. Revenirea la naționalism și la interesele naționaliste nu este o opțiune # National.ro
Comitetul Economic și Social European a transmis un mesaj cel puțin controversat, în care arată că, în noua ordine geopolitică, revenirea la naționalism și la interesele naționaliste nu este o opțiune. Puterea UE în lume se bazează pe cooperare și pe compromisuri care reflectă interese diferite, chiar dacă o astfel de coordonare necesită mai mult […] The post Delir la Bruxelles. Revenirea la naționalism și la interesele naționaliste nu este o opțiune first appeared on Ziarul National.
Acum 30 minute
14:40
Decizia lui Donald Trump de a impune tarife vamale țărilor care și-au arătat sprijinul pentru Groenlanda împinge relațiile transatlantice la un punct de ruptură, în timp ce liderii UE iau în considerare modalități de represalii împotriva SUA. Relațiile dintre Washington și Bruxelles au fost tensionate timp de luni de zile, deoarece Trump a ezitat în […] The post Relațiile transatlantice, punct de ruptură first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
14:00
1. ”Bă, dacă plătim impozitele la sfârșitul lunii martie, ca să-l lăsăm în ofsaid pe Bolojan, există posibilitatea să se schimbe ceva?” Am și eu un prieten bugetar, chiar bugetofag de lux. I-am pus întrebarea de mai sus pentru că nu e chiar ultimul fraier în economie. Mi-a dat un răspuns încurajator. ”Da, posibilitatea există. […] The post Un popor pasiv și o calamitate programată first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
12:00
Este stare de urgență în Peninsula rusă Kamceatka, în Extremul Orient rus, un teritoriu îndepărtat în care drumuri şi case au fost îngropate de nămeţi. Imagini difuzate pe reţelele de socializare surprind nămeţi uriaşi care ajung până la etajul patru al blocurilor de locuințe şi locuitori care-şi sapă cu greu drum, printre mormane de zăpadă […] The post Stare de urgență în Kamceatka, Rusia. Nămeții au ajuns până la etajul 2 FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National.
11:40
Legea care le permite poliţiştilor locali să poarte camere foto-video-audio a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Noua reglementare stabilește clar situațiile în care aceste dispozitive pot fi folosite, modul de stocare a datelor și garanțiile privind protecția vieții private. Măsura urmărește creșterea transparenței activității poliției locale și consolidarea siguranței publice, oferind totodată un nivel […] The post Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum și când veți fi filmați first appeared on Ziarul National.
11:20
Frigul extrem cuprinde întreaga țară. Alertele de ger, prelungite de ANM până joi dimineaţă / Prognoza speciala pentru București # National.ro
Meteorologii prelungesc atenționările de ger până joi dimineață. Vremea va fi deosebit de rece, cu ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor exista intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei. Vreme deosebit de rece până joi, 22 ianuarie În perioada 18 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, sunt prognozate vreme deosebit de […] The post Frigul extrem cuprinde întreaga țară. Alertele de ger, prelungite de ANM până joi dimineaţă / Prognoza speciala pentru București first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
10:30
Urmează încă patru zile de ger cumplit, cu temperaturi de până la -20°C. În aceste condiții, produătorii de flori din România fac eforturi uriașe să-și țină plantele din sere în stare bună, fără să le afecteze frigul. Se apropie sezonul în care domnii vor oferi doamnelor și domnilor buchete colorate și aranjamente florale. Costurile de […] The post Gerul scumpește florile, din cauza costurilor cu încălzirea, în condiții de ger first appeared on Ziarul National.
10:10
Pompele de căldură au devenit o soluție eficientă și modernă pentru încălzirea locuințelor, mai ales în sezonul rece. Aceste sisteme asigură un confort termic constant și oferă eficiență energetică ridicată, precum și costuri reduse la încălzire. Mulți dintre cei care instalează pompe de căldură urmăresc să scadă costurile la întreținere, iar eficiența acestui sistem îi […] The post Cât consumă o pompă de căldură acum, când e frig cumplit în România. Cum funcționează first appeared on Ziarul National.
09:30
Cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat duminică dimineață în estul Transilvaniei, unde mercurul din termometre a coborât până la -21 de grade Celsius. Cel mai frig a fost la Miercurea Ciuc (-21°C), urmată de Dej (-19°C). Gerul s-a resimțit inclusiv în Capitală, unde s-au înregistrat -10 grade. Meteorologii avertizează că urmează încă câteva nopți cu […] The post Cât mai ține gerul în România. Meteorologii anunță o încălzire temporară first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
09:00
Pensionarii cu venituri mici primesc și în 2026 un sprijin financiar total de 800 de lei, acordat în două tranșe. Peste două milioane de români vor beneficia anul acesta de acest ajutor financiar. Ajutorul se va acorda în două tranșe Sprijinul urmează să fie acordat în două tranșe egale, fiecare în valoare de 400 de […] The post Se dau 800 de lei în plus la pensie în 2026. Când intră banii pe cardurile seniorilor first appeared on Ziarul National.
08:40
Duminică, 18 ianuarie 2026, Luna Nouă aduce un val puternic de energie proaspătă, decizii curajoase și dorința de a începe ceva nou. Este un moment ideal pentru intenții clare, resetări personale și planuri pe termen lung. Fiecare zodie resimte diferit această influență, dar tema generală este aceeași: schimbare, claritate și direcție nouă. Horoscop Berbec Ai […] The post Horoscopul zilei de 18 ianuarie. E momentul să-ți faci planuri de viitor îndrăznețe first appeared on Ziarul National.
Ieri
12:10
Ce sunt insectele negre apărute pe ger? Specialiștii explică fenomenul inedit văzut la Cluj VIDEO # National.ro
Locuitorii din mai multe cartiere ale Clujului au observat, în ultimele zile, niște pete negre mișcătoare pe zăpada proaspăt așternută. La prima vedere, mulți au crezut că este vorba despre murdărie sau funingine. Dar când s-au apropiat au realizat că sunt insecte și chiar se mișcă pe ger. Imaginile postate pe rețelele sociale au devenit […] The post Ce sunt insectele negre apărute pe ger? Specialiștii explică fenomenul inedit văzut la Cluj VIDEO first appeared on Ziarul National.
11:30
VIDEO Premierul Bolojan, așteptat cu huiduieli și la Botoșani. Localnicii l-au alungat la Oradea # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a ajuns la Primăria orașului Botoșani într-un cor de huiduieli. Cei câțiva protestatari care l-au așteptat în ger i-au strigat „Du-te la Oradea!”. Șeful Executivului venit însoțit alături de președintele Consiliului Județean, Valeriu Iftime. Cei doi au intrat în biroul primarului Cosmin Andrei. Ilie Bolojan, întâmpinat cu huiduieli Premierul Bolojan a ajuns […] The post VIDEO Premierul Bolojan, așteptat cu huiduieli și la Botoșani. Localnicii l-au alungat la Oradea first appeared on Ziarul National.
11:10
Serviciile medicale de care beneficiază un român neasigurat, în 2026. Ce consultații și tratamente sunt gratuite # National.ro
Chiar şi românii care nu contribuie la CASS beneficiază de servicii medicale gratuite, asigurate de stat. Acestea includ atât consultații și investigații de bază, cât și servicii de prevenție gratuite, menite să depisteze din timp afecțiuni cu impact major asupra sănătății. Pacienții neasigurați pot beneficia de tratamente și monitorizare medicală, iar condiţiile au fost stabilite […] The post Serviciile medicale de care beneficiază un român neasigurat, în 2026. Ce consultații și tratamente sunt gratuite first appeared on Ziarul National.
10:30
Cât te costă să cumperi acum un an de vechime în muncă. De la 1 iulie, se scumpeşte foarte mult! # National.ro
Românii care vor să-şi cumpere vechime în muncă la preţuri avantajoase o mai pot face până la 1 iulie 2026. De la acea dată, un an de vechime va fi cu 800 de lei mai scump. Oamenii care se apropie de vârsta standard de pensionare, dar nu au stagiul minim necesar de cotizare caută să […] The post Cât te costă să cumperi acum un an de vechime în muncă. De la 1 iulie, se scumpeşte foarte mult! first appeared on Ziarul National.
10:10
Un cablu de telecabină a căzut până aproape de pârtie, la Poiana Braşov! Un schior s-a lovit, iar alţi turişti au fost şi ei în pericol! # National.ro
Un incident care a avut loc o pârtie din Poiana Braşov a pus în pericol siguranţa turiştilor. Un cablu al unei telecabine s-a lăsat periculos de aproape de sol, iar turiştii s-au temut. Un bărbat de 40 de ani, care se deplasa cu snowboardul, s-a lovit de cablu, însă, din fericire, nu a suferit răni […] The post Un cablu de telecabină a căzut până aproape de pârtie, la Poiana Braşov! Un schior s-a lovit, iar alţi turişti au fost şi ei în pericol! first appeared on Ziarul National.
09:30
Ţara noastră se confruntă cu un episod lung de perioadă geroasă. Primele zile din acest an au însemnat ninsori, temperaturi scăzute și peisaje autentice de iarnă. În marile orașe, iarna prelungită înseamnă costuri suplimentare pentru deszăpezire și un disconfort sporit pentru șoferi. Sâmbătă dimineaţă, era ger în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă […] The post Ger aprig în România! Unde a fost Polul frigului: s-au înregistrat minus 21 de grade first appeared on Ziarul National.
09:20
Cea mai radicală schimbare din istoria alimentației americane a început odată cu numirea lui Robert F. Kennedy Jr. ca Secretar pentru Sănătate și Servicii Umane al Statelor Unite, echivalentul american al ministrului sănătății, în cabinetul lui Donald Trump. Schimbarea are efectul unei revoluții din cauza mărimii ei, a valorilor sociale și materiale modificate, a efectelor […] The post Revoluția alimentară americană a început! first appeared on Ziarul National.
09:00
Fiul lui Ramzan Kadîrov a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost implicat într-un accident de maşină, la Groznîi! # National.ro
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov, a fost transportat la un spital din Moscova cu un avion medical operat de structuri ale statului rus. Tânărul a fost rănit grav într-un accident rutier produs la Groznîi. Conform primelor informaţii, băiatul liderului cecen ani se afla într-o maşină din coloana oficială […] The post Fiul lui Ramzan Kadîrov a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost implicat într-un accident de maşină, la Groznîi! first appeared on Ziarul National.
08:30
Horoscop sâmbătă 17 ianuarie. Este o zi bună pentru pace, iertare și armonie în familie # National.ro
Ziua de sâmbătă aduce vindecare emoțională, sprijin din partea celor apropiați și momente de relaxare după o săptămână intensă. Pentru o zodie, prietenii devin adevăratul refugiu sufletesc. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 17 ianuarie! Horoscop Berbec Poți face pace cu trecutul și să folosești experiența acumulată în favoarea ta, mai ales […] The post Horoscop sâmbătă 17 ianuarie. Este o zi bună pentru pace, iertare și armonie în familie first appeared on Ziarul National.
16 ianuarie 2026
23:10
Acordul Mercosur a declanșat un nou val de tensiuni între Statele Unite și Uniunea Europeană, după ce oficiali din administrația Donald Trump au acuzat Bruxelles-ul că încearcă să obțină un avantaj exclusiv pe piața sud-americană pentru exporturile europene de carne și produse lactate. Administrația americană susține că în forma actuală, tratatul comercial dintre Uniunea Europeană […] The post Acordul Mercosur: SUA acuză UE de monopol comercial în America de Sud first appeared on Ziarul National.
22:40
Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, apar în evidențele oficiale ale Primăriei Sibiu cu somații de plată emise pentru restanțe la taxe și impozite locale, potrivit datelor publice disponibile pe platforma municipalității. Conform documentelor afișate online, administrația locală a emis, la data de 10 octombrie 2025, două somații distincte. Una este întocmită exclusiv pe […] The post Soții Iohannis, trecuți din nou pe lista datornicilor first appeared on Ziarul National.
22:20
Nelu Iordache a părăsit vineri seară Penitenciarul Rahova, după ce Curtea de Apel București a admis o contestație în anulare și a decis reducerea semnificativă a pedepsei în dosarul de deturnare de fonduri europene, caz în care prejudiciul fusese estimat la 1,2 miliarde de lei. Vineri, instanța a constatat că pentru două dintre infracțiunile reținute […] The post Nelu Iordache iese din închisoare după decizia definitivă a Curții de Apel first appeared on Ziarul National.
17:10
Generația care dezvoltă România: s-au deschis înscrierile în ediția 2026 a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # National.ro
Într-un climat în care tinerii sunt adesea descriși prin statistici despre plecări din țară sau lipsa de motivație, există și un alt tablou, unul în care performanța, disciplina și pasiunea definesc generația care vine. Acest tablou este surprins, de trei ani, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru […] The post Generația care dezvoltă România: s-au deschis înscrierile în ediția 2026 a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României” first appeared on Ziarul National.
16:40
Premierul Ilie Bolojan s-a trezit întâmpinat cu huiduieli, în momentul în care a ajuns, vineri, 16 ianuarie, în fața Palatului Culturii din Iași. Până să ajungă să dea ochii și să discute cu primarii liberali, pentru că social-democrații au anunțat deja că spun pas! întrevederii cu Bolojan, premierul a fost primit cu huiduieli de către […] The post VIDEO. Premierul Bolojan, huiduit, vineri, la Iași. „Trădătorule!” first appeared on Ziarul National.
15:30
Operațiune dramatică de salvare. Momentul în care un bărbat e scos din apa înghețată a râului Jiu – VIDEO # National.ro
Au fost momente dramatice, în cursul nopții de joi spre vineri, atât pentru un bărbat ajuns în apa rece ca gheața a râului Jiu, cât și pentru cei care s-au străduit să-l salveze, în condiții cât se poate de grele. În ciuda frigului și a întunericului, salvatorii au reușit să pună rapid la punct un […] The post Operațiune dramatică de salvare. Momentul în care un bărbat e scos din apa înghețată a râului Jiu – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
GER aspru în România! Meteorologii anunță temperaturi de -19 grade. HARTA zonelor vizate de avertizările Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute # National.ro
Meteorologii anunță un nou interval cu temperaturi foarte scăzute și ger. Veștile au venit vineri, 16 ianuarie, de la ANM. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, dar și trei atenționări Cod galben care vizează mai multe regiuni ale țării. Temperaturile vor coborî până la –19 […] The post GER aspru în România! Meteorologii anunță temperaturi de -19 grade. HARTA zonelor vizate de avertizările Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute first appeared on Ziarul National.
14:10
Greva foamei la Combinatul Liberty Galaţi. Cartel Alfa: Peste 3.000 de angajați sunt în șomaj tehnic, „cu salarii restante de luni de zile” # National.ro
Situație dramatică la Combinatul Liberty Galaţi, acolo unde, semnalează Cartel Alfa, mii de lucrători sunt în șomaj tehnic și în situația de a nu-și fi primit salariile restante. Cartel Alfa anunţă, vineri, 16 ianuarie, că peste 3.000 de salariaţi de la Combinatul Liberty Galaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile, […] The post Greva foamei la Combinatul Liberty Galaţi. Cartel Alfa: Peste 3.000 de angajați sunt în șomaj tehnic, „cu salarii restante de luni de zile” first appeared on Ziarul National.
12:40
Lumea privește cu o speranță fragilă spre coridoarele diplomatice din Florida, Paris și Davos. Pentru prima dată de la începutul invaziei, surse oficiale din Washington, Kiev și capitalele europene confirmă un fapt uluitor: acordul de pace care ar putea pune capăt celui mai sângeros conflict european de după 1945 este finalizat în proporție de 90%.Cu toate […] The post Ultimul obstacol: De ce sabotează Vladimir Putin „Pacea de 90%”? first appeared on Ziarul National.
11:50
Judecătorii CCR amână din nou decizia pe Legea privind pensiile magistraților. Motivul invocat de această dată # National.ro
O nouă amânare, a patra, la CCR, cu privire la Legea pensiilor magistraților. Ședința în care ar urma să se reia dezbaterile și să se ia o decizie a fost programată peste circa trei săptămâni. Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat, vineri, 16 ianuarie, pentru data de 11 februarie, luarea unei decizii privind pensiile […] The post Judecătorii CCR amână din nou decizia pe Legea privind pensiile magistraților. Motivul invocat de această dată first appeared on Ziarul National.
11:00
Primarii social-democrați din Iași refuză să participe la întâlnirea „pur formală” de vineri cu Bolojan. PSD Iași: „Premierul „Taie-Tot”, acest propovăduitor al austerităţii” # National.ro
Primarii social-democrați din judeţul Iaşi nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, care va fi prezent vineri în municipiu, reprezentanții PSD Iaşi motivând absența lor de la discuțiile cu șeful Guvernului și al PNL prin faptul că întrunirea este pur formală şi că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. PSD Iaşi […] The post Primarii social-democrați din Iași refuză să participe la întâlnirea „pur formală” de vineri cu Bolojan. PSD Iași: „Premierul „Taie-Tot”, acest propovăduitor al austerităţii” first appeared on Ziarul National.
10:20
Doi oameni au sfârșit în condiții cumplite, în urma unui incendiu. Tragedia, în județul Bacău # National.ro
O femeie și un bărbat au murit într-o localitate din județul Bacău, în urma unui incendiu devastator care le-a cuprins casa, în noaptea de joi spre vineri. Tragedia a avut loc în localitatea Gura Văii din județul Bacău, acolo unde un incendiu a mistuit locuința în care se aflau cele două persoane – o femeie […] The post Doi oameni au sfârșit în condiții cumplite, în urma unui incendiu. Tragedia, în județul Bacău first appeared on Ziarul National.
09:50
Trafic rutier în condiții de iarnă în București și cinci județe/Cum arată prognoza ANM pentru Capitală, la finalul acestei săptămâni # National.ro
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, vineri dimineață, 16 ianuarie, în Capitală, Ilfov și în alte patru județe, potrivit Centrului Infotrafic. Ninge ușor în București, vineri dimineață, traficul rutier desfășurându-se în condiții de iarnă, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române. Potrivit meteorologilor, ninsori vor mai fi, pe parcursul zilei, în Capitală, unde […] The post Trafic rutier în condiții de iarnă în București și cinci județe/Cum arată prognoza ANM pentru Capitală, la finalul acestei săptămâni first appeared on Ziarul National.
07:20
06:00
BERBEC Nu trebuie să te gândești întotdeauna să ai ceva stabil dacă nu ai nevoie de asta acum, sau dacă persoana potrivită nu a apărut. Trebuie să începi să te gândești puțin la libertatea pe care o poți avea dacă faci pașii corect pe calea pe care înaintezi. TAUR Nu poate vedea negativ tot […] The post Horoscop 16 ianuarie 2026 – Astăzi faci ca totul să pară mult mai ușor first appeared on Ziarul National.
15 ianuarie 2026
21:20
20:10
Jeep Wrangler nu ar mai fi capabil să respecte normele de poluare și de siguranță din Uniunea Europeană. În ochii publicului larg, Wrangler este Jeep-ul prin excelență. Cele două faruri rotunde, grila radiatorului și panourile caroseriei perfect drepte evocă imaginea vehiculelor militare care au invadat plajele Normandiei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Două […] The post Standardele europene au distrus cel mai autentic Jeep first appeared on Ziarul National.
19:20
Revoltă totală în MApN. Militarii români au transmis SUA că vor refuza să lupte în Groenlanda # National.ro
Militarii români au transmis Ambasadei SUA la București, prin Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), că sub nicio formă nu vor lupta în Groenlanda împotriva armatei americane. Aceștia consideră declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, absolut iresponsabile și periculoase. Mai mult, militarii sunt deciși să-și dea demisia în masă dacă se […] The post Revoltă totală în MApN. Militarii români au transmis SUA că vor refuza să lupte în Groenlanda first appeared on Ziarul National.
18:30
Circul transparenței la Mediu, praf în ochi. Postul de șef la Apele Române, blocat pe modelul lui Iohannis # National.ro
Spectacolul transparenței, pe care îl joacă aproape zilnic ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este doar un circ ieftin. În ce privește profesionalismul, transparența și responsabilitatea publică din numirea viitorului director general al Apelor Române, procedura, pe lângă faptul că este pe lângă lege, este doar praf în ochi. Și asta pentru că funcția publică de director […] The post Circul transparenței la Mediu, praf în ochi. Postul de șef la Apele Române, blocat pe modelul lui Iohannis first appeared on Ziarul National.
18:20
Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid este departe de a fi una liniștită. La scurt timp după demiterea tehnicianului spaniol, apropiații acestuia au ieșit la atac și au lansat acuzații dure la adresa vestiarului „galactic”, cu Vinicius Junior indicat drept principal factor destabilizator. Instalat cu mari așteptări pe „Santiago Bernabeu”, după sezonul istoric […] The post Tabăra lui Alonso ripostează în războiul de la Real – “Vinicius e de vină!” first appeared on Ziarul National.
17:40
Nicolae Stanciu (32 de ani) este foarte aproape de o nouă schimbare de peisaj. Internaționalul român de la Genoa a refuzat varianta Rapid și ar putea reveni surprinzător în China, campionat în care a lăsat o impresie excelentă în urmă cu doi ani. Deși inițial s-a vorbit despre un interes din partea celor de la […] The post Stanciu refuză Rapidul pentru chinezi! first appeared on Ziarul National.
17:40
Forțele centriste ale UE trebuie să se îndrepte spre dreapta pentru a reflecta noua realitate politică, potrivit lui Manfred Weber, liderul Partidului Popular European. PPE a provocat agitație la Bruxelles anul trecut când a votat alături de extrema dreaptă, în loc să voteze alături de aliații săi tradiționali, socialiștii și liberalii. Declarațiile lui Weber sunt […] The post UE a virat la dreapta. Ce trebuie să facă centriștii first appeared on Ziarul National.
17:40
Spitalizările de zi intră în regimul analizelor medicale. Se fac doar până se termină fondurile # National.ro
După ce a impus limitarea drastic a internărilor pacienților în spitale, prin transformarea acestora în internări de o zi, Ministerul Sănătății vine cu alte restricții. Pe motiv de contrângeri bugetare, internările de o zi se vor mai face doar în limita fondurilor contractate cu casele de asigurări, pe modelul investigațiilor medicale, ai căror bani alocați […] The post Spitalizările de zi intră în regimul analizelor medicale. Se fac doar până se termină fondurile first appeared on Ziarul National.
17:10
La cincisprezece ani după criza euro, Germania ar începe să se îndoiască de UE. Ascensiunea partidelor naționaliste, patru ani de război în Ucraina fără speranțe de încetare a focului și dificultatea celor 27 de state membre de a răspunde la atacurile repetate ale lui Donald Trump au creat o formă de neîncredere în capacitatea blocului […] The post Germania pune sub semnul întrebării viitorul proiectului european first appeared on Ziarul National.
16:40
Donald Trump a îndemnat protestatarii iranieni să preia controlul asupra instituțiilor Republicii Islamice (probabil prin forță) și să noteze numele opresorilor lor, pentru a se răzbuna. Iranul este o națiune mândră pentru care independența față de interferențele străine pare aproape un articol de credință, cel puțin în mod public. Însă Teheranul se bazează pe banii […] The post Domnia ayatollahilor a luat sfârșit. Ce se va întâmpla acum? first appeared on Ziarul National.
16:40
VIDEO. Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră: Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs # National.ro
Călin Georgescu a ales să transmită joi un mesaj cu ocazia Zilei Culturii Naționale, celebrată pe 15 ianuarie, chiar în ziua în care se marchează 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Fostul candidat la prezidențiale a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă românii în viața de zi cu zi, dar și […] The post VIDEO. Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră: Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs first appeared on Ziarul National.
16:00
Categoric, astăzi întreaga aviație mondială și națională, civilă și militară, se află într-un moment de cotitură esențial și vital pentru ea. Cea militară își vede limitele tehnologice confruntate cu limitele umane, toate trecând prin furcile caudine ale finanțiștilor și politicienilor. Cea civilă se zguduie din zi în zi în funcție de cum se gândește sau […] The post Aviația română, pensia, impozitele și ideile primului ministru first appeared on Ziarul National.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.